Wie wird die neue post­ko­vide Welt aussehen, auf die sich die Globa­listen zubewegen?

In einem kürz­lich erschie­nenen Artikel gibt der italie­ni­sche Jour­na­list Maurizio Milano einige Hinweise aus einem kürz­lich erschie­nenen Buch von Klaus Schwab, dem Präsi­denten des Davos-Forums, das „von grund­le­gender Bedeu­tung ist, um zu verstehen, welche Art von Welt diese globalen ‚Eliten‘ aufzu­bauen beab­sich­tigen. Eine globale Gover­nance von Wirt­schaft und Gesell­schaft, die in der Lage ist, ausge­hend vom ökolo­gi­schen Über­gang zu entscheiden, wohin die Reise gehen soll, mit welchen Mitteln und auf welche Weise. Und die Covid-19-Pandemie ist die große Chance für die Umset­zung dieser Art von ‚libe­ralem Sozia­lismus‘, auch dank der Kontrolle der Medien, die das von der Macht gewünschte Narrativ aufgreifen.“

Milanos Analyse des Buches des Davoser „Gurus“ Klaus Schwab gibt einen Einblick in die tota­li­täre ideo­lo­gi­sche Vision, die der globalen, digi­talen, trans­hu­ma­nis­ti­schen, „ökolo­gi­schen“ Revo­lu­tion zugrunde liegt, die sich derzeit unter dem Deck­mantel einer Gesund­heits­krise vor unseren Augen entfaltet.

Hier ist sie voll­ständig übersetzt:

In seinem kürz­lich erschie­nenen Buch „Stake­holder Capi­ta­lism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet“ argu­men­tiert Davos-Präsi­dent Prof. Klaus Schwab, dass das derzei­tige soziale, wirt­schaft­liche und poli­ti­sche Modell an sein Ende gekommen ist. Die Anzei­chen für eine Krise zeigten sich bereits in den 1970er Jahren, begin­nend mit dem „Meadows-Bericht“ von 1972, der von Aurelio Pecceis „Club of Rome“ in Auftrag gegeben worden war und in dem die „Grenzen der Entwick­lung“ im „über­mä­ßigen“ Wachstum der Bevöl­ke­rung im Verhältnis zu den verfüg­baren Ressourcen gesehen wurden. Und da der Mensch Kohlen­di­oxid ausstößt und einen „ökolo­gi­schen Fußab­druck“ hinter­lässt, wird in der heute vorherr­schenden „grünen“ Ideo­logie die Bevöl­ke­rung als die größte Bedro­hung für die „Gesund­heit“ des Planeten selbst angesehen.

Schwab konzen­triert sich dann auf die als „neoli­beral“ defi­nierte Wende, die in den 1980er Jahren mit der Reagan-Ökonomie und dem That­che­rismus begann und sich „mehr auf Markt­fun­da­men­ta­lismus und Indi­vi­dua­lismus und weniger auf staat­liche Inter­ven­tion oder die Umset­zung eines Gesell­schafts­ver­trags“ konzen­trierte, und beur­teilt sie als „einen Fehler“. Er argu­men­tiert, dass das vorherr­schende Modell – das er als „Share­holder-Kapi­ta­lismus“ bezeichnet, weil sich die Verant­wor­tung der Unter­nehmen auf die Erzie­lung von Gewinnen für die Aktio­näre beschränkt, ohne weitere „soziale“ Auswir­kungen – drin­gend über­holt werden muss, und zwar in Rich­tung dessen, was er als „Stake­holder-Kapi­ta­lismus des 21. Jahr­hun­derts“ bezeichnet, bei dem alle „Stake­holder“ berück­sich­tigt werden müssen, von den Kunden bis zu den Arbeit­neh­mern, von den Bürgern bis zu den Gemein­schaften, von den Regie­rungen bis zum Planeten, in einer Perspek­tive, die nicht mehr lokal oder national, sondern „global“ ist, was einen neuen „Multi­la­te­ra­lismus“ erfordert.

Im Prinzip ist auch die Logik des „Share­holder-Kapi­ta­lismus“ akzep­tabel, da die Unter­nehmen nicht in einem Vakuum leben, sondern in einem sozialen und poli­ti­schen Kontext. Daher ist es richtig, dass sie nicht nur Gewinne für die Aktio­näre erwirt­schaften und die Kunden in einem freien und fairen Wett­be­werb so gut wie möglich bedienen, sondern auch die Kosten mögli­cher externer Effekte tragen und gemäß dem Prinzip des Gemein­wohls, zu dem jeder beitragen muss, eine umfas­sen­dere Verant­wor­tung über­nehmen. Doch was genau bedeutet der Begriff „Stake­holder-Kapi­ta­lismus des 21. Jahr­hun­derts“? Im Mittel­punkt dieses Modells stehen laut Schwab zwei Reali­täten: die „Menschen“ und der „Planet“.

