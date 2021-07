Wer kennt sie nicht, die Webseite reitschuster.de. Dem Jour­na­listen Boris Reit­schuster gelang es sein online-Portal in kaum einein­halb Jahren zu den Top-Webseiten freier Medien im deut­schen Sprach­raum zu entwi­ckeln. Beinahe zwei Millionen Aufrufe im Monat spre­chen eine deut­liche Sprache – und lässt „im besten Deutsch­land aller Zeiten“ die Alarm­glo­cken läuten. Genau in den Kreisen, die drauf und dran sind, die BRD in eine Art DDR in Luxus­aus­stat­tung umzubauen.



Das System schlägt zurück

Reit­schuster erging es folge­richtig nicht anders als weiteren Personen, die nicht system­kon­form ticken, die nicht vor den aktu­ellen Macht­ha­bern kuschen und die statt­dessen grund­ge­setz­wid­rige oder sons­tige Miss­ständen aufde­cken oder nur anpran­gern. Künst­lern, wie etwa der Schau­spie­lerin Silvana Heißen­berg, versucht man die beruf­liche Exis­tenz zu zerstören, unlieb­samen Kritiker schi­ka­niert man mit Haus­durch­su­chungen, Provider von kriti­schen Webpor­talen werden einge­schüch­tert. Und genau das passierte Boris Reit­schuster, den man auf diesem Weg zum Schweigen bringen will. Nach dem übli­chen Schi­kanen wie Sperren von Bank­konten (bei Reit­schuster N26) setzt man jetzt offen­sicht­lich die Provider unter Druck, die mit ihm in Verbin­dung stehen.

Der alte Provider hat sein Server-Paket aus „tech­ni­schen Gründen“ gekün­digt, mit einem neuen war alles incl. Vorver­trag bereits abge­spro­chen. Auf seiner Webseite, die derzeit aus den genannten Gründen teil­weise nicht mehr erreichbar war, berichtet Reit­schuster detail­iert über die Unge­heu­er­lich­keit. Wir zitieren wörtlich:

„Es war gruselig …

Der alte Provider hat unser Server-Paket gekün­digt – aus „tech­ni­schen Gründen“.

Mit dem neuen Provider war alles abge­spro­chen. Eine große Firma, bekannt.

Ein Vorver­trag in Form eines verbind­li­chen Ange­bots. Alles bestens, wenige Tage bis zum Umzug bzw. Abschalten des Server-Pakets beim alten Provider.

Dann kommt ein Anruf. Der Mitar­beiter, der uns beim neuen Provider betreute, ist plötz­lich abge­zogen worden von dem Fall.

Dafür ist sein Abtei­lungs­leiter, der „Chef“, dran: „Wir können mit Ihnen keinen Vertrag abschließen, Sie verstehen schon warum.“

Ich: „Ja, aber Ihr Angebot ist rechts­ver­bind­lich. Das ist im Bürger­li­chen Gesetz­buch klar gere­gelt, Sie können nicht einfach abspringen…“

Chef: „Gibt es eine Möglich­keit, den Vertrag auf jemanden anderen laufen zu lassen, also einen Dritten, mit anderem Namen? Und wir machen es unse­rer­seits über Part­ner­firmen mit anderem Namen! Sie wissen schon warum!“

Ich: „Theo­re­tisch ja. Aber die Fristen sind jetzt extrem knapp…“

Chef: „Wir können es ja machen! Garan­tiere ich Ihnen! Aber eben nur über unsere Part­ner­firmen, nicht selbst! Aber verlassen Sie sich auf uns!“

Ich über­lege es mir über das Wochen­ende. Vertrag auf den Namen eines Dritten? Das würde heißen, dass ich die Kontrolle über meine Seite hergebe.

Am Montag kommt die Auffor­de­rung zur Regis­trie­rung bei einer der Part­ner­firmen. Ein bestimmtes Paket solle gebucht werden, dann gehe alles seinen Gang.

Ich buche das Paket.

