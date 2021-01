Während die Euro­päi­sche Union seit Tagen die Verant­wor­tung für fehler­hafte Impf­stoff­käufe verliert und die Verant­wor­tung auf die Hersteller verla­gert, ist Serbien, das bereits ein um eine Größen­ord­nung schlech­teres Budget hat, dem Block in Bezug auf Impfungen weit voraus. Laut einer aktu­ellen Zusam­men­fas­sung in der Finan­cial Times liegt Serbien in Bezug auf die Impf­raten an zweiter Stelle in Europa, gefolgt von dem einzigen euro­päi­schen Staat auf der Liste, dem Verei­nigten König­reich, das die EU im Januar verlassen hat.

Keine Hilfe von der EU

In jedem Fall wurden bereits mehr als 300.000 Menschen von sieben Millionen Serben mit einem der Impf­stoffe geimpft. Die derzei­tige Impf­rate des Landes beträgt 4,6 Prozent, während in Italien, dem besten EU-Land, nur 2,5 Prozent der Bevöl­ke­rung geimpft wurden. Die Impf­kam­pagne wurde übri­gens auch von den Serben mit dem ameri­ka­nisch-deut­schen Pfizer-BioN­Tech-Impf­stoff gestartet: Davon wurden im vergan­genen Dezember 4.784 Ampullen und im Januar 19.500 Ampullen gelie­fert. Belgrad hat darüber hinaus zwei Millionen Portionen des russi­schen Impf­stoffes Sputnik V bestellt, dessen erste Liefe­rung am 30. Dezember letzten Jahres einge­troffen ist; von der russi­schen Seite wurde verspro­chen, den Rest des Auftrags im Januar zu erfüllen. Seit Mitte Januar sind in Serbien zusätz­lich auch mehr als eine Million Dosen des chine­si­schen Serums von Sino­pharm erhältlich.

Serbien, das seit 2012 ein Kandidat für die EU-Mitglied­schaft ist, rech­nete sogar damit, bei der Erstel­lung seines Impf­pro­gramms einen Impf­stoff von der Euro­päi­schen Union zu erhalten, aber bisher wurde in dieser Hinsicht nichts erreicht. Ursprüng­lich hatte sich Belgrad auf einen inter­na­tio­nalen Impf­stoff­händler namens COVAX verlassen, der gemeinsam von der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion (WHO) und der GAVI Vaccine Asso­cia­tion in Genf gegründet wurde, um Impfungen für Länder mit nied­rigem Einkom­mens­ni­veau zu finan­zieren, haupt­säch­lich mit finan­zi­eller Unter­stüt­zung durch die EU-Mitgliedstaaten.

„Wir haben noch keine Impf­stoffe von COVAX erhalten. Was wir bisher erreicht haben, wurde ledig­lich durch bila­te­rale Verhand­lungen erreicht“ – zitiert das Nach­rich­ten­portal Euro­news den serbi­schen Präsi­denten Alex­ander Vucsic. Das Staats­ober­haupt erin­nerte kürz­lich daran, dass Belgrad eben­falls zwei Millionen Euro für die Entwick­lung von Impf­stoffen in der EU gespendet hat. Wegen des globalen Impf­stoff­wett­be­werbs hat Serbien hingegen beschlossen, im Westen und Osten herge­stellte Impf­stoffe zu bestellen. Derzeit sind im Land Pfizer-BioN­Tech‑, Sputnik V- und Sino­pharm-Impf­stoffe erhält­lich bzw. ist man bestrebt, diese so schnell wie möglich zuzulassen.

EU um Monate zurück

Die Zahlen lügen also nicht: Statis­tiken von Our World in Data, die den Fort­schritt der Impf­kam­pa­gnen in einzelnen Ländern auf der Grund­lage offi­zi­eller Daten aus Regie­rungs­quellen verglei­chen, belegen, dass die EU-Mitglied­staaten auf der Liste nicht nur hinter Israel oder einigen Golf­emi­raten zurück­bleiben, sondern auch im Vergleich zu den Verei­nigten Staaten, wo bereits etwa sechs Prozent der Bevöl­ke­rung den Impf­stoff erhalten haben.

Im Gegen­satz dazu liegt die Gesamt­impf­de­ckung der Bevöl­ke­rung der Euro­päi­schen Union immer noch unter 2%.

Die New York Times machte darauf aufmerksam: Wenn Israel, das derzeit eine Impf­rate von 30 Prozent hat, diese Geschwin­dikeit weiterhin beibe­hält, wird in vier Wochen etwa die Hälfte der israe­li­schen Bevöl­ke­rung mit beiden Dosen geimpft sein, während die meisten euro­päi­schen Länder noch Monate vor Errei­chen der israe­li­schen Impf­raten stehen.

Es regnet Kritik – vor allem aus Deutschland

Es ist daher nicht verwun­der­lich, dass es bereits Kritik aus allen Mitglied­staaten, einschließ­lich Öster­reich, Polen, Zypern und der Tsche­chi­schen Repu­blik, hagelt, da die Impf­zen­tren auf dem gesamten Konti­nent start­be­reit sind, aber es bisher nichts zu impfen gab – Impf­stoffe sind in allen EU-Ländern Mangel­ware. Obwohl die Euro­päi­sche Kommis­sion während der deut­schen EU-Präsi­dent­schaft die Liefe­rung von Impf­stoffen ausge­han­delt hat, ist Deutsch­land nunmehr der stärkste Kritiker des EU-Beschaf­fungs­we­sens. Vor kurzem sagte der baye­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Markus Söder: „In Bezug auf die Bekämp­fung der Coro­na­virus-Epidemie kann die lang­fris­tige Lösung eindeutig nur eine Impfung sein, es gibt jedoch keine ausrei­chende Menge an Impf­stoffen, was zu einem Vertrau­ens­ver­lust in der Bevöl­ke­rung führt.“

Söder betonte auch seine scharfe Kritik an der Bundes­re­gie­rung und der Kommis­sion: Trotz des Nach­be­stel­lungs­pro­zesses waren die Prozesse zu büro­kra­tisch. „Tatsäch­lich ist etwas schief­ge­gangen“, sagte er und fügte hinzu, dass er, obwohl er gegen den Impf­na­tio­na­lismus ist, besorgt ist, dass andere Länder Impf­stoffe schneller und effi­zi­enter bestellt haben.

Auch Malta kriti­siert Brüssel

Es scheint, dass auch in Malta die Geduld bereits am Ende ist. Laut dem gest­rigen Poli­tico-News­letter aus Brüssel habe der Gesund­heits­mi­nister der Insel, Chris Fearne, einen Brief an die EU-Gesund­heits­kom­mis­sarin Stella Kiri­id­ides geschrieben, in dem er Brüssel auffor­derte, ange­sichts der starken welt­weiten Nach­frage nach Impf­stoffen bereit zu sein, zusätz­liche Impf­stoffe zu kaufen; es wäre höchst an der Zeit, vorauszuplanen.

Übri­gens: Laut Valletta gibt es derzeit keine wissen­schaft­li­chen Beweise dafür, dass eine dritte Dosis nicht erfor­der­lich ist, damit die ersten beiden Dosen wirksam werden, weshalb es für die EU wichtig sei, sich recht­zeitig mit Impf­stoffen zu versorgen.

Quelle: Magyar Nemzet (Autor: Loretta Tóth)