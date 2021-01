Koledzy i koleżanki,

Byłem w Davos wiele razy, uczest­nicząc w wydarze­niach orga­ni­zowanych przez pana Schwaba, jeszcze w latach 90. Klaus [Schwab] właśnie przy­p­o­m­niał, że spot­ka­liśmy się w 1992 roku. Rzec­zy­wiście, podczas mojego pobytu w Sankt Peters­burgu wielok­rotnie odwied­załem to ważne forum. Chciałbym podzię­kować państwu za dzisie­jszą możli­wość przed­sta­wi­enia mojego punktu widzenia społecz­ności ekspertów, która dzięki wysiłkom pana Schwaba gromadzi się na tej znanej na całym świecie platformie.

Przede wszystkim, panie i panowie, chciałbym powitać wszyst­kich uczest­ników Świa­to­wego Forum Ekonomicznego.

Cieszy fakt, że w tym roku, pomimo pandemii, pomimo wszyst­kich ogra­niczeń, forum konty­nuuje swoją pracę. Mimo ogra­niczenia do uczest­nictwa online, forum i tak się odbywa, dając uczest­nikom możli­wość wymiany ocen i prognoz w otwartej i swobo­dnej dyskusji, co częściowo rekom­pen­suje coraz większy w ostat­nich miesią­cach brak osobis­tych spotkań przy­wódców państw, przed­sta­wi­cieli międ­zy­na­r­odo­wego biznesu i opinii publi­cznej. Wszystko to jest bardzo ważne teraz, kiedy mamy tak wiele trud­nych pytań, na które trzeba odpowiedzieć.

Obecne forum jest pierwszym na początku trze­ciej dekady XXI wieku i natu­ralnie więks­zość jego tematów poświę­cona jest głębokim zmianom, które zachodzą w świecie.

Rzec­zy­wiście, trudno jest przeo­czyć funda­men­talne zmiany w globalnej gospod­arce, poli­tyce, życiu społecznym i tech­no­logii. Pandemia koro­na­wirusa, o której właśnie wspom­niał pan Klaus, a która stała się poważnym wyzwa­niem dla ludzkości, jedynie pobud­ziła i przy­spies­zyła zmiany struk­tu­ralne, do których warunki zostały stworzone już dawno temu. Pandemia pogłę­biła problemy i nierów­no­wagę, które narosły na świecie już wcześ­niej. Istnieją wszelkie powody, aby sądzić, że różnice będą się pogłę­biać. Tendencje te mogą pojawić się prak­ty­cznie we wszyst­kich dziedzinach.

Nie trzeba dodawać, że w historii nie ma bezpoś­red­nich analogii. Jednak niek­tórzy eksperci – i szanuję ich zdanie – porów­nują obecną sytu­ację do lat 30. ubie­głego wieku. Można się z tym zgadzać lub nie, ale pewne analogie są wciąż suge­ro­wane przez wiele para­me­trów, w tym komplek­sowy, syste­mowy charakter wyzwań i poten­c­ja­l­nych zagrożeń.

Obser­wu­jemy kryzys dotych­cza­so­wych modeli i instru­mentów rozwoju gospod­ar­c­zego. Rozwarst­wienie społeczne umacnia się zarówno w skali globalnej, jak i w poszc­ze­gól­nych krajach. O tym też już mówi­liśmy. Ale to z kolei powo­duje dzisiaj gwał­towną pola­ry­zację poglądów społecz­nych, prowo­kując wzrost popu­lizmu, rady­ka­lizmu prawi­co­wego i lewi­co­wego oraz innych skra­j­ności, a także zaos­trzenie wewnę­trz­nych procesów poli­ty­cz­nych, także w krajach wiodących.

Wszystko to nieu­chronnie wpływa na charakter stosunków międ­zy­na­r­odo­wych i nie czyni ich bard­ziej stabil­nymi czy prze­widy­wal­nymi. Insty­tucje międ­zy­na­r­odowe stają się coraz słabsze, konflikty regio­nalne poja­wiają się jeden po drugim, a system global­nego bezpie­c­zeństwa ulega degradacji.

Klaus wspom­niał o mojej wczor­a­jszej rozmowie z prezy­dentem USA w sprawie prze­dłużenia układu New START. Jest to bez wątpienia krok we właściwym kierunku. Niem­niej jednak różnice prowadzą do spirali w dół. Jak Państwo wiedzą, niez­dol­ność i niechęć do znale­zi­enia mery­to­rycz­nych rozwiązań problemów tego rodzaju w XX wieku dopro­wad­ziła do kata­strofy II wojny światowej.

Oczy­wiście tak gorący konflikt globalny jest w zasadzie niemoż­liwy, mam nadzieję. Na tym właśnie opieram swoje nadzieje, ponieważ byłby to koniec ludzkości. Jednakże, jak już powied­ziałem, sytu­acja może przy­brać nieoc­ze­ki­wany i niekon­tro­lo­wany obrót – chyba że zrobimy coś, aby temu zapo­biec. Istnieje szansa, że staniemy w obliczu poważ­nego zała­mania global­nego rozwoju, który będzie obfi­tował w wojnę wszyst­kich prze­ciwko wszystkim i próby radzenia sobie ze sprze­cz­nościami poprzez powoły­wanie wrogów wewnę­trz­nych i zewnę­trz­nych oraz niszczenie nie tylko trady­cy­jnych wartości, takich jak rodzina, które są nam drogie w Rosji, ale także podsta­wo­wych wolności, takich jak prawo wyboru i prywatności.

