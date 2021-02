Bei Ausgra­bungen im Dorf Lány in der Nähe der Stadt Břeclav (deutsch Lunden­burg) in Südmähren fanden tsche­chi­sche Archäo­logen neben soge­nannten Prager Töpfer­waren auch Tier­kno­chen, in die mehrere Zeichen der altdeut­schen Runen­schrift eingra­viert wurden, erklärte ein Spre­cher der Masaryk-Univer­sität in Brünn am Donnerstag.

Das älteste archäo­lo­gisch doku­men­tierte schrift­liche Denkmal in dem von slawi­schen Völkern bewohnten Gebiet ist also nicht in glagoli­ti­scher Schrift, sondern in altdeut­scher Runen­schrift abgefasst.

Die bei den Ausgra­bungen gefun­dene Prager Keramik zeigt deut­lich, dass es sich um eine slawi­sche Sied­lung handelte.

„Der mit Runen­zei­chen gefüllte Knochen, den wir 2017 gefunden haben, wurde von einer inter­na­tio­nalen Gruppe von Wissen­schaft­lern aus der Tsche­chi­schen Repu­blik, Öster­reich, der Schweiz und Austra­lien genau unter­sucht, und es wurde eindeutig der Schluss gezogen, dass dies die älteste auf slawi­schem Sied­lungs­ge­biet gefun­dene schrift­liche Aufzeich­nung ist. Dies ist nicht nur für die tsche­chi­sche Archäo­logie, sondern auch für die gesamte euro­päi­sche Archäo­logie von außer­or­dent­li­cher Bedeu­tung“, erklärte Jirí Machácek, Leiter des Insti­tuts für Archäo­logie und Museo­logie an der Philo­so­phi­schen Fakultät der Masaryk-Universität.

Wissen­schaftler haben das Alter des Knochens mithilfe gene­ti­scher und Kohlen­stoff­iso­to­pen­me­thoden bestimmt, was später durch Studien mit anderen Methoden bestä­tigt wurde.

„Diese sehr empfind­li­chen Analysen haben gezeigt, dass es sich bei den Knochen um Rippen handelt, die von Tieren stammen, die um 600 n. Chr. in diesem Gebiet lebten“, erklärte Zuzana Hofman­nová, eine archäo­lo­gi­sche DNA-Forscherin an der Univer­sität Frei­burg in der Schweiz, gegen­über Reportern.

Die Zeichen am Knochen wurden von Robert Nedoma, einem altdeut­schen Forscher an der Univer­sität Wien, iden­ti­fi­ziert. Ihm zufolge handelt es sich um eine ältere Schrift namens Futhark, die für die Zeit des 2. bis 7. Jahr­hun­derts belegt ist und vorwie­gend von den in Mittel­eu­ropa lebenden germa­ni­schen Völkern verwendet wurde.

Quellen: Magyar Nemet / zaol.hu (Nach­rich­ten­portal des unga­ri­schen Komi­tats Zala)