Von COLLIN MCMAHON | Die linke israe­li­sche Tages­zei­tung Ha’aretz hat den Sohn des israe­li­schen Premier­mi­nis­ters, Yair Netan­jahu, ange­griffen, weil einer seiner Twitter-Posts von einem AfD-Abge­ord­neten geteilt wurde.

„Netan­jahus Sohn wird der Star einer deut­schen natio­na­lis­ti­schen Partei, nachdem er EU ‚böse‘ nennt“, titelt Ha’aretz am Donnerstag. Yair Netan­jahu sei „die neue Wahl­kamp­fikone der rechts­ex­tremen AfD geworden“, so die linke Tages­zei­tung hyper­bo­lisch.

Yair Netan­jahu, der sich oft auf Twitter zur Politik und zur Lawfare-Kampagne gegen seinen Vater äußert, hatte sich vergan­gene Woche darüber beschwert, dass sich die EU-Vertre­tung am Tag der Gefal­lenen Soldaten am 27. April in Israel an einer virtu­ellen Gedenk­stunde mit paläs­ti­nen­si­schen Gruppen betei­ligt habe, die den Tod israe­li­scher Soldaten mit dem von Terro­risten gleich­setzen.

„Die EU ist der Feind Israels und aller christ­li­chen Länder Europas!“, schrieb Yair Netan­jahu am 28. April auf Twitter. „Schengen ist tot, und eure bösar­tige globa­lis­ti­sche Orga­ni­sa­tion wird auch bald tot sein. Europa wird wieder frei, demo­kra­tisch und christ­lich sein!“

Dieser Tweet wurde vom AfD-EU-Abge­ord­neten Joachim Kuhs aufge­griffen und in einem Banner auf Face­book geteilt.

Yair Netan­yahu antwor­tete Kuhs am Mitt­woch mit einem Link auf den Bericht von NGO-Monitor zur finan­zi­ellen Unter­stüt­zung von israel­feind­li­chen NGOs durch die deut­sche Bundes­re­gie­rung und Altpar­teien mit den Worten: „Bitte beenden Sie mit ihren Kollegen diesen Wahn­sinn!“

Dieser Austausch wurde von Ha’aretz zum Anlass genommen, den Sohn des israe­li­schen Premier­mi­nis­ters als „Muster­knabe einer deut­schen rechts­ex­tremen Partei“ zu atta­ckieren. Die Times of Israel und Jeru­salem Post schlugen in die gleiche Kerbe.

Joachim Kuhs ist Mitglied im Haus­halts­aus­schuss der EU, im AfD-Bundes­vor­stand und ist Vorsit­zender der „Christen in der AfD“. Im August 2019 besuchte er Israel mit einer Dele­ga­tion der „Juden in der AfD“, und traf sich unter anderem mit Vertre­tern der Likud-Partei und israe­li­schen NGOs. Er schreibt regel­mäßig in deut­schen und israe­li­schen Medien zum Thema.

„Die Annä­he­rung der konser­va­tiven patrio­ti­schen Parteien in Europa und Israel ist natür­lich der schlimmste Alptraum für die AfD- und Israel­hasser in Berlin und in Tel Aviv“, so Joachim Kuhs. „Anders ist die völlig hyste­ri­sche und über­trie­bene Reak­tion der Ha’aretz nicht zu erklären. Ich danke Yair Netan­jahu für seine freund­liche Antwort und versi­chere ihm, wir werden nicht aufhören, die israel­feind­liche Politik in Berlin und Brüssel zu entlarven.“

Die linke Ha’aretz ist zu 25 Prozent im Besitz der Kölner Dumont-Gruppe und äußert sich entspre­chend oft kritisch über Netan­jahu und die Likud-Regie­rung. Die Betei­li­gung wird in Israel vor allem unter Konser­va­tiven äußerst kritisch gesehen, da Kurt Neven DuMont Mitglied der NSDAP war und im Dritten Reich die Propa­ganda der Natio­nal­so­zia­listen befeuert hat. Die Zeitung Ha’aretz wird eher im Ausland gelesen als in Israel und macht derzeit enorme Verluste. Neven DuMont schei­terte bislang mit Verkaufs­an­ge­boten.

