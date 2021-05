France Soir enthüllt, dass eine Gruppe von 57 führenden Wissen­schaft­lern, Ärzten und poli­ti­schen Experten einen Bericht veröf­fent­licht hat, der die Sicher­heit und Wirk­sam­keit der aktu­ellen COVID-19 „Impf­stoffe“ in Frage stellt und nun ein sofor­tiges Ende aller Impf­pro­gramme fordern.

Die als „Impf­stoffe“ verwen­deten Thera­pien entspre­chen nicht der Defi­ni­tion des Wortes Impf­stoff und würden passender als Genthe­ra­pien oder Impf­vektorthe­ra­pien bezeichnet werden.

Es gibt zwei Gewiss­heiten bezüg­lich der welt­weiten Verbrei­tung dieser Covid-19-Therapien:

Die erste ist, dass die Regie­rungen und die über­wie­gende Mehr­heit der Main­stream-Medien alle Anstren­gungen unter­nehmen, um diese expe­ri­men­tellen Medi­ka­mente so vielen Menschen wie möglich zu verabreichen.

Die zweite ist, dass dieje­nigen, die bereit sind, sich der Verach­tung zu stellen, die damit einher­geht, ernst­hafte Fragen über Impf­stoffe zu stellen, wesent­liche Akteure in unseren laufenden Bemü­hungen sind, die Wahr­heit zu verbreiten.

Dieses Manu­skript ist im Pre-Print unten zu lesen. Es wurde von fast sechzig Ärzten, Wissen­schaft­lern und Experten für öffent­liche Ordnung aus der ganzen Welt vorbe­reitet und sollte drin­gend an welt­weit führenden Poli­tiker, sowie an alle, die mit der Produk­tion und Vertei­lung der verschie­denen im Umlauf befind­li­chen Covid-19-Impf­stoffe zu tun haben, über­mit­telt werden.

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe unbe­ant­wor­teter Fragen über die Sicher­heit, Wirk­sam­keit und Notwen­dig­keit dieser Covid-19-Therapien.

Diese Studie ist ein Pauken­schlag, die jeder lesen sollte, unab­hängig von seinen Ansichten über Genthe­ra­pien oder Impf­stoffe. Nicht genug Bürger stellen dies­be­züg­lich kriti­sche Fragen. Die meisten Menschen befolgen einfach die Befehle ihrer Regie­rungen, als ob sie ihr volles Vertrauen verdient hätten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Dieses Manu­skript ist ein Schritt nach vorn in Bezug auf die Rechen­schafts­pflicht und den freien Infor­ma­ti­ons­fluss zu diesem wich­tigen Thema. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, es zu lesen und weiter zu verbreiten.

Massen­imp­fung gegen SARS-CoV‑2:

Drin­gende Fragen zur Sicher­heit des Impf­stoffs, die von inter­na­tio­nalen Gesund­heits­be­hörden, Aufsichts­be­hörden, Regie­rungen und Impf­stoff­ent­wick­lern beant­wortet werden müssen

Autoren: Roxana Bruno (1) , Peter McCull­ough (2) , Teresa Forcades i Vila (3) , Alex­andra Henrion-Caude (4) , Teresa García-Gasca (5) , Galina P. Zait­zeva (6) , Sally Priester (7) , María J. Martínez Albar­r­acín (8) , Alejandro Sousa-Escandon (9) , Fernando López Mirones (10) , Bartomeu Payeras Cifre (11) , Almu­dena Zara­goza Velilla (10) , Leopoldo M. Borini ()1 , Mario Mas (1) , Ramiro Salazar (1) , Edgardo Schinder (1) , Eduardo A Yahbes (1) , Marcela Witt (1), Mariana Salmeron (1) , Patricia Fernández (1) , Miriam M. Marche­sini (1) , Alberto J. Kajihara (1) , Marisol V. de la Riva (1) , Patricia J. Chimeno (1) , Paola A. Grellet (1) , Matelda Lisdero (1) , Pamela Mas (1) , Abel­ardo J. Gatica Baudo (12) , Elisa­beth Reta­moza (12) , Oscar Botta (13) , Chinda C. Bran­do­lino (13) , Javier Sciuto (14) , Mario Cabrera Avivar (14) , Mauricio Castillo (15) , Patricio Villar­roel (15) , Emilia P. Poblete Rojas (15), Bárbara Aguayo (15) , Dan I. Macías Flores (15) , Jose V. Rossell (16) , Julio C. Sarmi­ento (17) , Victor Andrade-Soto­mayor (17) , Wilf­redo R. Stokes Baltazar (18) , Virna Cedeño Escobar (19) , Ulises Arrúa (20) , Atilio Farina del Río (21) , Tatiana Campos Esquivel (22) , Patricia Callis­peris (23) , María Eugenia Barri­entos (24) , Karina Acevedo-Whitehouse

