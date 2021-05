Von Tímea Koren-Karczub

Seit 2019 führen das Zentral­ko­mitee der deut­schen Katho­liken, bestehend aus Laien, und die Bischofs­kon­fe­renz der katho­li­schen Kirche in Deutsch­land Bera­tungen zu den Themen Zölibat, gleich­ge­schlecht­liche Segnungen und Frauen im Pries­teramt durch. Bereits in diesem Jahr schrieb Papst Fran­ziskus einen Brief an die deut­sche Kirche, um Reform­ver­suche in der katho­li­schen Kirche im Keim zu ersti­cken. „Jedes Mal, wenn eine Orts­ge­meinde versucht hat, ihren eigenen Weg aus ihrer internen Krise zu finden, indem sie sich nur auf ihre eigene Kraft, ihre Methoden und ihren Intel­lekt verlassen hat, hat sie ihre Probleme nur verviel­facht, anstatt einen Ausweg zu finden“, sagte das Kirchen­ober­haupt 2019. Doch der Konflikt wurde auch damals nicht gelöst, und die Weige­rung des Vati­kans, gleich­ge­schlecht­liche Paare im März dieses Jahres zu segnen, war nur Öl ins Feuer.

In den kommenden Tagen werden katho­li­sche Priester in rund 100 Kirchen in Deutsch­land gleich­ge­schlecht­liche Paare segnen, um gegen die Haltung des Vati­kans zu protestieren.

Mit einer landes­weiten Bewe­gung, die sich „Liebe gewinnt“ nennt, arbeiten progres­sive, libe­rale deut­sche Katho­liken daran, die Kirche zu verän­dern, und stoßen dabei an die Grenzen der vati­ka­ni­schen Auto­rität und der Kirchendisziplin.

- Mit dem Segen möchte ich die Liebe der Homo­se­xu­ellen feiern“, sagte der Jesui­ten­mönch Jan Kordit­schke, der am 16. Mai ein homo­se­xu­elles Paar in Berlin segnen wird. Er sagte, er glaube, dass es wichtig sei, dass Homo­se­xu­elle mehr Raum inner­halb der katho­li­schen Kirche bekommen. Er fügte hinzu, dass er keine Angst habe, dass dies nega­tive Folgen für den Vatikan haben könnte.

In den letzten zehn Jahren haben deut­sche Priester oft Homo­se­xu­elle gesegnet, aber bisher taten sie das außer­halb von Kirchen und ohne auffallen zu wollen. Die ketze­ri­schen Zere­mo­nien haben jedoch das unver­hüllte Ziel, die von Papst Fran­ziskus im März verab­schie­dete Erklä­rung zu kriti­sieren. Als Teil einer Reihe von Protesten wurden zuvor LGBTQ-Fahnen an Kirchen im ganzen Land aufge­hängt und mehr als 200 deutsch­spra­chige Theo­logen unter­zeich­neten eine Erklä­rung, in der sie die Posi­tion des Vati­kans offen ablehnen.

- Ich finde öffent­liche Aktionen wie diese nicht sinn­voll. Der Segen hat seine eigene theo­lo­gi­sche Würde und pasto­rale Bedeu­tung, er sollte kein Instru­ment für kirchen­po­li­ti­sche Mani­fes­ta­tionen und Proteste sein.

- Der neue Limburger Bischof Georg Bätzing lehnt die Segnung homo­se­xu­eller Paare jedoch nicht prin­zi­piell ab, im Gegen­teil: Seine Meinung war der Grund, warum der Vatikan im März eine Stel­lung­nahme zu den Libe­ra­li­sie­rungs­ver­su­chen in Deutsch­land abgab.

„Ich bin ein guter Konser­va­tiver, weil ich die Kirche liebe und gerne mein Leben für sie gebe. Aber ich will, dass sich das ändert“, sagte Bätzing der Herder Korre­spon­denz am Silves­tertag. Der Bischof, der der Hüter und Verbreiter der kirch­li­chen Lehre sein soll, stellte die offi­zi­elle Posi­tion der Kirche in vier Punkten offen in Frage, darunter die Frage der Segnung gleich­ge­schlecht­li­cher Beziehungen.

Der Vatikan gab im März eine Erklä­rung als Reak­tion auf Bätzings Inter­view heraus und betonte:

keine Bezie­hung oder Part­ner­schaft – auch wenn es eine stabile Bezie­hung ist – kann außer­halb der Ehe gesegnet werden.

Die Ehe ist eine unauf­lös­liche, recht­liche Bezie­hung zwischen einem Mann und einer Frau, die offen ist für die Zeugung von Kindern. Das Vati­kan­büro sagte auch, dass es in kirch­li­chen Kreisen eine Reihe von Vorschlägen und Initia­tiven zur Frage der Segnung gleich­ge­schlecht­li­cher Paare gegeben habe, auf die das jetzt veröf­fent­lichte Doku­ment eine Antwort sei.

- Es konnte keine andere Antwort geben, da die Kirche gemäß ihrer zwei­tau­send­jäh­rigen Tradi­tion nur eine Ehe segnen kann, die auf der Verei­ni­gung eines Mannes und einer Frau beruht, mit dem Ziel, neues Leben hervor­zu­bringen,“ erklärte Norbert Németh, Rektor des Päpst­li­chen Unga­ri­schen Insti­tuts in Rom, gegen­über MTI.

