Bereits als die Phar­ma­firma Pfizer Schlag­zeilen machte, indem sie die damals bevor­ste­hende Veröf­fent­li­chung ihres COVID-19-Impf­stoffs ankün­digte, hat ein ehema­liger Vize­prä­si­dent und leitender Wissen­schaftler des Unter­neh­mens, Dr. Michael Yeadon, die Notwen­dig­keit eines Impf­stoffs zur Been­di­gung der COVID-19-Pandemie rund­heraus abge­lehnt. Ein Artikel über die Analyse und Prophe­zeiung des Wissen­schaftler bei UNSER-MITTELEUROPA war damals Ziel von Zensur­maß­nahmen „unab­hän­gier Fakten­che­cker“ bei Face­book, die inzwi­schen zurück­ge­sogen wurden. Man entschul­digte sich für einen „Irrtum“.

Diesmal wollen wir betrachten, inwie­weit die Prophe­zei­ungen Yeadons von der Wirk­lich­keit einge­holt oder wider­legt wurden. Der Leser möge sich selbst ein Bild machen:

Im ameri­ka­ni­schen online-Magazin life­si­tenews pran­gerte er die Regie­rungs­pro­pa­ganda über COVID-19 an, einschließ­lich der „Lüge“ von gefähr­li­chen Vari­anten, des tota­li­tären Aspekts von „Impf­pässen“ und der starken Möglich­keit, dass wir es mit einer „Verschwö­rung“ zu tun haben, die zu etwas weit Schlim­merem als den Kriegen und Massa­kern des 20. Jahr­hun­derts führen könnte.

Der Top-Wissen­schaftler, der immerhin über 30 Jahre lang die Forschung für neue Allergie- und Atem­wegs-Medi­ka­mente in einigen der welt­weit größten phar­ma­zeu­ti­schen Unter­nehmen leitete und sich bei Pfizer mit der rang­höchsten Forschungs­po­si­tion in diesem Bereich zur Ruhe setzte, ließ damals aufhor­chen, als er zurecht warnte, dass es, wir zitieren wörtlich:

„absolut keine Notwen­dig­keit für Impf­stoffe gebe, um die Pandemie auszu­lö­schen […] Ich habe noch nie so einen Unsinn über Impf­stoffe gehört. Man habe auch nicht zu planen, Millionen von fitten und gesunden Menschen mit einem Impf­stoff zu impfen, der nicht ausgiebig an Menschen getestet wurde.“

Die Äuße­rungen des Briten stehen am Ende einer umfas­senden Kritik an der Scien­tific Advisor Group for Emer­gen­cies (SAGE), einer Behörde der briti­schen Regie­rung, die die Aufgabe hat, die Zentral­re­gie­rung in Notfällen zu beraten. SAGE hat eine maßgeb­liche Rolle bei der Fest­le­gung von Maßnahmen zur Abrie­ge­lung der Öffent­lich­keit in Groß­bri­tan­nien gespielt.

Nachdem er darauf hinge­wiesen hat, dass es SAGE an essen­ti­ellem Fach­wissen auf dem Gebiet, mit dem sie sich befassen, mangelt, da sie „keine klini­schen Immu­no­logen“ als Mitglieder haben, hebt Yeadon zwei funda­men­tale Fehler hervor, die sie in ihren Voraus­set­zungen gemacht haben, die dazu führen, dass ihre Gesamt­schluss­fol­ge­rungen radikal schief gehen, was zu der „Quälerei [der] Bevöl­ke­rung in den letzten Monaten oder so“ führt.

Yeadons Haupt­ar­gu­mente:

Medien und Big-Tech-Platt­formen betreiben die gleiche Propa­ganda und Zensur der Wahrheit.

Phar­ma­firmen haben bereits begonnen, nutz­lose „Ergän­zungs“- („Booster“-) Impf­stoffe für kommende „Vari­anten“ zu entwi­ckeln. Die Unter­nehmen planen die Herstel­lung von Milli­arden von Fläsch­chen, zusätz­lich zu der aktu­ellen expe­ri­men­tellen COVID-19 „Impfstoff“-Kampagne.