Die „Menschen“: Schwab schreibt, dass „das Wohl­ergehen der Menschen in einer Gesell­schaft das Wohl­ergehen anderer Menschen in anderen Gesell­schaften beein­flusst, und es liegt an uns allen als Welt­bürger, das Wohl­ergehen aller zu opti­mieren“. Schwabs abstrakte „Welt­bürger“ exis­tieren jedoch nur in ideo­lo­gi­schen Visionen: Konkrete „Menschen“ haben immer Bezie­hungen, ange­fangen bei der Familie und der sie umge­benden Gesell­schaft, und sie haben immer eine Geschichte – und eine Geogra­phie – sowie eine Welt­an­schauung. Es gibt keine „Welt­bürger“, außer bei den staa­ten­losen tech­no­kra­ti­schen Eliten, die Professor Schwab anspricht.

Der „Planet“: Schwab defi­niert ihn als „den zentralen Akteur im globalen Wirt­schafts­system, dessen Gesund­heit bei den Entschei­dungen aller anderen Akteure opti­miert werden muss. Nirgendwo ist dies deut­li­cher geworden als in der Realität des globalen Klima­wan­dels und der daraus resul­tie­renden extremen Wetter­ereig­nisse. Die anthro­po­gene Theorie der „globalen Erwär­mung“ – die kürz­lich durch „Klima­wandel“ ersetzt wurde, viel­leicht weil auf diese Weise das Narrativ auch dann noch Bestand hätte, wenn die Tempe­ratur des Planeten „leider“ sinken würde! – Es handelt sich nur um eine Theorie, nicht um eine Realität, denn es fehlt eine wissen­schaft­liche Bestä­ti­gung. Indem die ökolo­gi­sche Ideo­logie den Menschen als „Krebs­ge­schwür“ des Planeten betrachtet, versün­digt sie sich para­do­xer­weise an einem Übermaß an „Anthro­po­zen­trismus“, weil sie dem Menschen eine Macht zuschreibt, die er in Wirk­lich­keit bei weitem nicht hat: Ist es nicht prome­t­heisch, zu behaupten, die Tempe­ratur des Planeten senken zu können, als handele es sich um die Klima­an­lage im Büro, und zu glauben, dass wir das Klima der Erde verän­dern können, als handele es sich um das des Gewächs­hauses im Gemüsegarten?

EIN VOLLSTÄNDIGER ÜBERGANG

Schwab erwähnt es in seinem neuesten Buch nicht, aber wir wissen, dass sich der aufge­zwun­gene „ökolo­gi­sche Über­gang“ nicht auf „Ener­gie­fragen“ mit dem Verzicht auf fossile Brenn­stoffe beschränken wird, sondern sich auch auf die Ände­rung von Ernäh­rungs­mo­dellen erstre­cken wird, indem die „Umstel­lung“ auf Vega­nismus und den Verzehr von „Kunst­fleisch“ geför­dert wird; ganz zu schweigen von der „Empfeh­lung“, vorzugs­weise nur ein Kind pro Familie zu haben, einen spar­samen Lebens­stil anzu­nehmen, auf Reisen zu verzichten, um die Umwelt­ver­schmut­zung zu vermeiden, oder lieber zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren und nur öffent­liche Verkehrs­mittel zu benutzen; und wer weiß, was in Zukunft noch alles kommt, denn die grüne Revo­lu­tion ist wie alle Revo­lu­tionen ein sich ständig weiter­ent­wi­ckelnder Prozess und kann daher nicht aufhören.

Die Kosten werden wahr­schein­lich stra­to­sphä­risch sein und von den Steu­er­zah­lern und Verbrau­chern getragen werden, mit unver­meid­li­chen schwer­wie­genden Wett­be­werbs­ver­zer­rungen und somit dem zukünf­tigen Wirt­schafts­wachstum selbst, zum Nach­teil der meisten und zum Vorteil der von diesen Projekten begüns­tigten Indus­trien sowie der „ESG Sustainable Finance“. Ganz zu schweigen von den schwer­wie­genden Einschrän­kungen der Frei­heit, die wir bereits zu „spüren“ bekommen haben: ein Nieder­gang, der nicht sehr glück­lich ist.

