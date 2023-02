Von PETER HAISENKO | Es ist bekannt, dass die Körper von Menschen unter­schied­li­cher Herkunft, unter­schied­li­cher Ethnien, zum Beispiel im Umgang mit Alkohol mehr oder weniger Probleme haben. Auch die Bildung von Vitamin D hängt von der Haut­farbe ab. Ist es also möglich Viren zu entwi­ckeln, die für die einen unge­fähr­lich sind, aber andere umbringen?



Als Spanier, die Konquis­ta­doren, in Mittel­ame­rika einfielen, war die über­le­gene Waffen­technik zwar ein Vorteil, aber der große Sieg ist Pocken­viren geschuldet. Pocken­viren gab es bis dahin nicht auf dem Süd- und Nord­ame­ri­ka­ni­schen Konti­nent. Das Immun­system der Urein­wohner konnte mit diesen Viren, die von den Spaniern einge­schleppt wurden, nicht umgehen. So wurde ein Groß­teil der indi­genen Bevöl­ke­rung ausge­löscht. Noch Jahr­hun­derte später nutzten Siedler in Nord­ame­rika dieses Wissen und haben Indianer umge­bracht, indem sie diesen mit Pocken­viren verseuchte Woll­de­cken „schenkten“. Es gibt also Beispiele die belegen, dass, erst unab­sicht­lich, dann aber vorsätz­lich, Biowaffen einge­setzt worden sind, die nur fremde Ethnien umge­bracht haben. Kann diese Methode mithilfe der Gentechnik verfei­nert und dann ebenso selektiv ange­wendet werden?

Irgendwie stand die Frage im Raum, warum China derart restriktiv mit dem Corona-Virus umge­gangen ist. Und nein, ich werde hier nicht in die Diskus­sion einsteigen, ob es Viren über­haupt gibt. Es gibt sicher­lich irgend­etwas, was von Mensch zu Mensch über­tragen werden kann und ich halte es für über­flüssig darüber zu speku­lieren, welche Namen diesen Krank­heits­er­re­gern zuge­ordnet werden. Auch ob das Virus, das Covid 19 auslöst, nun in Wuhan oder anderswo entstanden ist, halte ich für neben­säch­lich. Fakt ist, es gibt es und Fakt ist auch, dass nicht jeder gleich darauf reagiert. Die Frage ist aber, was China über diese Vire­n­abart wusste oder zu wissen glaubte. Warum hat China derart scharf reagiert? Hatte Peking die Befürch­tung, dass dieses Virus für Chinesen beson­ders gefähr­lich ist?

Woran wird in Geheim­la­bors geforscht?

Vor knapp einem Jahr wurde im Rahmen der Spezi­al­ope­ra­tion Russ­lands in der Ukraine aufge­deckt, dass es dort ein gutes Dutzend Biola­bore gab, die vom Westen, vor allem den USA, betrieben worden sind. Es wurden Doku­mente sicher­ge­stellt die belegen, dass dort gezielt Genma­te­rial von russi­schen Slawen gesam­melt worden ist. Welche Absicht steckt da dahinter, wenn das in einem Land gemacht wird, das einen Krieg mit Russ­land sucht und das dabei vom Westen unter­stützt wird? Ist es da gänz­lich abwegig zu vermuten, dass Viren oder Krank­heiten entwi­ckelt werden sollten, die ethni­sche Russen selektiv angreifen? Wieviel wusste China über die Arbeit dieser Labore, bereits vor dem Ausbruch der Covid-Krank­heit? China wusste jeden­falls, dass das Labor in Wuhan von den USA kontrol­liert wurde und dass die USA nicht mehr freund­lich gegen­über China einge­stellt sind.

War die Reak­tion Chinas also hyste­risch oder nur über­vor­sichtig? Oder sogar über­le­bens­not­wendig? Vergessen wir nicht, Krank­heiten und Viren haben nach Kolumbus auch den Weg von der neuen Welt nach Europa gefunden. So sehr Pflanzen aus Amerika unser Leben berei­chert haben, Kartof­feln, Mais, Tomaten und nicht zu vergessen die in Bayern so beliebten Gera­nien, ist auch die Syphilis nach Europa einge­schleppt worden. Die hat viele Euro­päer dahin­ge­rafft und den Sitten­kodex drama­tisch verän­dert. Erst mit der Erfin­dung von Peni­cillin hat sie ihren tödli­chen Schre­cken verloren. Auch die Pest wurde aus Fernost mit den Ratten und ihrem Floh einge­schleppt und hat in manchen Regionen die Hälfte der Bevöl­ke­rung dahin­ge­rafft. All das geschah unab­sicht­lich aber man sieht daran, welches Poten­tial Biowaffen haben können.

Genome entschlüs­seln ja, mani­pu­lieren auf keinen Fall

Die moderne Gentechnik ist Fluch und Segen zugleich. Wobei ich mir beim Segen nicht sicher bin. Ganz sicher bin ich mir aber, dass es nur ein Fluch sein kann, wenn der Mensch die Fähig­keit hat, neuar­tige Viren zusam­men­zu­bas­teln. Welchen prak­ti­schen, posi­tiven, Wert kann das haben? Es wird immer Psycho­pa­then geben, die auf diese Weise Biowaffen herstellen wollen. Die können aber nur dann zweck­dien­lich sein, wenn sie ethnisch selektiv wirken. Ansonsten wären diese Biowaffen auf dem Niveau von Giftgas, das für den Anwender selbst gefähr­lich wird, wenn sich der Wind dreht. Das mensch­liche Genom ist weit­ge­hend entschlüs­selt und so ist es heut­zu­tage möglich, kleine, aber mögli­cher­weise entschei­dende Unter­schiede zwischen Ethnien zu erkennen.

