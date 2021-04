In Mont­pel­lier inter­viewte eine verschlei­erte Frau Emma­nuel Macron über die fehlende Viel­falt in der Schule in ihrem Viertel, wobei sie unter dem selbst­ge­fäl­ligen Blick der Medien die offi­zi­elle Hymne auf die „soziale Viel­falt“ aufgreift, den neuen Zauber­trank, den Emma­nuel Macron auch in seinem künf­tigen Präsi­dent­schafts­pro­gramm präsen­tieren wird. Was für ein glück­li­cher Zufall!

Der fran­zö­si­sche Neusprech-Ausdruck mixité sociale (soziale Viel­falt) ist doppelt irre­füh­rend: Er hat nichts mit Gesell­schaft zu tun und bezieht sich nicht auf die Geschlechter. In Wirk­lich­keit bedeutet es den Willen, Menschen mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund dazu zu zwingen, sich mit den Einhei­mi­schen zu vermi­schen: in den Schulen (in den Verei­nigten Staaten nannte man das „Busing“), in den Wohnungen, in den Wohn­vier­teln, kurz, überall.

Nicht nur, dass die Befür­worter der sozialen Viel­falt vergessen, die Fran­zosen zu fragen, ob sie unter Menschen leben wollen, die nicht die gleiche Moral, die gleiche Reli­gion oder die glei­chen Werte haben wie sie. Doch all diese schönen Reden können nicht über eine düstere Realität hinweg­täu­schen: Die Assi­mi­la­tion der Einwan­derer an das fran­zö­si­sche Lebens­mo­dell funk­tio­niert nicht mehr. Und gerade weil die Assi­mi­la­tion nicht mehr funk­tio­niert, auch wenn die Einwan­de­rung weiter­geht, wird Frank­reich zu einem Aggregat von ethni­schen Gemein­schaften, die sich immer weiter vonein­ander entfernen.

Warum funk­tio­niert die Assi­mi­la­tion in Frank­reich nicht mehr?

Die Massen­ein­wan­de­rung, die Frank­reich seit Jahren erlebt (450.000 offi­zi­elle Einreisen pro Jahr, ille­gale Einwan­derer nicht mitge­zählt, also im Verhältnis zur fran­zö­si­schen Bevöl­ke­rung ein viel größerer Zuwachs an Fremd­be­völ­ke­rung als in den Verei­nigten Staaten), macht jede Assi­mi­la­tion illusorisch.

Assi­mi­la­tion kann nur unter sechs Bedin­gungen funktionieren:

dass der Zuwan­derer sich wirk­lich der Kultur und den Bräu­chen des Gast­landes anpassen möchte; dass das Gast­land genug Vertrauen in seine eigene Iden­tität und seine Werte hat, um etwas zu bieten, an das man sich assi­mi­lieren kann; dass die kultu­relle Kluft zwischen dem Gast­land und dem Herkunfts­land des Zuwan­de­rers nicht zu groß ist; dass der Zuwan­derer seine Bindung an das Herkunfts­land abbricht; dass die Einwan­de­rungs­ströme vernünftig bleiben und sich über die Zeit verteilen; dass es im Gast­land nicht bereits eine große Gemein­schaft von Zuwan­de­rern gibt.

Keine dieser Bedin­gungen ist heute in Frank­reich erfüllt. Indi­vi­du­elle Assi­mi­la­tion bleibt möglich, aber nicht die von ganzen Populationen.

Als soziales Tier lebt der Mensch am liebsten mit denen zusammen, die ihm nahe­stehen. Die Massen­ein­wan­de­rung fördert jedoch die Konzen­tra­tion von Einwan­de­rern in Gebieten, in denen bereits andere Einwan­derer wohnen. Und sie provo­ziert, in umge­kehrter Rich­tung, das, was jenseits des Atlan­tiks als „white flight“ bekannt ist: Einhei­mi­sche, die es sich leisten können, verlassen Stadt­teile, in denen sich die Bevöl­ke­rung durch die Ankunft von Einwan­de­rern verändert.

Die Gutmen­schen, die heute nach sozialer Viel­falt rufen, wollen sie eigent­lich den Menschen in Frank­reich aufzwingen, die kein Mitspra­che­recht haben. Aber sie hüten sich davor, es sich selbst oder ihren Fami­lien aufzuerlegen.

Soziale Viel­falt durch­setzen zu wollen, ohne die Massen­ein­wan­de­rung zu stoppen, ist keine Lösung.

Quelle: Boule­vard Voltaire