„Ich weiß genau, dass ich niemals den Flücht­lings­status bekommen werde, aber in der Zwischen­zeit bean­trage ich die Leis­tungen, die Asyl­be­wer­bern gewährt werden, und bekomme sie auch“, erklärte Mohammed seinen italie­ni­schen Inter­viewern und sah dabei sehr selbst­ge­fällig aus.

Und er erklärte den Inter­viewern auch, dass es genügt, in die Büros der Questura einer italie­ni­schen Stadt zu gehen und die Formu­lare für Asyl­be­werber zu bean­tragen. So verwan­delt man sich von einem ille­galen Einwan­derer in einen „Asyl­be­werber“.

„Dann reichen Sie Ihre Bewer­bung ein. Das war’s. Mindes­tens zwei Jahre lang sind Sie, wenn Sie Glück haben, in einem Hotel unter­ge­bracht, alles inklu­sive: Verpfle­gung, Unter­kunft, Tele­fon­karten, medi­zi­ni­sche Versor­gung, sogar fach­ärzt­liche Betreuung und, wenn Sie keine großen Ausgaben haben, ein dezentes Tages­geld für kleine Laster.“

Mohammed ist zwanzig Jahre alt. Und er ist Alge­rier. Alge­rien ist nicht gerade ein Land im Krieg. Er verließ sein Land und kam nach Italien, um sich kostenlos behan­deln zu lassen. Aufgrund von unge­schütztem homo­se­xu­ellem Geschlechts­ver­kehr – in Nord­afrika häufiger als man denkt – war er HIV-positiv und benö­tigte medi­zi­ni­sche Leis­tungen, die er nicht bezahlen konnte und auf die er keinen Anspruch hätte, die er aber in Italien erhielt. Zum Zeit­punkt des Gesprächs wohnte er auf Kosten der italie­ni­schen Steu­er­zahler in einem Hotel bei Mailand.

Ein Nicht-Flücht­ling, der aus einem relativ wohl­ha­benden Land in Nord­afrika stammt und zur Behand­lung nach Italien kommt. Wo es verboten ist, Blut­tests bei den Anlan­denden durch­zu­führen. Und die zurück­zu­weisen, die infi­ziert sind.

Und es spielt keine Rolle, ob er aus einem Land kommt, in dem kein Krieg herrscht, denn jeder Antrag muss einzeln geprüft werden, und so garan­tiert das Warten auf die Prüfung tausender Anträge, die seit Jahren die italie­ni­schen Asyl­kom­mis­sionen über­schwemmen, Zehn­tau­senden von Auslän­dern – darunter auch Mohammed – die Inan­spruch­nahme von Hotels, medi­zi­ni­scher Versor­gung und italie­ni­scher Wohlfahrt.

Mit den Salvini-Dekreten hat sich vieles verän­dert. Aber Di Maio hat die (das Asyl­recht einschrän­kende) Liste der „sicheren Länder“ noch nicht veröf­fent­licht. Somit hat jeder Asyl­su­chende das Recht, dass sein Asyl­an­trag über­prüft wird.

Und dann ist da noch die Beru­fung: „Und wenn mein Antrag abge­lehnt wird“, grinste Mohammed, „kann ich dank der von der Regie­rung garan­tierten Rechts­hilfe auf Ihre Kosten immer Beru­fung einlegen. Und in zwei Jahren spre­chen wir uns wieder.“

Resümee der italie­ni­schen Interviewer:

Wir verschenken unseren verblei­benden Reichtum an dieje­nigen, die nie dazu beigetragen haben, ihn zu schaffen. Es ist paradox. Wir spre­chen bei der Alters­ver­sor­gung vom Beitrags­system, also der Rente im direkten Verhältnis zu dem, was einge­zahlt wurde. Aber wenn es um Einwan­derer geht, dann werden ihnen Sozi­al­hilfe und Sozi­al­renten gezahlt, ohne dass sie jemals einen Beitrag geleistet haben.

Es ist offen­sicht­lich, dass ein solches System nicht Bestand haben kann. Es ist offen­sicht­lich, dass eine kosten­lose univer­selle Gesund­heits­ver­sor­gung nicht funk­tio­nieren kann, wenn die Italiener zahlen und dann jeder auf der Welt sie nutzen kann. Die Kosten sind einfach nicht tragbar.

Das ist der Grund, warum es in den USA so gut wie keine öffent­liche Gesund­heits­ver­sor­gung gibt: Wenn man eine multi­eth­ni­sche Gesell­schaft und Massen­ein­wan­de­rung in einem konti­nu­ier­li­chen Strom will, kann man sich keine kosten­lose univer­selle öffent­liche Gesund­heits­ver­sor­gung im euro­päi­schen Stil leisten.

Der Wohl­fahrts­staat und ethnisch homo­gene Natio­nal­staaten sind untrennbar mitein­ander verbunden. Wenn letz­teres, kann ersteres nicht existieren.