Chciałbym zwrócić uwagę na nega­tywne konse­kwencje demo­gra­ficzne trwa­jącego kryzysu społecz­nego i kryzysu wartości, które mogą dopro­wadzić do utraty przez ludzkość całych konty­nentów cywi­li­za­cy­jnych i kulturowych.

Pono­simy wspólną odpo­wied­zi­al­ność za zapo­bieżenie temu scen­a­ri­us­zowi, który wygląda jak ponura dystopia, i za zapew­nienie, by nasz rozwój obrał inną trajek­torię – pozy­tywną, harmo­nijną i twórczą.

W tym konte­kście chciałbym bard­ziej szcze­gółowo omówić główne wyzwania, przed którymi, jak sądzę, stoi społecz­ność międzynarodowa.

Pierwszy z nich jest społeczno-ekonomiczny.

Rzec­zy­wiście, sądząc po danych staty­sty­cz­nych, nawet pomimo głębo­kich kryzysów w latach 2008 i 2020, ostatnie 40 lat można określić jako udane, a nawet bardzo udane dla gospo­darki świa­towej. Począwszy od 1980 roku, świa­towy PKB na mieszkańca podwoił się pod względem rzec­zy­wi­stego pary­tetu siły nabyw­czej. Jest to zdecy­do­wanie pozy­tywny wskaźnik.

Globa­li­zacja i wzrost krajowy dopro­wad­ziły do silnego wzrostu w krajach rozwi­ja­ją­cych się i wydo­były z ubóstwa ponad miliard ludzi. Tak więc, jeśli przyj­miemy poziom dochodu w wyso­kości 5,50 USD na osobę dziennie (według pary­tetu siły nabyw­czej), to według Banku Świa­to­wego, na przy­kład w Chinach liczba osób o niżs­zych docho­dach spadła z 1,1 mili­arda w 1990 r. do mniej niż 300 milionów w ostat­nich latach. To jest zdecy­do­wanie sukces Chin. W Rosji liczba ta wzrosła z 64 milionów osób w 1999 roku do około 5 milionów obecnie. Uważamy, że jest to również postęp w naszym kraju, i to w najważ­nie­jszej dzied­zinie, nawiasem mówiąc.

Jednak główne pytanie, na które odpo­wiedź może pod wieloma wzglę­dami stanowić wska­zówkę dla dzisie­js­zych problemów, brzmi: jaka była natura tego global­nego wzrostu i kto na nim najbard­ziej skorzystał.

Oczy­wiście, jak już wcześ­niej wspom­niałem, kraje rozwi­ja­jące się odniosły wiele korzyści z rosnącego popytu na ich trady­cyjne, a nawet nowe produkty. Jednak ta inte­gracja z gospo­darką świa­tową zaowo­co­wała czymś więcej niż tylko nowymi miejs­cami pracy czy więks­zymi przy­cho­dami z eksportu. Pocią­g­nęła ona za sobą również koszty społeczne, w tym znaczną różnicę w docho­dach indywidualnych.

A co z gospo­dar­kami rozwi­nię­tymi, gdzie średnie dochody są znacznie wyższe? Może to zabrzmi ironicznie, ale rozwarst­wienie w krajach rozwi­nię­tych jest jeszcze głębsze. Według Banku Świa­to­wego w 2000 roku w Stanach Zjed­no­c­z­onych 3,6 mln osób utrzymy­wało się z doch­odów poniżej 5,50 dolara dziennie, ale w 2016 roku liczba ta wzrosła do 5,6 mln osób.

Tymczasem globa­li­zacja dopro­wad­ziła do znacz­nego wzrostu doch­odów dużych międ­zy­na­r­odo­wych firm, głównie amery­kańs­kich i europejskich.

Przy okazji, jeśli chodzi o dochody indy­wi­du­alne, rozwi­nięte gospo­darki w Europie wyka­zują tę samą tendencję co Stany Zjednoczone.

Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o zyski korpor­acji, kto uzyskał te dochody? Odpo­wiedź jest jasna: jeden procent populacji.

A co się stało w życiu innych ludzi? W ciągu ostat­nich 30 lat w wielu krajach rozwi­nię­tych realne dochody ponad połowy obyw­ateli uległy stag­nacji, a nie wzros­towi. Tymczasem koszty edukacji i opieki zdro­wotnej poszły w górę. Wie pan, o ile? Trzykrotnie.

Innymi słowy, miliony ludzi nawet w boga­tych krajach prze­stały mieć nadzieję na wzrost swoich doch­odów. Tymczasem stają oni przed problemem, jak utrzymać siebie i swoich rodziców w zdrowiu oraz jak zapewnić swoim dzie­ciom przyz­woitą edukację.

