USA – Die NFL Players Asso­cia­tion (NFLPA) wurde kürz­lich vom Health Freedom Defense Fund aufge­for­dert, den Spie­lern ange­sichts der wach­senden Besorgnis über die Verur­sa­chung von Herz­ent­zün­dungen durch den Impf­stoff COVID-19 ein Herz­scree­ning anzubieten.

Der Health Freedom Defense Fund hat den Verband in einem kürz­lich veröf­fent­lichten Schreiben drin­gend aufge­for­dert, eine Unter­su­chung durch­zu­führen. Bekannt­lich verur­sa­chen die „Corona Schutz­imp­fungen“ Myokar­ditis, eine Form der Herz­ent­zün­dung. Junge Sportler sind da am meisten gefährdet, wie UNSER MITTELEUROPA in der beliebten Serie „Die neue Corona-Impf­nor­ma­lität – Sportler brechen reihen­weise zusammen“ seit November 2021 anhand tragi­scher Fälle auflistet. Hatten anfäng­lich die Corona-Impf­schäden-Leugner noch behauptet, solche Fälle habe es in diesem Umfang immer schon gegeben, kann man diesen Lügnern inzwi­schen statis­ti­sches Zahlen­ma­te­rial unter die Nase reiben, welche das Gegen­teil belegen.

Indi­rekter Impf­zwang für Spieler

Wie auch in anderen Sport­arten wurden die meisten NFL-Spieler wurden auf Druck der Teams und der Liga mit dem expe­ri­men­ti­ellen COVID-„Impfstoff“ unterziehen.

„Die Sicher­heits­si­gnale zeigen, dass die kurz- und lang­fris­tigen Gesund­heits­er­geb­nisse der COVID-19-Impf­stoffe nach wie vor unge­wiss sind“, so Leslie Manoo­kian, Präsi­dentin und Grün­derin des Fonds, in einem Schreiben an DeMau­rice Smith, Geschäfts­führer der Spie­ler­ver­ei­ni­gung. Und weiter:

„Eine Viel­zahl von uner­wünschten Reak­tionen auf diese Injek­tionen, einschließ­lich Myokar­ditis, sind weit­rei­chend und bestä­tigt, und daher gebietet es die Vorsicht, dass die NFLPA das Ausmaß unter­sucht, in dem die COVID-19-Impfungen zu Verlet­zungen, gesund­heit­li­chen Beein­träch­ti­gungen oder zum Tod von Spie­lern geführt haben könnten.“

Werden Spieler von den Impf­schäden-Leugner unter Druck gesetzt?

Manoo­kian wies darauf hin, dass Damar Hamlin, ein Spiler der Buffalo Bills, während eines Monday Night Foot­ball-Spiels im Januar auf dem Spiel­feld einen Herz­still­stand erlitt, wie unsere Redak­tion in der oben genannten Serie im Update v. 03.01.2023 berich­tete (siehe Bild hier und Story­bild oben). Der Grund für den Vorfall ist nach wie vor „unbe­kannt“ – Hamlin lehnte es ab, in einem kürz­lich im Fern­sehen ausge­strahlten Inter­view mitzu­teilen, was seine Ärzte ihm zu dem Vorfall gesagt haben. Auch ehema­lige NFL-Spieler haben nach der „Impfung“ Herz­in­farkte und Schlag­an­fälle erlitten.

Die NFLPA sollte „ein Test- und Scree­ning-Programm einführen, um fest­zu­stellen, ob die Spieler durch die Injek­tionen beein­träch­tigt wurden, und um eine Reihe von funk­tio­nellen medi­zi­ni­schen Proto­kollen und Behand­lungen zu entwi­ckeln, um etwaige schäd­liche Auswir­kungen der Impf­stoffe anzu­gehen und zu heilen“, so Manookian.

Die NFLPA hat auf den Brief, der per E‑Mail und per Post verschickt wurde, nicht reagiert, so Manoo­kian gegen­über The Epoch Times. Der ehema­lige NFL-Spieler Ken Reutt­gers, der den Podcast „Voices for Medical Freedom“ ins Leben gerufen hat, warnte zuvor einen Mitar­beiter der NFLPA vor kardialen Ereig­nissen nach einer Impfung und bot an, die Gruppe mit Ärzten in Verbin­dung zu bringen, die sich mit dieser Proble­matik auskennen. Der Mitar­beiter bedankte sich bei Reutt­gers, nahm das Angebot aber nicht an, sagte er der Epoch Times, welche wie folgt in ihrer US-Ausgabe dazu berichtete:

Manoo­kian infor­mierte die NFLPA darüber, dass die US-Arznei­mit­tel­be­hörde Food and Drug Admi­nis­tra­tion auf den Etiketten der Impf­stoffe COVID-19 von Pfizer und Moderna vor Myokar­ditis und einer damit verbun­denen Erkran­kung, der Peri­kar­ditis, gewarnt hat. Sie verwies auch auf Forschungs­ar­beiten über Myokar­ditis nach der Impfung.

Studien belegen – Experten berichten

Dazu gehörten eine Studie der Behörden von Florida, die einen sprung­haften Anstieg der herz­be­dingten Todes­fälle unter den Geimpften fest­stellte, eine Studie, die ein erhöhtes Risiko für Myokar­ditis und Myope­ri­kar­ditis nach einer zweiten Dosis des Impf­stoffs von Pfizer sowie nach der ersten und zweiten Dosis des Impf­stoffs von Moderna fest­stellte, wobei das Risiko bei jungen Männern am höchsten war; eine erneute Analyse der ursprüng­li­chen klini­schen Studien, die eine höhere Zahl schwer­wie­gender uner­wünschter Ereig­nisse von beson­derem Inter­esse unter den Geimpften ergab; und Experten in Deutsch­land, die nach der Analyse von Autop­sien berich­teten, dass einige der Verstor­benen wahr­schein­lich an einer durch den Impf­stoff verur­sachten Myokar­ditis starben.

„Es gibt immer mehr wissen­schaft­liche Belege dafür, dass insbe­son­dere junge Männer gefährdet sind, und viele von ihnen haben kriti­sche Herz­pro­bleme“, sagte Manookian.

Inzwi­schen kann dieser Befund von serösen Medi­zi­nern und anstän­digen Wissen­schaft­lern selbst von den hart­nä­ckigsten Corona-Impf­schäden-Leug­nern nicht mehr vertuscht werden.