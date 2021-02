Der unga­ri­sche Medi­en­markt ist frei, bunt und viel­fältig: 393 Fern­seh­sender, 156 terres­tri­sche Radios, 78 Inter­net­ra­dios, 6731 gedruckte und 3540 Inter­net­zei­tungen bieten Infor­ma­tionen für die unga­ri­schen Bürger.

Der Stand des poli­ti­schen Kräf­te­ver­hält­nisses in der Medi­en­szene (Média­néző Központ)

Der unga­ri­sche Medi­en­markt ist poli­tisch ausge­wogen: Im Großen und Ganzen infor­mieren sich die Ungarn genauso zahl­reich aus der konser­va­tiven wie aus der links­li­be­ralen Presse – so die neueste Analyse von Média­néző Központ. Diese Studie gibt einen Über­blick über den unga­ri­schen Medi­en­markt und zeigt, dass die Zahl der links­li­be­ralen Medien seit 2010 nie aufge­hört hat zu wachsen bzw. dass die bedeu­tendsten Medi­en­un­ter­nehmen in Ungarn unab­hängig von ihrer Bezie­hung zur Regie­rung profitabel

1. Einfa­cher Zugang

Unab­hängig von ihrer Bezie­hung zur Regie­rung und ihrer poli­ti­schen Orien­tie­rung sind die unga­ri­schen Medien für jeden, der unga­risch spricht, überall auf unga­ri­schem Gebiet leicht zugäng­lich. Das Ausstat­tungs­ni­veau der Bevöl­ke­rung ist hoch: 3,8 Millionen Haus­halte teilen sich 3,7 Millionen Fern­seh­abon­ne­ments; die Anzahl der Inter­net­abon­ne­ments über­steigt sogar die Bevöl­ke­rung des Landes: 91% der Erwach­senen haben ein Mobil­te­lefon und 73% nutzen es auch zum Surfen im Internet – wie wir in dieser Studie von Média­néző Központ zur Lage der Medien in Ungarn nach­lesen können. Wir erfahren darin, dass in Ungarn der Zugang zu allen Infor­ma­ti­ons­quellen einer sehr großen Anzahl von Menschen gewährt wird: 89,2% der Erwach­senen schauen fern, 75,4% nutzen das Internet, 50,7% hören Radio und 27,1% von ihnen lesen immer noch die Print­me­dien. Darüber hinaus haben 66,6% der erwach­senen Bevöl­ke­rung einen Account bei Face­book, dem belieb­testen sozialen Netz­werk des Landes. Unter den vom Kuta­tó­pont Műhely-Institut befragten Ungarn infor­mieren sich beinahe drei Viertel (74%) von ihnen mindes­tens einmal pro Woche bzw. 47% täglich durch soziale Netz­werke. Für 16% stellen sie gar die Haupt­in­for­ma­ti­ons­quelle dar.

2. Ausge­wo­gen­heit

Média­néző Központ unter­suchte auch den Stand des poli­ti­schen Kräf­te­ver­hält­nisses in der Medi­en­szene. Es stellt sich heraus, dass 95% der unga­ri­schen Erwach­senen (sprich 7,7 Millionen Menschen) regel­mäßig Medien konsu­mieren und dass ihr Vertrauen in die Medien dem Durch­schnitt der Euro­päi­schen Union entspricht. Der unga­ri­sche Medi­en­markt ist ausge­wogen: Im Großen und Ganzen infor­mieren sich die Ungarn genauso zahl­reich aus der konser­va­tiven wie aus der links­li­be­ralen Presse – das sind 84% (6,8 Millionen) bzw. 83% (6,7 Millionen). Die Zahl derer, die sich aus den Medien beider Lager infor­mieren, beträgt fast sechs Millionen, was konkret bedeutet, dass man prak­tisch sicher sein kann, dass mindes­tens 75% der Wähler höchst­wahr­schein­lich den Stand­punkt beider Lager hören.