Nie ma powołania dla ogromnej masy ludzi, a ich liczba ciągle rośnie. I tak, według Międ­zy­na­r­odowej Orga­ni­zacji Pracy (ILO), w 2019 roku 21 procent, czyli 267 milionów młodych ludzi na świecie nigdzie się nie uczyło ani nie praco­wało. Nawet wśród tych, którzy mieli pracę (to ciekawe dane) 30 procent miało dochód poniżej 3,2 dolara dziennie według pary­tetu siły nabywczej.

Te dyspro­porcje w globalnym rozwoju społeczno-gospod­ar­czym są bezpoś­rednim skut­kiem poli­tyki prowad­zonej w latach osiemd­zie­sią­tych, która często była wulgarna lub dogma­ty­czna. Poli­tyka ta opierała się na tzw. konsen­susie waszyng­tońskim z jego niepi­s­anymi zasa­dami, kiedy to prio­ry­tetem był wzrost gospod­arczy oparty na prywatnym długu w warunkach dere­gu­lacji i niskich podatków od boga­tych i korporacji.

Jak już wspom­niałem, pandemia koro­na­wirusa tylko pogłę­biła te problemy. W ostatnim roku gospo­darka świa­towa odno­to­wała największy spadek od czasów II wojny świa­towej. Do lipca rynek pracy stracił prawie 500 milionów miejsc pracy. Owszem, połowa z nich została przy­wró­cona do końca roku, ale i tak zlik­wi­do­wano prawie 250 milionów miejsc pracy. To duża i bardzo niepo­ko­jąca liczba. Tylko w ciągu pierws­zych dzie­więciu miesięcy ubie­głego roku straty w zarobkach wyni­osły 3,5 biliona dolarów. Ta liczba rośnie, a zatem rosną napięcia społeczne.

Jedno­c­ześnie odbu­dowa po kryzysie wcale nie jest prosta. Jeśli jakieś 20 czy 30 lat temu rozwią­za­li­byśmy problem poprzez stymu­lu­jącą poli­tykę makro­e­ko­no­miczną (nawiasem mówiąc, nadal się to robi), to dziś takie mecha­nizmy osią­g­nęły swoje granice i nie są już skuteczne. Zasoby te stra­ciły swoją przy­dat­ność. To nie jest bezpod­stawny, osobisty wniosek.

Według MFW łączny poziom długu państ­wo­wego i prywat­nego zbliżył się do 200% świa­to­wego PKB, a w niek­tó­rych krajach prze­kro­czył nawet 300% krajo­wego PKB. W tym samym czasie stopy procen­towe w rozwi­nię­tych gospo­dar­kach rynko­wych utrzy­mują się na poziomie niemal zerowym, a w gospo­dar­kach rynków wschod­zą­cych są na histo­rycznie niskim poziomie.

W sumie sprawia to, że pobudzenie gospo­darki trady­cy­jnymi meto­dami, poprzez zwiększenie poży­czek prywat­nych, jest prak­ty­cznie niemoż­liwe. Tak zwane luzowanie ilościowe tylko powiększa bańkę wartości aktywów finan­so­wych i pogłębia podziały społeczne. Pogłę­bia­jąca się przepaść między gospo­darką realną a wirtu­alną (nawiasem mówiąc, przed­sta­wi­ciele sektora gospo­darki realnej z wielu krajów mówili mi o tym przy wielu okazjach i wierzę, że przed­sta­wi­ciele biznesu uczest­nic­zący w tym spot­kaniu zgodzą się ze mną) stanowi bardzo realne zagrożenie i jest obar­c­zona poważnymi i nieprze­widy­wal­nymi wstrząsami.

Nadzieje na to, że uda się zrestartować stary model wzrostu wiążą się z szybkim rozwojem tech­no­lo­gicznym. Rzec­zy­wiście, w ciągu ostat­nich 20 lat stworzy­liśmy podwa­liny pod tzw. czwartą rewo­lucję prze­mys­łową opartą na szerokim zasto­so­waniu AI oraz auto­ma­ty­zacji i robo­tyki. Pandemia koro­na­wiru­sowa znacznie przy­spies­zyła takie projekty i ich realizację.

Proces ten prowadzi jednak do nowych zmian struk­tu­ral­nych, mam tu na myśli w szcze­gól­ności rynek pracy. Oznacza to, że bardzo wiele osób może stracić pracę, chyba że państwo podejmie skuteczne środki, aby temu zapo­biec. Więks­zość z tych ludzi należy do tak zwanej klasy śred­niej, która jest podstawą każdego nowo­c­zes­nego społeczeństwa.

W tym konte­kście chciałabym wspom­nieć o drugim podsta­wowym wyzwaniu nadchod­zącej dekady – społeczno-poli­ty­cznym. Narastanie problemów ekono­mic­z­nych i nierów­ności dzieli społec­zeństwo, wywołując nieto­le­rancję społeczną, rasową i etniczną. Co znami­enne, napięcia te wybuchają nawet w krajach, w których istnieją pozornie obywa­tel­skie i demo­kra­ty­czne insty­tucje, mające łagodzić i powstrzymywać takie zjawiska i ekscesy.

Syste­mowe problemy społeczno-gospod­arcze wywołują takie niezado­wo­lenie społeczne, że wyma­gają szcze­gólnej uwagi i rzec­zy­wis­tych rozwiązań. Niebez­pie­czna iluzja, że można je zigno­rować lub zepchnąć w kąt, niesie ze sobą poważne konsekwencje.

