Von PETER HAISENKO | Nöti­gung ist ein Straf­tat­be­stand und wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren geahndet. Die Art und Weise, wie Impf­un­wil­lige mit Drohungen zur COVID-Impfung getrieben werden, ist Psycho­terror, der nur noch als Nöti­gung bezeichnet werden kann.

Warum haben sich Menschen die Spritze verpassen lassen, die gegen Corona schützen soll? Mit einem Mittel, das nur eine Notzu­las­sung hat und keines­wegs den etablierten Stan­dards für Impf­stoffe gerecht wird. Da gibt es zunächst dieje­nigen, die eini­ger­maßen über­zeugt sind, dass ihnen der Bank­kauf­mann nur die reine Wahr­heit erzählt und Angst und Panik wegen der Pandemie berech­tigt, ja lebens­er­hal­tend sind. Der verharm­lo­send „Piks“ genannte Eingriff in ihre körper­liche Unver­sehrt­heit hilft ihrem seeli­schen Gleich­ge­wicht. Wie groß der Prozent­satz dieser ist, ist schwer einzu­schätzen. Mein persön­li­cher Eindruck ist aber, dass es sich nur um eine Minder­heit handeln kann. Warum lassen sich dieje­nigen spritzen, die das nicht aus der Über­zeu­gung tun, wirk­lich etwas Notwen­diges für ihre Gesund­heit anzunehmen?

Die meisten Geimpften, mit denen ich gespro­chen habe, sagen, dass sie sich haben impfen lassen, weil sie den Einschrän­kungen für Unge­impfte entkommen wollen. Weil sie in Urlaub fahren wollen oder Orte ohne Test betreten, für deren Zutritt ein frischer Test verlangt wird. Oder eben ein Impf- oder Gene­sungs­nach­weis. Allein Letz­terer ist schon hoch­pro­ble­ma­tisch. Alle, diesmal wirk­lich alle Fach­leute, inklu­sive der regie­rungs­amt­li­chen Stellen, gehen davon aus, dass ein hoher Prozent­an­teil an COVID-Infek­tionen uner­kannt verlaufen ist. Das heißt, man hat sich das Virus einge­fangen, der Körper hat es ohne Symptome unbe­merkt abge­wehrt und sich so eine natür­liche Immu­nität erworben. Die Meinungen dazu vari­ieren nur in der Annahme des Prozent­satzes: Sind diese symptom­frei Immu­ni­sierten nun das Doppelte oder das Zehn­fache der durch Tests erkannten Infek­tionen? Ein Test für Gesunde ist nicht vorge­sehen, ob sie sich unbe­merkt immu­ni­siert haben oder schon immer immun waren. So gilt auch für sie, dass sie sich „frei­impfen“ lassen sollen.

Drohung aus dem Kanz­leramt: Impf­pflicht durch die Hintertür

Täglich werden wir trak­tiert mit neuen Meldungen, welches Reise­ziel mit welchen Einschrän­kungen belegt worden ist oder in wenigen Tagen sein wird. Man kann den Über­blick nicht mehr behalten. Selbst wenn man sich schon in einem bislang als unge­fähr­lich einge­stuften Reise­land aufhält, kann man nicht sicher sein, ob man nicht nach der Rück­kehr aus dem plötz­lich als Hoch­ri­si­ko­ge­biet einge­stuften Land für zwei Wochen in Quaran­täne muss. Inklu­sive Gehalts­ver­lust, wegen der verord­neten Fehl­tage am Arbeits­platz. Es sei denn, man ist schon zweimal geimpft. Dass das weder vor Infek­tion noch Erkran­kung oder sogar Tod schützt, ist bekannt und setzt so den unsäg­li­chen Propa­gan­da­ver­fahren die Krone auf. Aber wer eben doch endlich wieder einmal sein geliebtes Urlaubs­ziel aufsu­chen möchte, der muss schon über starke Nerven oder Durch­hal­te­ver­mögen verfügen, seine Reise ohne Impfung anzu­treten und sich so andau­ernder Test­pflicht auszusetzen.

Aber auch das reicht nicht aus. In den Medien werden andau­ernd Zitate publi­ziert, wenn sich Hinz und Kunz mit Forde­rungen nach Einschrän­kungen für Unge­impfte auskotzen. Kein Kino, keine Disco, kein Restau­rant, kein Fußball­sta­dion oder Konzert soll betreten werden dürfen, ohne Impfung. Bisher waren das keine „regie­rungs­amt­li­chen“ Verlaut­ba­rungen, aber es kamen von der Regie­rung auch keine klaren und eindeu­tigen Absagen für diese grund­ge­setz­wid­rigen Forde­rungen der Sozio­pa­then im Schlepptau des Ober­so­zio­pa­then Lauter­bach. Seit diesem Wochen­ende sieht das anders aus. Da hat sich Kanz­ler­amts­mi­nister Helge Braun in einem Inter­view in der BamS unmiss­ver­ständ­lich für eine Impf­pflicht durch die Hintertür ausge­spro­chen. Konkret macht er deut­lich, dass es für Unge­impfte „weitere Verschär­fungen geben müsse. Gewisse Ange­bote wie Restau­rant, Kino und Stadi­on­be­suche wären dann selbst für negativ getes­tete Unge­impfte nicht mehr möglich.“ Klare Sache: Hier wird das im Grund­ge­setzt garan­tierte Gleich­heits­prinzip ausge­he­belt. Hier geht es um gehor­sames Unter­ta­nentum. Wer sich dem Impf­zwang unter­ordnet, erhält Privi­le­gien, wer dagegen aufmuckt, muss mit Repres­sa­lien rechnen. Es droht Frei­heits­entzug. Aber ist das Grund­ge­setz in Merkels Kanz­leramt nicht schon lange nur noch lästige Staffage?

