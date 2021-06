von Redak­tion

Nun tritt das ein, was „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ prophe­zeit haben: Nämlich, dass bereits Geimpfte keines­wegs vor Corona-Infek­tionen und Covid-Krank­heits­aus­brü­chen sicher sind. Das Gegen­teil scheint der Fall zu sein: Wie unsere Redak­tion bereits berich­tete, gehen beispiels­weise in Köln die Hälfte der dort gemel­deten Corona-Infek­tionen auf geimpfte Personen zurück. Und das obwohl nicht einmal die Hälfte der Einwohner von Köln geimpft wurde! Das waren Mitte Mai in Köln 1.800 Neuin­fek­tionen bei vermeint­lich Immu­ni­sierten!

Nun wäre es wohl inter­es­sant zu wissen, bei wieviel Prozent der trotz Impfung infi­zierten Personen danach tatsäch­lich die Krank­heit ausbricht? Und wie viele dieser bedau­erns­werten Impfopfer dann auch sterben. Natür­lich wird man seitens der Politik kein Inter­esse daran haben, hier Alarm zu schlagen. Gut möglich wäre ja auch, dass man Geimpfte deshalb nicht mehr im großen Umfang testet.

Bei 80 Corona-Ausbrü­chen über­pro­por­tional viele Tote

Einen Vorge­schmack was Geimpften blühen könnte, wenn sie trotz „Immu­ni­sie­rung“ (um im verlo­genem Wording der Corona-Hyste­riker zu bleiben) an Covid erkranken, bot uns ein Artikel auf krone.at. Das online-Portal der größten Tages­zei­tung Öster­reichs berich­tete schon vor drei Wochen Beun­ru­hi­gendes: Die Todes­rate bei Corona-Ausbrü­chen in Öster­reich betrug bei bereits Geimpften 10 Prozent! Hingegen lügt man uns in diversen Medien ständig vor, dass die Impfungen einen leich­teren Verlauf gewähr­leisten, sollte die Krank­heit trotz „Immu­ni­sie­rung“ ausbrechen.

Um nicht von „unab­hän­gigen Fakten­che­ckern“ erneut ange­patzt zu werden, zitieren wir wört­lich aus dem Online-Portal der genannten Zeitung:

„Impf­durch­bruch: Corona: Nach 2. Impfung bislang 80 Erkrankungen

Laut aktu­ellem Neben­wir­kungs­be­richt sind bislang insge­samt 80 Covid-19-Fälle bei Voll­im­mu­ni­sierten in Öster­reich regis­triert worden, also bei Menschen, die ihre zweite Teil­imp­fung oder den beim Impf­stoff von Johnson&Johnson einzigen nötigen Impf­stich verab­reicht bekommen hatten. In 20 Fällen davon verlief die Erkran­kung schwer. Acht Menschen starben, eine Person befand sich in Lebens­ge­fahr, elf benö­tigten Spitalsbehandlung.

Erkrankt man trotz Voll­im­mu­ni­sie­rung an Covid-19, und zwar, wenn nach der zweiten Dosis ein Zeit­raum von sieben Tagen bzw. nach der Einzel­dosis des Johnson&Johnson-Vakzins ein Zeit­raum von 28 Tagen oder mehr verstri­chen ist, bezeichnet man das als soge­nannten Impf­durch­bruch – jedoch auch nur, wenn der Betrof­fene positiv getestet und Symptome einer Covid-19-Erkran­kung zeigt.“

Womit auch klar wird, dass die derzei­tige Impf­pro­pa­ganda gar nicht darauf abzielt, sich aus Gesund­heits­gründen impfen zulassen, sondern bloß deshalb, weil es die Obrig­keit verlangt um ein eini­ger­maßen normales Leben führen zu dürfen. Für wenige Monate. Schon jetzt werden für Geimpfte die Dritte Impf­la­dung für den Herbst ange­kün­digt: Man spricht von „Booster Shots“.

Trotz Impfung Verstor­bene verschwiegen

Wie Mani­pu­la­tion durch Verschweigen statt­findet wollen wir in diesem Zusam­men­hang auch nicht weglassen. Über das Impf­de­saster berich­tete auch oe24.at eine weitere große öster­rei­chi­sche Zeitung. Dort war zu lesen:

„Experten gehen davon aus, dass etliche Menschen trotz Impfung keinen ausrei­chenden Immun­schutz haben.

Die in der EU zuge­las­senen Corona-Impf­stoffe haben alle­samt eine hohe Wirk­sam­keit gegen schwere Covid-19-Verläufe. Wie bei Vakzinen gegen andere Krank­heiten ist jedoch kein hundert­pro­zen­tiger Schutz möglich. In Öster­reich wurden bisher etwa 80 Covid-Fälle bei Voll­im­mu­ni­sierten gemeldet, 20 Personen erkrankten schwer.

Etliche Menschen betroffen

Die Stän­dige Impf­kom­mis­sion (Stiko) in Deutsch­land geht davon aus, dass es etliche Menschen gibt, die keinen oder nur einen unzu­rei­chenden Immun­schutz aufbauen. […]“

Das ist zwar alles richtig, nur warum ließ man die acht Toten unter den Tisch fallen? Vermut­lich weil dort in der Print­aus­gabe beinahe täglich ganz­sei­tige Inse­rate plat­ziert werden, die den Lesern die Vorzüge des Geimpf­tseins schmack­haft machen sollen. (cf)