Wenn der „Aktio­närs­ka­pi­ta­lismus des 21. Jahr­hun­derts“ auf diesen beiden Pfei­lern beruht, ist also ein liber­täres Abdriften zu befürchten. Während Gesell­schaften und wirt­schaft­liche Initia­tiven histo­risch gesehen von unten, von konkreten Menschen, die in Fami­lien und Gemein­schaften einge­bettet sind, geboren werden, um sich dann nach subsi­diären Logiken in den verschie­denen zwischen­ge­schal­teten Instanzen zu entwi­ckeln, sind wir hier mit einer dysto­pi­schen Vision konfron­tiert, die auf einer defor­mierten Anthro­po­logie und folg­lich auf einer „umge­kehrten“ Sozio­logie beruht. Eine atomis­ti­sche und mate­ria­lis­ti­sche Perspek­tive, zentra­lis­tisch und diri­gis­tisch, bei der der „Beste“ von der Mitte und von oben herab führen möchte, wie in der idealen Stadt, die Platon (428/427 v. Chr. – 348/347 v. Chr.) in den Poli­téia anstrebt. Natür­lich auf dem Weg zu einer „besseren Welt“, die wohl­ha­bend, inte­grativ, wider­stands­fähig und nach­haltig ist: ein umfang­rei­ches Programm!

In Über­ein­stim­mung mit der Vision der italie­ni­schen Wirt­schafts­wis­sen­schaft­lerin Mariana Mazzu­cato argu­men­tiert Schwab, dass „eine starke Regie­rung sich nicht auf die Regu­lie­rung beschränken sollte, sondern auch eine grund­le­gende Kraft für Inno­va­tion und Mehr­wert für die Gesell­schaft sein sollte“. Dieje­nigen, die Schwab und andere Main­stream-Ökonomen lesen, werden zu der Über­zeu­gung geführt, dass das derzei­tige Wirt­schafts­system ein „Übermaß an Frei­heit“ des Einzelnen genießt, das zum Wohle der „Welt“ dysfunk­tional ist, dass es keine Regeln gibt und dass die Staaten nicht in das soziale Leben und die wirt­schaft­li­chen Bedin­gungen ihrer eigenen Nationen eingreifen.

Leider wird diese Auffas­sung auch von denje­nigen geteilt, die die führenden und frei­heits­feind­li­chen Posi­tionen von Davos kriti­sieren: Wer in die Falle tappt, dieselbe Sprache zu verwenden, läuft Gefahr, einen schwer­wie­genden Fehler in seiner Diagnose und damit auch in seiner „Therapie“ zu machen.

DAS PROJEKT DER GLOBAL GOVERNANCE

In der Realität hingegen sind die heutigen Länder – für den, der sie ohne die verzer­rende Brille der Ideo­logie betrachtet – alle mehr oder weniger stark durch eine sehr starke Präsenz des Staates im wirt­schaft­li­chen und sozialen Leben, durch ein hohes Maß an Steu­er­druck und Abgaben gekenn­zeichnet, ein starkes Zusam­men­wirken großer Indus­trie- und Finanz­kon­zerne mit der poli­ti­schen Macht (so genannter Klien­tel­ka­pi­ta­lismus) und ein staat­li­ches Geld­mo­nopol, dessen Menge von den jewei­ligen Zentral­banken nach Belieben mani­pu­liert wird, die in den letzten Jahren immer aktiver und skru­pel­loser in die Steue­rung der Finanz- und damit der Wirt­schafts­sys­teme ihrer Länder einge­griffen haben.

Wo wäre das Gespenst des „Neoli­be­ra­lismus“, das von allen – von Davos und den Gegnern von Davos – ange­pran­gert wird, wenn in den Verei­nigten Staaten selbst, die als Symbol der freien Wirt­schaft gelten, die poli­ti­sche Macht mit den großen privaten Konzernen und der Tendenz der Wall Street selbst – in der kollek­tiven Vorstel­lung – einher­geht, Symbol des „unge­zü­gelten Kapi­ta­lismus“ und des „Turbo­ka­pi­ta­lismus“ – in Wirk­lich­keit immer stärker von der Politik abhängig ist, insbe­son­dere von der ultra­ex­pan­siven Geld­po­litik, die seit 2009 von der US-Noten­bank betrieben wird, die nur formal vom poli­tisch-wirt­schaft­li­chen Estab­lish­ment unab­hängig ist?