W takim przy­padku społec­zeństwo nadal będzie podzie­lone poli­ty­cznie i społecznie. Tak się stanie, ponieważ ludzie są niezado­wo­leni nie z powodu jakichś abstrak­cy­jnych kwestii, ale z powodu real­nych problemów, które dotyczą wszyst­kich, nieza­leżnie od poglądów poli­ty­cz­nych, jakie ludzie mają lub myślą, że mają. Tymczasem realne problemy wywołują niezadowolenie.

Chciałabym podkreślić jeszcze jedną ważną kwestię. Współc­ześni giganci tech­no­lo­giczni, zwłaszcza firmy cyfrowe, zaczęły odgrywać coraz większą rolę w życiu społec­zeństwa. Wiele się o tym teraz mówi, szcze­gólnie w konte­kście wydarzeń, które miały miejsce podczas kampanii wybor­czej w USA. To nie są tylko jakieś giganty gospod­arcze. W niek­tó­rych obsza­rach de facto konku­rują z państ­wami. Ich odbi­orcy to mili­ardy użyt­kow­ników, którzy spęd­zają w tych ekosys­te­mach znaczną część swojego życia.

Zdaniem tych firm, ich monopol jest opty­malny dla orga­ni­zacji procesów tech­no­lo­gicz­nych i bizne­so­wych. Może i tak, ale społec­zeństwo zastanawia się, czy taki monopol odpowiada inte­resom publi­cznym. Gdzie jest granica między udanym globalnym biznesem, usłu­gami na żądanie i konso­li­dacją big data a próbami zarząd­zania społec­zeństwem według włas­nego uznania i w twardy sposób, zastę­powania legal­nych insty­tucji demo­kra­ty­cz­nych i w gruncie rzeczy uzur­powania sobie lub ogra­nic­zania natu­ral­nego prawa ludzi do decy­do­wania o tym, jak żyć, co wybierać i jakie stano­wisko swobo­dnie wyrażać? Właśnie widziel­iśmy wszystkie te zjawiska w USA i wszyscy rozu­mieją, o czym teraz mówię. Jestem prze­ko­nany, że przy­tłac­za­jąca więks­zość ludzi podziela to stano­wisko, włąc­zając w to uczest­ników obec­nego wydarzenia.

I wres­zcie trzecim wyzwa­niem, a raczej wyraźnym zagroże­niem, z którym możemy się zetknąć w nadchod­zącej dekadzie, jest dalsze zaos­trzenie wielu problemów międ­zy­na­r­odo­wych. W końcu nier­o­zwią­zane i narasta­jące wewnę­trzne problemy społeczno-gospod­arcze mogą popchnąć ludzi do szukania kogoś, na kogo mogliby zrzucić winę za wszystkie swoje kłopoty i prze­kie­rować swoją iryt­ację i niezado­wo­lenie. Już to widzimy. Mamy wrażenie, że rośnie stopień propa­gan­dowej reto­ryki w poli­tyce zagranicznej.

Możemy się spod­ziewać, że charakter prak­ty­cz­nych działań również stanie się bard­ziej agre­sywny, w tym naciski na kraje, które nie zgad­zają się na rolę posłusznych kontro­lo­wanych satelitów, stoso­wanie barier hand­lo­wych, bezprawnych sankcji i ogra­niczeń w sferze finan­sowej, tech­no­lo­gicznej i cybernetycznej.

Taka gra bez zasad kryty­cznie zwiększa ryzyko jedno­s­t­ron­nego użycia siły wojs­kowej. Niebez­pie­c­zeństwo to polega na użyciu siły pod mało prze­konu­jącym pretekstem. Zwiększa to praw­do­podo­bieństwo poja­wi­enia się nowych punktów zapal­nych na naszej plan­ecie. To nas niepokoi.

Koleżanki i koledzy! Pomimo tej pląta­niny różnic i wyzwań, z pewnością powin­niśmy zachować pozy­tywne spojrzenie na przy­szłość i pozostać zaan­gażo­wani w reali­zację konstruk­tyw­nego programu. Byłoby naiw­nością wymyślać uniwersalne, cudowne recepty na rozwią­zanie powyżs­zych problemów. Ale z pewnością musimy spró­bować wypra­cować wspólne pode­jścia, zbliżyć nasze stano­wiska na tyle, na ile to możliwe, i ziden­ty­fi­kować źródła powo­du­jące globalne napięcia.

Po raz kolejny chcę podkreślić moją tezę, że nagromad­zone problemy społeczno-gospod­arcze są podsta­wową przy­c­zyną niesta­bil­nego global­nego wzrostu.

Zatem kluc­zowym pyta­niem na dziś jest, jak zbudować program działań, aby nie tylko szybko odbu­dować świa­towe i krajowe gospo­darki dotknięte pandemią, ale zapewnić, że odbu­dowa ta będzie trwała w dłuższej perspek­tywie, oparta na wyso­kiej jakości struk­turze i pomoże prze­zwy­ciężyć ciężar nierów­ności społecz­nych. Oczy­wiście, mając na uwadze powyższe ogra­niczenia i poli­tykę makro­e­ko­no­miczną, wzrost gospod­arczy będzie w dużej mierze zależał od bodźców fiskal­nych, w których kluc­zową rolę odgry­wają budżety państw i banki centralne.

