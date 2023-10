Die Fragen von China Media Group an Wladimir Putin zur Weltpolitik

Von REDAKTION | Einen Tag vor Reise von Wladimir Putin nach Peking, um am «Dritten Belt & Road Forum» in Peking persön­lich teil­zu­nehmen, gab die Präsi­dent­schafts­kanzlei Russ­lands der China Media Gruppe die Gele­gen­heit, Fragen an Wladimir Putin zu richten, welche die Bevöl­ke­rung der Volks­re­pu­blik China beson­ders bewegt und interessiert.



Es zählt mitt­ler­weile zu den Gepflo­gen­heiten beider großen Nationen vor bedeu­tenden Gipfel­treffen Stel­lung­nahmen höchster Regie­rungs­ver­treter persön­lich abgeben und öffent­lich bekannt machen zu lassen.

Was einen Staats­mann von Welt von poli­ti­schen «Gesin­nungs­op­por­tu­nisten» unterscheidet

Wang Guan: Herr Präsident!

Zunächst einmal möchte ich Ihnen zu Ihrem Geburtstag, den Sie kürz­lich feierten, gratu­lieren. Wie war es?

Wladimir Putin: Ich danke Ihnen sehr. Ich habe ihn mit Freunden und meiner Familie gefeiert. Es lief fein!

Wang Guan: Ich muss sagen, dass Sie in groß­ar­tiger Form wirken. Wie schaffen Sie es, sich Zeit für körper­liche Betä­ti­gungen zu gönnen?

Wladimir Putin: Gott sei Dank, ja. Ich denke, das ist in erster Linie notwendig, um hart arbeiten zu können. Sport ist kein Selbst­zweck. Aber es ist ein Mittel, um wirk­lich wich­tige Ziele zu errei­chen, eine Gele­gen­heit, hart zu arbeiten und notwen­dige Ergeb­nisse zu erzielen.

Wang Guan: Wir sind einige Infor­ma­ti­ons­ma­te­ria­lien durch­ge­gangen und fanden, dass Sie in den Jahren zwischen 2015 und 2017 mit dem Hockey­trai­ning begannen und Eisho­ckey erlernten. Sie haben sich so gut geschlagen und viele Tore erzielt.

Wladimir Putin: Ja, ich habe erst vor zehn Jahren mit dem Eislaufen begonnen. Davor war ich nicht mal in der Lage, auf Schlitt­schuhen zu stehen. Aber vor zehn Jahren habe ich es versucht und dann ange­fangen zu spielen, und ich bin immer noch dabei. Es macht mir Spaß. Mann­schafts­sport­arten sind sehr inter­es­sant und aufre­gend: Sie verlangen Aufmerk­sam­keit und ermög­li­chen eine Pause vom Alltag.

Wang Guan: Sie haben also Schlitt­schuh­laufen und Eisho­ckey gleich­zeitig erlernt?

Wladimir Putin: Ja, natür­lich. Für mich war es genau dasselbe.

Ich hoffe, dass sich auch die sport­liche Zusam­men­ar­beit mit unseren chine­si­schen Freunden aktiv weiter­ent­wi­ckeln wird. Wushu [eine Form der tradi­tio­nellen chine­si­schen Kampf­kunst] ist in Russ­land sehr populär. Ich hoffe, es nimmt noch zu. Wir möchten unseren chine­si­schen Freunden auch unsere natio­nalen Kampf­künste, wie wir sie nennen, zeigen, wie zum Beispiel das Sambo-Ringen (Selbst­ver­tei­di­gung ähnlich dem Jiu-Jitsu].

Ich werde dieses Thema auf jeden Fall während meines Besuchs mit Ihrem Präsi­denten anspre­chen und vorschlagen, dass wir beid­seitig zusam­men­ar­beiten und ihn ersu­chen, Initia­tiven von jungen Menschen und Sport­lern zu unter­stützen, um die Zusam­men­ar­beit im Sport fördern.

Wang Guan: So, lassen Sie uns mit dem Inter­view beginnen.

Wladimir Putin: Bitte, fahren Sie fort.

Wang Guan: Herr Präsident!

Zunächst einmal möchte ich Ihnen dafür danken, dass Sie sich bereit erklärten, der China Media Group ein Inter­view zu geben. Ich weiß, dass Sie seit den letzten zwei Jahren das erste Mal einem chine­si­schen Fern­seh­sender ein Inter­view geben.

Im März 2023 wurde eine gemein­same russisch-chine­si­sche Erklä­rung verab­schiedet, aus der hervor­geht, dass die Bezie­hungen zwischen den beiden Ländern auf dem höchsten Stand aller Zeiten wären.

Sie sagten kürz­lich im Valdai-Diskus­si­ons­klub, dass die russisch-chine­si­sche Zusam­men­ar­beit einen wich­tigen stabi­li­sie­renden Faktor in globalen Ange­le­gen­heiten darstelle. Könnten Sie bitte die Entwick­lungs­per­spek­tiven der russisch-chine­si­schen Bezie­hungen nach Ihrer Einschät­zung näher erklären?

Wladimir Putin: Die Bezie­hungen zwischen Russ­land und China – ich sage Ihnen, was mir zu Ihrer Frage sofort einfällt – haben sich weder nach dem momen­tanen globalen Umfeld orien­tiert, noch basieren sie auf kurz­fris­tigem poli­ti­schen Oppor­tu­nismus: Die russisch-chine­si­schen Bezie­hungen sind über zwanzig Jahre in umsich­tiger, schritt­weisen Entwick­lung gewachsen. Bei jedem Schritt haben sich die russi­sche wie auch chine­si­sche Seite von den ihren Erach­tens natio­nalen Inter­essen leiten lassen. Während sie die andere Seite ermu­tigten, den nächsten Schritt zu tun, haben beide Seiten stets die Meinungen und Inter­essen der jeweils anderen Seite berück­sich­tigt. Wir haben immer versucht, einen Kompro­miss zu finden, selbst bei kompli­zierten Fragen, die noch aus alten Zeiten herrührten.

