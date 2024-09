9 Jahre nach 2015: Das ENDE

„BILD“ mag es noch nicht so ganz glauben, dass SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser ab dem 16. September an allen deutschen Landgrenzen komplette Grenzkontrollen angeordnet hat.

„Kommt jetzt die große Asyl-Wende mit harten Zurückweisungen und massiven Grenzkontrollen?“

Dass also…

…“auch mit harten Zurückweisungen von Migranten an den Grenzen begonnen werden soll.“

Was weit über die bisherige Praxis hinausgehen soll, bei der seit Oktober 2023 mehr als 30 000 Personen bei Grenzkontrollen abgewiesen worden sind.

Gespenstische historische Kardinaldaten: September 1989 – 2015 – 2024

Manchmal wirkt die Wiederholung von Geschichte geradezu gespenstisch:

Am 11. September 1989 leitet die Öffnung der ungarische-österreichische Grenze den Zerfall des Kommunismus ein.

Am 5. September 2015 lässt Ungarn die bis dahin am ungarischen Ostbahnhof festgehaltenen illegalen Migranten in den Willkommenswesten ausreisen. Ab jetzt wird diese Massen-Mgration Deutschland und den Westen nachhaltig destabilisieren.

Am 9. September 2025 erklärt die deutsche Innenministerin Faeser, rigide Grenzkontrollen gegen illegale Migranten.

Endgültiges Scheitern der Merkel-Willkommens-Agenda

Wie dem auch sei! Die nach ewigen Zögern nun beinahe überfallsartig angeordnete Grenzschutzmaßnahme ist der vorläufig letzte Akt eines Eingeständnisses von 9 Jahren wahnsinniger und staatsgefährdender illegaler Willkommens-Migrationspolitik.

Und zwar unter dem verheerenden (Ein-)Druck der letzten AfD-Wahl-Beben-Ergebnisse in Thüringen und Sachsen vor 10 Tagen. Und als letzter Versuch einer verzweifelten Containment-Politik für das zu erwartende nächste Katastrophen-Wahlergebniss in Brandenburg am 22.Septptember – aus Sicht der globalistischen Willkommen-Block-Parteien.

BILD lobt den Schwenk der deklarierten Migrationsagentin Faeser als..

…„”Knallhart-Maßnahmen der Ampel-Regierung zur Eindämmung der illegalen Migration“.

Wobei Faeser die katastrophalen Auswirkungen ihrer und ihrer Vorgänger gemeingefährlichen Open-Border-Migration zu vertuschen sucht: Indem man..

…„den harten Kurs gegen die illegale Migration mit konkreten Maßnahmen weiter fortsetzt“.

Außerdem gesteht Faeser das völlige Scheitern der EU-Migrationspolitik, wenn auch diplomatisch-verklausuliert, ein:

„Bis wir mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen kommen, müssen wir unsere nationalen Grenzen noch stärker kontrollieren.“

Nun möchte also die SPD-Willkommens-Befürworterin durch…

…„diese Kontrollen auch effektive Zurückweisungen ermöglichen“ – zur „weiteren Begrenzung der illegalen Migration“.

Alibi-Fake-Maßnahme

Denn dadurch lassen sich kein einziger Multikulti-Messer-Terror und jene unzähligen -Gruppen-Vergewaltigungen verhindern, geschweige den rückgängig machen.

Immerhin erkennt Faser aber…

…„die akuten Gefahren des islamistischen Terrors“ an, sowie die „andauernd hohe Gesamtbelastung Deutschlands“, etwa auch durch „grenzüberschreitende Kriminalität“

– welche sie alles bisher ignorierte oder marginalisierte.

Nicht zu verkennen: Faesers äußerer Wandel vom Migrations-Saula zum Grenzschutz-Paula erfolgte unter einem mehrfachen Druck von schon seit Jahren zusammengebrochener öffentlicher Ordnung, durch die CDU-Opposition, sowie durch die die gewichtige Erkenntnis des Ex-Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, wonach EU-Recht hinter deutsches Recht trete, wenn es um die Wahrung der inneren Sicherheit und Ordnung in Deutschland geht.

