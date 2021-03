Gendern was das Zeug hält – und die verblö­deten Medien spielen mit

Von HUBERT VON BRUNN | Gendern in Presse, Funk und Fern­sehen auf Teufel komm raus. Geschrieben so: Bürger*innen, oder so: Redakteur:inn, oder so: Poli­ti­ke­rInnen. In gespro­chenen Kommen­taren und Nach­rich­ten­sen­dungen hat das verschluckte Gender­stern­chen Einzug gehalten. Die ener­vie­rende Dopp­lung „Lehre­rinnen und Lehrer“ wird nun zuneh­mend präsen­tiert als „Lehrer-(schuck)-innen. Die Schluck­pause ist extrem kurz, so dass für den Zuhörer allein „Lehre­rinnen“ übrig bleibt. Was machen die Dikta­toren (mit und ohne *) der poli­tical correct­ness mit unserer schönen Sprache?

Das gene­ri­sche Masku­linum hat sich über Jahr­hun­derte bestens bewährt und ich kenne keine Frau in meinem persön­li­chen Umfeld, die sich als „Bürger“ oder „Wähler“ nicht ange­spro­chen oder gar diskri­mi­niert fühlte, wenn nicht in irgend­einer Form noch das „Innen“ hinzu­ge­fügt wäre. Wenn von „Steu­er­zah­lern“ die Rede ist, würden sie nie auf die Idee kommen, dass sie nicht gemeint sein könnten. Ich gebe zu, das sind alles Frauen mit einem gesunden Selbst­be­wusst­sein, die zur Bestä­ti­gung ihres Frauseins weder ein *, noch ein I, noch eine Schluck­pause brau­chen. Bei unseren selbst­er­nannten Sprach­po­li­zisten (mit und ohne *) ist das offen­sicht­lich nicht der Fall. In ihrem Wahn der Gleich­ma­cherei verhunzen sie unsere Sprache immer mehr und verkaufen das dann in irgend­wel­chen Talk­shows auch noch als eman­zi­pa­to­ri­schen Fort­schritt. Wer es wagt, diesen Mumpitz nicht mitzu­ma­chen, wird ganz schnell bezich­tigt, gegen die poltical correct­ness zu verstoßen und findet sich unver­se­hens in der Ecke der Chauvis, Frau­en­feinde, Machos, Unbe­lehr­baren und #metoo-Leug­nern wieder.

Das bewährte gene­ri­sche Masku­linum hat ausgedient

Das Gendern wird als poli­tisch korrekt vorge­geben und bei den progres­siven, hippen Meinungs­bild­nern entsteht ein Mitmach-Zwang, der sie jegli­chen Nach­den­kens über ihr sinn­ent­leertes Tun enthebt. Eine durchaus beliebte Abart der Gleich­ma­cherei ist auch das entsexte Gendern. Da ist dann von „Lehrenden“ und „Studie­renden“ und „Teil­neh­menden“, gar von „Arbeit­ge­benden“ die Rede. Kürz­lich habe ich in einem Artikel von „Dozie­renden“ gelesen, obwohl „Dozenten“ gemeint waren. Den seman­ti­schen Unter­schied hat die Autorin groß­zügig igno­riert. Von solchen Peti­tessen lassen sich wahre Sprach­po­li­zis­tinnen nicht aufhalten. An anderer Stelle lässt eine solche ihrer Krea­ti­vität freien Lauf und berichtet von „abends Ausge­henden“. Gemeint waren damit Party­gänger in Kreuz­berg. Wenn ich so etwas lese, stellt sich bei mir sogleich Brech­reiz ein.

Natür­lich wird auch in der Werbung eifrig gegen­dert, sogar zwischen den einzelnen Spots. Nach der Werbung für irgend­welche Pillen oder Pülver­chen erscheint übli­cher­weise immer der Hinweis, geschrieben und gespro­chen: „Zu Risiken und Neben­wir­kungen lesen Sie die Packungs­bei­lage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker“. Das ist wohl eine Vorgabe des Gesetz­ge­bers und jeder versteht sie. Nun taucht aber verein­zelt schon die streng femi­nine Mutante auf, die den männ­li­chen Medi­ziner und Phar­ma­zeuten gänz­lich elimi­niert: „…und fragen Sie Ihre Ärztinnen oder Apothe­ke­rinnen“. Die männ­liche und die weib­liche Form hier anzu­führen nimmt zu viel Zeit – und bei der Fern­seh­wer­bung kostet jede Sekunde richtig Geld. Das gene­ri­sche Masku­linum hat offen­sicht­lich auch hier ausge­dient – dann jetzt halt so.

Austra­li­sche Gender-Idioten schießen den Vogel ab

Wer aller­dings denkt, dieser Schwach­sinn sei eine rein deut­sche Erfin­dung, der irrt. Die engli­sche Sprache, kennt nur den einen Artikel „the“ und unter­scheidet mithin nicht zwischen männ­lich, weib­lich und säch­lich. Da wird es dann schon schwie­riger, den Gender-Wahn auszu­toben. Doch, man soll es nicht glauben, aus dem fernen Austra­lien, wo ja auch so eine Art Englisch gespro­chen wird, hat kürz­lich der Deutsch­land­funk über den Vorschlag des Gender-Insti­tuts einer austra­li­schen Univer­sität berichtet. Demzu­folge solle man auf die Worte „Mutter“ und „Vater“ verzichten. Statt­dessen wird die Benut­zung der Formu­lie­rungen „austra­gendes Eltern­teil“ und „nicht-gebä­rendes Eltern­teil“ empfohlen. Auch hier die reine Redu­zie­rung auf die von der Natur nun einmal vorge­ge­benen Rollen. Was soll daran eman­zi­pa­to­risch oder gar fort­schritt­lich sein? Es ist der pure Schwachsinn!

Man stelle sich vor: Sohne­mann kommt von der Schule nach Hause, haut seinen Ruck­sack in die Ecke und spricht die Frau in der Küche an: „Du, Austra­gendes Eltern­teil, wann gibt es Essen?“ – „In einer Stunde.“ – „Darf ich bis dahin noch ein wenig draußen spielen?“ – „Meinet­wegen, aber frag das Nicht-gebä­rende Eltern­teil, es sitzt im Wohn­zimmer.“ Das haben sich wohl­ge­merkt keine bekifften Come­dians ausge­dacht, sondern Wissen­schaftler (mit und ohne*). Man wird nicht lange darauf warten müssen, dann werden diese genialen Wort-Neuschöp­fungen ihren Weg von Downunder nach Deutsch­land gefunden haben und auch hier von den Verhun­zern und Verhun­ze­rinnen der deut­schen Sprache begeis­tert propa­giert werden. Dann reden wir eben nicht mehr von unserer „Mutter­sprache“, sondern poli­tisch korrekt von der „Austra­gendes-Eltern­teil-Sprache“. – Dann ist es wirk­lich Zeit auszu­wan­dern, am besten nach Kenia. Suaheli soll gar nicht so schwer sein und die Leute dort haben gewiss andere Sorgen als sich dem Gender-Wahn­sinn hinzugeben.

Sehen Sie dazu das 4‑Mi­nuten-Video aus dem Bundestag, was die LINKE unter neuer Führung mit der deut­schen Sprache anstellen will: www.youtube.com/watch?v=TkbWouIpy8Q