Wütender Anruf vom Chef: „Wie kommen Sie dazu, das in Ihrem Namen zu buchen? Ich habe doch gesagt, das muss unter anderem Namen laufen!“

Ich: „Sie haben gefragt, ob das prin­zi­piell ginge, und ich habe gesagt, prin­zi­piell ja…“

Er lässt mich nicht ausreden, ist nervös und gereizt: „Ihr Name darf nicht auftau­chen. Habe ich doch gesagt! Sie verstehen doch, warum! Sie dürfen mir auch keine Mails schi­cken, nichts, nur über Ihren Admin. Damit Ihr Name nirgends bei uns auftaucht, wir wollen nicht mit Ihrem Namen in Verbin­dung gebracht werden.“

Das am Dienstag. Einen Tag, bevor beim alten Provider die Frist mit dem Server-Paket abläuft.

. Und all das im fernen Monte­negro, auf Reise.

Am Mitt­woch früh sieht es dann so aus, dass die Seite offline geht in der Nacht auf den 1. Juli.

Unser Admin ist schon auf der Auto­bahn für eine Dienst­reise nach Frank­furt. Er lässt alles stehen und liegen. Kehrt um, und ran an den PC.

Betteln beim alten Provider. Der gibt uns eine Gnadenfrist.

Mein Admin glaubt, dass es eine Falle war.

Ich denke das nicht. Ich glaube, es war unglaub­liche Feig­heit und das Gegen­teil von Zivilcourage.

Auf jeden Fall kann ich nicht die Ober­ho­heit über meine Seite und damit auch die Domain einfach so an einen Dritten geben.

Und mir wurde buch­stäb­lich die Pistole auf die Brust gesetzt.

Jetzt wech­seln wir ins Ausland.

Ins tech­ni­sche Exil.

Ausschrei­bung im Poli­zei­com­puter, Besuch von der Polizei und Befra­gung des Haus­meis­ters, Kündi­gung der Bank­konten, stän­diges Mobbing, Zensur auf Twitter, Youtube und Linkedin.

Aber wehe, man sagt, dass es Probleme mit der Meinungs­frei­heit gibt in Deutschland.

Dann springen dieje­nigen, die diese Probleme schaffen, im Dreieck.

Ohne zu merken, wie sie sich selbst entlarven.

Ich mache dennoch weiter.

Garantiert.

Viel­leicht bald aus dem Ausland.

Aber den Mund lasse ich mir nicht verbieten.

Und je mehr sie versu­chen, mich zum Schweigen zu bringen, umso mehr spornt mich das an, das nicht zu tun.

Aber das verstehen sie ganz offen­sicht­lich nicht.“

Anmer­kung in eigener Sache:

Auch wir waren schon wieder­holt Ziel unter­grif­figer Atta­cken. Auf uns ließ man eine dritt­klas­sige Jour­na­lis­ten­horde los. Nachdem man uns recht­lich und tech­nisch nichts anhaben kann (unser Sever sitzt in Russ­land – es gibt noch eine Reihe anderer Abwehr­maß­nahmen), der Redak­ti­ons­sitz ist Polen die Medi­en­in­ha­bung in England, versuche man uns mit Psycho­terror beizu­kommen. So wurden Kunden in Deutsch­land und Öster­reich unserer Agentur, der die Seite gehört, tele­fo­nisch darauf aufmerksam gemacht, mit welch bösen Unde­mo­kraten, Corona- und Klima­l­eug­nern sie es zu tun hätten. Sogar in Polen schnüf­felte man uns nach – alles ohne Erfolg.

Der Autor dieser Zeilen teilte einem Schmier­finken, der ihn tele­fo­nisch beläs­tigte und frug, warum man denn nicht von Deutsch­land aus agiere, mit, dass die Grün­dung einer Deutsch­land­re­dak­tion aus Sicher­heits­gründen erst dann in Frage käme, wenn dort das Faust­recht ab- (Stich­wort: Antifa) und der Rechts­staat wieder einge­führt werde.