Unsere Bezie­hungen waren immer von gutem Willen geprägt. Das hat uns geholfen, die offenen Fragen der Grenz­zie­hung nach 40 Jahren zu lösen. Unser gemein­samer Wunsch, alle mögli­chen Hinder­nisse für unseren gemein­samen Fort­schritt in der Zukunft zu besei­tigen, war so groß, dass es uns gelang, einen für beide Seiten akzep­ta­blen Kompro­miss zu finden. Danach begannen wir, die wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit auszu­bauen, eben­falls schritt­weise, indem wir Nischen, die zuvor noch andere Länder in unseren Bezie­hungen besetzt hielten, auszu­füllen, aber nicht so effektiv gestalten konnten, wie unsere wech­sel­sei­tige Zusam­men­ar­beit auf einem bestimmten Gebiet. Zum Beispiel im Ener­gie­be­reich, der in unseren Bezie­hungen einen beson­deren Platz einnimmt. Russ­land steht heute bei chine­si­schen Part­nern an erster Stelle, wenn es sich beispiels­weise um die Liefe­rung von Energie nach China, gemessen am Wert, dreht.

China wurde nach und nach zum ersten Handels­partner Russ­lands, was den Handels­um­satz betrifft und Russ­land stieg progressiv auf den sechsten Platz unter den Handels- und Wirt­schafts­part­nern Chinas auf.

Das möchte ich noch anmerken: Wir hatten zu verschie­denen Zeiten unter­schied­liche Verhält­nisse bei den Exporten und Importen. Wir haben unse­rer­seits versucht, den Bedarf der chine­si­schen Wirt­schaft zu decken und unsere chine­si­schen Freunde haben unsere Ansichten zu einigen Ungleich­ge­wichten, insbe­son­dere im Handel mit Indus­trie­gü­tern, nie igno­riert. Wir haben die Handels­bi­lanz Schritt für Schritt und Jahr für Jahr erhöht und verbes­sert. Auf diese Weise kommen wir in fast allen Berei­chen voran.

Ganz zu schweigen von der Rolle, welche die russisch-chine­si­schen Bezie­hungen zur Siche­rung der Stabi­lität in der Welt spielen. Die Bezie­hungen zwischen Russ­land und China bilden dafür einen grund­le­genden Faktor.

All dies zusammen bringt uns zum Schluss, dass wir uns in die absolut rich­tige Rich­tung sowohl im Inter­esse des chine­si­schen wie auch russi­schen Volkes bewegen.

Wang Guan: Herr Präsident!

Sie haben gerade die handels­po­li­ti­sche und wirt­schaft­liche Zusam­men­ar­beit zwischen Russ­land und China erwähnt. Einst wurde das Ziel formu­liert, bis 2024 einen Handels­um­satz von 200 Milli­arden US-Dollar zu reali­sieren. Tatsäch­lich sind beide Seiten im Jahr 2022 diesem Ziel nahe­ge­kommen und wir konnten viele Verän­de­rungen spüren.

Als ich dieses Mal nach Moskau kam, sah ich, dass die Straßen und Geschäfte, einschließ­lich der Online-Handels­platt­formen, zuneh­mend von chine­si­schen Marken geprägt sind. Gleich­zeitig wird russi­sches Gas in die Haus­halte chine­si­scher Verbrau­cher gelie­fert und russi­sche Fleisch- und Molke­rei­pro­dukte finden sich auch immer häufiger in chine­si­schen Geschäften.

Wie lassen sich die Aussichten der Handels- und Wirt­schafts­be­zie­hungen zwischen unseren beiden Ländern einschätzen?

Wladimir Putin: Unsere Wirt­schafts­be­zie­hungen diver­si­fi­zieren sich von Jahr zu Jahr.

Wie ich bereits sagte, betreiben wir eine umfang­reiche Zusam­men­ar­beit, beispiels­weise im Bereich der Energie, welche sehr viel­fältig ist. Dabei geht es nicht nur um die Liefe­rung von Öl und Gas. Im Erdöl­sektor steht eine Pipe­line im Dauer­be­trieb und die Förder­mengen werden gesteigert.

Glei­ches gilt für die Gaspipe­line Power of Siberia, was gute Aussichten bereitet: Wir haben schon ein Abkommen für die fern­öst­liche Route unter­zeichnet. Eine weitere Route – Power of Siberia 2 – welche durch die Mongolei führt, befindet sich jetzt in der Ausarbeitung.

Auch Kohle- und Strom­lie­fe­rungen nehmen zu und wir bauen weiterhin Kern­kraft­werke: Wir bauen nicht nur die Blöcke für zwei Kraft­werke, sondern arbeiten an einem schnellen Neutro­nen­re­aktor, was völlig neue Formen an Bezie­hungen in diesem Hoch­tech­no­logie-Ener­gie­seg­ment eröffnet, weil es die Voraus­set­zungen für einen geschlos­senen Kreis­lauf schafft, der prak­tisch keine Abfälle hinterlässt.

Auch in anderen Bran­chen sehen wir sehr gute Aussichten. Das betrifft den Auto­mo­bilbau, Schiffbau, Flug­zeugbau und Elek­tronik. Ich habe den Auto­mo­bilbau erwähnt. Sehen Sie, gerade gestern hatte ich mit einigen Leuten gespro­chen, die man als ausge­wie­sene Auto­mo­bil­kenner mit großer und langer Erfah­rung bezeichnen darf: In aller Aufrich­tig­keit, ohne zu wissen, dass wir heute dieses Inter­view führen werden, sagten mir meine Gesprächs­partner: Wissen Sie, chine­si­sche Autos gewinnen auf unserem Markt, nicht nur weil andere [Marken] zurück­gehen, das ist nicht der einzige Grund. Ihre Qualität ist besser. Die Qualität chine­si­scher Autos werde immer besser, so dass unsere Konsu­menten, vor allem was das Preis-Leis­tungs-Verhältnis angehe, stärker zu Produkten chine­si­scher Hersteller griffen.

Sie haben die Land­wirt­schaft erwähnt. Ja, auch hier wird unsere Zusam­men­ar­beit ausge­baut. Es gibt gewisse Probleme bei der Versor­gung mit Fleischerzeug­nissen etc., aber die Arbeit geht weiter. Wir sind uns des Inter­esses der chine­si­schen Verbrau­cher nicht nur an land­wirt­schaft­li­chen Erzeug­nissen bewusst, sondern auch an der Liefe­rung einiger Produkte, die die Volks­re­pu­blik China selbst benö­tigt, um auf ihrem eigenen Terri­to­rium land­wirt­schaft­liche Erzeug­nisse herzustellen.