Tego rodzaju tendencje możemy zaob­ser­wować w krajach rozwi­nię­tych, a także w niek­tó­rych gospo­dar­kach rozwi­ja­ją­cych się. Rosnąca rola państwa w sferze społeczno-ekono­mic­znej na poziomie narodowym w oczy­wisty sposób pociąga za sobą większą odpo­wied­zi­al­ność i bliską interakcję międ­zy­państ­wową, jeśli chodzi o kwestie będące przed­miotem globalnej agendy.

Na różnych forach międ­zy­na­r­odo­wych regu­larnie poja­wiają się apele o wzrost sprzy­ja­jący włączeniu społecz­nemu i o stwor­zenie godnych stan­dardów życia dla wszyst­kich. Tak właśnie powinno być i jest to abso­lutnie słuszny pogląd na nasze wspólne wysiłki.

Jasne jest, że świat nie może nadal tworzyć gospo­darki, która przy­niesie korzyści tylko mili­o­nowi ludzi, czy nawet złotemu mili­ar­dowi. To jest destruk­cyjny nakaz. Ten model jest z założenia niez­rów­no­ważony. Ostatnie wydarzenia, w tym kryzysy migra­cyjne, potwier­d­ziły to po raz kolejny.

Musimy teraz przejść od stwier­d­zania faktów do działania, inwestując nasze wysiłki i zasoby w zmnie­js­zanie nierów­ności społecz­nych w poszc­ze­gól­nych krajach oraz w stop­niowe równo­ważenie stan­dardów rozwoju gospod­ar­c­zego różnych krajów i regi­onów świata. Położyłoby to kres kryzysom migracyjnym.

Istota i ukie­run­ko­wanie tej poli­tyki, mającej na celu zapew­nienie trwałego i harmo­ni­j­nego rozwoju, są jasne. Zakła­dają one twor­zenie nowych szans dla wszyst­kich, warunków, w których każdy będzie mógł się rozwijać i reali­zować swój poten­cjał nieza­leżnie od miejsca urodzenia i zamieszkania.

Chciałbym wskazać cztery kluc­zowe prio­ry­tety, tak jak je postrz­egam. Być może są to stare wiado­mości, ale ponieważ Klaus pozwolił mi przed­stawić stano­wisko Rosji, moje stano­wisko, z pewnością to uczynię.

Po pierwsze, każdy musi mieć komfor­towe warunki życia, w tym mieszkania i przys­tępną infra­struk­turę trans­por­tową, ener­ge­ty­czną i użytecz­ności publi­cznej. Do tego doch­odzi dobro­stan środo­wiska, o którym nie wolno zapominać.

Po drugie, każdy musi mieć pewność, że będzie miał pracę, która może zapewnić trwały wzrost doch­odów, a tym samym przyz­woity stan­dard życia. Każdy musi mieć dostęp do skutecz­nego systemu kształcenia przez całe życie, który jest obecnie abso­lutnie niez­będny i który pozwoli ludziom rozwijać się, robić karierę i otrzymywać godziwą emery­turę oraz świad­czenia socjalne po prze­jściu na emeryturę.

Po trzecie, ludzie muszą być pewni, że w razie potrzeby otrzy­mają skuteczną opiekę medy­czną wyso­kiej jakości, a krajowy system opieki zdro­wotnej zagwa­ran­tuje dostęp do nowo­c­zes­nych usług medycznych.

Po czwarte, nieza­leżnie od doch­odów rodziny, dzieci muszą mieć możli­wość otrzy­mania przyz­wo­itej edukacji i wykor­zy­stania swojego poten­c­jału. Każde dziecko ma potencjał.

Tylko w ten sposób można zagwa­ran­tować opła­calny rozwój nowo­c­zesnej gospo­darki, w której ludzie są postrz­egani jako cel, a nie środek. Tylko te kraje, które są w stanie osią­gnąć postęp przy­najm­niej w tych czte­rech obsza­rach, będą w stanie ułatwić sobie zrów­no­ważony i wszech­s­t­ronny rozwój. Obszary te nie są wyczer­pu­jące, a ja wymi­e­niłem tylko główne aspekty.

Stra­tegia, wdrażana również przez mój kraj, opiera się właśnie na takich pode­jściach. Nasze prio­ry­tety koncen­trują się wokół ludzi, ich rodzin, a ich celem jest zapew­nienie rozwoju demo­gra­ficz­nego, ochrona ludzi, poprawa ich dobro­bytu i ochrona ich zdrowia. Obecnie pracu­jemy nad stwor­ze­niem korzyst­nych warunków dla godnej i opła­calnej pracy oraz udanej przedsię­bi­o­r­c­zości, a także nad zapew­nieniem trans­for­macji cyfrowej jako funda­mentu zaawan­so­wanej tech­no­lo­gicznie przy­szłości dla całego kraju, a nie wąskiej grupy przedsiębiorstw.

