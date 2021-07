„Nur“ 48,4 Prozent der Südti­roler haben sich bisher die erste Impf­dosis verab­rei­chen lassen. Südtirol ist somit das Schluss­licht aller Regionen in Italien. In ganz Italien sind 55,7 Prozent der Impf­be­rech­tigten bereits einmal geimpft. Die nied­rige Impf­quote sei kein orga­ni­sa­to­ri­sches Problem – Schuld seien die Impf­skep­tiker und an deren Verhalten wiederum der „Einfluss des deutsch­spra­chigen Raumes“, wie Landes­haupt­mann Arno Kompat­scher dem Corriere della Sera sagte. (Anm. d. Red.: Was uns mit einem gewissen Stolz erfüllt). Im Bozener Landtag verkündet er besorgt: „Nach einem guten Start kommen wir nicht mehr so gut voran wie erwartet.“ Will sagen: die Leute sind offen­sicht­lich nicht mehr so naiv wie erwartet. Die Aufklä­rungs­ar­beit seriöser Medien, wie beipi­els­weise UNSER MITTELEUROPA, zeigt Gott sei Dank Wirkung.



„Kultur­kampf“ mit Schi­kanen, Kündi­gungen und

Die Regie­rung der auto­nomen Provinz Südtirol will einen „Kultur­kampf“ gegen Impf­skep­tiker starten, wie in der FAZ zu lesen ist. Und deren „Kampf“ sieht so aus:

Impf­pflicht für Ange­stellte im Gesund­heits­wesen mit syste­ma­ti­scher Dienst­sus­pen­die­rung von Impf­ver­wei­ge­rern. So wurden bis Freitag bereits 161 Ange­stellte vom Dienst suspen­diert: Ihnen wurde tele­fo­nisch mitge­teilt, dass sie nicht zur Arbeit zu erscheinen hätten.

Sollte für die suspen­dierten Personen keine Arbeits­be­reiche ohne Pati­en­ten­kon­takt gefunden werden, wird frei­ge­setzten Personen auch der Lohn gestrichen.

Umset­zung des Dekretes der Regie­rung in Rom vom 1. April, wonach für Mitar­beiter in Einrich­tungen des Gesund­heits­we­sens faktisch eine Impf­pflicht gilt. 2.400 Personen, die sich in diesem Bereich nicht impfen lassen wollen, geht es dadurch jetzt an den Kragen, oder besser gesagt an ihr Immunsystem.

„Zauderer“ sollen über­zeugt werden, sich rasch impfen zu lassen. Den „ideo­lo­gisch über­zeugten Impf­geg­nern“ könne man nur schwer beikommen. Gut zu wissen, dass sich das nicht als Versuchs­ka­nin­chen für ein unaus­ge­reiftes Impf­ex­pe­ri­ment zur Verfü­gung zu stellen, eine „Ideo­logie“ ist.

Der Zugang zu Veran­stal­tungen und Festen sowie das quaran­tä­ne­freie Reisen über Landes­grenzen hinweg nur mit Test oder „Green Pass“ möglich, denn „auf Dauer sind die Tests lästig“, offen­bart Kompat­scher voll der Schadenfreude.

Die hohe Quote von Impf­ver­wei­ge­rern unter den Ange­stellten im Gesund­heits­wesen, denen die Suspen­die­rung vom Dienst droht, werde zu Perso­nal­eng­pässen führen. Geimpfte Mitar­beiter müssten mit Urlaubs­sperren in der Feri­en­zeit rechnen, weil anders der Betrieb nicht aufrecht­erhalten werden könnte. Man kann sich leicht ausmalen welchen Druck die Geimpften auf die „Impf­skep­tiker“ ausüben werden.

Und das alles vor dem Hinter­grund, dass die Impfungen, gemessen an den Neuin­fek­tionen, prak­tisch wirkungslos, wie diverse Statis­tiken aus Ländern der „Impf­welt­meister“ beweisen.