Vorwort

Seit Beginn der COVID-19-Epidemie ist ein beispiel­loser Wett­lauf um die Erpro­bung neuer Platt­formen, die Immu­nität gegen SARS-CoV‑2 verleihen sollen, ausge­bro­chen, der zur Notzu­las­sung verschie­dener Impf­stoffe geführt hat. Trotz der Fort­schritte bei der früh­zei­tigen multi­re­sis­tenten Therapie von COVID-19-Pati­enten besteht der aktu­elle Auftrag darin, die Welt­be­völ­ke­rung so schnell wie möglich zu impfen. Das Fehlen umfang­rei­cher Tier­ver­suche vor den klini­schen Studien und die Zulas­sung auf der Grund­lage von Sicher­heits­daten, die in Studien mit einer Dauer von weniger als 3,5 Monaten gewonnen wurden, wirft Fragen zur Sicher­heit dieser Impf­stoffe auf. Die kürz­lich iden­ti­fi­zierte Rolle des SARS-CoV-2-Spike-Glyko­pro­teins bei der Indu­zie­rung der für COVID-19 charak­te­ris­ti­schen Endo­thel­schä­di­gung, selbst in Abwe­sen­heit einer Infek­tion, ist höchst rele­vant, da die meisten zuge­las­senen Impf­stoffe die Produk­tion von Spike-Glyko­pro­te­inen bei den Empfän­gern indu­zieren. Ange­sichts der hohen Rate des Auftre­tens von uner­wünschten Ereig­nissen und des breiten Spek­trums der bisher berich­teten Arten von uner­wünschten Ereig­nissen sowie des Poten­zials für impf­stoff­in­du­zierte Krank­heits­ver­stär­kung, Th2-Immun­pa­tho­logie, Auto­im­mu­nität und Immu­n­e­vasion besteht ein Bedarf an einem besseren Verständnis des Nutzens und der Risiken von Massen­imp­fungen, insbe­son­dere bei Gruppen, die von klini­schen Studien ausge­schlossen sind. Trotz Aufrufen zur Vorsicht wurden die Risiken einer Impfung gegen SARS-CoV‑2 von Gesund­heits­or­ga­ni­sa­tionen und Regie­rungs­be­hörden herun­ter­ge­spielt oder igno­riert. Wir plädieren für die Notwen­dig­keit eines plura­lis­ti­schen Dialogs in der Gesundheitspolitik.

Einfüh­rung

Seit der Ausru­fung der Covid-19-Pandemie im März 2020 wurden welt­weit mehr als 150 Millionen Fälle und 3 Millionen Todes­fälle gemeldet. Trotz der Fort­schritte bei der früh­zei­tigen ambu­lanten multi­re­sis­tenten Therapie für Hoch­ri­si­ko­pa­ti­enten, die zu einer 85-prozen­tigen Reduk­tion von Covid-19-bedingten Kran­ken­haus­auf­ent­halten und Todes­fällen führte [1], ist das aktu­elle Kontroll­pa­ra­digma die Massen­imp­fung. Obwohl wir den Aufwand aner­kennen, der mit der Entwick­lung, Produk­tion und Notlizen­zie­rung von SARS-CoV-2-Impf­stoffen verbunden ist, sind wir besorgt darüber, dass die Risiken von Gesund­heits­or­ga­ni­sa­tionen und Regie­rungs­be­hörden mini­miert oder igno­riert wurden, obwohl zur Vorsicht aufge­rufen wurde [2–8].