Aufsichts­be­hörden wie die U.S. Food and Drug Admi­nis­tra­tion und die Euro­pean Medi­cines Agency haben ange­kün­digt, dass, da diese „Booster“-Impfstoffe so ähnlich sein werden wie frühere Injek­tionen, die für eine Notfall­zu­las­sung geneh­migt wurden, Phar­ma­un­ter­nehmen nicht verpflichtet sein werden, „klini­sche Sicher­heits­stu­dien durchzuführen.“

Das bedeutet also prak­tisch, dass das Design und die Imple­men­tie­rung von wieder­holten, erzwun­genen mRNA-Impf­stoffen zur Injek­tion von unnö­tiger gene­ti­scher Sequenz ohne Recht­fer­ti­gung führen wird.

Warum tun sie das? Die Verwen­dung von Impf­pässen und ein „Bank-Reset“ könnten zu einem noch nie dage­we­senen Tota­li­ta­rismus führen. „Massen­ent­völ­ke­rung“ bleibt ein logi­sches Ergebnis.

Tota­li­ta­rismus bekämpfen

Jeder müsse diesen Tota­li­ta­rismus bekämpfen, so Yeandon, der sich selbst bereit­willig als einen „lang­wei­ligen Typen“, der „für eine große Phar­ma­firma arbeiten wollte…“ bezeichnet. Und der Brite geht mit seiner Regie­rung hart ins Gericht:

„Aber letztes Jahr habe ich erkannt, dass meine Regie­rung und ihre Berater das briti­sche Volk über alles, was mit diesem Coro­na­virus zu tun hat, belogen haben. Auf jeden Fall alles. Es ist nicht wahr, diese Idee der asym­pto­ma­ti­schen Über­tra­gung und dass Sie keine Symptome haben, aber Sie sind eine Quelle des Virus. Und auch, dass die Eindäm­mung funk­tio­niert, dass Masken einen Schutz­wert für Sie oder jemand anderen haben, und dass die Vari­anten furcht­erre­gend sind und wir sogar inter­na­tio­nale Grenzen schließen müssen, um diese fiesen auslän­di­schen Vari­anten draußen zu halten.“

Yeadon prophe­zeite messer­scharf, was jetzt bereits „vorsichtig“ medial ange­kün­digt wird:

„Oder, dass wir zusätz­lich zu der aktu­ellen Liste der gene­ti­schen Impf­stoffe, die wir auf wunder­same Weise herge­stellt haben, ‚ergän­zende‘ Impf­stoffe brau­chen, um mit den Vari­anten fertig zu werden.“

Der Ex-Pfizer-Vize­chef sieht Corona-Politik als auf Lügen basie­rend wenn er sagt:

„Jedes dieser Dinge ist offen­kundig falsch. Aber unsere gesamte natio­nale Politik basiert auf der Tatsache, dass all diese Dinge im Großen und Ganzen richtig sind, auch wenn sie alle falsch sind. “

Auch damit lag Yeadon richtig: „Konspi­ra­tion und nicht nur Oppor­tu­nismus treffen aufeinander“.

„Aber was ich gerne tun würde, ist über das zu spre­chen, was ich für eine wahr­schein­liche Verschwö­rung halte. Letztes Jahr dachte ich, es handele sich um das, was ich „konver­genten Oppor­tu­nismus“ nannte, d. h. eine Gruppe von verschie­denen Inter­es­sen­gruppen hat es geschafft, sich auf eine Welt im Chaos zu stürzen, um uns in eine bestimmte Rich­tung zu drängen. Es schien also etwas damit zu tun zu haben, aber ich war bereit zu sagen, dass es nur eine Konver­genz war. “

Yeadon spracht das aus, was viele Bürger besorgt machte und jetzt noch mehr macht:

„Ich denke jetzt, dass das naiv ist. Ich habe keinen Zweifel mehr daran, dass sehr große Orga­ni­sa­tionen in der Welt entweder geplant haben, die nächste Pandemie auszu­nutzen oder die Pandemie geschaffen haben. Der Beweis ist, dass Dutzende und Aber­dut­zende von Regie­rungen alle die glei­chen Lügen erzählen und die glei­chen inef­fek­tiven Dinge tun, die offen­sicht­lich Leben kosten.“

Die stei­genden Todes­fälle, beispiels­weise Herz­in­farkt- oder Krebs­tote infolge der Fixie­rung auf Corona in den Kran­ken­häu­sern sind inzwi­schen evident. Das alles lässt die Regie­rungen kalt. Die Agenda „Great Reset“ dank „Pandemie“ wird weiter durch­ge­zogen. Koste es was es wolle – nicht jedoch Allen, die Reichen wurden und werden jetzt noch Reicher.