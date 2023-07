Der Eine-Welt-Hegemon möchte auch Kirchen­fürst spielen

Einige sagen es, viele fühlen es: Unsere Welt steht vor einer Zeiten­wende. Die Prot­ago­nisten des alther­ge­brachten, doch auslau­fenden Globa­li­sie­rungs­kon­zepts haben ihr Schei­tern offen einge­standen und als ihr Rezept aus der Sack­gasse ihren soge­nannten «Great Re-Set» vorge­stellt. Das mag für die Massen der Masse-Elite Gesell­schaft im Westen verlo­ckend klingen, wird jedoch von der Mehr­heit der 6.6 Milli­arden Menschen und Völker des Nicht-Westens rundweg abge­lehnt. Für letz­tere wäre es nicht nur riskant, sondern auch lebens­ge­fähr­lich, besagte Sanie­rungen oder «Lösch­ar­beiten» einmal mehr nur alten Brand­stif­tern zu überlassen.

Die Zeiten­wende, welche wir gerade erleben, ist im Begriff das mono­polare Kolo­ni­al­prinzip der letzten 500 Jahre mit einer neuen multi­po­laren Globa­l­ord­nung unter Über­win­dung des alther­ge­brachten Masse-Elite Systems zu ersetzen. Wir sehen im neuen Jahr­tau­send das Zeit­alter der alten See- bzw. Kolo­ni­al­mächte im wahrsten Sinne des Wortes vor unseren Augen untergehen.

Was war geschehen?

Der Eine-Welt-Hegemon zusammen mit seinen Kolo­ni­al­meis­tern und gekauften Eliten hatte von Anbe­ginn das grosse Problem gegen die wach­sende Über­macht der zu unter­wer­fenden Massen anzu­gehen: Es bedeu­tete immerzu anwach­sende Konkur­renten über­winden zu müssen. Das war bisher nur mit Hilfe über­le­gener Politik, über­le­gener Orga­ni­sa­tion und über­le­gener Technik zu bewerk­stel­ligen. Doch dieser Vorsprung an Wissen, Orga­ni­sa­tion und Technik scheint inzwi­schen, wie das Eis unter der Sonne, wegzu­schmelzen. Das Feudal­wesen altein­ge­ses­sener Pluto­kra­tien wird künftig unter immer stär­keren Druck nur stehen.

So spie­le­risch leicht es schien, in der Vergan­gen­heit wehr­lose Bevöl­ke­rungen oder unzu­rei­chend Bewaff­nete mit Maschi­nen­ge­wehren nieder­mähen zu lassen, so viel schwie­riger wurde es schon im ‘Grossen Krieg’ (1914–1918) tech­nisch eben­bür­tige Konti­nen­tal­mächte zur Kapi­tu­la­tion zu bewegen. Inzwi­schen scheint es ausge­schlossen gegen die Über­macht der 85% aller Völker jenseits des soge­nannten Westens mili­tä­risch erfolg­reich vorzugehen.

Zur Über­win­dung dieser Schwä­chen, haben Eine-Welt-Kräfte im Zuge ihrer globalen Mono­po­li­sie­rungs­be­mü­hungen schon früh damit begonnen mit Methoden des ganzen Spek­trums der hybriden Kriegs­füh­rung gegen die wach­sende Über­macht ihrer Feinde anzu­gehen. Zu diesen Kunst­griffen zählen vor allem:

die Instal­la­tion von Rumpf­de­mo­kra­tien als Protek­to­rate unter einem System mit Partei­en­olig­ar­chien, das unter trans­na­tio­naler Steue­rung steht und vermeint­liche Gewal­ten­tei­lung zwischen Exeku­tive, Legis­la­tive und Judi­ka­tive durch Kollu­sion der verschie­denen Akteure über die Hintertür auszu­he­beln vermag.