Impf­stoffe gegen andere Coro­na­viren wurden nie für den Menschen zuge­lassen, und die Daten, die bei der Entwick­lung von Coro­na­virus-Impf­stoffen, die neutra­li­sie­rende Anti­körper hervor­rufen sollen, gewonnen wurden, zeigen, dass sie die COVID-19-Erkran­kung durch Anti­körper-abhän­giges Enhan­ce­ment (ADE) und Th2-Immun­pa­tho­logie verschlim­mern können, unab­hängig vom Impf­stoff. Platt­form und Liefer­me­thode [9–11]. Es ist bekannt, dass bei Tieren, die gegen SARS-CoV und MERS-CoV geimpft wurden, nach einer viralen Provo­ka­tion eine Verstär­kung der Erkran­kung auftritt, die auf Immun­kom­plexe und die Fc-vermit­telte Aufnahme des Virus durch Makro­phagen zurück­ge­führt wird, die die T‑Zell-Akti­vie­rung und Entzün­dung erhöhen [11 ‑13].

Im März 2020 bewer­teten Impf­stoff-Immu­no­logen und Coro­na­virus-Experten die Risiken des SARS-CoV-2-Impf­stoffs, basie­rend auf SARS-CoV-Impf­stoff­ver­su­chen in Tier­mo­dellen. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass uner­wünschte Neben­wir­kungen und Immun­pa­tho­logie ein echtes Problem darstellen, erklärte aber, dass ihr Risiko nicht ausreicht, um klini­sche Studien zu verzö­gern, obwohl eine konti­nu­ier­liche Über­wa­chung erfor­der­lich wäre [14]. Obwohl es keine eindeu­tigen Hinweise auf das Auftreten von UAWs und impf­stoff­be­dingter Immun­pa­tho­logie bei Probanden gibt, die mit SARS-CoV-2-Impf­stoffen immu­ni­siert wurden [15], wurden diese schwer­wie­genden uner­wünschten Ereig­nisse (SAEs) in den bishe­rigen Sicher­heits­stu­dien nicht speziell unter­sucht. Ange­sichts der Tatsache, dass die Nach­be­ob­ach­tung der Probanden nicht länger als 2–3,5 Monate nach der zweiten Dosis dauerte [16–19], ist es unwahr­schein­lich, dass eine solche SAE beob­achtet wurde. Trotz 92 Melde­feh­lern ist nicht zu über­sehen, dass selbst unter Berück­sich­ti­gung der Anzahl der verab­reichten Impf­stoffe laut dem US Vaccine Adverse Event Repor­ting System (VAERS) die Zahl der Todes­fälle pro Million verab­reichter Impf­stoff­dosen um mehr als das Zehn­fache gestiegen ist. Wir glauben, dass ein offener wissen­schaft­li­cher Dialog über die Sicher­heit von Impf­stoffen im Zusam­men­hang mit groß ange­legten Impfungen drin­gend erfor­der­lich ist.