Wir arbeiten an der Entwick­lung einer beträcht­li­chen Anzahl von Indus­trien und diese Zahl nimmt vor allem in letzter Zeit aufgrund unserer Zusam­men­ar­beit im Bereich von Hoch­tech­no­logie stetig zu.

Wang Guan: Können wir das Ziel von 200 Milli­arden Dollar [im gegen­sei­tigen Handel] in diesem Jahr fest­ma­chen, was meinen Sie?

Wladimir Putin: Ich habe keine Zweifel – oder, um es vorsichtig auszu­drü­cken, ich bin mir fast sicher. In der vergan­genen Periode hatten wir ein Handels­wachstum von 32 Prozent, was ein sehr gutes Ergebnis darstellt. Es gibt allen Grund zur Annahme, dass wir bis zum Ende des Jahres die 200-Milli­arden-Dollar-Marke einstellen werden.

Wang Guan: Herr Präsi­dent, in Bezug auf die Belt & Road Initia­tive [Neue Seiden­straße] möchte ich nun über Energie spre­chen. Wir arbeiten in Berei­chen wie erneu­er­bare Ener­gien, Bekämp­fung des Klima­wan­dels und der UN-Klimaagenda zusammen.

Wie schätzen Sie die Auswir­kungen unserer Zusam­men­ar­beit in diesen Berei­chen sowohl auf die ganze Welt wie auch ganze Mensch­heit ein?

Wladimir Putin: Wissen Sie, wenn wir über die UN-Ziele für nach­hal­tige Entwick­lung [UN Sustainable Deve­lo­p­ment Goals – SDGs] spre­chen, gibt es mehr als ein, zwei oder drei davon – ich meine, es sind an die 17. Der Kampf für die Umwelt und der Kampf gegen den Klima­wandel sind beides sehr wich­tige Bereiche, aber sie sind nicht die einzigen.



Man darf zum Beispiel den Kampf gegen die Armut nicht vergessen. Wie kann man den Menschen in afri­ka­ni­schen Ländern sagen: Ihr bekommt kein Öl, ihr bekommt keine Erdöl­pro­dukte, ihr müsst euch ausschließ­lich auf erneu­er­bare Ener­gie­quellen verlassen – auf Wind- und Solar­energie zum Beispiel und so ähnlich. Die sind für die Entwick­lungs­länder weit­ge­hend uner­schwing­lich. Werden die Menschen also verhun­gern oder was sonst? Es sollte daher ein Gleich­ge­wicht geben; alle Entschei­dungen haben ausge­wogen zu erfolgen.

Wenn wir in diesem Zusam­men­hang über die Belt & Road Initia­tive von Präsi­dent Xi Jinping spre­chen: Ich glaube, es war vor etwa zehn Jahren, als er die Idee aufbrachte. Ich denke, dass sie genau zum rich­tigen Zeit­punkt kam und sich gut entwi­ckelt, denn im Mittel­punkt dieser Idee steht der Versuch, die Fähig­keiten vieler Länder zu bündeln, um gemeinsam Entwick­lungs­ziele zu erreichen.

Heute hat dieses Konzept von Präsi­dent Xi Jinping auf die eine oder andere Weise rund 147 Länder, das sind zwei Drittel der Welt­be­völ­ke­rung erfasst. Ich denke also, dass dies schon heute einen Erfolg darstellt. Es handelt sich dabei um eine gute, rich­tige und tech­no­lo­gisch ausge­rich­tete Initia­tive, die sich immer weiter entwickelt.

Ja, wir sehen, dass einige Leute es als Versuch der Volks­re­pu­blik China ansehen, jemanden unter­zu­kriegen, aber wir sehen das anders: Wir sehen nur den Wunsch zur Zusam­men­ar­beit. Unsere eigenen Vorstel­lungen über die Entwick­lung der Eura­si­schen Wirt­schafts­union, zum Beispiel über den Aufbau eines Groß-Eura­siens, stimmen völlig mit den chine­si­schen Vorstel­lungen überein, die im Rahmen der Belt & Road Initia­tive vorge­schlagen werden.

Sehen Sie, unsere Länder, die Eura­si­sche Wirt­schafts­union, haben als Ergebnis unserer Zusam­men­ar­beit 24 Milli­arden Dollar an Inves­ti­tionen erhalten. Was gibt es daran auszu­setzen? Gleich­zeitig entscheidet jedes Land im Rahmen bila­te­raler oder multi­la­te­raler Formate selbst, was vorteil­haft oder aber abträg­lich erscheint. Niemand zwingt den Ländern etwas auf. Doch, es stimu­liert und schafft Voraus­set­zungen zur Entwicklung.

Das Gleiche gilt für die Entwick­lung von Logistik- und Infra­struk­tur­ein­rich­tungen. Wir haben vor kurzem mit China zwei Brücken über den Amur Fluss eröffnet. Ich denke, das ist gut für die Menschen, denn so können mehr Menschen mitein­ander kommu­ni­zieren, und es ist gut für die Wirt­schaft, weil es uns ermög­licht, den Handel weiter zu entwickeln.

Wir begrüßen also diese Initia­tive von Präsi­dent Xi Jinping, wir arbeiten zusammen, wir sind bereit und wir werden weiter zusammenarbeiten.

Wang Guan: Herr Präsi­dent, Sie haben auch gesagt, dass die Anglei­chung der EAEU und der Belt & Road Initia­tive ein sehr wich­tiges Projekt sei zu einer alles umfas­senden Inte­gra­tion. Sie werden an dem Belt & Road Gipfel teil­nehmen. Was erwarten Sie?

