WIEN – Nachdem sie eine Corona-Impfung von Astra­Ze­neca erhalten hatte, ist eine 49-jährige Kran­ken­schwester vom Landes­kli­nikum Zwettl im Allge­meinen Kran­ken­haus (AKH) verstorben. Am vergan­genen Wochen­ende sei die unmit­telbar zuvor Geimpfte aus einem nieder­ös­ter­rei­chi­schen Kran­ken­haus in eine Inten­siv­sta­tion des AKH Wien über­stellt worden. Dort konnten die Ätzte das Leben der Kran­ken­schwester nicht mehr retten – nur einen Tag nach Einlie­fe­rung ist sie an einer schweren Gerin­nungs­stö­rung verstorben, erläu­terte eine Spre­cherin der Klinik. Zehn Tage zuvor hatte das Todes­opfer die erste Teil­imp­fung des Impf­stoffes in Nieder­ös­ter­reich erhalten.

„Derzeit keinen Zusam­men­hang mit der Impfung“

„Derzeit gibt es keinen Nach­weis für einen Zusam­men­hang mit dieser Impfung, aufgrund des zeit­li­chen Zusam­men­fal­lens wird seitens des AKH Wien und der MedUni Wien dennoch alles unter­nommen, um die Todes­ur­sache lückenlos aufzu­klären […]Die Unter­su­chungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Die Behörden würden auf dem Laufenden gehalten, wurde versi­chert „, so Spre­cherin des AKH. Es ist anzu­nehmen, dass wie bei anderen Todes­fällen nach Corona-Impfungen – und von denen gib es mitt­ler­weile mehr als genug – auch hier wieder alles nur ein „Zufall“ war. Darauf kann man wetten.

Arbeits­kol­legin der Verstor­benen eben­falls in Klinik

Wie mitt­ler­weile bekannt wurde, liegt auch eine weitere Spitals­mit­ar­bei­terin (30) in der Zwettler Klinik, die mit einer Dosis aus derselben Charge geimpft wurde und eben­falls mit massiven Blut­ge­rin­nungs­pro­blemen im Krankenhaus.

Einzig FPÖ fordert Impfstopp

Und einmal mehr ist es die FPÖ, die das fordert, was in so einem Fall wohl selbst­ver­ständ­lich wäre: Nämlich den umge­henden Stopp der Impfungen mit dem Astra­Ze­neka Wirk­stoff. FPÖ-Bundes­par­tei­ob­mann Norbert Hofer per Aussendung:

„Bis hier ein Zusam­men­hang nicht mit Sicher­heit ausge­schlossen werden kann, müssen in Öster­reich Impfungen mit dem Wirk­stoff von Astra­Ze­neca mit sofor­tiger Wirkung ausge­setzt werden“.

Beson­ders die am Freitag erfolgte Zulas­sung des Impf­stoffes für Menschen ab 65 Jahren stelle eine Gefahr dar:

„Der Gesund­heits­mi­nister muss hier sofort handeln und Astra­Ze­neca nicht mehr verimpfen lassen, bis das Obduk­ti­ons­er­gebnis der Kran­ken­schwester vorliegt“ so Hofer weiter.