Ausschluss­kri­te­rien für die Phase-3-Studie SARS-CoV‑2

Mit wenigen Ausnahmen haben die SARS-CoV-2-Impf­stoff­stu­dien ältere Menschen ausge­schlossen [16–19], was es unmög­lich macht, das Auftreten von Eosi­no­philie und erhöhter Entzün­dung nach der Impfung bei älteren Menschen zu iden­ti­fi­zieren. Studien mit SARS-CoV-Impf­stoffen haben gezeigt, dass immu­ni­sierte ältere Mäuse ein beson­ders hohes Risiko für eine poten­tiell tödliche Th2-Immun­pa­tho­logie haben [9,20]. Trotz dieser Erkennt­nisse und der äußerst begrenzten Daten zur Sicher­heit und Wirk­sam­keit von SARS-CoV-2-Impf­stoffen bei älteren Menschen haben sich die Massen­impf­kam­pa­gnen von Anfang an auf diese Alters­gruppe konzen­triert. Die meisten Studien haben auch schwan­gere und stil­lende Probanden sowie Personen mit chro­ni­schen und schweren Erkran­kungen wie Tuber­ku­lose, Hepa­titis C, Auto­im­mu­nität, Koagulo­pa­thien, Krebs und Immun­sup­pres­sion ausge­schlossen [16–29], obwohl diesen Empfän­gern der Impf­stoff nun unter der Prämisse der Sicher­heit ange­boten wird.

Ein weiteres Ausschluss­kri­te­rium in fast allen Studien war eine vorhe­rige Expo­si­tion gegen­über SARS-CoV‑2. Dies ist bedau­er­lich, weil dadurch die Möglich­keit elimi­niert wurde, hochr­e­le­vante Infor­ma­tionen über uner­wünschte Ereig­nisse nach der Impfung bei Personen zu erhalten, die bereits Anti-SARS-Cov-2-Anti­körper haben. Nach unserem besten Wissen werden ADEs für keine Alters- oder Krank­heits­gruppe, der der Impf­stoff derzeit verab­reicht wird, routi­ne­mäßig über­wacht. Darüber hinaus wird, obwohl ein erheb­li­cher Teil der Bevöl­ke­rung bereits Anti­körper hat [21], der Test auf den Anti-SARS-CoV-2-Anti­kör­per­status vor der Impf­stoff­ver­ab­rei­chung nicht routi­ne­mäßig durchgeführt.

Bleiben schwer­wie­gende uner­wünschte Ereig­nisse mit SARS-CoV-2-Impf­stoffen unbemerkt?

COVID-19 umfasst ein breites klini­sches Spek­trum, das von sehr leichter bis schwerer pulmo­naler Patho­logie bis hin zu tödli­chen Multi­or­gan­er­kran­kungen mit entzünd­li­chen, kardio­vasku­lären und oder Blut­ge­rin­nungs-Dysre­gu­la­tionen reicht [22–24]. In diesem Sinne wäre eine impf­stoff­be­dingte ADR oder Immun­pa­tho­logie klinisch nicht von einer schweren COVID-19 zu unter­scheiden [25]. Darüber hinaus verur­sacht das Spike-Glyko­pro­tein allein, auch in Abwe­sen­heit des SARS-CoV-2-Virus, in vitro und in vivo in syri­schen Hams­tern Endo­thel­schäden und Blut­hoch­druck, indem es das Angio­tensin-konver­tie­rende Enzym 2 (ACE2) herun­ter­re­gu­liert und die Mito­chon­dri­en­funk­tion verän­dert [26]. Obwohl diese Ergeb­nisse beim Menschen noch bestä­tigt werden müssen, sind die Impli­ka­tionen dieses Ergeb­nisses erschüt­ternd, da alle für den Notfall­ein­satz zuge­las­senen Impf­stoffe auf der Verab­rei­chung oder Induk­tion der Spike-Glyko­pro­te­in­syn­these basieren. Im Falle von mRNA- und Adeno­virus-Impf­stoffen wurde die Dauer der Spike-Produk­tion beim Menschen nach der Impfung in keiner Studie untersucht.