Wladimir Putin: Ich denke, dazu wird uns einiges einfallen… Wie erwähnt, haben die Länder der Eura­si­schen Wirt­schafts­union durch Zusam­men­ar­beit im Rahmen der Belt and Road Initia­tive bereits Inves­ti­tionen in der Höhe von 24 Milli­arden Dollar gesi­chert. Und das Volumen wächst, weil die Zahl der für beide Seiten vorteil­haften Projekte steigt. Sie sind nicht nur für die Länder von Vorteil, die im Rahmen dieser Initia­tive Kredite erhalten. Sie sind auch für die Volks­re­pu­blik China von Vorteil, weil sie Produkt­auf­träge im Zuge der Umset­zung dieser Projekte erhält und dies zugleich Voraus­set­zungen für eine noch größere Entwick­lung schafft. All das geschieht auf der Grund­lage des gegen­sei­tigen Nutzens.

Wir haben gemein­same Projekte. Viel­leicht ist es noch zu früh, um in Details einzu­steigen, aber ich bin sicher, dass Verträge unter­zeichnet werden. Neue Kontakte zwischen Wirt­schafts­ak­teuren werden geknüpft werden. Regie­rungs­chefs, verschie­dene Minis­te­rien und Abtei­lungen, die direkt zusam­men­ar­beiten, werden sich treffen. Ich möchte jetzt nicht alles aufzählen. Ich habe mich mit den Vorschlägen der russi­schen Regie­rung in verschie­denen Berei­chen vertraut gemacht. Sie erstre­cken sich über viele eng bedruckte Seiten und jedes Projekt daraus, kann Arbeit für ein Jahr oder auch für ein Jahr­zehnt sorgen. Daher erfüllen mich die Infor­ma­tionen von meinen Kollegen mit den nur besten Erwartungen.

Wang Guan: Wir haben auch gesehen, dass die inter­na­tio­nale Gemein­schaft unter­schied­liche Meinungen über die Belt and Road Initia­tive vertritt. Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile der Belt & Road Initia­tive, die sich inner­halb von 10 Jahren von einer Art Initia­tive zu einem real umge­setzten Projekt entwi­ckelt hat, das der gesamten Mensch­heit Vorteile bringt?

Wladimir Putin: Wissen Sie, der Haupt­vor­teil des von der chine­si­schen Seite vorge­schla­genen Konzepts der Zusam­men­ar­beit besteht meines Erach­tens darin, dass im Rahmen dieser Arbeit niemandem etwas aufge­zwungen wird. Alles geschieht im Rahmen der Suche nicht nur nach akzep­ta­blen Lösungen, sondern nach Projekten und Wegen zur Errei­chung eines gemein­samen Ziels, die für alle akzep­tabel sind. Das ist es, was das heutige China unter der Führung von Präsi­dent Xi Jinping beim Aufbau von Bezie­hungen zu anderen Ländern so einzig­artig macht: Niemand zwingt jemandem etwas auf, niemand nötigt jemandem etwas auf, sondern man offe­riert nur die Möglich­keit dazu. Und, wie ich schon sagte, wenn es Schwie­rig­keiten gibt, werden Kompro­misse gesucht und immer gefunden. Dies unter­scheidet meiner Ansicht nach die vom chine­si­schen Präsi­denten vorge­schla­gene Belt & Road Initia­tive von denen anderer Länder, die behaftet mit einem schweren kolo­nialen Erbe versu­chen, viele Vorhaben in der Welt vermeint­lich umzusetzen.

Wang Guan: Unsere bila­te­ralen Bezie­hungen umfassen auch viele Inter­essen und gemein­same Projekte, auch im huma­ni­tären Bereich und im Sport. Um nur ein Beispiel zu nennen: Nach Angaben des Bildungs­mi­nis­te­riums der Russi­schen Föde­ra­tion hat sich die Zahl der russi­schen Studenten, welche die Unified State Exami­na­tion in Chine­sisch ablegen, verdop­pelt. Aus heutiger Sicht haben russi­sche Lite­ratur und Musik zwei­fellos mehrere chine­si­sche Gene­ra­tionen beeinflusst.

Auch die jungen russi­schen Eiskunst­läu­fe­rinnen – [Alexadra] Trus­sova, [Kamila] Wali­jewa, [Anna] Scht­scher­ba­kowa – haben wir mit Span­nung verfolgt. Sie haben eine große Fange­meinde im chine­si­schen Internet, und chine­si­sche Inter­net­nutzer bezeichnen sie sogar als unver­gleich­liche Feen, die nur einander eben­bürtig scheinen.

Glauben Sie, dass die huma­ni­täre und sport­liche Zusam­men­ar­beit von großem Wert für unsere Freund­schaft ist?

Wladimir Putin: Das ist sie in der Tat. Die sport­liche Zusam­men­ar­beit als Teil der huma­ni­tären Zusam­men­ar­beit ist sehr wichtig, weil sie einen direkten Kontakt zwischen den Menschen herstellt. Es ist keine Über­ra­schung, dass unsere Sportler in China Fans haben, denn sie sind echte Stars. Auch wir verfolgen die Erfolge der chine­si­schen Athleten mit großem Respekt und schauen uns immer an, wie die Arbeit orga­ni­siert ist.

Wang Guan: Gibt es Sportler oder Sport­arten, die Sie mit beson­derem Inter­esse verfolgen?

Wladimir Putin: Natür­lich wissen wir über chine­si­sche Sportler Bescheid. Wir verfolgen zum Beispiel die Turner und noch andere Sport­arten. Es ist wichtig, dass China die Arbeit im Hoch­leis­tungs­sport auf ein gutes profes­sio­nelles Niveau gebracht hat.

Zwei­fellos ist es ebenso wichtig, Kontakte auf anderen, beschei­de­neren Ebenen zu knüpfen. Ich spreche von der Zusam­men­ar­beit im Sport, von Kontakten zwischen den Regionen, von Wett­be­werben zwischen Univer­si­täten und zwischen chine­si­schen Provinzen und Glied­staaten der Russi­schen Föderation.

Ich denke, wir sollten auch darüber nach­denken. Ich denke, das wäre sehr inter­es­sant. Soweit ich weiß, wird dies im Rahmen der inter­re­gio­nalen Zusam­men­ar­beit bereits getan. Meine Kollegen schenken dem auch die nötige Aufmerk­sam­keit. Ich bin sicher, dass es so weiter­gehen wird und es auf diese Art und Weise fort­ge­setzt wird.

Wissen Sie, was wichtig ist? Dass unsere sport­liche Zusam­men­ar­beit frei von poli­ti­schen oder wirt­schaft­li­chen Zwängen ist.

