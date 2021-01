UHLDINGEN-MÜHLHOFEN – Gera­dezu Unfass­bares war in den letzten Tagen in Sachen Corona-Impfung zu lesen:

„Vor der Corona-Impfung schon infi­ziert? Elf Todes­fälle und sieben akute Infek­tionen im Pfle­ge­heim in Uhldingen-Mühl­hofen“

So lautete die fragende Über­schrift des betref­fenden Arti­kels im Südku­rier. Und weiter ist dort zu lesen:

„Nach den ersten Corona-Impfungen im Senio­ren­wohn­park Uhldingen-Mühl­hofen gibt es schlechte Nach­richten: Elf von 40 Bewoh­nern, die am 31. Dezember geimpft wurden, sind in den vergan­genen drei Wochen an oder mit Covid-19 gestorben.“

Das sie „an“ oder „mit“ der Impfung gestorben sind, wird offen­sicht­lich von vorne ausge­schlossen. Corona geht allemal vor. Einmal mehr wir hier mit zwei­erlei Maß gemessen.

Bewohner vor Impfung „vermut­lich uner­kannt infiziert“

Die Bewohner des Senio­ren­wohn­parks in Uhldingen-Mühl­hofen waren die ersten Menschen im Boden­see­kreis, die gegen das Coro­na­virus geimpft wurden. Das Ergebnis war fatal: Mehr als ein Viertel (!) über­lebte die folgenden drei Wochen nicht. Und was sagen die Behörden dazu? Dass sie „vermut­lich“ bereits zum Zeit­punkt der Impfung „uner­kannt“ mit dem Virus infi­ziert waren oder die Infek­tion habe kurz danach statt­ge­funden, so die genannte Zeitung weiter. So „geht“ Versuchs­ka­nin­chen. Offen­sicht­lich – und medial so präsen­tiert, als wäre das die normalste Sache in dieser soge­nannten Pandemie.

Weitere „Verschwö­rungs­theorie“ scheint sich zu bewahrheiten

Selbst wenn dem so sei, bestä­tigt das nur die „Verschwö­rungs­theorie“, dass auf die Test­ergeb­nisse aufgrund der hohen Fehler­quoten eben kein Verlass ist und dass Leute, die den Coro­na­virus symptomlos in sich tragen, durch die Impfung extrem gefährdet sind.

Inter­es­sant wäre auch zu erfahren, ob in vergleich­baren Senio­ren­heimen, wo noch nicht geimpft wurde, eben­falls in kürzester Zeit jeder Vierte das Zeit­liche „an oder mit“ Corona gesegnet hat. Wohl kaum.