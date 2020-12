Der Euro­päi­sche Gerichtshof bestä­tigte das belgi­sche Gesetz, wonach Tiere auch von jüdi­schen und musli­mi­schen Minder­hei­ten­gruppen nicht ohne Betäu­bung geschlachtet werden dürfen.

Dem EuGH zufolge sind koscheres und halales Schlachten nicht mit dem Tier­schutz vereinbar. In der Mittei­lung wird auch betont, dass die Verord­nung nicht die Bräuche und Tradi­tionen reli­giöser Minder­heiten einschränkt, sondern nur einen Aspekt davon, wodurch ein Gleich­ge­wicht zwischen Tier­schutz und den Riten jüdi­scher und musli­mi­scher Gläu­biger herge­stellt wird. Tier­schutz­gruppen sympa­thi­sieren mit dem Urteil des Euro­päi­schen Gerichts­hofs, reli­giöse Gruppen stimmen jedoch nicht mit dem Gesetz überein. Jüdi­sche und musli­mi­sche Reli­gi­ons­führer warnen davor, dass die Verord­nung die Reli­gi­ons­frei­heit einschränken und einen Präze­denz­fall für die Einfüh­rung des Gesetzes in ganz Europa schaffen könnte.

Gemäß der zugrun­de­lie­genden EU-Verord­nung können die EU-Mitglied­staaten entscheiden, ob das Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Es wurde jedoch darauf hinge­wiesen, dass alle Mitglied­staaten Tier­schutz und Reli­gi­ons­frei­heit in Einklang bringen müssen.

