Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde

Mitge­hört und tran­skri­biert von Wilhelm Tell

Argen­ti­nien disku­tiert legale Abtrei­bung, man hat 1920 Abtrei­bungs­verbot einge­führt – 4 Jahre Haft. Demos fordern Lockerung.

Bangla­desh siedelt 100.000 Rohinjas um auf die unbe­wohnte Insel Bash Shantchar, 34 km vom Fest­land. Es leben über 700.000 musli­mi­sche Rohinja Flücht­linge im Land.

China entwi­ckelt sich rasant zum Land der Singles: derzeit 250 Mio. China baut U‑Boot, das 11 km tauchen kann. China beweist, daß es schon im September 2019 Convid-19 in italie­ni­schen Blut­kon­serven gab.

Deutsch­land. Die „Grauen Wölfe“ werden nicht verboten. Deutsch­land protes­tiert nicht gegen Ermor­dung des irani­schen stell­vertr. Vertei­di­gungs­mi­nis­ters durch Geheimdienste.

Frank­reich. Brex­it­be­dingt kommt es in Calais beim Tunnel zu Mega-Staus. Es wird empfohlen auf die Fähren in Oostende (BE) und Noor­d­wijk (NL) auszuweichen.

Groß­bri­tan­nien. Nach Rußland und China das erste Land in Europa, das impfen darf, weil es nicht auf die umständ­liche EU-Zulas­sung warten braucht.

Iran. Nach Auskund­schaf­tung durch Mossad soll CIA den Vize­ver­tei­di­gungs­mi­nister und Atom­phy­siker Mohsen Fach­ri­sadeh (63) ange­schossen haben im Nobel­vorort Teheran-Absard, 60 km nord­öst­lich vom Zentrum. Er verstarb kurz darauf.

Nieder­lande. Wegen Moder­ni­sie­rungen, Radwegen, u.ä. steigen die Preise für Schre­ber­gärten um 500%.

Oman. Der verstor­bene Sultan Qabus machte aus dem rück­stän­digsten Land einen modernen Staat, auch mit Frau­en­rechten. Sein Nach­folger über­nimmt ein verschul­detes Land. Bei den rück­läu­figen Ölein­nahmen lebt das Land schon lange über seine Verhält­nisse. Oman ist das einzige Land der Region mit guten Bezie­hungen zum Iran.

Öster­reich eröffnet erst am 24.12. die Winter­saison, aber ohne Hotels und Lokalen und nur mit wenigen Liften. Wo sollen sich Gäste aufwärmen und aufs Klo gehen? Hotels und Lokale öffnen erst ab 7. Jänner 2021.

Polen hat Winter­saison mit Liften, Hotels und Lokalen eröffnet.

Rußland. Drei Töchter, 17, 18, 19 Jahre alt, töteten mit einem Messer und einem Hammer ihren Vater, der sie oft schlug und verge­wal­tigte. Sie sollen je 20 Jahre Haft ausfassen, doch viele Russen protes­tieren gegen das Urteil. Ausgangs­sperre 22–5.

Schweiz hat Winter­saison bereits eröffnet mit Liften, Hotels, Lokalen, aller­dings nicht in allen Kantonen. Schweiz ist erstes Land, das Lärm­blitzer einführt. Bei über 81 Dezibel wird man strafen können. Erdbeben (4.5) in Altstädten (Baden-Würtem­berg) wird auch in Zürich wahr­ge­nommen. Bitcoin zieht ins E‑Commerce ein über schweizer Firma World­line, und auch Pay Pal. Schweiz zieht Touris­mus­wer­bung in Deutsch­land zurück. In Belin­zona steht der libe­ria­ni­sche Kriegs­ver­bre­cher Aliyo Kosha (49) vor Gericht, weil er in der Schweiz lebte. Er verbrachte bereits 6 Jahre im Gefängnis. Er war die entschei­dende Figur im Bürger­krieg 1993–1995. WHO gibt zu, daß der Wert von Coro­na­masken wissen­schaft­lich nicht erwiesen ist, empfielt diese aber auch zuhause zu tragen, wenn jetzt im Winter weniger gelüftet wird. Schweiz war mit der Methode „Slow­down“ erfolg­rei­cher als Öster­reich mit dem „harten Lockdown“.

Slowakei. Immer mehr Slowaken ziehen aus ihrer Haupt­stadt ins benach­barte Öster­reich, wegen des teuren Wohnens. Slowakei wählt neuen Staats­an­walt, um krimi­nelle Netz­werke von Olig­ar­chen mit Rich­tern aufzulösen.

Tsche­chien hat soeben seinen harten Lock­down beendet und wird demnächst Winter­saison eröffnen mit Hotels, Lokalen, Liften.

Türkei. Im harten Lock­down dürfen Personen unter 20 und über 65 die Öffis nicht benutzen. Ausgangs­sperre 22–5 Uhr.

Ukraine fordert Sank­tionen gegen die öster­rei­chi­schen Archi­tekten Coop-Himmel­blau, weil sie eine russi­sche Oper in Sebas­topol auf der Krim bauen. Die Ukraine blockiert den Dnjestr-Kanal, die Trink­was­ser­zu­fuhr zur Krim. Rußland bringt Trink­wasser auf Schiffen und baut Trinkwasserpipeline.

USA. Der Congress will 4 Monate den Abzug von US Truppen aus Deutsch­land blockieren. Aller­dings gibt Trump keine Zustim­mung. Repu­bli­kaner legten im Senat und im Reprä­sen­tan­ten­haus zu. NATO beginnt gegen China zu mobilisieren.