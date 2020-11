Von unserem Korre­spon­denten *

Wenn es irgendwo in Öster­reich ein Gewalt­ver­bre­chen mit isla­mi­schem Hinter­grund gibt, wird sofort gesucht, wo sich der Täter radi­ka­li­siert haben könnte. Meis­tens wird eine angeb­liche Moschee heraus­ge­sucht, in der ein isla­mi­scher Prediger den Koran erklärt hatte. Denn die Politik will bis heute nicht verstehen, dass sich isla­mi­sche Täter nicht radi­ka­li­sieren, sondern eben nur die Gebote des Koran befolgen.

Der aus einer terror­nahen Familie vom Balkan stam­mende Kujtim Fejzulai war verur­teilt worden, weil er sich einer Terror­bande des Isla­mi­schen Staates in Syrien anschließen hatte wollen. Hätte man ihn gelassen, wäre er dort schon lange elimi­niert worden. So aber saß er eine kurze Strafe in einem öster­rei­chi­schen Gefängnis ab und erhielt dann Gele­gen­heit, seine Koran-Kennt­nisse in Wien in die Tat umzusetzen.

Isla­mi­sche Täter sollen im Auftrag des Justiz­mi­nis­te­riums de-radi­ka­li­siert werden. Was darunter verstanden werden könnte, darüber machte sich noch niemand Gedanken. Bei näherer Über­le­gung würde das nämlich bedeuten, Moslems vom Koran abzu­werben: schlichtweg ein Ding der Unmög­lich­keit. Doch das Minis­te­rium hat dafür einen renom­mierten Verein zur Hand, der sich schon durch gleich­ar­tige Aufträge der Gemeinde Wien ausge­zeichnet hatte. Der, nur nebenbei, aus Steu­er­gel­dern sehr gut bezahlt wird – der Verein „DERAD – Netz­werk sozialer Zusam­men­halt für Dialog, Extre­mis­mus­prä­ven­tion und Demo­kratie“ (ZVR 813295443).

Der Verein resi­diert in einer kleinen Seiten­gasse der Meid­linger Haupt­straße in Wien, gleich gegen­über einem bekannten Eissalon. Ein Blick auf den Vorstand des Vereins lässt die Herzen radi­kaler Moslems höher schlagen. Von diesen Experten haben sie nichts zu befürchten.

Vorsit­zender des Vereins, und „Chef-Dera­di­ka­li­sierer“, ist Moussa Al-Hassan Diaw, ein Mitglied der Muslim­bru­der­schaft. Was viele nicht wissen: Diese Orga­ni­sa­tion, die welt­weit best-orga­ni­sierte Terror-Orga­ni­sa­tion, ist in fast allen arabi­schen Staaten als terro­ris­tisch verboten. In Europa nicht, hier wollen die Muslim­brüder verdienen. Al-Hassan Diaw war Mitglied des Vereins Al-Andalus (ZVR 686474082), Spre­cher der „Isla­mi­schen Glau­bens­ge­mein­schaft in Ober­ös­ter­reich“, einer Orga­ni­sa­tion der Milli Görüs, und „last but not least“ isla­mi­scher Reli­gi­ons­lehrer, im Auftrag der Isla­mi­schen Glau­bens­ge­mein­schaft (IGGÖ), der eng mit der Islam-orien­tierten katho­li­schen Diözese Linz kooperierte.

Viel bekannter wurde Al-Hassan Diaw aller­dings durch seine gemein­samen Auftritte mit dem deut­schen Terror-Prediger Pierre Vogel und anderen deut­schen Extre­misten. Zusätz­lich wurde Al-Hassan Diaw auch vom links­ra­di­kalen Akti­visten Robert Eiter gern einge­laden. Den störte es auch gar nicht, dass die Muslim­bru­der­schaft früher eng mit dem Natio­nal­so­zia­lismus verban­delt war.

Nicht weniger inter­es­sant ist der Vize-Obmann des Vereins DERAD, Salih Sefer­ovic. Dieser sitzt nicht nur im Vorstand des BÖJ (Bosnisch und Herze­go­wi­nisch-Öster­rei­chi­sche Jugend, ZVR 234901286), eines radi­kalen bosni­schen Vereins, der mit der Musli­mi­schen Jugend vergleichbar ist. Sefer­ovic ist auch Vorstands­mit­glied im Musli­mi­schen Sozi­al­dienst, der jetzt unter „Bosnia­kisch-Musli­mi­scher Kultur- Sport- und Sozi­al­verein MSD“ läuft (ZVR 525110024).