Es ist zu bedenken, dass die impf­stoff­in­du­zierte Spike-Synthese klini­sche Anzei­chen einer schweren COVID-19-Infek­tion verur­sa­chen und fälsch­li­cher­weise als neue Fälle von SARS-CoV-2-Infek­tionen gezählt werden könnten. Wenn dies der Fall ist, werden die wahren nega­tiven Auswir­kungen der gegen­wär­tigen globalen Impf­stra­tegie mögli­cher­weise nie erkannt werden, es sei denn, Studien unter­su­chen speziell dieses Thema. Es gibt bereits nicht-kausale Hinweise auf einen vorüber­ge­henden oder anhal­tenden Anstieg von Todes­fällen durch COVID-19 nach der Impfung in einigen Ländern (Abb. 1). In Anbe­tracht der Spike-Patho­ge­nität müssen diese Todes­fälle einge­hend unter­sucht werden, um fest­zu­stellen, ob sie mit der Impfung zusam­men­hängen. Keine Studien haben die Dauer der Spike-Produk­tion beim Menschen nach der Impfung untersucht.

Uner­war­tete uner­wünschte Reak­tionen auf SARS-CoV-2-Impfstoffe

Auto­im­mu­nität ist ein weiteres kriti­sches Thema, das ange­sichts des globalen Ausmaßes der SARS-CoV-2-Impfung zu berück­sich­tigen ist. SARS-CoV‑2 hat viele immu­no­gene Proteine, und alle bis auf eines haben Ähnlich­keiten mit mensch­li­chen Prote­inen [27]. Diese können als Quelle für Anti­gene dienen, was zu Auto­im­mu­nität führt [28]. Es stimmt zwar, dass die glei­chen Effekte bei einer natür­li­chen Infek­tion mit SARS-CoV‑2 beob­achtet werden könnten, aber die Impfung ist für den Groß­teil der Welt­be­völ­ke­rung gedacht, während schät­zungs­weise nur 10 % der Welt­be­völ­ke­rung mit SARS-CoV‑2 infi­ziert sind, so Dr. Michael Ryan, Leiter der Notfall­ab­tei­lung der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­tion. Wir konnten keine Belege dafür finden, dass irgendein derzeit zuge­las­sener Impf­stoff homo­loge immu­no­gene Epitope gescreent und ausge­schlossen hat, um poten­zi­elle Auto­im­mu­nität aufgrund von Patho­gen­pri­ming zu vermeiden.

Einige uner­wünschte Ereig­nisse, einschließ­lich Blut­ge­rin­nungs­stö­rungen, wurden bereits bei gesunden, jungen Impf­lingen berichtet. Diese Fälle haben dazu geführt, dass die Verwen­dung von ChAdOx1-nCov-19 und adeno­viral vekto­ri­sierten Impf­stoffen von Janssen in einigen Ländern ausge­setzt oder einge­stellt wurde. Es wurde nun vorge­schlagen, dass die Impfung mit ChAdOx1-nCov-19 zu einer immun­throm­bo­ti­schen Throm­bo­zy­to­penie (ITT) führen kann, die durch Throm­bo­zyten-akti­vie­rende Anti­körper gegen den Thrombozytenfaktor‑4 vermit­telt wird und klinisch eine Heparin-indu­zierte Auto­im­mun­throm­bo­zy­to­penie imitiert [29]. Leider wurde das Risiko bei der Zulas­sung dieser Impf­stoffe über­sehen, obwohl die durch Adeno­viren indu­zierte Throm­bo­zy­to­penie seit mehr als einem Jahr­zehnt bekannt ist und ein konsis­tentes Ereignis mit adeno­vi­ralen Vektoren darstellt [30]. Das Risiko einer TTIV ist bei Personen, die bereits ein Risiko für Blut­ge­rinnsel haben, wahr­schein­lich höher.