Zamier­zamy skon­cen­trować wysiłki państwa, społecz­ności bizne­sowej i społec­zeństwa obywa­tel­skiego na tych zada­niach oraz wdrożyć poli­tykę budże­tową zawi­er­ającą odpo­wiednie zachęty w nadchod­zą­cych latach.

Jesteśmy otwarci na jak najs­zerszą współ­pracę międ­zy­na­r­odową, przy jedno­c­zesnej reali­zacji naszych celów narodo­wych, i jesteśmy prze­konani, że współ­praca w spra­wach globalnej agendy społeczno-gospod­ar­czej wpłynęłaby pozy­tywnie na ogólną atmos­ferę w spra­wach świa­to­wych, a współza­leż­ność w rozwią­zy­waniu palą­cych problemów bieżą­cych zwięks­zyłaby również wzajemne zaufanie, które jest dziś szcze­gólnie ważne i szcze­gólnie aktualne.

Oczy­wiście skońc­zyła się era związana z próbami budowy scen­tra­li­zowa­nego i jedno­bie­gu­no­wego porządku świa­to­wego. Prawdę mówiąc, ta epoka nawet się nie zaczęła. Podej­mo­wano jedynie próby w tym kierunku, ale i one przeszły już do historii. Istota tego mono­polu była sprze­czna z kulturową i histo­ryczną różno­rod­nością naszej cywilizacji.

W rzec­zy­wis­tości na świecie uksz­tał­to­wały się naprawdę różne centra rozwo­jowe o odmi­en­nych modelach, syste­mach poli­ty­cz­nych i insty­tuc­jach publi­cz­nych. Dziś bardzo ważne jest stwor­zenie mecha­nizmów harmo­ni­zowania ich inte­resów, aby różno­rod­ność i natu­ralna konku­rencja biegunów rozwoju nie dopro­wad­ziła do anar­chii i serii długo­trwałych konfliktów.

Aby to osią­gnąć, musimy po części skon­so­l­i­dować i rozwinąć uniwersalne insty­tucje, które ponoszą szcze­gólną odpo­wied­zi­al­ność za zapew­nienie stabil­ności i bezpie­c­zeństwa na świecie oraz za formuło­wanie i okreś­lanie zasad postę­powania zarówno w gospod­arce świa­towej, jak i w handlu.

Wielok­rotnie wspo­mi­nałem, że wiele z tych insty­tucji nie przeżywa najlepszego okresu. Podno­si­liśmy tę kwestię na różnych szczytach. Oczy­wiście, insty­tucje te zostały utwor­zone w innej epoce. To oczy­wiste. Praw­do­pod­obnie z obiek­tywnych powodów trudno im nawet stawić czoła współc­zesnym wyzwa­niom. Chciałbym jednak podkreślić, że nie jest to wymówka, aby z nich rezy­gnować, nie oferując nic w zamian, tym bard­ziej, że struk­tury te mają wyjąt­kowe doświad­czenie zawo­dowe i ogromny, ale w dużej mierze niewy­kor­zy­stany poten­cjał. I z pewnością wymaga on staran­nego dosto­so­wania do współc­zes­nych realiów. Jest jeszcze za wcześnie, aby wyrzucić je na śmietnik historii. Konie­czna jest praca z nim i jego wykorzystanie.

Oczy­wiście, oprócz tego ważne jest wykor­zy­stanie nowych, dodat­ko­wych formatów współ­pracy. Mam tu na myśli takie zjawisko jak multi­wersal­ność. Oczy­wiście można je też inter­pre­tować inaczej, po swojemu. Można je postrz­egać jako próbę forso­wania włas­nych inte­resów lub pozoro­wania prawo­moc­ności włas­nych działań, gdy wszyscy inni mogą tylko kiwać głowami z apro­batą. Może to być również wspólny wysiłek suwe­ren­nych państw w celu rozwią­zania konkret­nych problemów dla wspólnej korzyści. W tym przy­padku może się to odnosić do wysiłków zmier­za­ją­cych do rozwią­zania konfliktów regio­nal­nych, twor­zenia sojuszy tech­no­lo­gicz­nych i rozwią­zy­wania wielu innych kwestii, w tym twor­zenia trans­gra­nicz­nych koryt­arzy trans­por­to­wych i ener­ge­ty­cz­nych, i tak dalej, i tak dalej.

Przy­ja­ciele,

Panie i panowie,

Otwiera to szerokie możli­wości współ­pracy. Pode­jścia wielo­płaszc­zyznowe są skuteczne. Wiemy z prak­tyki, że się sprawd­zają. Jak być może Państwo wiedzą, w ramach na przy­kład formatu z Astany Rosja, Iran i Turcja robią wiele, by usta­bi­li­zować sytu­ację w Syrii, a teraz poma­gają nawiązać dialog poli­ty­czny w tym kraju, oczy­wiście wraz z innymi krajami. Robimy to razem. I, co ważne, nie bez sukcesów.

Na przy­kład, Rosja podjęła ener­giczne wysiłki medi­a­cyjne w celu zakończenia konfliktu zbro­j­nego w Górskim Kara­bachu, w który zaan­gażo­wane są bliskie nam narody i państwa – Azer­bej­dżan i Armenia. Star­a­liśmy się prze­strz­egać kluc­zowych poro­zu­mień wypra­co­wanych przez Grupę Mińską OBWE, w szcze­gól­ności pomiędzy jej współ­prze­wod­nic­zą­cymi – Rosją, Stanami Zjed­no­c­z­onymi i Francją. Jest to również bardzo dobry przy­kład współpracy.

