Die Slowakei ist nach Ungarn das zweite EU-Land, das den Einsatz des Impf­stoffs geneh­migen will

Die Slowakei hat 2 Millionen Dosen des russi­schen Impf­stoffs Sputnik V gegen COVID-19 erhalten, was für eine voll­stän­dige Impfung für weniger als ein Fünftel der Bevöl­ke­rung des Landes ausreicht. Die Impf­stoffe wurden am Montag von einem Flug­zeug der slowa­ki­schen Armee nach Košice (dt. Kaschau) geliefert.

Der Impf­stoff wird aufgrund einer Ausnah­me­ge­neh­mi­gung des Gesund­heits­mi­nis­ters Marek Krajčí verwendet, womit die Slowakei nach Ungarn das zweite EU-Land ist, das die Verwen­dung des Impf­stoffs geneh­migt. Laut Krajčí ermög­licht dieser Schritt eine Beschleu­ni­gung der Impfung um 40 Prozent, die bisher durch einen Mangel an Impf­stoffen behin­dert wurde.

Der russi­sche Direkt­in­ves­ti­ti­ons­fonds, der an der Produk­tion von Sputnik V betei­ligt ist, hat inzwi­schen eine Erklä­rung heraus­ge­geben, in der es heißt, dass die Slowakei nach Ungarn das zweite Land der Euro­päi­schen Union und das 39. der Welt geworden ist, das der Verwen­dung seines Impf­stoffs zuge­stimmt hat.

Matovič hatte im Februar auf den Kauf von Sputnik V gedrängt, obwohl die klei­nere Regie­rungs­partei Za ľudí („Für das Volk“) einen solchen Schritt blockierte.

Deren Chefin und Vize­pre­mier­mi­nis­terin Vero­nika Remišová sprach sich nur für den Kauf von in der EU zuge­las­senen Impf­stoffen aus.

„Ich bin völlig offen für jeden Impf­stoff, der in der Slowakei verwendet wird. Ich habe nicht das geringste Problem damit, mit Sputnik geimpft zu werden. Ich habe mich selber jedoch noch nicht entschieden“, erklärte Matovič auf die Frage, ob er selbst den russi­schen Impf­stoff wählen würde.

Er fügte hinzu, dass trotz des Kaufs von Sputnik V ein wesent­li­cher Teil der COVID-19-Impfung mit Impf­stoffen statt­finden wird, die von der Euro­päi­schen Kommis­sion für EU-Länder gekauft wurden.

Gesund­heits­mi­nister Krajčí erklärte, dass die Impfung mit Sputnik V frühes­tens in zwei Wochen beginnen wird, weil der Impf­stoff zuerst geprüft wird. Während der Impfung wird der Antrag­steller zwei Dosen nach­ein­ander erhalten. Der Geimpfte wird unter­schreiben müssen, dass er darüber infor­miert wurde, dass Sputnik V in der EU nicht regis­triert ist.

Laut Matovič kosten zwei Dosen Sputnik V €16,60 und sind damit güns­tiger als die Impf­stoffe von Pfizer / BioN­Tech und Moderna.

Ein weiteres Flug­zeug sei inzwi­schen nach Russ­land geflogen, gefolgt von einem weiteren Flug, der insge­samt 200.000 Dosen Impf­stoff aus Russ­land bringen soll. Weitere 400.000 Chargen sollen im März folgen, der Rest der Bestel­lung bis Ende Juni dieses Jahres.

Die Betei­li­gung des Premier­mi­nis­ters an der Liefe­rung des russi­schen Impf­stoffs wurde vom Chef der slowa­ki­schen Diplo­matie, Ivan Korčok, kriti­siert, der von der Partei Sloboda a Soli­da­rita („Frei­heit und Soli­da­rität“) in die Regie­rung nomi­niert wurde. Laut Korčok sei es nicht ange­bracht, einem nicht regis­trierten Impf­stoff poli­ti­sche Aufmerk­sam­keit zu schenken.

Der slowa­ki­sche Premier­mi­nister sprach sich hingegen für den Kauf von Sputnik V aus, weil die epide­mi­sche Lage im Land schlecht sei und sich laut einer Meinungs­um­frage von den 5 Millionen Einwoh­nern der Slowakei 300.000 Menschen mehr impfen lassen würden, wenn auch russi­scher Impf­stoff verwendet würde.

In der Slowakei herrscht, wie in anderen EU-Mitglieds­staaten auch, ein Mangel an Impf­stoffen. Bislang wurden erst ca. 305.000 Menschen zumin­dest mit der ersten Dosis geimpft.

Auch die tsche­chi­sche Repu­blik ist an Liefe­rungen von Sputnik V inter­es­siert. Nach einer Absprache mit Premier­mi­nister Andrej Babiš fragte Präsi­dent Zeman bei Kreml­chef Putin nach und bestä­tigte später, dass der russi­sche Impf­stoff schon in Kürze in Tsche­chien eintreffen könnte.

Quelle: Idnes.cz / Remix News