Am entschlüs­selten Genom wird sichtbar, ob jemand für bestimmte Krank­heiten beson­ders anfällig ist; ob man Anlagen zum Alko­ho­liker oder Raucher hat und sogar, inwie­weit man für sexu­elle Anoma­li­täten präde­sti­niert ist. Ja, sogar eine gene­ti­sche Veran­la­gung zum Früh- oder Spät­auf­steher ist gefunden worden. Dass es gene­ti­sche Unter­schiede zwischen den Ethnien gibt, steht außer Zweifel. Wie weit ist es da noch zum nächsten Schritt, genom­spe­zi­fi­sche Viren zu entwi­ckeln, die nur für eine spezi­elle Genom-Gruppe gefähr­lich sind? Oder ist dieser Schritt schon vollzogen?

Ist Covid für Chinesen gefährlicher?

Inter­es­san­ter­weise hat sich das Ende der strikten Corona-Maßnahmen in China anders, tödli­cher, als im Rest der Welt ausge­wirkt, wenn man den Berichten über China Glauben schenken will. War also Chinas beson­ders restrik­tiver Umgang mit Corona berech­tigt? Oder gar unum­gäng­lich? Warum hat China nur Impf­stoffe zuge­lassen, die sie selbst entwi­ckelt haben? Impor­tierte dürfen nur an Ausländer verab­reicht werden. Was weiß also Peking über diesen Themen­kom­plex oder was glaubt es zu wissen? China hat nicht vergessen, wie die Briten ihr Land mit Opium geflutet haben. Sind Chinesen für Rausch­gifte wie Opium empfäng­li­cher, werden sie schneller süchtig, als andere Ethnien? Ich erin­nere noch­mals an die Probleme mit Alkohol, die Japaner und Indianer haben. Dass Spiel­sucht für Chinesen ein natio­nales Problem ist, weiß man seit Jahr­hun­derten. Das größte Spiel­ka­sino steht nicht in Las Vegas, es ist in Macao.

Obwohl sich die Genome aller Menschen nur in Details unter­scheiden, unter­scheiden sie sich. Eben in der Weise, dass es unter­schied­liche Haut­farben gibt und schon das bestimmt darüber, wieviel Sonnen­licht man braucht, um genü­gend Vitamin D zu produ­zieren. Das Vitamin, das zwar kein Vitamin ist, aber ohne diesen Stoff kann kein Mensch Krank­heiten abwehren oder heilen. Ein inter­es­santes Phänomen ist in diesem Zusam­men­hang die Bluter-Krank­heit. Sie tritt nur bei Männern auf, wird aber von Frauen vererbt. Man sieht schon an den wenigen Beispielen, wie verlo­ckend der durchaus realis­ti­sche Gedanke für Psycho­pa­then sein kann, ethnisch oder geschlecht­lich selek­tive Viren herzu­stellen. Für alle anderen ist aber allein der Gedanke daran ein veri­ta­bler Albtraum. Vergessen wir nicht, Viren mutieren und wie stabil künst­lich geschaf­fene Formen davon sind, ist nicht abzu­schätzen. So, wie Viren, die eigent­lich nur bei Tieren wirksam sind, auf Menschen über­springen können, so kann niemand wissen, ob auch ein ethnisch selek­tives Virus nach einer Muta­tion für Menschen außer­halb der Ziel-Ethnie tödlich werden kann.

Respekt vor der Natur und der Schöpfung

Analog dazu verweise ich auf die mRNA-Spritzen. Sie greifen in das Human­genom ein und verän­dern es. Noch kann niemand wissen, wie sich das auswirken wird, auf die Lebenden und natür­lich auf die nächsten Gene­ra­tionen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer und wenn es daneben geht, wer will oder kann das dann repa­rieren? Ich denke, man kann es nicht repa­rieren und erin­nere an Contergan.

So sehr ich wissen­schaft­liche Errun­gen­schaften schätze, verlange ich auch Respekt vor der Natur, der Schöp­fung. Nicht alles, was machbar ist, ist auch gut. Zudem ist es so, dass nur eine verschwin­dend kleine Anzahl von Entschei­dungs­trä­gern darüber bestimmt, in welcher Weise wissen­schaft­li­cher Fort­schritt miss­braucht wird. Sei es die digi­tale Total­über­wa­chung, die erst möglich geworden ist, durch beson­ders preis­werte Rechner- und Spei­cher­ka­pa­zi­täten. Oder reden wir über „5 G“. Auch dazu gab es nie eine Diskus­sion, inwie­weit wir das brau­chen oder wollen. Wieder wurde uns etwas serviert von, ja, man muss es so nennen, Tech­nik­dik­ta­toren. Ein Mitspra­che­recht für die Betrof­fenen gab es nicht, obwohl genau die dafür bezahlen müssen. So fordere ich, dass es strengs­tens verboten sein muss, in irgend­einer Weise an Viren herum zu mani­pu­lieren. Die Gefahren sind einfach zu groß. Aber viel­leicht hat man deswegen Goethes Faust aus dem Bildungs­kanon entfernt, ebenso, wie George Orwells 1984.