Aufhe­bung der Tren­nung von Kirche und Staat, indem der Über­staat sich durch Selbst­er­mäch­ti­gung mit kirch­li­chen Befug­nissen ausstattet. Ein solches Konstrukt kümmert sich nicht nur um die Erstel­lung und Einhal­tung von Gesetzen, sondern über­nimmt den meta­phy­si­schen Bereich: Es bestimmt über soge­nannte «Werte» in der Versu­chung Ideo­logie als nicht-erklär­bare Dogmen dem Volk «andrehen».

Der Staat als selbst­er­mäch­tigte reli­giöse Instanz bedeutet, dass wir zugleich bei der dazu passenden Ersatz-Reli­gion, namens «Menschen­rechte» ange­kommen sind: Die reli­giöse Dimen­sion vermag dem Hegemon das Instru­ment an die Hand zu geben, etwaige unan­ge­nehmen Fragen auf dem Gewalt­marsch zur Welt­herr­schaft elegant zu umgehen. So dienten krypto-reli­giöse Dogmen schon in der Vergan­gen­heit z.B. ekla­tante Verstösse gegen die US-Verfas­sung so abzu­biegen: Die «Mani­fest Destiny» [gött­li­cher US-Sendungs­auf­trag] der «City on the Hill» [USA als Jeru­salem 2.0] kann sich so aller irdi­schen Kritik und/oder Auflagen der Gesetz­ge­bung auf krypto-reli­giöse Art und Weise sakral entziehen!

Woodrow Wilson, ein Meister der polit-reli­giösen Agenda

Obschon ein Märchen aus Tausend und einer Nacht besagt, dass Mrs. Eleanor Roose­velt die «Menschen­rechte» erfunden hätte, sollte besser Woodrow Wilson als Muster­schüler Hein­rich VIII. und Bahn­bre­cher moderner Sakral­be­stre­bungen gleich einem «Moses der Menschen­rechte» in die atlan­ti­sche Impe­rial-Geschichte eingehen. Mit seinen 14 «Geboten [Punkten]» war es zum Ende des 1. Welt­krieges gelungen, die deut­sche Kaiser­liche Marine und das Reichs­heer zu einer Rebel­lion gegen den deut­schen Kaiser zu bewegen: Dies ermög­lichte es, das II. Deut­sche Reich unter Vorspie­ge­lung falscher Tatsa­chen blau­äugig entwaffnen und über den Tisch ziehen zu lassen, um mit Hilfe des Diktat­frie­dens von Versailles im Anschluss den zweiten Akt [1933 – 1945] schon 1919 auf Schiene zu legen. Inzwi­schen befindet sich der dritte und letzte Akt [2015 – 2040] in der Phase der Umsetzung.

Das histo­ri­sche Beispiel zeigt, was krypto-reli­giöse Initia­tiven in gott­ver­las­senen Gesell­schaften anrichten können. Das ermun­terte atlan­ti­sche Polit-Sektierer nach dem 1. Welt­krieg zum nächsten grossen Schritt über­zu­gehen. Zur Vermitt­lung einer möglichst unver­fäng­li­chen Optik folgte man der Idee, dem geplanten «Reli­gi­ons­werk der Menschen­rechte» als Patronin die US-First Lady, Mrs. Eleanor Roose­velt als unschuldig anmu­tende PR- & Regie-Assis­tentin vorzu­schieben, um im Nach­gang zum 2. Welt­krieg die «Dekla­ra­tion der Menschen­rechte» auf supra­na­tio­naler Ebene an die UN zu über­geben. Das ist im Zuge der Annahme der soge­nannten «Univer­sellen Menschen­rechte» im Jahr 1948 in den Vereinten Nationen dann tatsäch­lich so geschehen.