3. Unga­ri­sche Eigentümer

Das vergan­gene Jahr­zehnt stellte einen Wende­punkt auf dem unga­ri­schen Medi­en­markt dar – sowohl links wie auch rechts. Nach dem Fall des Kommu­nismus waren in Ungarn viele gut kapi­ta­li­sierte auslän­di­sche Unter­nehmen aufge­taucht, die sich auf den Medi­en­sektor spezia­li­siert hatten: Die Deut­schen Axel Springer und Bertels­mann mit dem Schweizer Ringier beherrschten dann zwei Jahr­zehnte lang den Markt; noch heute befindet sich die meist­ver­kaufte unga­ri­sche Boule­vard-Tages­zei­tung Blikk im Besitz von Ringier und Axel Springer – so Média­néző Központ. 2014 hat Sanoma seine Anteile an die Centrál-Gruppe verkauft, die dem unga­ri­schen Milli­ardär Zoltán Varga gehört, von dem manche glauben, dass er Verbin­dungen zur libe­ralen Linken unterhält.

Dieselbe Medi­en­gruppe Centrál besitzt auch eines der größten links­li­be­ralen Info­por­tale, das Millionen von Inter­net­nut­zern erreicht: 24.hu, aber auch das poli­tisch-wirt­schaft­liche Wochen­ma­gazin HVG , das sowohl auf dem Print- wie auf dem Online-Pres­se­markt vertreten ist und einen erheb­li­chen Markt­an­teil besitzt. Nach 2014 haben auch unga­ri­sche Inves­toren einen der Haupt­ak­teure auf dem unga­ri­schen Medi­en­markt erworben: Medi­a­works Hungary Zrt, in dessen Port­folio regio­nale Tages­zei­tungen, Wirt­schafts­zeit­schriften, Mode­ma­ga­zine, Life­style- und Boule­vard­me­dien, sowie verschie­dene poli­ti­sche Tages­zei­tungen und natio­nale Inter­net­por­tale, wie Világ­ga­z­daság , Magyar Nemzet und Mandiner sich befinden. Im Jahr 2015 ging eines der wich­tigsten unga­risch­spra­chigen Portale, Origó.hu, eben­falls an unga­ri­sche Inves­toren über, als das Unter­nehmen Magyar Telekom – mehr­heit­lich im Besitz der Deut­schen Telekom – es an die unga­ri­sche New Wave Media Kft. verkaufte. Wie Média­néző Központ es in seiner Analyse zeigt, ist die Präsenz von auslän­di­schem Kapital auf dem unga­ri­schen kommer­zi­ellen Fern­seh­markt bedeu­tend: die RTL-Gruppe kontrol­liert RTL Klub – einen Kanal, der die meist­ge­se­hene Nach­rich­ten­sen­dung des Landes ausstrahlt – sowie mehrere Kabel­sender. Dennoch ist unga­ri­sches Kapital eben­falls präsent und besitzt insbe­son­dere die TV2-Gruppe, deren Sender TV2, der zweit­größte Kanal des Landes und der Haupt­kon­kur­rent von RTL Klub ist. Unter den Medien mit entschei­dendem poli­ti­schem Einfluss liegt der Anteil des unga­ri­schen Kapi­tals unter dem Gesichts­punkt der Anzahl an Medien derzeit bei 95%. – wie die Studie zeigt.

4. Expan­sion auf seiten der libe­ralen Linken

Eines der grund­le­genden Merk­male der sehr plura­lis­ti­schen unga­ri­schen Medi­en­welt ist, dass aufgrund der Flexi­bi­lität des Rechts­rah­mens die Grün­dung neuer Medien einfach und schnell ist, weshalb neue Produkte häufig auf dem unga­ri­schen Medi­en­markt erscheinen. Laut Média­néző Központ ist auch bemer­kens­wert, dass seit 2010 die Anzahl der links­li­be­ralen Pres­se­or­gane von 33 auf 48 im Jahr 2020 stetig gewachsen ist – was einem Wachstum von 45% entspricht. Die 2010 verab­schie­dete unga­ri­sche Gesetz­ge­bung schreibt Mindest­be­din­gungen vor, um ein neues Medium zu gründen, die sehr einfach zu erfüllen sind: In der Praxis müssen poten­zi­elle Gründer eines neuen Mediums es einfach bloß deklarieren.

