Flücht­linge, die in einem Aufnah­me­zen­trum in Theben unter­ge­bracht werden sollten, weigerten sich, das Aufnah­me­zen­trum zu betreten und verlangten, statt­dessen in ein Luxus­hotel gebracht zu werden.

Eine Gruppe von Migranten wurde heute mit einem Bus zum Aufnah­me­zen­trum in Theben gebracht. Als sie dort ankamen, weigerten sich die Flücht­linge es zu betreten und forderten, in ein Luxus­hotel gebracht zu werden, da sie auch in Nea Makri, woher sie gekommen waren, in einem Fünf-Sterne-Hotel unter­ge­bracht worden wären.

(…) Am Nach­mittag zündeten die Flücht­linge wegen der Kälte ein behelfs­mä­ßiges Feuer an. Die Polizei intervenierte.