Grösste Geduld als Kenn­zei­chen perfekter Fallensteller

Umso perfekter eine Falle aufge­stellt wird, umso viel später springt die Katze aus dem Sack. In Bezug auf Steue­rung von Global­po­litik, kann das auch zwei oder drei Gene­ra­tionen dauern. Profes­sio­nelle Fallen­steller zeichnet extreme Geduld aus. Zum Wandel der Akti­vi­täten im Laufe der Zeit steht auf der Webseite der UN zum Thema «Eine kurze Geschichte der UN Menschen­rechte» bereits heute schon nachzulesen:

«… Der Umfang und die Akti­vi­täten der UN-Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion sind seit der Verab­schie­dung der Allge­meinen Erklä­rung der Menschen­rechte im Jahr 1948 parallel zum Ausbau der Menschen­rechts­me­cha­nismen gewachsen. In der Erklä­rung, die als „gemein­samer Maßstab für alle Völker und Nationen“ formu­liert wurde, wurden zum ersten Mal in der Geschichte der Mensch­heit grund­le­gende bürger­liche, poli­ti­sche, wirt­schaft­liche, soziale und kultu­relle Rechte fest­ge­legt, die allen Menschen ohne Unter­schied zustehen sollten. Nicht­dis­kri­mi­nie­rung und Gleich­heit wurden zuneh­mend als Grund­prin­zi­pien der inter­na­tio­nalen Menschen­rechts­ge­setz­ge­bung und wesent­liche Elemente der Menschen­würde bekräftigt.

Heute wird der Bestand an inter­na­tio­nalen Menschen­rechts­normen weiter ausge­baut, und auf der Grund­lage der Allge­meinen Erklä­rung werden neue Menschen­rechts­stan­dards entwi­ckelt, um neue Menschen­rechts­fragen anzu­gehen. Im 21. Jahr­hun­dert hat das UN-Menschen­rechts­büro dazu beigetragen, dass die Rechte von vernach­läs­sigten Bevöl­ke­rungs­gruppen wie indi­genen Völkern, älteren Menschen, Menschen mit Behin­de­rungen und Menschen, die der LGBTI-Gemein­schaft ange­hören, besser geschützt werden. Das Büro hat auch den Zusam­men­hang zwischen Menschen­rechten und Klima­wandel in den Vorder­grund gerückt…»

Anmer­kung: Hervor­he­bung durch Unser-Mitteleuropa

Quelle: www.ohchr.org/en/about-us/brief-history-un-human-rights

Die besagte «kurze Geschichte» der Mensch­rechte in Worten der UN beschreibt, dass «Menschen­rechts­normen weiter ausge­baut werden… um neue Menschen­rechts­fragen anzu­gehen.» Inzwi­schen sind wir in Bezug auf «neue» Fragen, die «in den Vorder­grund gerückt sind», schon bei der «LGBTI-Gemein­schaft» und dem «Klima­wandel» ange­langt: Da spätes­tens sollten erste Alarm­glo­cken schrillen. Wer hätte solch Zauber­kunst­stücke, schon vor 75 Jahren kommen sehen?

Kritik von Papst Bene­dikt XVI (1927 – 2022)

Das Problem der «Univer­sellen Menschen­rechte» unter der Ägide der Vereinten Nationen brachte Papst Bene­dikt XVI. während einer Gedenk­ver­an­stal­tung im Vatikan am 10. Dezember 2018 anläss­lich des 60-jährigen Bestehens besagten UN-Doku­ments auf den Punkt:

«Das Funda­ment, auf das sich die Allge­meine Erklä­rung der Menschen­rechte stützt, wird brüchig bleiben, wenn ihre ethi­schen und gött­li­chen Ursprünge igno­riert werden», erklärte Papst Bene­dikt. Obwohl in den letzten Jahr­zehnten viel für Förde­rung und Schutz der Menschen­rechte in der ganzen Welt getan wurde, „sehen Hunderte Millionen unserer Brüder und Schwes­tern immer noch ihre Rechte auf Leben, Frei­heit und Sicher­heit bedroht“, erläu­terte der Papst weiter.