Nur wenige erin­nern sich noch daran: Der Musli­mi­sche Sozi­al­dienst (MSD) war 1961 vom dama­ligen Chef der Muslim­bru­der­schaft, Said Ramadan, initi­iert und 1962 gegründet worden, als Grund­zelle der Muslim­bru­der­schaaft in Öster­reich. Der MSD war es gewesen, der bei der Kultus­be­hörde den Antrag auf Geneh­mi­gung der ersten Isla­mi­schen Reli­gi­ons­ge­meinde gestellt hatte. Der MSD ist bis heute böse darüber, dass der Verfas­sungs­ge­richtshof 1988 den Geneh­mi­gungs­be­scheid vom 2. Mai 1979 aufge­hoben hatte.

Derselbe MSD wird weiter von einem altein­gessenen bosni­schen Muslim­bruder geleitet, von Irfan Buzar. Die Über­nahme durch den einfluss­rei­chen bosni­schen Zweig der Muslim­bru­der­schaft war logisch gewesen, man entging dadurch den Vorwürfen, in diesen Vereinen würden sich nur Araber und Ägypter herumtreiben.

Ein weiteres Detail entging der Öffent­lich­keit: Die Kultus­be­hörde hatte 2016 – als Allein­gang des Abtei­lungs­lei­ters Oliver Henhapel – alle bosni­schen Verein in Öster­reich dem Rijaset unter­stellt, dem Isla­mi­schen Zentralrat in Bosnien (Rijaset Islamske zajed­nice u Bosni i Herce­go­vini). Das hatte Esad Memič, der Rijaset-Vertreter in Öster­reich, orga­ni­siert, die Vereine wurden nicht gefragt. Wie das mit öster­rei­chi­schen Vereinen möglich ist, fragte niemand, weil diese Über­tra­gung nicht an die Öffent­lich­keit gelangte. Gleich­zeitig wurde das (auslän­di­sche) Rijaset von der Kultus­be­hörde als Mitglied der IGGÖ zugelassen.

Der MSD scheint auf der Liste der Vereine als „Džemat“ (Glau­bens­ge­meinde) auf, obwohl der MSD nie ein reli­giöser Verein war. Alle diese Vereine mussten ihre Statuten ändern, der vorge­schrie­bene Text lautet:

„Pflege des Islam als Kultur­verein in Zusam­men­ar­beit mit der Bosnia­ki­schen Kultus­ge­meinde der Isla­mi­schen Glau­bens­ge­mein­schaft in Öster­reich unter Ausschluss jedweder reli­giösen oder poli­ti­schen Tätig­keit; der Verein bezweckt insbe­son­dere nicht die Verbrei­tung der Isla­mi­schen Glaubenslehre“.

Trotzdem müssen alle diese Vereine einen „Leiter-Imam“ im Vorstand haben, der die Aufträge des Rijaset weitergibt.

Das bedeutet letzt­lich: Alle dem Rijaset unter­ste­henden Vereine sind „Glau­bens­ge­meinden“, die aber nicht die „Isla­mi­sche Glau­bens­lehre“ verbreiten dürfen. Das Rijaset wird schon seit Jahren zur Gänze von der Muslim­bru­der­schaft kontrol­liert. Daher ist folge­richtig anzu­nehmen, alle diese Vereine dürfen nur die Lehre der Muslim­bru­der­schaft verbreiten – das ist in erster Linie die Lehre des Dschihad und das Streben nach dem Isla­mi­schen Staat (Kalifat). Die Vereins­be­hörden sehen locker weg.

Das öster­rei­chi­sche Justiz­mi­nis­te­rium – mit einer selbst­ver­ständ­lich nur zufällig eben­falls aus Bosnien stam­menden Minis­terin – und die Gemeinde Wien bezahlen demnach einen Verein, der von Muslim­brü­dern geleitet wird, um Moslems zu dera­di­ka­li­sieren, das heißt, von der Lehre des Koran wegzu­bringen. Das Ergebnis waren zuletzt wieder Tote.

*) Wir wurden gebeten, keine persön­li­chen Daten bekannt­zu­geben, einem Wunsch, dem UNSER MITTELEUROPA aus verständ­li­chen Gründen gerne entspricht.

Der isla­mi­sche Terro­rist, der am Montag­abend bei einem Bomben­an­schlag im Zentrum von vier Menschen getötet und 23 weitere verletzt hatte, „betrog“ bei dem von ihm verfolgtem Programm zur Entra­di­ka­li­sie­rung seine Mentoren absicht­lich und gab nach außen hin vor, auf den Dschi­ha­dismus zu verzichten.

Was man wissen muss: Im Islam ist Taqiyya (arabisch: تقیة) ange­sichts einer Verfol­gung die vorsorg­liche Verstel­lung oder Täuschung, die auch in einer Verleu­gung des reli­giösen Glau­bens und der reli­giösen Praxis besten kann.