Leider ist der moderne inter­na­tio­nale Sport mehr und mehr vom Kommerz durch­drungen. In unseren Sport­be­zie­hungen gibt es so etwas nicht und ich hoffe, das wird auch nie der Fall sein.

Wang Guan: Herr Präsi­dent, Sie haben einmal gesagt, dass Ihr Leben viel­leicht einen ganz anderen Verlauf genommen hätte, wenn Sie nicht Judo trai­niert hätten. Wie wollten Sie das verstanden wissen?

Wladimir Putin: Jeder weiß und es ist kein Geheimnis, dass ich aus einer einfa­chen Arbei­ter­fa­milie stamme und früher viel Zeit außer Haus verbrachte. Ich weiß nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mich nicht für Sport inter­es­siert hätte. Es ist eigent­lich egal, welche Art von Sport ich betrieben hätte, wichtig ist, dass ich ihm viel Aufmerk­sam­keit geschenkt habe. Und sofort zeigten sich Prio­ri­täten, mich nicht auf dem Hof zu behaupten, nicht in einer, sagen wir, nicht sehr diszi­pli­nierten Jugend­um­ge­bung, sondern mich auf Sport­plätzen zu bewähren, in meinem Fall auf Tata­mi­matten [von Judo]. Zugleich bildet sich bestimmte Einstel­lungen zu den Bezie­hungen gegen­über anderen Menschen heraus: Wie man diese Bezie­hungen aufbaut, wie man Part­nern mit Respekt begegnet, wie man alles vermeidet, was die Bezie­hungen zwischen Menschen irgendwie unter­graben könnte, und so weiter. Sport ist erzie­he­risch – das ist sehr wichtig!

Daher ist die Entwick­lung unserer Zusam­men­ar­beit in diesem Bereich äußerst wichtig. In der heutigen Welt, in der es so viele Bedro­hungen durch das Internet, die ille­gale Verbrei­tung von Drogen u.a. gibt, sind sport­liche Akti­vi­täten für junge Menschen eine äußerst wich­tige Sache zur Bildung des Charak­ters und der rich­tigen und starken Lebenseinstellung.

Wang Guan: Herr Präsi­dent, vor kurzem haben Sie im Valdai-Diskus­si­ons­klub von einer fairen Multi­po­la­rität gespro­chen, von der Notwen­dig­keit einer solchen. Sie erwähnten auch ein Phänomen wie den Hege­mo­nismus im Bereich der Moral und Ethik, im Werte­system. Sie sagten auch, dass eine regel­ba­sierte Ordnung eine Mani­fes­ta­tion kolo­nialen Denkens sei. Warum glauben Sie das?

Wladimir Putin: Sie haben gerade „regel­ba­sierte Ordnung“ gesagt. Haben Sie diese Regeln jemals gesehen? Nein, das haben Sie nicht, denn niemand hat sich mit irgend­je­mandem darauf geei­nigt. Wie kann man also von einer Ordnung spre­chen, die auf Regeln beruht, die niemand je gesehen hat? Nach gesundem Menschen­ver­stand ist das Unsinn. Aber es ist vorteil­haft für dieje­nigen, die einen solchen Ansatz verfolgen.

Denn wenn niemand die Regeln gesehen hat, bedeutet das nur, dass dieje­nigen, die über sie spre­chen, sie von Zeit zu Zeit selbst zu ihrem eigenen Vorteil erfinden: Das ist der kolo­niale Ansatz.

Denn die kolo­nialen Länder haben immer geglaubt, dass sie Menschen ersten Ranges wären. Schließ­lich haben sie immer davon gespro­chen, dass sie ihren Kolo­nien die Aufklä­rung brächten, dass sie zivi­li­sierte Menschen wären, die anderen Nationen, die sie als zweit­klas­sige Menschen betrachten, die Vorteile der Zivi­li­sa­tion bringen wollten. Kein Wunder, dass die heutige poli­ti­sche Elite, zum Beispiel in den Verei­nigten Staaten, von ihrem Exzep­tio­na­lismus spricht. Das ist die Konse­quenz dieser kolo­nialen Denk­weise, d. h., wenn sie sich in den Verei­nigten Staaten für exzep­tio­nell halten, bedeutet das, dass andere Menschen, eigent­lich alle Menschen, nur zweit­klas­sige Menschen wären. Wie könnte man das sonst verstehen? Das sind dann die Über­reste kolo­nialen Denkens, nichts anderes!

Unser Ansatz ist ein ganz anderer. Wir gehen von der Tatsache aus, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen die glei­chen Rechte haben: Die Rechte und Frei­heiten eines Landes und einer Nation enden dort, wo die Rechte und Frei­heiten von Menschen eines ganz anderen Staates beginnen. Das ist die Art und Weise, wie sich eine multi­po­lare Welt schritt­weise entwi­ckeln sollte. Das ist genau das, was wir anstreben und das ist die Grund­lage für unser Zusam­men­spiel mit China auf der inter­na­tio­nalen Bühne.

Wang Guan: BRICS hat sich kürz­lich von fünf auf 11 Länder erwei­tert. Welchen histo­ri­schen Prozess spie­gelt die BRICS-Erwei­te­rung Ihrer Meinung nach wider? Außerdem wird Russ­land im Jahr 2024 den Vorsitz in BRICS über­nehmen. Welche Rolle wird Russ­land Ihrer Meinung nach in Zukunft und während seiner Präsi­dent­schaft von BRICS spielen?

Wladimir Putin: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass der Erwei­te­rungs­pro­zess selbst ziem­lich unruhig verlief. Es war ein heraus­for­dernder, ich würde sogar sagen schwie­riger Dialog. Aber vor allem dank der Bemü­hungen unseres Vorsit­zenden, des Präsi­denten der Repu­blik Südafrika, Cyril Rama­phosa – ich möchte seine Rolle beson­ders hervor­heben – ist es uns gelungen, zu diesem Konsens zu gelangen und eine Eini­gung zu erzielen.