Es ist klar, dass weder katho­li­sche Kirche, noch isla­mi­sche Glau­bens­ge­mein­schaften ein solches profan-reli­giöses Mani­fest je rati­fi­zieren und unter­schreiben werden. Das können die christ­li­chen und isla­mi­schen Reli­gi­ons­ge­mein­schaften – unter­ein­ander für ihre immerhin insge­samt 4.1 Milli­arden Mitglieder welt­weit – im Allein­gang und ausser­halb einer welt­li­chen Insti­tu­tion, wie z.B. den Vereinten Nationen, viel besser:

So unter­zeich­neten Papst Fran­ziskus und der Gross-Imam der Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, während einer globalen Konfe­renz am 4. Feb. 2019 das «Abu Dhabi Abkommen» oder das «Doku­ment über die Brüder­lich­keit aller Menschen für ein fried­li­ches Zusam­men­leben in der Welt» in Abu Dhabi.

Quelle: Hier

Es wäre viel ziel­füh­render, die Regie­rungen der inter­na­tio­nalen Staa­ten­ge­mein­schaft würden sich voll und ganz auf die Erstel­lung und Einhal­tung ihrer teils sehr brüchigen welt­li­chen Geset­zes­ap­pa­rate konzen­trieren und den spiri­tu­ellen Bereich ausnahmslos den Welt­re­li­gionen über­lassen: Das sind in Asien die ‘Drei Lehren’, wie Buddhismus, Daoismus und Konfu­zia­nismus, im Orient der Islam und das Judentum und im Abend­land das Chris­tentum. Jene Welt­re­li­gionen verfügen über viele Tausend Jahre Erfah­rung in Beant­wor­tung von Fragen zur Meta­physik und Ethik und sind bestens quali­fi­ziert sich in ihren Urteilen nicht von Tages­moden verwirren und/oder noto­risch verführen zu lassen, wie es unseren Tages­po­li­ti­kern fast tagtäg­lich widerfährt.

Eine Vermi­schung von Kirche und Staat verleitet nur dazu, umstrit­tene, unsau­bere poli­ti­sche Tages- & Macht­po­litik zur besseren Akzep­tanz nach aussen und Annahme durch weit­ge­hend ahnungs­lose Bevöl­ke­rungen in krypto-reli­giöse Schein­dogmen verpa­cken zu lassen. Noch schlimmer wird ist, wenn poli­ti­sche Kräfte der Versu­chung unter­liegen den per se posi­tiven Grund­ge­danken der Menschen­rechte syste­ma­tisch insti­tu­tio­nell zu miss­brau­chen und mit einer «Menschen­rechts-Indus­trie» der vielen Schein­hei­ligen zu versehen.

Das Buch: «Die Menschen­rechts­in­dus­trie» von Alfred de Zayas

Der frühere unab­hän­gige Experte für Inter­na­tio­nale Ordnung (2012 – 2018) in der UN und Fulbright Gelehrte, Professor Alfred de Zayas hat sein neuestes Buch mit dem Titel «The Human Rights INDUSTRY» [Die Menschen­rechts­in­dus­trie], welches im Juni 2023 bei Clarity Press erschienen ist, solchen Fehl­ent­wick­lungen gewidmet.

Daniel Kovalik, Professor of Inter­na­tional Human Rights an der Univer­sität von Pitts­burgh School of Law und selbst Autor des Buches: «No More War: How the West Violates Inter­na­tional Law by Using “Huma­ni­ta­rian” Inter­ven­tion to Advance Economic and Stra­tegic Inte­rests» [Nie mehr Krieg: Wie der Westen das Inter­na­tio­nale Recht durch «huma­ni­täre» Inter­ven­tion bricht, um seine ökono­mi­schen Inter­essen voran­zu­treiben] bemerkt zum neuen Buch von Alfred de Zayas:

„Dieses Buch ist eine längst über­fäl­lige Kritik am Menschen­rechts­system von jemandem, dem die Menschen­rechte wirk­lich am Herzen liegen und der als Menschen­rechts­ak­ti­vist seit 50 Jahren eine einzig­ar­tige und wert­volle Perspek­tive hat. Wie de Zayas so eloquent erklärt, ist das Menschen­rechts­system leider zu einem Geschäft geworden, das von dem Streben nach der Zustim­mung seiner reichen und eigen­nüt­zigen (west­li­chen) Gönner moti­viert ist. Das Ergebnis ist ein System, das von Unge­rech­tig­keit und Doppel­moral geprägt ist – genau das Gegen­teil von dem, was wir uns von einem System wünschen, das vorgibt, die grund­le­gendsten Rechte der Mensch­heit zu schützen. Dies ist jedoch keine fata­lis­ti­sche oder zyni­sche Kritik wie andere. Es ist viel­mehr ein hoff­nungs­volles Werk, das konstruk­tive Kritik und konkrete Vorschläge für ein System bietet, das für alle funk­tio­niert und genau die Werte aufrecht­erhält, für die es geschaffen wurde. Ich empfehle dieses Buch glei­cher­maßen für Experten, Prak­tiker und Laien.“

Auch Jeffrey D. Sachs, Professor an der Columbia Univer­sität merkt zum Thema an:

„Alfred de Zayas bietet uns einen unschätz­baren Insi­der­be­richt darüber, wie das globale System, das nach dem Zweiten Welt­krieg zum Schutz der Menschen­rechte geschaffen wurde, von der Regie­rung der Verei­nigten Staaten und anderen für geopo­li­ti­sche Zwecke schamlos mani­pu­liert wird. De Zayas ist ein Menschen­rechts­ak­ti­vist von bemer­kens­werter Einsicht, Erfah­rung, Weis­heit und Inte­grität, dessen Bericht sowohl erschüt­ternd als auch enorm konstruktiv ist. Er macht anschau­lich deut­lich, was wir tun müssen und wie wir uns wirk­lich für Frieden und Menschen­rechte einsetzen können.“

Ein Vorschlag an die UN von einem Befür­worter echter Gewal­ten­tei­lung bzw. dem Autor dieses Traktats

Ganz im Sinne der oben zitierten Profes­soren leitet sich aus den gegen­wär­tigen Miss­ständen der «Menschen­rechts­in­dus­trie» unter dem Hoch­kom­mis­sa­riat der UN-General Versamm­lung eine einfache, doch ggfs. höchst wirk­same Empfeh­lung ab:

«Jeder Mitglied­staat der UN Menschen­rechte ist nur berech­tigt über seine eigenen Menschen­rechts­ver­let­zungen öffent­lich Selbst­an­klage zu führen, um zugleich dafür geeig­nete Selbst-Abhil­fe­maß­nahmen in Aussicht zu stellen. Die Mitglied­staaten sind nicht berech­tigt über vermeint­liche Verfeh­lungen anderer Staaten ihren Beschwerden einzubringen.»

Eine solche Selbst­dis­zi­pli­nie­rung wild gewor­dener Hege­mo­ni­al­staaten könnte dazu dienen, dem Miss­brauch des Instru­ments der Menschen­rechte für poli­ti­sche Zwecke künftig wirkungs­voll den über­fäl­ligen Riegel endgültig vorzuschieben.

Fall­studie aus dem Reich «Menschen­rechts­in­dus­trie» mit einem

Dreh­buch-Zauber dank «GRETA-Effekt»

Ihre Indok­tri­na­tionen krypto-reli­giöser Machart, die sich an die breite Masse einer ansonsten mate­ria­lis­ti­schen Indus­trie­ge­sell­schaft richten soll, lassen west­liche Spin-Doktoren in immer stär­kerem Masse über junge weib­liche Sprech­puppen als ihre Sprach­rohre an die ansonsten durch viel Arbeit abge­lenkte Öffent­lich­keiten tragen.

