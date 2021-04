Die polni­sche Natio­nal­mann­schaft weigerte sich, zu Beginn des WM-Quali­fi­ka­ti­ons­spiels gegen England auf die Knie zu gehen.

Zbigniew Boniek, Präsi­dent des polni­schen Fußballverbandes

Jan Tomas­zewski, ehema­liger polni­scher Torhüter

Team Poland team refused to kneel at the start of their World Cup quali­fier match with England

pic.twitter.com/AoWStxnn2j

— Jack Poso­biec (@JackPosobiec) March 31, 2021