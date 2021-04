Der Einsatz von RNA-Impf­stoffen zur Steue­rung des mensch­li­chen Gehirns, erklärt von einem CIA-Neuro­bio­logie-Experten auf einer Konfe­renz an der Mili­tär­aka­demie West Point

Der unab­hän­gige Jour­na­list Guy Bouli­anne hat eine sehr wich­tige Infor­ma­tion über die Möglich­keit der Verwen­dung von RNA-Impf­stoffen zur Mani­pu­la­tion unserer Gehirne ausge­graben. Diese Hypo­these stammt nicht von einem groß­spre­che­ri­schen Verschwö­rungs­theo­re­tiker: Es war ein CIA-Neuro­bio­logie-Experte, der sie an der Mili­tär­aka­demie West Point vorstellte.

Am 13. Juni 2018 hielt Dr. Charles Morgan, ein Experte für Neuro­bio­logie von der Yale Univer­sity, der DARPA und der CIA, einen Vortrag vor Studenten an der Mili­tär­aka­demie West Point (USMA). Er sprach über die Fähig­keit, die DNA für Zwecke der Gedan­ken­kon­trolle zu verän­dern. [1] Dr. Morgan zeigt und erklärt den Elite­schü­lern des US-Mili­tärs, wie die unter den Akro­nymen CRISPR (Clus­tered Regu­larly Spaced Short Palin­dromic Repeats) und DREADDS (Desi­gner Receptor Exclu­si­vely Acti­vated by Desi­gner Drugs) bekannten Tech­no­lo­gien alles „desi­gnen“ können.

Dr. Morgan zeigt, wie DREADDS in die mensch­liche DNA „infun­diert“ werden können, um unser Verhalten zu kontrol­lieren. Diese Desi­gner-Rezep­toren, die ausschließ­lich durch Desi­gner-Drogen akti­viert werden, können neue Zellen erzeugen. Sie können bei ihren Probanden neue Erin­ne­rungen und Verhal­tens­weisen erzeugen. Sie können damit auch Ihr Gedächtnis löschen oder sogar verän­dern. Die CRISPR-Tech­no­logie kann einge­setzt werden, um durch DNA-Editing nur bestimmte Rassen von Menschen zu töten.

Dr. Morgan erzählt Studenten der Modern War Univer­sity in West Point, dass „die Tech­no­logie namens CRISPR eine Reihe von Dingen sofort verfügbar macht … Man kann alles entwerfen. Sie können ein einzelnes Ding entwerfen, das nur einen töten würde. Was Sie tun, wenn Sie Plas­mide erstellen und sie in Zellen einbringen, sendet es ein Signal und sagt, welcher Teil der DNA sich entrollen, entfalten und ein Produkt produ­zieren soll. Das ist die Zukunft der Medizin.“

Dr. Morgan fragt: „Was könnte man mit dieser Tech­no­logie machen, wenn man im Sicher­heits- und Geheim­dienst­be­reich tätig wäre?“. Die Zellen „können für bestimmte Akti­vi­täten und Zwecke ausge­legt werden. Sie können stra­te­gisch plat­ziert werden. Sie können aus der Ferne gesteuert werden. Diese Zell­steue­rungen können also „Dinge in den Gehirnen anderer Leute akti­vieren lassen“.

Im Jahr 2011 schien die Tech­no­logie auf zellu­lärer Ebene „die program­mierte Liefe­rung von Infor­ma­tionen auf Abruf“ zu steuern. Im Jahr 2018 war die Macht, die eigenen Erin­ne­rungen und Entschei­dungen eines Menschen durch die Ersatz­rea­lität von Control­lern durch Blut, Gehirn und Zellen zu ersetzen, bereits jenseits jeder Verhal­tens­kon­di­tio­nie­rung durch Mobil­te­le­fone. Für Dr. Morgan führen die neuen Möglich­keiten zu Verbes­se­rungen bei der Liefe­rung und Voll­stän­dig­keit. „Warum sollte man ein digi­tales System haben, wenn man ein DNA-System haben kann?“, fragt er.

Dr. Morgan ist in seinem Foli­en­vor­trag ziem­lich explizit: „Zellen können für bestimmte Akti­vi­täten und Ziele entworfen werden. Die Zellen können stra­te­gisch plat­ziert werden. Sie können aus der Ferne gesteuert werden.“ Die neue Tech­no­logie erlaubt es seinen Control­lern, „Dinge in den Gehirnen anderer Menschen zu akti­vieren“. Weiter stellt sich der inzwi­schen an der Univer­sity of New Haven lehrende Medi­ziner vor, wie die Kombi­na­tion von „DNA-Systemen“ mit „Quan­ten­com­pu­ting“ „eine wirk­lich ganz erstaun­liche und zugleich tödliche Bedro­hung“ bilden kann. So kann es sein, dass die Dosis von Pfizer und Moderna einen Endpunkt in der globalen Agenda der Macht­haber erreicht. [2]

