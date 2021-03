Seit Einfüh­rung der Masken­plicht zu Beginn der „Pandemie“ vor nun über einem Jahr werden laufend Stimmen auf, die nicht nur die Sinn­haf­tig­keit dieser Maßnahme anzwei­feln, sondern auch auf die Gefahren dieser Zwangs­ver­ord­nung verweisen.

Es sind nicht nur die bösen „Corona-Leugner“, Verschwö­rungs­theo­re­tiker, „Covidioten“, „rechts­ex­treme Chaoten“, „Alt- oder Neonazis“ oder laut dem öster­rei­chi­schen Innen­mi­nister bereits „Hooli­gans und Holo­caust­leugner“ (!) die hier Alarm schlagen. Nein, selbst die Hersteller der Masken bekunden im Beipack­text, dass diese Mund- und Nasen­ab­de­ckungen uns nicht vor Viren schützen [1]. Und auch ange­se­hene Wissen­schaftler wie etwa Professor Dr. med. Arne Burk­hardt sind es, die die Sinn­haf­tig­keit dieser ursprüng­lich für den Arbeits­schutz entwi­ckelten Abde­ckungen im Zusam­men­hang mit der „Pandemie“-Bekämpfung in Frage stellen. Und mehr noch: Das längere Tragen von Masken erweist sich auch als konterproduktiv.

Die Maske: „Devil in Disguise“ – heim­li­cher Pandemie-Treiber?

Seit fast einem Jahr begleitet uns die Maske, zunächst als Alltags­maske im selbst­ge­nähten Stil. Inzwi­schen sind OP- und FFP2-Masken zur Pflicht geworden. Der Patho­loge Professor Dr. Arne Burk­hardt sieht ein grund­le­gendes Problem in der Politik: „Gesund­heits­schäden und Lang­zeit­folgen durch Masken­tragen werden bisher offi­ziell – auch von Ärzte­ver­bänden – verleugnet oder vernied­licht.“ In seiner über 50-seitigen Exper­tise offen­bart er die Folgen der Masken­pflicht für die Gesund­heit, berichtet das online-Magazin THE EPOCH TIMES.

Lesen sie hier einen Auszug aus dem Papier des Wissenschaftlers:

„Patho­logie des Masken­tra­gens, Die Maske: „Devil in Disguise“ – heim­li­cher Pandemie-Treiber?“.

Das Tragen von Mund-Nasen-Gesichts-Masken (Mund-Nasen-Bede­ckung, Face Masks, Filte­ring Face­piece-Respi­rator, mascara orofi­cialis) war in west­li­chen Ländern und größten Teilen der Welt bis zum Jahre 2019 auf speziell expo­nierte Tätig­keiten gesunder Erwach­sener beschränkt und i.d.R. arbeits­me­di­zi­nisch kontrolliert.

Als Folge der Corona-Epidemie kam es zu einer fast welt­weiten Einfüh­rung der Maske – bevöl­ke­rungs­weit, für alle Alters­gruppen, mit wenigen Ausnahmen und mit Masken-Pflicht; Verstöße gegen diese Pflicht und angeb­liche ärzt­liche Falsch-Atteste zur Befreiung werden und wurden in einigen Ländern mit harten Sank­tionen belegt.

Eine bei derar­tiger Auswei­tung ethisch verpflich­tende seriöse wissen­schaft­liche Prüfung von Nutzen, Schaden und Lang­zeit­folgen des Masken­tra­gens erfolgte weder vor noch nach Einfüh­rung der Pflicht und Imple­men­tie­rung dieser Zwangs­maß­nahmen. Nicht nur in den USA wird deshalb ein Ende dieses groß ange­legten Menschen-Expe­ri­ments gefordert.

Die Schutz­wir­kung eines allge­meinen Mund-Nasen-Schutzes (Maske) in einer Bevöl­ke­rung mit über­wie­gend gesunden Trägern ist für die Betrof­fenen selber, die Umge­bung und die Ausbrei­tung einer luft­über­tra­genen Seuche frag­würdig und besten­falls sehr begrenzt. Dem stehen Risiken für den Träger gegenüber.

