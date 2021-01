Am 8. Januar gegen 09:40 Uhr erreichte ein weiteres Migran­ten­boot den Strand von Amadores auf Gran Canaria. Bei den Insassen handelte es sich um 15 Personen aus Ländern südlich der Sahara. Wenn es dieses Boot schon am Tag – unbe­merkt vom Radar – bis an den Strand schaffte, bleibt offen, wie viele Boote errei­chen dann die Inseln erst in der Dunkelheit?

„Descon­trol inmi­gra­torio“ – Es scheint keinerlei Kontrolle mehr zu geben…

Der YouTube-Kanal von Cana­rias Noti­cias fragt nur kryptisch:

„Wo bleibt die Seeüber­wa­chung der Guardia Civil?“

Quelle: Cana­rias Noticias