Das Video des Vortrags von Dr. Charles Moran an der Mili­tär­aka­demie West Point:

Die DNA wird in der Lage sein, Ihren Körper und Geist zu kontrollieren

Der COVID-Impf­stoff ist ein mRNA-Impf­stoff, bei dem es sich um einen ganz neuen Typ handelt, der noch nie zuvor zuge­lassen, lizen­ziert und weit verbreitet wurde. Es verän­dert die DNA Ihres Körpers und repli­ziert und kontrol­liert Ihren Körper. Sie ist in vielerlei Hinsicht extrem gefähr­lich. Dr. Morgan verrät, dass sie jetzt Bilder und Filme in DNA und Bakte­rien spei­chern und verste­cken können, er sagt auch, dass nur 1 Gramm mensch­liche DNA das Äqui­va­lent von 7 Milli­arden iPADS spei­chern kann, denken Sie darüber nach, nur 1 Gramm, das ist absolut erstaun­lich!!! Er sagt, dass die Infor­ma­tionen und Bilder auch in Bakte­rien auf dem mensch­li­chen Körper gespei­chert werden können, die dann in eine Schale gelegt werden können, und wenn dieselben Bakte­rien sich fort­pflanzen, werden ihre Nach­kommen auch mit denselben Infor­ma­tionen kodiert. Er sagt auch, dass es möglich ist, eine Zelle zu program­mieren und sie auf einen belie­bigen Teil des Körpers zu richten, einschließ­lich des Gehirns, das dann auch umpro­gram­miert und von einer äußeren Kraft gesteuert werden kann.

Das bedeutet, dass der Covid-19-Impf­stoff alle Tech­no­lo­gien enthalten kann, die Sie in diesem Video hören werden. Der Präzi­si­ons­grad dieser Tech­no­logie ist so hoch, dass Miniatur-Nanoro­boter in der Größe von Staub­par­ti­keln so program­miert werden können, dass sie jeden Teil des Körpers angreifen, um eine Nutz­last oder einen Virus direkt in den Blut­kreis­lauf, die Organe, das Gehirn, die Augen usw. zu bringen. Es kann auch in einem belie­bigen Körper­teil schlum­mern und dort unbe­merkt verbleiben, bis das entspre­chende elek­tro­ni­sche Signal zur Reak­ti­vie­rung gelie­fert wird.

Wie der Besitzer des „End Times Watchman“ Kanal schreibt, „Wenn Sie ein Christ sind, sollten Sie wissen, dass diese Impf­stoffe die Luzi­fe­rianer, um Ihre DNA zu ändern und ändern Sie Ihre Wahr­neh­mung von Gott ermög­li­chen. In der Tat werden Sie darauf program­miert, Ihn zu hassen! Die Bibel warnt, dass die Nationen und Völker der Erde das bibli­sche Chris­tentum hassen und bibel­gläu­bige Christen verfolgen werden, und so wird es auch geschehen. Sie werden die Wahr­neh­mung eines jeden Menschen verän­dern, der diese dämo­ni­schen DNA-verän­dernden Impf­stoffe nimmt. Dies ist ein geist­li­cher Krieg, er wurde in der Bibel vor fast 2000 Jahren vorher­ge­sagt und entfaltet sich nun vor unseren Augen! Es ist auch erwäh­nens­wert, dass sie Erin­ne­rungen LÖSCHEN und FALSCHE instal­lieren können, stellen Sie sich vor, wenn dies verwendet wird, um die Menschen auf der Erde zu täuschen, damit sie das Tier anbeten, und natür­lich wird es das, denn das ist genau das, wofür es geschaffen wurde.“

Michael Yeadon, ein ehema­liger Pfizer-Mitar­beiter und ‑Forscher, hat zusammen mit dem deut­schen Arzt Wolf­gang Wodard kürz­lich eine Peti­tion an die Euro­päi­sche Arznei­mit­tel­be­hörde (EMA) geschickt, in der er die EMA auffor­dert, die klini­schen Versuche mit dem Impf­stoff COVID-19 von Pfizer zu stoppen. Sie sagten, dass der Impf­stoff ein Protein blockieren könnte, das für die Bildung einer Plazenta entschei­dend ist, und die Ärzte sagten, dass dies „zu Unfrucht­bar­keit bei geimpften Frauen führen könnte“. Daher ist es möglich, dass ein weiteres Ziel des Impf­stoffs darin besteht, die Geburt neuer Weißer zu verhin­dern – ein Ziel, das China, Bill Gates und George Soros zu errei­chen versuchen.