Die ausge­wählten Kandi­da­tinnen werden entweder aus dem Pool poten­ti­eller Schau­spie­le­rinnen oder aber aus dem Angebot beson­derer «Minder­heiten» geschöpft. Letz­tere umfassen viel­fach gern soge­nannte «Migran­tinnen» sowie selbst noch Minder­jäh­rige mit oder ohne ange­bo­renen kogni­tiven Defekt:

So hat beispiels­weise Greta Thun­berg, ein autis­ti­sches minder­jäh­riges Mädchen aus Schweden, die es inzwi­schen zu Welt­ruhm brachte, im zarten Alter von 16 Jahren die hohen Gäste und CEO’s beim World Economic Forum in Davos im Jahr 2019 erst­mals mit ihren Appellen zu mehr Hysterie ange­sichts des vermeint­lich drohenden Klima­wan­dels ganz beson­ders entzückt.

Zumal die Verei­nigten Staaten China ganz offen als ihre grösste stra­te­gi­sche Bedro­hung einstufen, haben diese und ihre Verbün­deten im Vorfeld zum heissen Krieg schon jetzt einen Infor­ma­tions- und Wirt­schafts­krieg – mitge­tragen von der einge­bun­denen Menschen­rechts­in­dus­trie – gegen China in Anschlag gebracht.

In diesem Kreuzzug des Westens darf eine soge­nannte Menschen­rechts­ak­ti­vistin aus China natür­lich nicht fehlen. Die junge Dame war schnell gefunden, wenn auch im fernen Austra­lien. Es handelt sich um Vicky Xu, die 1994 in Jiayu­guan City, Gansu in China geboren, 2012 in Peking ihr Studium begann, doch 2014 im zarten Alter von 20 Jahren nach Austra­lien verschwand, um an der Melbourne Univer­sität – inklu­sive einem Austausch­se­mester am Harry S. Truman Rese­arch Insti­tute – Poli­tik­wis­sen­schaften zu studieren und ihr Studium im Jahr 2018 abzuschliessen.

Schon während dieser Zeit arbei­tete das Jung­ta­lent Vicky Xu für austra­li­sche und US Medien und last but not least als Komi­kerin, indem sie schwarzen Humor mit ihren Phan­ta­sie­vor­stel­lungen aus China oder viel­leicht auch nur mit Infor­ma­tionen, die sie von west­li­chen Nach­rich­ten­diensten erhielt, verband. Denn, Xu verliess China bereits als sie noch Teen­ager und minder­jäh­rige Studentin war. Das wirft die Frage auf, welche persön­li­chen Eindrücke poli­ti­scher Natur sie von China neben ihrer Kind­heit und Erleb­nissen von der Schul­bank über­haupt noch zusätz­lich miter­lebt haben konnte?

Nach dem Studium in Austra­lien durch­lief Vicky Xu eine wundersam anmu­tende Steil­kar­riere: Sie arbei­tete für die Austra­lian Broad­cas­ting Corpo­ra­tion (ABC), The New York Times und gar den austra­li­schen Think Tank Austra­lian Stra­tegic Policy Insti­tute (ASPI). Im März 2020 gipfelte Vicky Xu Höhen­lauf darin, als Haupt­au­torin des Reports «Uyghurs for Sale» [Uiguren zum Verkauf] benannt zu werden, welches gegen Chinas Minder­hei­ten­po­litik gegen­über den Uiguren hetzt.

Das im Report verbrei­tete Narrativ soll in Wahr­heit viel­mehr die Wirt­schafts­sank­tionen des Westens gegen China über Menschen­rechte verpackt, öffent­lich annehm­barer erscheinen lassen.

Es stellt sich die Frage, wie Wirt­schafts­sank­tionen per se, die im Klar­text nichts anderes als eine Form des Wirt­schafts­krieges darstellen, zur Besser­stel­lung lokaler bzw. chine­si­scher Bevöl­ke­rungen beitragen können, doch ggfs. von Anbe­ginn schon nur kontra­pro­duktiv und als verkappte Kriegs­füh­rung gegen China ange­legt waren?

Es scheint, dass die west­li­chen Landese­liten ihren Kriegs­rausch global ausleben und sich als Feinde der rest­li­chen 85 Prozent der Welt-Bevöl­ke­rung selbst demaskieren!