Auch auf der Bevöl­ke­rungs­ebene kann es zu impf­stoff­be­dingten Auswir­kungen kommen. SARS-CoV‑2 ist ein sich schnell entwi­ckelndes RNA-Virus, das bisher mehr als 40.000 Vari­anten hervor­ge­bracht hat [32,33], von denen einige die anti­gene Domäne des Spike-Glyko­pro­teins betreffen [34,35]. Ange­sichts der hohen Muta­ti­ons­raten könnte die impfin­du­zierte Synthese hoher Mengen von Anti-SARS-CoV-2-Spike-Anti­kör­pern bei geimpften Personen theo­re­tisch zu subop­ti­malen Reak­tionen gegen nach­fol­gende Infek­tionen mit anderen Vari­anten führen [36], ein Phänomen, das als „Sin“[37] oder anti­genes Priming [38] bekannt ist. Das Ausmaß, in dem Muta­tionen, die die Anti­ge­nität von SARS-CoV‑2 beein­flussen, während der viralen Evolu­tion fixiert werden, ist unbe­kannt [39], aber es ist denkbar, dass Impf­stoffe als selek­tive Kräfte wirken, die zu Vari­anten mit höherer Infek­tio­sität oder Über­trag­bar­keit führen. Ange­sichts der hohen Ähnlich­keit zwischen den bekannten SARS-CoV-2-Vari­anten ist dieses Szenario unwahr­schein­lich [32,34], aber wenn sich zukünf­tige Vari­anten in Schlüs­sel­epi­topen weiter unter­scheiden sollten, könnte die globale Impf­stra­tegie dazu beigetragen haben, ein noch gefähr­li­cheres Virus zu formen. Auf dieses Risiko wurde die WHO kürz­lich in Form eines offenen Briefes aufmerksam gemacht [40].

Diskus­sion

Die hier beschrie­benen Risiken stellen ein großes Hindernis für die Fort­füh­rung der welt­weiten Impfung gegen SARS-CoV‑2 dar. Die Sicher­heit aller SARS-CoV-2-Impf­stoffe muss nach­ge­wiesen werden, bevor mehr Menschen dem Risiko dieser Expe­ri­mente ausge­setzt werden, denn die Frei­gabe eines Impf­stoff­kan­di­daten ohne Zeit, um die daraus resul­tie­renden gesund­heit­li­chen Auswir­kungen voll­ständig zu verstehen, könnte zu einer Verschär­fung der aktu­ellen globalen Krise führen. [41]. Eine Risi­ko­stra­ti­fi­zie­rung der Geimpften ist uner­läss­lich. Nach Angaben der briti­schen Regie­rung haben Menschen unter 60 Jahren ein äußerst geringes Risiko, an COVID-19 zu sterben. Laut Eudra­vi­gil­lance treten jedoch die meisten schwer­wie­genden uner­wünschten Ereig­nisse nach der SARS-CoV-2-Impfung bei Personen im Alter von 18–64 Jahren auf. Beson­ders besorg­nis­er­re­gend ist der geplante Impf­plan für Kinder ab 6 Jahren in den USA und Groß­bri­tan­nien. Dr. Anthony Fauci hat kürz­lich prognos­ti­ziert, dass Jugend­liche landes­weit im Herbst und jüngere Kinder im Früh­jahr 2022 geimpft werden. Lee UK wartet auf Studi­en­ergeb­nisse, um mit der Impfung von 11 Millionen Kindern unter 18 Jahren mit den expe­ri­men­tellen Impf­stoffen zu beginnen, da sie laut den Centers for Disease Control and Preven­tion eine Über­le­bens­rate von 99,997 % haben, wenn sie mit SARS-CoV‑2 infi­ziert sind. Nicht nur, dass COVID-19 als Bedro­hung für diese Alters­gruppe irrele­vant ist, es gibt auch keine verläss­li­chen Beweise, die die Wirk­sam­keit oder Effek­ti­vität des Impf­stoffs in dieser Bevöl­ke­rungs­gruppe belegen oder schäd­liche Neben­wir­kungen dieser expe­ri­men­tellen Impf­stoffe ausschließen. In diesem Sinne besteht, wenn Ärzte Pati­enten zur elek­tiven Verab­rei­chung von COVID-19 raten, ein großer Bedarf, den Nutzen und die Risiken der Verab­rei­chung besser zu verstehen, insbe­son­dere in unter­suchten Gruppen.

