Wie der unga­ri­sche öffent­lich-recht­liche Fern­seh­sender M1 am 10. März verkün­dete, ist der Corona-Impf­pass kein Hirn­ge­spinst von Impf­geg­nern mehr und kann nicht mehr als „Verschwö­rungs­wahn“ abge­stem­pelt werden: Er ist gerade in Ungarn aufge­taucht. Es handelt sich dabei um eine kredit­kar­ten­große Plas­tik­karte, deren erste Exem­plare gemäß einer Entschei­dung der unga­ri­schen Regie­rung vom Februar sehr bald per Post an Personen verschickt werden, die als immun gegen das Coro­na­virus gelten.

Die Karte ist zwei­spra­chig, mit allen Beschrif­tungen in unga­ri­scher und engli­scher Sprache; sie ist daher für den Einsatz im Ausland vorge­sehen. Die Karte enthält den voll­stän­digen Namen, das Geburts­datum, die Reise­pass- und Perso­nal­aus­weis­nummer sowie ggf. das Datum der Impfung. Die Karte hat außerdem eine eigene Nummer und einen QR-Code. Für Personen, die diese Karte nach einer „nach­ge­wie­senen“ Infek­tion mit dem Covid erhalten, wird darauf auch ein Gültig­keits­datum ange­geben, wobei die unga­ri­schen Behörden erklären, dass der durch die Anti­körper gebo­tene Schutz nur vorüber­ge­hend sei. Es wird also offenbar notwendig sein, sich vor dem Verfalls­datum impfen zu lassen, um einen neuen Corona-Impf­pass zu erhalten.

Drei verschie­dene Gültigkeitszeiträume

Die Karten – mit denen Menschen auf Reisen von der Quaran­täne befreit werden können – sind für drei Kate­go­rien von Menschen gedacht:

Geimpfte Personen erhalten es auto­ma­tisch und kostenlos per Post. Ihre Karte wird ohne Ablauf­datum gültig sein.

Personen, die Covid hatten und dies mit einem posi­tiven Test nach­weisen können, erhalten es eben­falls auto­ma­tisch und kostenlos per Post, aber ihre Karte ist nur sechs Monate gültig.

Personen, die die Karte haben wollen und durch Test­ergeb­nisse beweisen können, dass sie das Virus hatten, müssen eine Gebühr von 3.000 Forint (9 Euro) zahlen und einen Anti­gen­test (auf eigene Kosten) vorlegen, der beweist, dass sie Anti­körper haben. Ihre Karte wird nur vier Monate gültig sein.

Privi­le­gien abhängig vom Ergebnis der natio­nalen Konsultation

Im Rahmen der im Februar von der unga­ri­schen Regie­rung einge­lei­teten natio­nalen Konsul­ta­tion über die Wieder­eröff­nung wird gefragt, welche zusätz­li­chen Rechte den Inha­bern dieser „Immu­ni­täts­be­schei­ni­gungen“ gewährt werden sollen. Die unga­ri­sche Regie­rung hat ange­kün­digt, dass sie Maßnahmen ergreifen wird, die mit den Antworten der Mehr­heit der Befragten über­ein­stimmen. Vorerst ist jedoch kein Enddatum für die Konsul­ta­tion bekannt gegeben worden.

Ähnliche Karten werden bald EU-weit eingeführt

Laut dem Fern­seh­sender M1 will die Euro­päi­sche Union eine ähnliche Karte wie in Ungarn einführen, wobei die Details in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden sollen. Wie mehrere euro­päi­sche Nach­rich­ten­agen­turen berichten, würde die Marke des Impf­stoffs keine Rolle spielen; mit anderen Worten: Auch dieje­nigen, die mit einem nicht von der Euro­päi­schen Arznei­mit­tel­agentur (EMA) aner­kannten Impf­stoff geimpft wurden, erhalten die euro­päi­sche Karte, sofern der Impf­stoff von den zustän­digen Behörden in ihrem Wohn­sitz­staat zuge­lassen ist.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei der VISEGRÁD POST, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.