Was bildet den Kern des Erwei­te­rungs­pro­zesses? Der Prozess basiert auf objek­tiver Realität. Die multi­po­lare Welt entsteht in der Tat von selbst. Wir können diesen Prozess beschleu­nigen oder jemand könnte versu­chen, ihn zu verlang­samen und viel­leicht sogar eine At Redu­zie­rung des Tempos beim Aufbau einer multi­po­laren Welt erwirken. Wie auch immer, die Entste­hung bleibt unver­meid­lich. Sie entsteht ganz von selbst aufgrund des wach­senden Poten­zials vieler Länder, darunter nicht zuletzt des wach­senden Poten­zials der Volks­re­pu­blik China. Indien wächst in Asien, Indo­ne­sien wächst eben­falls, viele andere Nationen in Latein­ame­rika wie Brasi­lien und Russ­land kommen wieder auf die Beine und gewinnen an Stärke. Unsere Länder haben ihre Probleme, aber welche Länder haben sie nicht? Irgend­welche Probleme gibt es immer. Aber darum geht es nicht, es geht darum, unser Poten­zial auszu­bauen und dieses Wachstum ist offen­sicht­lich – auch im wirt­schaft­li­chen Bereich.

Was die BRICS betrifft, so war das Verhältnis zwischen den Volks­wirt­schaften der G7 und der BRICS zum Zeit­punkt des Gipfels in Johan­nes­burg, gemessen an der Kauf­kraft­pa­rität, bereits zugunsten der BRICS.

Nachdem sechs Mitglieder den BRICS-Staaten beigetreten waren, verschob sich dieses Verhältnis noch mehr zugunsten der BRICS. Auch dies ist ein Ausdruck des objek­tiven Prozesses der Bildung einer multi­po­laren Welt.

Das bedeutet, dass alle, die sich den BRICS ange­schlossen haben, die Idee und das Konzept der Bildung einer multi­po­laren Welt unter­stützen. Niemand will die zweite Geige gegen­über einem Hege­monen spielen, alle wollen gleiche Rechte. Und wenn sie den BRICS beitreten, sehen sie, dass wir dieses Ziel durch gemein­same Anstren­gungen im Rahmen der Erwei­te­rung und Stär­kung eines solchen Formats errei­chen können.

Wang Guan: Herr Präsi­dent, Sie sind mit der Geschichte sehr vertraut. In der Tat sind Sie derje­nige, der Geschichte schreibt. Sie wissen, dass es die Meinung gibt, dass einige Modelle der zwischen­staat­li­chen Bezie­hungen, wie z.B. die Real­po­litik, über­haupt nicht dazu beigetragen hätten, die Probleme zu lösen, mit denen die Mensch­heit im Hinblick auf ihre Entwick­lung konfron­tiert wäre.

Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die Ideen von Herrn Xi Jinping über den Aufbau einer Schick­sals­ge­mein­schaft für die Mensch­heit sowie seine Initia­tiven im Bereich der globalen Entwick­lung, der globalen Sicher­heit und der globalen Zivi­li­sa­ti­ons­in­itia­tive und für welche Werte stehen sie an einer solchen histo­ri­schen Weggabelung?

Wladimir Putin: Vielen Dank, dass Sie dieses Thema anspre­chen. Soweit ich weiß, wurden diese Ideen zum ersten Mal etwa 2013 während des Besuchs von Präsi­dent Xi Jinping in Moskau in allge­meiner Form formu­liert, als er am Moskauer Staat­li­chen Institut für Inter­na­tio­nale Bezie­hungen [MGIMO] vortrug und dies zum ersten Mal zur Sprache brachte.

Natür­lich ist dies ein globaler Ansatz zur Geschichte der Mensch­heit. Es ist klar, dass alles mitein­ander verknüpft ist. Und heute, da sich eine multi­po­lare Welt heraus­ge­bildet, sind diese Ideen sogar noch wich­tiger geworden. Er sprach darüber im Jahr 2013 und heute werden diese Ideen tatsäch­lich umge­setzt. Das ist äußerst wichtig.

Ich möchte noch einmal auf den Anfang zurück­kommen: Wir alle, und insbe­son­dere Herr Xi Jinping, lassen uns nicht von oppor­tu­nis­ti­schen Erwä­gungen des aktu­ellen Augen­blicks leiten. Wir versu­chen, die Situa­tion umfas­send zu bewerten und in die Zukunft zu blicken. Sehen Sie, er hat hier im Jahr 2013 über die Bildung einer globalen Welt und die Verbin­dung der Schick­sale aller Länder der Erde gespro­chen und dann die Belt and Road Initia­tive ins Leben gerufen. Dies ist die prak­ti­sche Umset­zung dessen, worüber er in der Theorie gespro­chen hat.

Ich habe den Eindruck, dass sich Präsi­dent Xi Jinping und die Politik der Volks­re­pu­blik China dadurch auszeichnen, dass sie konsis­tent auf gemein­same Ziele hinar­beiten, während sie die Essenz der laufenden Gescheh­nisse erkennen.

Wang Guan: Herr Präsi­dent, Sie haben Xi Jinping 40 Mal gesehen. Was für ein Mensch, was für eine Führungs­per­sön­lich­keit ist Xi Jinping Ihrer Meinung nach? Könnten Sie uns einige Geschichten erzählen, die Sie gemeinsam erlebt haben?

Wladimir Putin: Die Sache ist die, dass Präsi­dent Xi Jinping mich als seinen Freund bezeichnet und ich nenne ihn auch meinen Freund. Wir haben hier ein Sprich­wort: «Sag mir, wer dein Freund ist, und ich sage dir, wer du bist.» Wenn ich also jetzt Präsi­dent Xi Jinping loben würde, würde ich mich unwohl fühlen, als ob ich mich selbst loben wollte. Ich werde also versu­chen, objektiv zu bleiben. Er ist zwei­fellos einer der aner­kann­testen Führer der Welt.

Es ist gut, dass Sie sich an seine Rede auf der MGIMO [Moskauer Institut für Inter­na­tio­nale Bezie­hungen] im Jahr 2013 erin­nert haben und ich habe sie mit der Belt and Road Initia­tive in Verbin­dung gebracht. Ich wieder­hole es zum dritten Mal, aber es ist sehr wichtig: Er ist eine Führungs­per­sön­lich­keit, die keine momen­tanen Entschei­dungen auf der Grund­lage einer aktu­ellen Situa­tion trifft, sondern die Situa­tion bewertet, sie analy­siert und in die Zukunft blickt. Das ist sehr wichtig. Genau das unter­scheidet einen Staats­mann von Welt von den Leuten, die wir als „Gesin­nungs­op­por­tu­nisten“ bezeichnen, die nur für einen kurzen Moment auftau­chen, um sich auf der inter­na­tio­nalen Bühne aufzu­spielen und dann zu verschwinden.