In Wirklichkeit will Faeser zusammen mit ihren als ultra-links-grün geschmähten „Umvolkungs“-Genossen aber nur eines: Zeit gewinnen, um so das Schlimmste noch für die Brandenburg-Wahl abzuwenden. Um dann danach wieder die Ampel-Regierung zu retten und dann bis zu den geplanten Wahlen in einem Jahr noch möglichst großen und nachhaltigen Schaden ihrer globalistischen Migrations-Verschwörungs-Agenda als verbrannte Erde zu hinterlassen.

Und Faeser fürchtet auch einen Domino-Effekt: Denn auch dem in Sachen effektiver Begrenzung unfähige österreichische ÖVP-Innenminister Karner fällt nur mehr ein primitives „Ätschie-Bätschie“ gegenüber seinem deutschen Pendant ein:

„Österreich wird keine Personen entgegennehmen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden.“ (BILD)

Und noch etwas: Beide, die Migrations-Überzeugungs-Täterin Faeser und ihre österreichischen Pendants als unfähig-opportunistische Werkzeuge der internationalen Migrations-Globalisten, ÖVP-Innenminister Karner und sein Bundeskanzler Nehammer, stehen nun alle vor den Trümmern ihrer und der EU-Flüchtlings-Dystopie.

Orban als Meister

Denn eines können sie, zur jetzigen Unzeit nicht mehr gebrauchen: hässliche Bilder vom Flüchtlingschaos an den Grenzen oder in ihren Grenzstädten. Wodurch erneut sichtbar werden wird: Dass der ungarische Ministerpräsiden Ungarn mit seiner rigiden Abschottungspolitik für weitsichtige Ruhe und nationale Identität in seinem Land gesorgt hat:

„Ein Land hat Grenzen. Was keine Grenzen hat, ist kein Land.“ (Orban)

Denn keiner der zurückgewiesen illegalen Refjutschies will freiwillig in Ungarn bleiben. Allein schon aus dem einfachen Grund, weil man dort finanziell nichts zu erwarten hat – wie im üppig dotierten Willkommensparadies Österreich und Deutschland, wo man selbst noch als schwerkrimineller Gruppen-Vergewaltiger eine staatliches Taschengeld in Höhe von 1000.-EUR auf den Weg mit bekommt…

Nun also wird nachhaltig sichtbar, was gleichgeschaltete Migrations-Medien versuchten zu zensieren: Dass es Orban war, und niemand anderer, der zum Wohle seines Volkes über fast ein Jahrzehnt standhaft geblieben ist:

„Wir wollen starke Nationalstaaten, und wir wollen starke Führer an der Spitze Europas sehen. Wir haben die Migranteninvasion an den Südgrenzen Ungarns aufgehalten, … wir werden den Niedergang Europas aufhalten.“ (Welt)

Auf der anderen Seite, in Willkommen-Deutschland, sitzen an einem warmen Spät-Sommerwochenende (12. – 13. September 2015, ab 17h30 bis weit nach Feierabend hinaus) unfähige, verantwortungs-ferne, entscheidunsunfähige Spitzenpolitiker (Bundeskanzlerin Merkel, Kanzleramtschef Altmaier, Innenminister de Maizière (alle CDU), CSU-Vorsitzender Horst Seehofer sowie Außenminister Steinmeier (SPD) und SPD-Chef Gabriel) zusammen:

Indem sie eine Krisen-Telefonkonferenz deutscher Spitzenpolitiker (im Sinne zwingender Staatsräson) scheitern ließen. Es war ein tragisch-komisches Versagen:

„Die Grenze bleibt offen, nicht etwa, weil es Angela Merkel bewusst so entschieden hätte, oder sonst jemand in der Bundesregierung. Es findet sich in der entscheidenden Stunde schlicht niemand, der die Verantwortung für die Schließung übernehmen will.“ (Robin Alexander: „Die Getriebenen“)

Und wie Dürrenmatts fiktive spät-römische Kaiserfigur „Romulus der Große“ ignorierten die westeuropäischen Eliten die postmoderne Völkerwanderung-2015:

„Wir sind Provinzler, denen eine Welt über den Kopf wächst, die sie nicht verstehen können.“ (Dürrenmatt: „Romulus der Große“)