China will die CRISPR-Super­macht der Welt werden

Dr. Charles Morgan berichtet über die Fort­schritte des chine­si­schen Fest­landes bei der DNA-Mani­pu­la­tion. Er stellt sich „Quan­ten­com­pu­ting“ in Kombi­na­tion mit einer solchen Mani­pu­la­tion vor. „Das ist also der Punkt, an dem das Rennen statt­findet … Die Verschmel­zung von DNA-Systemen mit Quan­ten­com­pu­ting wird wirk­lich eine unglaub­liche und gleich­zeitig tödliche Bedro­hung sein.“ US Director of National Intel­li­gence John Ratcliffe sagte, dass China das Gen-Editing-Tool CRISPR (Clus­tered and Regu­larly Spaced Short Palin­dromic Repeats) verwendet, um mensch­liche Embryonen zu modi­fi­zieren, um eine neue Genera­tion von „Super­sol­daten“ zu schaffen, die härter, länger und effek­tiver kämpfen können [3] :

„Sie wollen, dass sie die Größten sind und sie wollen auch, dass sie die Stärksten sind, also beschäf­tigen sie sich mit Gen-Editing – sie versu­chen buch­stäb­lich, die DNA zu verän­dern, um Soldaten, Matrosen und Flieger stärker und leis­tungs­fä­higer zu machen. (…) Die Botschaft ist klar: Peking will die Verei­nigten Staaten und den Rest des Planeten wirt­schaft­lich, mili­tä­risch und tech­no­lo­gisch domi­nieren. (…) Es gibt keine ethi­schen Grenzen für Pekings Macht­streben. (…) China stellt die größte Bedro­hung für Amerika und den Rest der freien Welt seit dem Zweiten Welt­krieg dar.“ [4]

Die Volks­re­pu­blik China (VRC) sammelt seit Jahren die DNA der Menschen. [5] China plant, diese Infor­ma­tionen zu nutzen, um biolo­gi­sche Waffen zu entwi­ckeln, die auf bestimmte ethni­sche Gruppen abzielen (Weiße: USA, Groß­bri­tan­nien, Austra­lien, Neusee­land, Juden). [6] Sie haben auch Wege gefunden, DNA von Ameri­ka­nern zu erhalten, indem sie ameri­ka­ni­sche Firmen kaufen, die DNA-Profile haben, DNA-Analysen für Ahnen­for­schungs­firmen subven­tio­nieren und auch jede Orga­ni­sa­tion hacken, die DNA-Profile hat. Im Jahr 2015 wurde beispiels­weise entdeckt, dass die VR China Anthem, die zweit­größte Versi­che­rungs­ge­sell­schaft in den USA, gehackt hatte. [7]

Es ist klar, dass diese Tech­no­logie in zukünf­tigen Kriegen zum Einsatz kommen wird und von China bereits entwi­ckelt wird. [8] Nacht­sicht, Super­kraft, Hive Minds, Gedan­ken­kon­trolle, Super­ge­dächtnis (Hypermnesie, Hyper­thy­mesie), Gedächt­nis­un­ter­drü­ckung, falsche Erin­ne­rungen, DNA-Verschlüs­se­lung, geheime Spio­na­ge­tiere und ‑insekten…

Über Dr. Charles Morgan

Im Laufe von 20 Jahren an der Yale Univer­sity und der Neuro­bio­lo­gical Studies Unit des National Center for Post-Trau­matic Stress Disorder hat sich Dr. Morgan durch seine neuro­bio­lo­gi­schen und foren­si­schen Forschungen als inter­na­tio­naler Experte für post­trau­ma­ti­sche Belas­tungs­stö­rung (PTSD), Augen­zeu­gen­ge­dächtnis und mensch­liche Leis­tungs­fä­hig­keit unter Hoch­stress­be­din­gungen etabliert. Er ist foren­si­scher Psych­iater und hat als Experte für Gedächtnis und PTSD vor dem Inter­na­tio­nalen Kriegs­ver­bre­cher­tri­bunal in Den Haag ausge­sagt. Dr. Morgan ist Fach­ex­perte für die Auswahl und Evalu­ie­rung von Spezi­al­ein­heiten des US-Mili­tärs und für Sondereinsätze.

Seine Arbeit hat Einblicke in die Psycho-Neuro­bio­logie der Resi­lienz bei Elite­sol­daten gegeben und zum Ausbil­dungs­auf­trag der Army Special Programs beigetragen.

Für seine Arbeit in der Special Opera­tions Commu­nity erhielt Dr. Morgan 2008 den U.S. Army Patriotic Service Award. Im Jahr 2010 erhielt Dr. Morgan die Sir Henry Welcome Medal and Award für seine Forschung zur Verbes­se­rung der kogni­tiven Leis­tung unter Stress bei Spezi­al­ein­satz­kräften. Im Jahr 2011 wurde Dr. Morgan als opera­tiver Berater mit der Asym­metric Warfare Group nach Afgha­ni­stan entsandt.

Derzeit unter­richtet Dr. Morgan den Kurs „Mensch­liche Sexua­lität“ für das Asso­ciate Physi­cian Programm, YSM sowie foren­sisch verwandte Wahl­fä­cher in Glaub­wür­dig­keit und indi­rekten Beur­tei­lungen. (Yale School of Medi­cine)

Quelle: MPI