Natür­lich ist Präsi­dent Xi Jinping völlig anders. Er ist aufmerksam, gelassen-über­le­gend, geschäfts­tüchtig und ein zuver­läs­siger Partner – das wollte ich unter­strei­chen. Wenn wir uns auf etwas einigen, können wir sicher sein, dass beide Seiten ihren Teil der Abma­chung einhalten werden.

Was unsere Treffen angeht: Ja, wir hatten viele, und das ist gut so. Sie haben sie wahr­schein­lich gezählt, ich weiß es nicht mehr genau, wie viele – viel­leicht 40 Treffen. Einmal – ich weiß das Jahr nicht mehr, ich glaube, es war bei einem APEC-Treffen, ich meine in Indo­ne­sien – ich hatte Geburtstag und wir haben diesen Anlass gemeinsam gefeiert. Später fiel eine Veran­stal­tung in Duschanbe [Haupt­stadt Tadschi­ki­stans] mit seinem Geburtstag zusammen und wir feierten ihn im Rahmen unserer gemein­samen Arbeit auch dort.

Wir hatten eine groß­ar­tige Reise während des Besuchs von Präsi­dent Xi Jinping in Russ­land, als wir nach St. Peters­burg fuhren und das Kreuz­fahrt­schiff Aurora besich­tigten, eine Boots­fahrt auf der Newa machten und ein sehr langes, ausführ­li­ches, absolut neutrales und freund­schaft­li­ches Gespräch über die bila­te­ralen Bezie­hungen und die Welt­lage führten. Es war eine sehr ange­nehme Atmo­sphäre, wir aus unseren Herzen spra­chen, alle Fragen und Probleme durch­gingen und alles disku­tierten. Es war sehr sach­lich, sehr ruhig und freund­schaft­lich, eine Atmo­sphäre, in der man sich wie zu Hause fühlte. Wie Sie wissen, hat er uns zuletzt im März besucht. Auch das war ein sehr guter, geschäfts­mä­ßiger Besuch, der für die zukünf­tige Entwick­lung unserer Bezie­hungen von großer Bedeu­tung ist. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Treffen, das in China geplant ist, an diese Tradi­tion anknüpfen werden.

Wang Guan: Was die ukrai­ni­sche Frage betrifft: Herr Präsi­dent, wie beur­teilen Sie die Aussichten auf eine fried­liche Beile­gung der Ukraine-Krise? Wann wird sich der Frieden durch­setzen können?

Sie haben auch das chine­si­sche Doku­ment erwähnt, das eine poli­ti­sche Lösung für die Beile­gung der ukrai­ni­schen Krise vorsieht. Was halten Sie davon?

Wladimir Putin: Wir sind unseren chine­si­schen Freunden dankbar, dass sie versu­chen, über Wege zur Been­di­gung dieser Krise nach­zu­denken. Ich möchte Sie jedoch daran erin­nern, dass die Feind­se­lig­keiten in der Ukraine nicht mit unserer spezi­ellen Mili­tär­ope­ra­tion begannen, sondern schon viel früher einsetzten – im Jahr 2014, als die west­li­chen Länder, nachdem sie sich als Garanten für die Verein­ba­rungen zwischen Präsi­dent Janu­ko­witsch und der Oppo­si­tion ange­boten hatten, diese Garan­tien inner­halb weniger Tage vergaßen und – schlimmer noch – einen Staats­streich unter­stützten. Beamte der US-Regie­rung haben sogar zuge­geben, viel Geld dafür ausge­geben zu haben – fünf Milli­arden, sagten sie, wenn ich mich recht entsinne -, und jetzt haben wir das, was passieren musste.

Ich werde mich nicht damit aufhalten, ob es sich um eine Revo­lu­tion oder eine Farb­re­vo­lu­tion gehan­delt habe, aber es war auf jeden Fall ein Staats­streich. Ja, es ging um Fehler, die die dama­lige [ukrai­ni­sche] Führung gemacht hat, aber diese Fehler hätten durch demo­kra­ti­sche Verfahren behoben werden müssen und nicht durch mili­tante Kämpfer auf der Straße. Aber die west­li­chen Länder haben sich anders entschieden – sie haben einen Staats­streich unter­stützt. Und dann begannen sie, im Wesent­li­chen stell­ver­tre­tend für das Kiewer Regime, die Feind­se­lig­keiten im Südosten der Ukraine, im Donbass, und setzten diese Feind­se­lig­keiten acht Jahre lang fort und töteten Frauen und Kinder. Der Westen schenkte dem keine Beach­tung oder tat so, als würde er es nicht bemerken.

Selbst als in Minsk, Weiß­russ­land, Verein­ba­rungen unter­zeichnet wurden, die so genannten Minsker Verein­ba­rungen, tat Russ­land alles, um diesen Weg zur Beile­gung des Konflikts zu beschreiten. Sie haben uns das auch nicht erlaubt.

Darüber hinaus erklärte die ukrai­ni­sche Führung schließ­lich, dass ihr diese Minsker Verein­ba­rungen einfach nicht gefielen und sie sie nicht einhalten würde.

Verschärft wurde dies durch die Versuche der Verei­nigten Staaten, die Ukraine in die NATO zu ziehen, was zu einer Eska­la­tion des Konflikts führte.

Ich möchte Sie daran erin­nern, als die Ukraine ihre Unab­hän­gig­keit erlangte – oder prokla­mierte -, die Unab­hän­gig­keits­er­klä­rung das grund­le­gende Doku­ment war, dem die ukrai­ni­sche Unab­hän­gig­keit zugrunde lag: Der wich­tigste Grund­satz dieser Unab­hän­gig­keits­er­klä­rung lautete, dass die Ukraine ein neutraler Staat sei.

