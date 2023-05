Von REDAKTION | Alle Jahre wieder läuft in den USA das gleiche Spek­takel ab: Die USA sind ab einem Zeit­punkt x nicht mehr zahlungs­fähig und die gesetz­liche Schul­den­ober­grenze muss ange­hoben werden. Heuer ist die Lage beson­ders trist: Janet Yellen, die frühere US-Noten­bank­chefin und jetzige US-Finanz­mi­nis­terin, hat nun auch behauptet, dass der Staats­kasse bereits am 1. Juni das Geld ausgehen könnte.



2023 wird das Budget­de­fizit in den USA 1,4 Billionen Dollar betragen. Lang­fristig geht man von einer konti­nu­ier­li­chen Stei­ge­rung des US-ameri­ka­ni­schen Haus­halts­de­fi­zits aus. Insge­samt betragen die US-ameri­ka­ni­schen Staats­schulden derzeit 32 Billionen Dollar. Der Haupt­gläu­biger ist die Federal Reserve Bank (FED), die etwa die Hälfte der Staats­schulden hält. Dieser Anteil ist einfach gedrucktes Geld! Mehr Schulden bedeutet einfach mehr Geld drucken, wobei das Wort „drucken“ in diesem Zusam­men­hang nur noch sinn­bild­lich zu verstehen ist. In Wahr­heit werden bloß Zahlen in einen Computer getippt!

Dass diese Geld­schwemme der Noten­bank bisher nicht zu einer Hyper­in­fla­tion geführt hat, hängt mit der Rolle des Dollars als Welt­wäh­rung zusammen. Nach wie vor werden welt­weit die meisten Zahlungen in Dollar abge­wi­ckelt. Die Preise aller wich­tigen Rohstoffe werden auf den entspre­chenden Rohstoff­börsen in Dollar fest­ge­legt. Der inter­na­tio­nale Handel wird nach wie vor vom Dollar domi­niert. Das welt­weite Wirt­schafts­wachstum erfor­dert dadurch immer größere Dollar­mengen, die die Länder der Erde in Bereit­schaft halten müssen. Somit wird verständ­lich, wieso es möglich ist, dass das frisch gedruckte Geld der FED von der Welt­wirt­schaft relativ problemlos aufge­sogen wird. Anders ausge­drückt heißt das, dass die USA an dem welt­weiten Wirt­schafts­wachstum parti­zi­piert, ohne dafür einen adäquaten Beitrag zu leisten. Der „Beitrag“ der USA besteht ledig­lich darin, Zahlen in einen Computer einzu­tippen. Diese Seig­ni­o­rage ist nichts anderes als ein Tribut der gesamten Welt an den Hegemon.

Aus diesem Grund hat die USA auch bisher jeden Versuch, den Dollar als Welt­leit­wäh­rung zumin­dest lokal zu ersetzen, mili­tä­risch unter­bunden (Irak­kriege, Liby­en­krieg). Gaddafi musste sterben, weil er von einer Art Gold­dinar für den Handel in Afrika träumte, Saddam Hussein weil er Öl in Euro handeln wollte!

Durch den Ukrai­ne­krieg hat sich aller­dings das Blatt gewendet. Die Russ­land­sank­tionen zwingen jetzt viele Akteure, insbe­son­dere China, vom Dollar als Handels­wäh­rung Abstand zu nehmen und den Handel vor allem zwischen den BRICS-Länder nur mehr in den jewei­ligen Landes­wäh­rungen abzu­wi­ckeln. Immer wieder ist auch die Rede von einem Währungs­korb der BRICS-Länder, was aber offenbar auf Schwie­rig­keiten stoßt. Rohöl wird in der Zwischen­zeit von Saudi Arabien auch in Yuan gelie­fert. Saudi Arabien war dereinst der wich­tigste US-ameri­ka­ni­sche Verbün­dete bei der Imple­men­tie­rung des Petro­dollar-Regimes, durch das der Dollar nach dem Zusam­men­bruch des Bretton-Wood Systems gerettet wurde. Das Brettom-Wood System bedeu­tete die Konver­tier­bar­keit des Dollars in Gold, was durch die Auswei­tung der Geld­dru­ckerei nicht mehr aufrecht zu halten war.

Der Krieg in der Ukraine ist somit zum Teil auch ein Krieg, bei dem es um die Einhe­gung bzw. Zurück­drän­gung des Dollar­sys­tems geht. Russ­land und China haben beschlossen, gemeinsam den Dollar aus dem Welt­handel zurück­zu­drängen, wo es ihnen möglich ist. Wird der Handel in Dollars einge­schränkt, so sinkt der Spiel­raum der FED risi­kolos, also ohne Infla­ti­ons­ge­fahren Geld zu drucken. Damit werden aber auch die ameri­ka­ni­schen Rüstungs­aus­gaben in Zukunft beschränkt. Dieser Krieg ist somit ein Wende­punkt für das ameri­ka­ni­sche Impe­rium. Das ameri­ka­ni­sche Impe­rium befindet sich klar am abstei­genden Ast. Dies spie­gelt sich schon in nackten Zahlen wider: Im Jahr 2001 betrug der Dollar­an­teil an den globalen Währungs­re­serven 73 Prozent, in der Folge fiel er bis zum Jahr 2021 auf 55 Prozent und sank schließ­lich im Jahr 2022 auf 47 Prozent.

Schon gibt es Analysten, die den Unter­gang Amerikas vorher­sagen, wie z.B. den ameri­ka­ni­sche Radio­mo­de­rator Alex Jones. Die ameri­ka­ni­sche Gesell­schaft hat sich an das Schul­den­ma­chen gewöhnt, wie ein Hero­in­süch­tiger an das Heroin. Eine Entwöh­nung von der Droge wird für die USA zur natio­nalen Kata­strophe werden!

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.