Wie wir wissen, ist die Perspek­tive von Davos die der „Großen Reinitia­li­sie­rung“ der gegen­wär­tigen wirt­schaft­lich-sozialen-poli­ti­schen Systeme im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für die soge­nannte „Nach­hal­tige Entwick­lung ESG“: die vorge­schla­gene Rich­tung (Besteue­rung? ) ist die Entwick­lung hin zu einer „Neuen Norma­lität“, einer Art Global Gover­nance, in der immer höhere „Kontroll­räume“, bestehend aus supra­na­tio­nalen Gremien, Staaten, Zentral­banken, großen Finanz- und Wirt­schafts­gruppen und Denk­fa­briken wie Davos, die Rolle von Diri­genten über­nehmen, um zu entscheiden, wohin, mit welchen Mitteln und auf welche Weise die „bessere Welt“ wieder aufge­baut werden soll, gemäß dem Slogan „B3W“ oder „Build Back a Better World“ des ameri­ka­ni­schen Präsi­denten Joe Biden, der von den G7-Ländern geteilt wird.

RÜCKKEHR ZUR NORMALITÄT? NIEMALS

Aber wie lassen sich solche Verän­de­rungen durch­setzen? In seinem bekannten Buch „COVID-19: The Great Reset“ schrieb der Leiter des WEF (World Economic Forum), dass jenseits der Fakten, der „Realität“, „unsere mensch­li­chen Hand­lungen und Reak­tionen […] von Emotionen und Gefühlen bestimmt werden: Narra­tive leiten unser Verhalten“, was darauf hindeutet, dass es mit dem rich­tigen Narrativ möglich sein wird, den Wandel von oben nach und nach herbei­zu­führen und mit einer Mischung aus Zucker­brot und Peit­sche einen Konsens zu schaffen. Die Mani­pu­la­tion der Sprache und der Propa­ganda sowie die Kontrolle der Finanz­ströme und die immer stren­geren Vorschriften sind funk­tional für die Umset­zung eines Umwäl­zungs­pro­zesses, der bereits vor aller Augen ist und die erhofften „Früchte“ zu tragen beginnt.

Der „Great Reset“ in Rich­tung einer „schönen neuen Welt“ nach der Pandemie geht also in die entge­gen­ge­setzte Rich­tung zu dem, was wünschens­wert ist. Wenn man über die „COVID-19-Grün­zer­ti­fi­zie­rung“ nach­denkt, die in Italien per Geset­zes­de­kret mitten im Sommer einge­führt wurde, unge­achtet der schwer­wie­genden Schäden, die ange­sichts einer nicht verstan­denen „Notwen­dig­keit“ und „Notlage“ für die Touris­mus­saison absehbar sind, hat man zuneh­mend den Eindruck, sich in einem außer­ge­wöhn­li­chen Expe­ri­ment des „social engi­nee­ring“ zu befinden. Warum haben sie es grün genannt? Viel­leicht, weil der Pass auch nach der Covid-Epidemie Bestand haben soll und genutzt werden kann, um die Frei­heit einzu­schränken, um den nächsten „Notfall“, den Klima­not­stand, zu bewältigen?

Nach 18 Monaten des „Ausnah­me­zu­stands“ sind die Menschen durch Angst, Isola­tion und endlose Propa­ganda darauf kondi­tio­niert worden, Verän­de­rungen zu akzep­tieren und immer mehr Raum für Frei­heit und Privat­sphäre gegen die Hoff­nung auf „Sicher­heit“ und „Gesund­heit“ einzu­tau­schen. Wir dürfen „die Krise nicht vergeuden“, diese „große Chance“ der Epidemie, wie Mazzu­cato und Schwab schreiben: Das erklärt die „Eile“, die Agenda von Davos umzu­setzen, ohne sich auch nur die Mühe zu machen, das Projekt zu verbergen, das von allen herr­schenden Klassen geteilt wird. Ein etwaiger Wider­spruch ist nicht sichtbar.

Der „Aktio­närs­ka­pi­ta­lismus des 21. Jahr­hun­derts“ erscheint als eine Art „libe­raler Sozia­lismus“, ein biss­chen gnos­tisch und ein biss­chen fabia­nisch, der mehr an die Perspek­tive der „Neuen Welt“ von Aldous Huxley (1894–1963) als an die von George Orwells „1984“ (1903–1950) erin­nert. Quos Deus perduta vult, dementat prius: Jedes Projekt, das der mensch­li­chen Natur und der Ordnung der Dinge wider­spricht, ist unwei­ger­lich zum endgül­tigen Schei­tern verur­teilt, kann aber dennoch über viele Jahre hinweg großen Schaden anrichten.

„Wann werden wir wieder zur Norma­lität zurück­kehren? Wann? Niemals“, schreibt Schwab. Es steht schwarz auf weiß geschrieben, man muss sich nur die Mühe machen, zu lesen, was sie schreiben: Es ist keine Verschwö­rung, aber selbst wenn es eine wäre, dann wäre es die Verschwö­rung des WEF (World Economic Forum) in Davos und sicher nicht die Verschwö­rung derer, die kommen, um sie anzuprangern.“

Quelle: MPI