5. Poten­ziell profitabel

Man kann behaupten, dass die größten Medi­en­un­ter­nehmen Ungarns – unab­hängig von ihrer Bezie­hung zur Regie­rung – profi­tabel sind. In ihrem Port­folio befinden sich neben Titeln mit poli­ti­schem Inhalt häufig thema­ti­sche und Boule­vard­me­dien, die einer­seits ein brei­teres Publikum errei­chen und ande­rer­seits einen stabi­leren Betrieb etablieren können; darüber hinaus ist es nicht unge­wöhn­lich, dass diese Port­fo­lios auch durch Buch­ver­öf­fent­li­chungen oder die Bereit­stel­lung von Online-Diensten ergänzt werden. Allein die Magyar Jeti Zrt, der das links­li­be­rale Portal 444.hu gehört, kann Jahr für Jahr kein nach­hal­tiges Geschäfts­mo­dell finden – was sich nur schwer durch ihre (feind­se­ligen) Bezie­hungen zur gegen­wär­tigen unga­ri­schen Regie­rung erklären lässt, sondern eher auf die Inkom­pe­tenz des Manage­ments zurück­zu­führen ist, das nicht in der Lage sei, ein an den Markt ange­passtes Betriebs­mo­dell anzubieten.

6. Absolut frei

In seiner Verfas­sung wie in seinen Gesetzen garan­tiert Ungarn Presse- und Meinungs­frei­heit; der unga­ri­sche Pres­se­markt nutzt diese Frei­heiten in großem Umfang und geht sogar so weit, die Rechte von Indi­vi­duen und Gemein­schaften zu verletzen – betont die Studie von Média­néző Központ. Die Medi­en­fach­leute und dieje­nigen, denen sie eine Bühne bieten, neigen deut­lich dazu, Inhalte zu produ­zieren, die die Menschen­würde und die reli­giösen Über­zeu­gungen ganzer Gemein­schaften verletzen, und schre­cken nicht einmal davor, den gewalt­samen Umsturz der Regie­rung zu fordern. Die links­li­be­rale Wochen­zei­tung Magyar Narancs zeigte einmal auf ihrem Cover Viktor Orbán mit einem Hitler-Schnurr­bart, während die Tages­zei­tung Néps­zava Kari­ka­turen von Jesus Christus veröf­fent­lichte; das Portal der neolinken Mérce veröf­fent­lichte Artikel, in denen zu revo­lu­tio­närem Handeln aufge­for­dert wurde. Gleich­zeitig wurden George Soros und dessen Akti­vi­täten zum beliebten Ziel der Kritik in der konser­va­tiven Presse.

7. Eine solide Unabhängigkeit

In vielen Mitglied­staaten der Euro­päi­schen Union sind die für die Medien zustän­digen Behörden den Regie­rungen unter­ge­ordnet und arbeiten häufig sogar direkt inner­halb eines bestimmten Minis­te­riums; die unga­ri­sche Medien- und Infor­ma­ti­ons­be­hörde (Nemzeti Média- és Hírköz­lési Hatóság), in der der Medi­enrat (Média­tanács) tätig ist , verfügt dagegen nicht nur über eigene Einnahmen, sondern unter­liegt nur einem einzigen Gesetz, das einen Grund­pfeiler der unga­ri­schen Demo­kratie darstellt und das allein eine Zwei­drit­tel­mehr­heit im Parla­ment ändern kann. Selbst wenn man die in vielen Mitglied­staaten der Union beob­ach­teten Prak­tiken als Vergleichs­grund­lage heran­zieht, ist die unga­ri­sche Praxis in Bezug auf die Tren­nung zwischen der Exeku­tive und der für die Über­wa­chung der Medien zustän­digen Insti­tu­tion beson­ders streng.