Jak być może państwo wiedzą, w listopadzie podpi­sane zostało trój­s­t­ronne oświad­czenie Rosji, Azer­bej­dżanu i Armenii. Co ważne, jest ono syste­ma­ty­cznie wdrażane. Rozlew krwi został powstrzy­many. To jest najważ­nie­jsza rzecz. Udało nam się powstrzymać rozlew krwi, dopro­wadzić do całko­wi­tego zawi­es­zenia broni i rozpo­cząć proces stabilizacji.

Teraz społecz­ność międ­zy­na­r­odowa i niewąt­pliwie kraje zaan­gażo­wane w rozwią­zy­wanie kryzysu stoją przed zada­niem pomocy obszarom dotkniętym kryzysem w prze­zwy­ciężeniu wyzwań huma­ni­tar­nych zwią­z­anych z powrotem ucho­dźców, odbu­dową zniszc­zonej infra­struk­tury, ochroną i przy­wróce­niem zabytków histo­rycz­nych, reli­gi­jnych i kulturowych.

Albo inny przy­kład. Zwrócę uwagę na rolę Rosji, Arabii Saudy­js­kiej, Stanów Zjed­no­c­z­onych i szeregu innych krajów w stabi­li­zacji świa­to­wego rynku energii. Format ten stał się produk­tywnym przy­kładem interakcji między państ­wami o różnych, czasem nawet diame­tralnie prze­ciw­stawnych ocenach procesów global­nych i o włas­nych poglą­dach na świat.

Jedno­c­ześnie z pewnością istnieją problemy, które dotyczą każdego państwa bez wyjątku. Jednym z przy­kładów jest współ­praca w zakresie badania i prze­ciwd­ziałania zakaże­niom koro­na­wirusem. Jak państwo wiedzą, poja­wiło się kilka szczepów tego niebez­pie­cz­nego wirusa. Społecz­ność międ­zy­na­r­odowa musi stworzyć warunki do współ­pracy między naukow­cami i innymi spec­ja­listami, aby zrozu­mieć, jak i dlac­zego doch­odzi do mutacji koro­na­wirusów, a także jakie są różnice między poszc­ze­gól­nymi szczepami.

Oczy­wiście musimy skoor­dynować wysiłki całego świata, jak suge­ruje Sekretarz Gene­ralny ONZ i do czego wzywa­liśmy ostatnio na szczycie G‑20. Konie­czne jest połączenie i skoor­dynowanie wysiłków całego świata na rzecz prze­ciwd­ziałania rozprze­strze­nianiu się wirusa i zwiększenia dost­ęp­ności tak bardzo potrzeb­nych szcze­pionek. Musimy pomóc krajom, które potrze­bują wsparcia, w tym narodom afry­kańskim. Mam tu na myśli rozs­zerzenie skali badań i szczepień.

Widzimy, że masowe szcze­pienia są dziś dost­ępne przede wszystkim dla mieszkańców krajów rozwi­nię­tych. Tymczasem miliony ludzi na świecie są pozba­wione nawet nadziei na tę ochronę. W prak­tyce taka nierów­ność może stwarzać pows­zechne zagrożenie, bo wiadomo i mówiono o tym wielok­rotnie, że będzie to prze­ciągać epidemię, a niekon­tro­lo­wane ogniska będą się utrzymywać. Epidemia nie ma granic.

Dla zakażeń i pandemii nie ma granic. Dlatego musimy wycią­gnąć wnioski z obecnej sytu­acji i zapro­po­nować środki mające na celu poprawę moni­to­ro­wania poja­wiania się takich chorób i rozwoju takich przy­padków na świecie.

Kole­jnym ważnym obszarem, który wymaga koor­dy­nacji, a w rzec­zy­wis­tości koor­dy­nacji wysiłków całej społecz­ności międ­zy­na­r­odowej, jest ochrona klimatu i przy­rody naszej planety. Nie powiem nic nowego w tym względzie.

Tylko razem możemy osią­gnąć postęp w rozwią­zy­waniu takich kryty­cz­nych problemów jak globalne ocie­p­lenie, zmnie­jszenie powier­z­chni terenów leśnych, utrata różno­rod­ności biolo­gicznej, wzrost ilości odpadów, zanie­c­zy­szczenie oceanów plas­ti­kiem i tak dalej, a także znaleźć opty­malną równo­wagę pomiędzy rozwojem gospod­ar­czym a ochroną środo­wiska dla obecnych i przy­szłych pokoleń.

Moi przy­ja­ciele,

Wszyscy wiemy, że konku­rencja i rywa­li­zacja między państ­wami w historii świata nigdy nie usta­wała, nie ustaje i nie ustanie. Różnice i ścier­anie się inte­resów są również natu­ralne dla tak skom­pli­ko­wa­nego orga­nizmu, jakim jest cywi­li­zacja ludzka. Jednak w czasach kryty­cz­nych nie przeszkad­zało to jej w łączeniu wysiłków – wręcz prze­ciwnie, jedno­c­zyła się w najważ­nie­js­zych spra­wach doty­c­zą­cych losów ludzkości. Uważam, że właśnie taki okres przeży­wamy dzisiaj.