Zusam­men­fas­send müssen im Zusam­men­hang mit der Notfall­zu­las­sung einer Verwen­dung von SARS-CoV-2-Impf­stoffen und den derzei­tigen Lücken in unserem Verständnis ihrer Sicher­heit folgende Fragen gestellt werden:

- Ist bekannt, ob kreuz­re­agie­rende Anti­körper aus früheren Coro­na­virus-Infek­tionen oder impf­stoff­in­du­zierte Anti­körper das Risiko einer unbe­ab­sich­tigten Patho­ge­nese nach Impfung mit COVID-19 beein­flussen können?

- Wurde das spezi­fi­sche Risiko von uner­wünschten Wirkungen, Immun­pa­tho­logie, Auto­im­mu­nität und schwer­wie­genden uner­wünschten Reak­tionen den Impf­stoff­emp­fän­gern klar mitge­teilt, um den medi­zi­nethi­schen Stan­dard des Pati­en­ten­ver­ständ­nisses für eine infor­mierte Zustim­mung zu erfüllen? Wenn nicht, was sind die Gründe und wie könnte es umge­setzt werden?

- Was ist der Grund für die Verab­rei­chung des Impf­stoffs an jeden Einzelnen, wenn das Risiko, an COVID-19 zu sterben, nicht über alle Alters­gruppen und klini­schen Bedin­gungen hinweg gleich ist und wenn die Phase-3-Studien ältere Menschen, Kinder und häufige spezi­fi­sche Bedin­gungen ausschlossen?

- Welche Rechte haben Pati­enten, wenn sie durch einen SARS-CoV-2-Impf­stoff geschä­digt werden? Wer über­nimmt die Kosten für die medi­zi­ni­sche Behand­lung? Wenn Ansprüche mit öffent­li­chen Geldern begli­chen werden sollten, ist die Öffent­lich­keit darüber infor­miert worden, dass den Impf­stoff­her­stel­lern Immu­nität gewährt wurde und dass ihre Verant­wor­tung, die durch den Impf­stoff Geschä­digten zu entschä­digen, auf die Steu­er­zahler über­tragen wurde?

Vor dem Hinter­grund dieser Bedenken schlagen wir vor, die Massen­imp­fung zu stoppen und einen drin­genden, plura­lis­ti­schen, kriti­schen und wissen­schaft­lich fundierten Dialog über die Impfung gegen SARS-CoV‑2 zwischen Wissen­schaft­lern, Ärzten, inter­na­tio­nalen Gesund­heits­agen­turen, Aufsichts­be­hörden, Regie­rungen und Impf­stoff­ent­wick­lern zu eröffnen. Dies ist die einzige Möglich­keit, die derzei­tige Lücke zwischen wissen­schaft­li­chen Erkennt­nissen und der öffent­li­chen Gesund­heits­po­litik in Bezug auf SARS-CoV-2-Impf­stoffe zu schließen. Wir sind davon über­zeugt, dass die Mensch­heit ein tieferes Verständnis der Risiken verdient als das, was derzeit als offi­zi­elle Posi­tion darge­stellt wird. Ein offener wissen­schaft­li­cher Dialog ist drin­gend notwendig, um die Erosion des öffent­li­chen Vertrauens in die Wissen­schaft und die öffent­liche Gesund­heit zu vermeiden und um sicher­zu­stellen, dass die WHO und die natio­nalen Gesund­heits­be­hörden die Inter­essen der Mensch­heit während der aktu­ellen Pandemie schützen. Es besteht die drin­gende Notwen­dig­keit, die öffent­liche Gesund­heits­po­litik zu einer evidenz­ba­sierten Medizin zurück­zu­führen, die auf einer sorg­fäl­tigen Bewer­tung der rele­vanten wissen­schaft­li­chen Forschung beruht. Es ist zwin­gend erfor­der­lich, der Wissen­schaft zu folgen.