In Anbe­tracht der komplexen patho­phy­sio­lo­gi­schen und orga­ni­schen Folgen des Masken­tra­gens kann die Maske nicht als harm­loses Körper-Acces­soire wie Mütze, Hut, Schuhe etc. gelten, sondern stellt einen Eingriff in körper­liche Inte­grität und lebens­wich­tige Körper­funk­tionen des Trägers dar.

Die Folgen für den Orga­nismus bei Schaf­fung eines künst­li­chen äußeren (Neo-)Oberen-Luftweges sind durch typi­sche Beschwerden und objektiv nach­weis­bare physio­lo­gisch-orga­ni­sche Verän­de­rungen gekenn­zeichnet und führen zu einem charak­te­ris­ti­schen Krank­heits­bild der Masken-Dyspnoe.

Die verkannte Gefahr der Masken­pflicht: Masken-Dyspnoe

Jeder Masken­träger, auch ohne Vorer­kran­kung, weist dieses Krank­heits­bild bezie­hungs­weise entspre­chende physio­lo­gi­sche Verän­de­rungen des Gesamt­or­ga­nismus auf. Das subjek­tive Empfinden oder der Leidens­druck sind indi­vi­duell sehr unter­schied­lich, von Euphorie aufgrund „happy hypo­x­emia“ über subjek­tiver Beschwer­de­frei­heit („gesunde Kranke“) bis zu hoch­gra­diger Einschrän­kung, Bewusst­lo­sig­keit und erhöhter Unfall­ge­fahr mit poten­ti­eller Gefähr­dung auch Anderer.

Masken­tragen oder ‑Abgabe dürfte entspre­chend nur mit einem „informed consent“ und Hinweise auf erhöhte Unfall-Gefahr erlaubt sein.

Die Masken-Dyspnoe (selten Masken–Apnoe mit Ohnmachts­an­fall, frag­liche Todes­fälle bei Kindern) ist eine Erkran­kung nach WHO-Defi­ni­tion. Es dürfte die erste Krank­heit sein, die man durch staat­liche Verord­nung und Verbote negiert und deren Behand­lung verfolgt wird. Auch die Verord­nung von wahl­losen Eingriffen in körper­lich-lebens­not­wen­dige Funk­tionen einer gesunden Bevöl­ke­rung, Kinder inbe­griffen, dürfte ohne Präze­denz sein.

Professor Dr. Arne Burk­hardt, 76 Jahre, blickt auf lang­jäh­rige Lehr­tä­tig­keit an den Univer­si­täten Hamburg, Bern und Tübingen zurück sowie Gastprofessuren/Studienaufenthalte in Japan (Nihon Univer­sität), USA (Brook­haven National Institut) Korea, Schweden, Malaysia und der Türkei. Er hat 18 Jahre das Patho­lo­gi­sche Institut in Reut­lingen geleitet, war danach als nieder­ge­las­sener Patho­loge tätig und befindet sich jetzt im Ruhe­stand. Bei seinen Forschungen legte er die Schwer­punkte auf Lungen­pa­tho­logie und Kopf-Hals-Patho­logie. Seit Beginn der Corona-Pandemie setzt er sich mit den Folgen der Masken­pflicht ausein­ander und hat umfang­reiche Mate­ria­lien aus Medizin und Presse gesam­melt. Dabei kam er zu dem Schluss, dass die Maske eher ein Poli­tikum ist und eher schadet als nützt.

die voll­stän­dige Version steht hier zum kosten­losen Down­load zur Verfü­gung. Es entspricht dem ausdrück­li­chen Wunsch des Medi­zi­ners, dieses Papier zu verbreiten.

[1] Aus der „Gebrauchs­an­wei­sung /Atemschutzgerät“ eines Herstel­lers von Schutz­masken, die in heimi­schen Märkten ange­boten werden: „Diese Produkt vermin­dert das Risiko einer Anste­ckung mit der Krank­heit oder Infek­tion nicht“.