8. Schwere Strafen

Média­néző Központ unter­suchte die Entschei­dungen des Medi­en­rates der unga­ri­schen Medien- und Infor­ma­ti­ons­be­hörde und kam eindeutig zu dem Schluss, dass diese Behörde konser­va­tive Medien häufiger und strenger bestraft als die der libe­ralen Linken. Von 2012 bis 2020 betrafen mehr als zwei Drittel der von dieser unab­hän­gigen Behörde verhängten Sank­tionen rechte Medien, während weniger als ein Drittel Medien betraf, die mit der libe­ralen Linken in Verbin­dung stehen: 66% der verhängten Geld­strafen – für einen Gesamt­be­trag von 357 Millionen Forint [knapp eine Million Euro] – wurden von konser­va­tiven Medien bezahlt, während die links­li­be­ralen Medien nur 183 Millionen Forint [etwas mehr als eine halbe Million Euro] – sprich nur 34% der Geld­bußen zu zahlen hatten.

9. Infor­ma­tionen der Öffent­lich­keit durch die Regierung

Die Regie­rung infor­miert die Öffent­lich­keit über ihre Maßnahmen in Form von Pres­se­kon­fe­renzen namens Kormá­ny­infó, die nach jeder Regie­rungs­sit­zung (daher etwa wöchent­lich) orga­ni­siert werden und bei denen der für das Amt des Minis­ter­prä­si­denten zustän­dige Minister sowie der Regie­rungs­spre­cher anwe­send sind und gemeinsam die Fragen der Presse beant­worten: die Vertreter der verschie­denen – konser­va­tiven bzw. links­li­be­ralen – Medien stellen ihre Fragen, wie sie es wollen. In seiner Studie betont Média­néző Központ auch, dass selbst unter allei­niger Berück­sich­ti­gung der parla­men­ta­ri­schen Regimes es selten sei, dass die Volks­ver­treter wie in Ungarn bei direkten Befra­gungs­sit­zungen des Parla­ments die Möglich­keit haben, ihre Fragen unmit­telbar an den Regie­rungs­chef zu jedem Thema zu richten, ohne dass zuerst der Wort­laut ihrer Fragen einge­reicht werden müsse, und dass der Minis­ter­prä­si­dent verpflichtet ist, jede dieser Fragen zu beantworten.

10. Partei­lich­keit hier und da

In ganz Europa und in der ganzen Welt wird den öffent­lich-recht­li­chen Medien ständig Vorein­ge­nom­men­heit zugunsten der amtie­renden Regie­rungen vorge­worfen. In Ungarn werden zwei Arten von Medien mit öffent­li­chen Mitteln betrieben: öffent­lich-recht­liche Medien und Gemein­de­blätter. Média­néző Központ stellt fest, dass, obwohl die Aufmerk­sam­keit der Beob­achter im Allge­meinen in erster Linie auf die öffent­lich-recht­li­chen Medien gerichtet ist, nach den Gemein­de­wahlen 2019 viele unga­ri­sche Kommunen unter die Kontrolle der Oppo­si­tion kamen (oder blieben): das Rathaus der Haupt­stadt und die meisten Bezirke von Buda­pest sowie 10 der 23 unga­ri­schen Groß­städte; in den meisten Fällen war der Über­gang mit der Ernen­nung eines neuen Chef­re­dak­teurs des Gemein­de­blatts verbunden, so dass in diesen von der Oppo­si­tion regierten Städten kommu­nale, öffent­lich finan­zierte Blätter begannen, Nach­richten zu veröf­fent­li­chen, die die Werte der libe­ralen Linken vermit­teln und deren Inter­essen bedienen.

Média­néző Központ Kft. ist ein unga­ri­sches und mittel­eu­ro­päi­sches Forschungs­un­ter­nehmen für Medien und Medi­en­po­litik, das der Néző­pont Institut Kft. gehört. Es handelt sich um eine unga­ri­sche Denk­fa­brik, die 2006 – wie auf ihrer Inter­net­seite behauptet wird – mit dem Ziel gegründet wurde, „einen Beitrag zum öffent­li­chen Leben und zur öffent­li­chen Debatte in Ungarn zu leisten, indem sie über­prüfte Daten, Fakten und Meinungen dies­be­züg­lich bereitgestellt.

Quelle: Magyar Nemzet / Über­set­zung: Ungarn real