Doch im Jahr 2008 verkün­deten sie ohne trif­tigen Grund – es war keine Krise in Sicht, dass die Ukraine in der NATO will­kommen wäre. Und warum? Das versteht bis heute niemand.

Und so verschärften sie Jahr für Jahr die Span­nungen. Schließ­lich kam es zur Krise von 2014, und die Feind­se­lig­keiten brachen aus. Damit wurde die Eska­la­tion auf eine neue Stufe gehoben. Daher war der Beginn der mili­tä­ri­schen Sonder­ope­ra­tion nicht der Beginn eines Krieges, sondern ein Versuch, diesen zu beenden.

Was die Frage betrifft, was getan werden muss und wie es getan werden muss, um den Konflikt mit fried­li­chen Mitteln zu beenden: Wir haben uns nie dagegen ausge­spro­chen. Im Übrigen haben wir in Istanbul eine Verein­ba­rung getroffen, die bestä­tigt, dass wir dazu bereit sind, voraus­ge­setzt, dass – ich betone – die legi­timen Sicher­heits­in­ter­essen Russ­lands respek­tiert würden. Die ukrai­ni­sche Seite hat sehr strenge Sicher­heits­an­for­de­rungen gestellt, und wir haben sie nahezu akzep­tiert. So wie wir jedoch unsere Truppen aus der ukrai­ni­schen Haupt­stadt Kiew zurück­ge­zogen hatten, hat die ukrai­ni­sche Seite alle Verein­ba­rungen in Flammen aufgehen lassen. Dieselben Verein­ba­rungen, die auf dem Papier von den Leitern der Verhand­lungs­par­teien para­phiert worden waren – nicht das Paket selbst, sondern das Memo­randum über diese Vereinbarungen.

Sie kündigten dann an, dass sie versu­chen würden, Russ­land zu besiegen und einen Sieg auf dem Schlacht­feld zu erringen, um Russ­land eine stra­te­gi­sche Nieder­lage zu bereiten. Sie star­teten eine aktive Mili­tär­ope­ra­tion, die so genannte Gegen­of­fen­sive. Sie dauert seit dem 4. Juni an. Bislang wurden keine Ergeb­nisse erzielt, sondern nur massive Verluste. Die Verluste sind einfach riesig, im Verhältnis eins zu acht.

Natür­lich kennen wir die Vorschläge unserer chine­si­schen Freunde. Wir schätzen diese Vorschläge sehr. Ich denke, sie sind absolut realis­tisch und könnten die Grund­lage für Frie­dens­ver­ein­ba­rungen bilden. Aber leider ist die Gegen­seite nicht bereit, in Verhand­lungen einzu­treten. Der ukrai­ni­sche Präsi­dent hat sogar ein Dekret erlassen, das allen – auch ihm selbst – verbietet, mit uns in Verhand­lungen zu treten. Wie können wir verhan­deln, wenn sie nicht dazu bereit scheinen und sogar eine Verord­nung erließen, die solche Verhand­lungen verboten hat?

Wenn also die ukrai­ni­sche Seite dazu bereit ist, dann sollte sie als erstes das Dekret aufheben und ihre Bereit­schaft zu Verhand­lungen bekunden. Wir sind dazu bereit, auch auf der Grund­lage der Vorschläge unserer chine­si­schen Freunde.

Wang Guan: Herr Präsi­dent, China hat stets sein Inter­esse an der Schaf­fung einer allsei­tigen, gemein­samen und unteil­baren Sicher­heit zum Ausdruck gebracht. Gibt es eine Chance, die Posi­tionen in der Ukraine-Frage zu schlichten?

Wladimir Putin: Ja, das haben wir auch immer gesagt. Wir haben gesagt, dass die Sicher­heit einer Gruppe von Staaten nicht auf Kosten der Sicher­heit anderer Staaten aufge­baut werden kann. Die Sicher­heit muss für alle gleich sein.

In diesem Zusam­men­hang ist es für uns äußerst wichtig, dass die Ukraine außer­halb jegli­cher Blöcke bleibt. Bereits 1991 wurde uns – von der dama­ligen US-Regie­rung – gesagt, dass die NATO nicht weiter nach Osten expan­dieren würde. Seitdem hat es fünf Erwei­te­rungs­wellen der NATO gegeben, und jedes Mal haben wir unsere Bedenken geäu­ßert. Jedes Mal wurde uns gesagt: «Ja, wir haben euch verspro­chen, die NATO nicht nach Osten zu erwei­tern, aber das waren münd­liche Verspre­chen – gibt es ein Papier mit unserer Unter­schrift darauf? Kein Papier? Auf Wiedersehen.»

Sie sehen, es ist sehr schwierig, mit solchen Leuten einen Dialog zu führen. Ich habe bereits das Beispiel des irani­schen Atom­pro­gramms ange­führt. Die Verhand­lungen über das irani­sche Atom­pro­gramm waren sehr, sehr lang­wierig. Es wurde eine Eini­gung erzielt, ein Kompro­miss gefunden und Doku­mente unter­zeichnet. Dann kam eine neue US-Admi­nis­tra­tion und die hat alles auf den Müll geworfen, als hätte es diese Verein­ba­rungen nie gegeben. Wie können wir uns auf irgend­etwas einigen, wenn jede neue Regie­rung wieder von Neuem beginnt – jedes Mal einen neuen Ankick?

Das gilt für jede Frage, für jedes Thema, auch für das, über das wir gerade spre­chen. Deshalb besteht einer der wich­tigsten Punkte darin, gleiche Sicher­heit für alle zu gewähr­leisten und darauf hat Russ­land ebenso Anspruch wie jeder andere Staat. Wenn wir sagen, dass die NATO uns über die Ukraine bedroht, wünschen wir, dass unsere Bedenken gehört werden.

Wang Guan: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.

Wladimir Putin: Es war mir eine Freude, dies für die chine­si­schen Zuschauer und Zuhörer zu tun. Ich möchte Ihnen von ganzem Herzen danken und den Bürgern unseres freund­li­chen Nach­barn, der Volks­re­pu­blik China, meine besten Wünsche übermitteln!

Ich danke Ihnen.

***

Über­set­zung aus dem Engli­schen: Unser-Mitteleuropa

Nur wenige Tage nach dem Inter­view und

der Ankunft von Wladimir Putin in Peking

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.