1 www.gov.uk/government/publications/covid-19-reported-sars-cov-2-deaths-in-england/covid-19-confirmed-deaths-in-england-report

Erklä­rung zu Interessenkonflikten

Die Autoren erklären, dass die Forschung in Abwe­sen­heit jegli­cher kommer­zi­eller oder finan­zi­eller Bezie­hungen durch­ge­führt wurde, die als poten­zi­eller Inter­es­sen­kon­flikt ausge­legt werden könnten.

Refe­renzen

Bild­un­ter­schriften

Abbil­dung 1: Anzahl der neuen Todes­fälle aufgrund von COVID-19 im Vergleich zur Anzahl der Personen, die mindes­tens eine Impf­stoff­dosis erhalten haben, für ausge­wählte Länder. Die Grafik zeigt Daten vom Beginn der Impfung bis zum 3. Mai 365, 2021. A) Indien (9,25 % der geimpften Bevöl­ke­rung), B) Thai­land (1,58 % der geimpften Bevöl­ke­rung), C) Kolum­bien (6,79 % der geimpften Bevöl­ke­rung), D) Mongolei (31,65 % der geimpften Bevöl­ke­rung), E) Israel (62,47 % der geimpften Bevöl­ke­rung), F) welt­weit (7,81 % der geimpften Bevöl­ke­rung). Die Diagramme wurden unter Verwen­dung von Daten aus Our World in Data erstellt (Zugriff am 4. Mai 2021) github.com/owid/covid–19–données/arbre/maître/public/données/vaccinations

Zuge­hö­rig­keiten *

1 Epide­mió­logos Argen­tinos Meta­di­sci­pli­na­rios. Repú­b­lica Argentina.

2 Baylor Univer­sity Medical Center. Dallas, Texas, USA.

3 Monestir de Sant Benet de Monts­errat, Monts­errat, Spanien

4 INSERM U781 Hôpital Necker-Enfants Malades, Univer­sité Paris Descartes-Sorbonne Cité, Institut Imagine, Paris, Frankreich.

5 Schule für Natur­wis­sen­schaften. Auto­nome Univer­sität von Queré­taro, Queré­taro, Mexiko.

6 Professor für Medi­zi­ni­sche Immu­no­logie im Ruhe­stand. Univer­sidad de Guada­la­jara, Jalisco, Mexiko.

7 Médicos por la Verdad Puerto Rico. Ashford Medical Center. San Juan, Puerto Rico.

8 Professor für klini­sche Diagno­se­ver­fahren im Ruhe­stand. Univer­sität von Murcia, Murcia, Spanien

9Urologe, Hospital Comarcal de Monforte, Univer­sität von Sant­iago de Compos­tela, Spanien.

10 Biólogos por la Verdad, Spanien.

11 Biologe im Ruhe­stand. Univer­sität von Barce­lona. Spezia­li­siert auf Mikro­bio­logie. Barce­lona, Spanien.

12 Zentrum für Inte­gra­tive Medizin MICAEL (Medi­cina Inte­gra­tiva Centro Antro­posó­fico Educando en Libertad). Mendoza, Argen­ti­ni­sche Republik.

13 Médicos por la Verdad Argen­tina. Repú­b­lica Argentina.

14 Médicos por la Verdad Uruguay. Repú­b­lica Oriental del Uruguay.

15 Médicos por la Libertad Chile. Repú­b­lica de Chile.

16 Arzt, Ortho­päde. Repú­b­lica de Chile.

17 Médicos por la Verdad Perú. Repú­b­lica del Perú.

18Medicos por la Verdad Guate­mala. Repú­b­lica de Guatemala.

19 Concepto Azul SA Ecuador.

20 Médicos por la Verdad Brasil. Brasilien.

21 Médicos por la Verdad Paraguay.

22 Médicos por Costa Rica.

23 Médicos por la Verdad Bolivia.

24 Médicos por la Verdad El Salvador.

* Korre­spon­denz: Karina Acevedo-White­house, karina.​acevedo.​whitehouse@​uaq.​mx

Quelle: MPI