Bardzo ważne jest, aby uczciwie ocenić sytu­ację, skon­cen­trować się na rzec­zy­wis­tych, a nie sztucz­nych proble­mach global­nych, na usun­ięciu nierów­no­wagi, która jest kryty­czna dla całej społecz­ności międ­zy­na­r­odowej. Jestem prze­ko­nany, że w ten sposób będziemy w stanie osią­gnąć sukces i godnie stawić czoła wyzwa­niom trze­ciej dekady XXI wieku.

Na tym chciałbym zakończyć moje wystą­pienie i podzię­kować wszystkim państwu za cier­pli­wość i uwagę.

Dzię­kuję bardzo.

Klaus Schwab: Dzię­kuję bardzo, panie przewodniczący.

Wiele z porus­zonych kwestii jest z pewnością częścią naszych dyskusji tutaj, podczas tygodnia w Davos. Prze­mó­wienia uzupeł­niamy również o grupy zada­niowe, które zajmują się niek­tó­rymi z wymi­e­n­ionych przez pana kwestii, takimi jak niepo­zosta­wianie w tyle krajów rozwi­ja­ją­cych się, dbanie o, powiedzmy, twor­zenie umie­jęt­ności na przy­szłość itd. Panie prze­wod­nic­zący! Przy­go­towu­jemy się do późnie­jszej dyskusji, ale mam jedno bardzo krótkie pytanie. Jest to pytanie, które omawia­liśmy, gdy 14 miesięcy temu odwied­ziłem pana w Sankt Peters­burgu. Jak widzi Pan przy­szłość stosunków euro­pe­jsko-rosy­js­kich? Tylko krótka odpowiedź.

Władimir Putin: Wiedzą Państwo, że istnieją rzeczy o abso­lutnie funda­men­talnym znaczeniu, takie jak nasza wspólna kultura. Ważni poli­tycy euro­pe­jscy mówili w niedawnej przes­złości o potrzebie rozs­zerzenia stosunków między Europą a Rosją, mówiąc, że Rosja jest częścią Europy. Geogra­ficznie i, co najważ­nie­jsze, kulturowo jesteśmy jedną cywi­li­zacją. Przy­wódcy fran­cuscy mówili o potrzebie stwor­zenia jedno­litej prze­strzeni od Lizbony po Ural. Uważam, i wspom­niałem o tym, że dlac­zego Ural? Do Władywostoku.

Osobiście słys­załem, jak wybitny polityk euro­pe­jski, były kanclerz Helmut Kohl, powied­ział, że jeśli chcemy, aby kultura euro­pe­jska przetrwała i pozostała w przy­szłości centrum cywi­li­zacji świa­towej, pamię­tając o wyzwa­niach i tenden­c­jach leżą­cych u podstaw cywi­li­zacji świa­towej, to oczy­wiście Europa Zachodnia i Rosja muszą być razem. Trudno się z tym nie zgodzić. Mamy dokładnie taki sam punkt widzenia.

Najwy­raź­niej obecna sytu­acja nie jest normalna. Musimy powrócić do pozy­tyw­nego programu. Leży to w inte­resie Rosji i – jestem o tym prze­ko­nany – krajów euro­pe­js­kich. Oczy­wiście pandemia odegrała również nega­tywną rolę. Zmnie­js­zyła się nasza wymiana hand­lowa z Unią Euro­pe­jską, chociaż UE jest jednym z naszych kluc­zowych part­nerów hand­lo­wych i gospod­ar­c­zych. Nasz program obej­muje powrót do pozy­tywnych tendencji i budo­wanie współ­pracy hand­lowej i gospodarczej.

Europa i Rosja są abso­lutnie natu­ral­nymi part­nerami z punktu widzenia gospo­darki, badań, tech­no­logii i rozwoju prze­strzen­nego dla kultury euro­pe­js­kiej, ponieważ Rosja, będąc krajem kultury euro­pe­js­kiej, jest nieco większa niż cała UE pod względem tery­to­rium. Zasoby i poten­cjał ludzki Rosji są ogromne. Nie będę wymi­e­niał wszyst­kiego, co jest pozy­tywne w Europie, a co może przy­nieść korzyści także Feder­acji Rosyjskiej.

Liczy się tylko jedna rzecz: musimy uczciwie podejść do dialogu między sobą. Musimy pozbyć się fobii z przes­złości, prze­stać wykor­zy­stywać w wewnę­trz­nych proce­sach poli­ty­cz­nych problemy, które odzied­zic­zy­liśmy po minionych wiekach, i spojrzeć w przy­szłość. Jeżeli uda nam się wznieść ponad te problemy z przes­złości i pozbyć się tych fobii, to z pewnością będziemy mogli cieszyć się pozy­tywnym etapem w naszych stosunkach.

Jesteśmy na to gotowi, chcemy tego i będziemy dążyć do tego, aby tak się stało. Ale miłość jest niemoż­liwa, jeśli dekla­ruje ją tylko jedna strona. Musi być obustronna.

Źródło: kremlin.ru