Nöti­gung ist ein Straftatbestand

Oben drauf der Psycho­terror, diesmal von der Kanz­lerin selbst und den Landes­fürsten: Wer sich nicht impfen lässt handelt unso­li­da­risch, gefährdet das Leben anderer und ist letzt­lich schuld daran, dass der nächste Lock­down unum­gäng­lich wird. Hier wird wieder einmal die Realität verdreht. Die Impf-Sozio­pa­then bezeichnen Impf­un­wil­lige als Sozio­pa­then. Dabei könnte es doch so einfach sein. Wer Angst vor dem Virus hat, der soll sich impfen lassen. Dann ist er doch laut Propa­ganda geschützt. Dann kann es ihm doch gleich­gültig sein, ob Unge­impfte frei herum­laufen. Es müssten dann doch nur diese sein, die dem Risiko einer Infek­tion oder Krank­heit ausge­setzt sind. Warum also wird der Impf­terror betrieben? Doch nicht zum Schutz der Geimpften? Oder weiß man in Regie­rungs­kreisen, dass die Impfungen für die Katz sind? Wie sonst wäre es zu erklären, dass derart massiv zur Impfung genö­tigt wird?

Und es ist Nöti­gung! § 240 „Nöti­gung“ beschreibt das so:

(1) Wer einen Menschen rechts­widrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfind­li­chen Übel zu einer Hand­lung, Duldung oder Unter­las­sung nötigt, wird mit Frei­heits­strafe bis zu drei Jahren oder mit Geld­strafe bestraft.

(2) Rechts­widrig ist die Tat, wenn die Anwen­dung der Gewalt oder die Andro­hung des Übels zu dem ange­strebten Zweck als verwerf­lich anzu­sehen ist.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In beson­ders schweren Fällen ist die Strafe Frei­heits­strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein beson­ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter

1. eine Schwan­gere zum Schwan­ger­schafts­ab­bruch nötigt oder

2. seine Befug­nisse oder seine Stel­lung als Amts­träger missbraucht.

Rechts­widrig? Renom­mierte Verfas­sungs­rechtler haben fest­ge­stellt, dass die Regie­rung rechts­widrig im Sinne des Grund­ge­setzes gehan­delt hat, indem sie den Grund­satz der Verhält­nis­mä­ßig­keit miss­achtet hat. Zudem ist unklar, welches Ziel verfolgt wird. Dass das Virus nicht „ausge­rottet“ werden kann, ist Konsens. Dass die Phar­ma­in­dus­trie mit Milli­ar­den­summen bedacht wird, eben­falls. Was also ist der „ange­strebte Zweck“ und kann er etwas anderes als „verwerf­lich“ sein? Gewalt? Was kann ein Bußgeld oder eine Zutritts­ver­wei­ge­rung anderes als Gewalt­an­wen­dung sein.

Die Drohungen mit „empfind­li­chen Übeln“ sind allge­gen­wärtig, in Form von Verwei­ge­rung von grund­ge­setz­li­chen Frei­heiten für Unge­impfte. Es sind Fälle bekannt, dass Schwan­gere in direktem Zusam­men­hang mit der Impfung ihr Kind verloren haben. Wer also mit obigem Reper­toire Schwan­gere zur Impfung nötigt, macht sich eines beson­ders schweren Falls schuldig und miss­braucht damit seine Stel­lung als Amts­träger. So hat sich nicht nur die Regie­rung der Nöti­gung schuldig gemacht, sondern auch alle ihr gewo­genen Medi­en­leute, die die Nöti­gung der Regie­rung trans­por­tieren und so erst die Schlag­kraft verleihen.

Eine Impf­pflicht gibt es nicht und das wird gebets­müh­len­artig ständig wieder­holt. Die gibt es offi­ziell tatsäch­lich nicht, aber wie die Impf­un­wil­ligen zuneh­mend drang­sa­liert werden, kann nur noch als Impf­nö­ti­gung bezeichnet werden. Ich wieder­hole es: Wer einen Menschen mit Andro­hung eines empfind­li­chen Übels zu einer Impfung zwingen will, begeht den Akt der Nöti­gung. Die Aberken­nung grund­ge­setz­lich garan­tierter Rechte ist ein empfind­li­ches Übel. Was sonst? Die Frage bleibt nur noch, ob sich ein deut­sches Gericht finden wird, das die profes­sio­nellen und „ehren­amt­li­chen“ Nötiger ihrer gerechten Strafe zuführen wird. Der Versuch, das herzu­stellen, ist bereits unter­nommen worden. Und zwar von einem mutigen Juristen in Baden Württemberg.

Dessen „Anre­gung zur Aufnahme von Ermitt­lungen“ stelle ich hier vor und auch dieser Jurist kommt zu dem Schluss, dass Nöti­gung vorliegt:

Rechts­an­walt Otto Brian

An die

Staatsanwaltschaft

Neckarstr. 145

70190 Stuttgart

Betr.: Anre­gung zur Aufnahme von Ermittlungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach­fol­gend schil­dere ich einen Sach­ver­halt, der Anlass sein sollte, gegen folgende Personen Ermitt­lungen aufzu­nehmen, da ein Anfangs­ver­dacht auf die Bege­hung von Straf­taten, deren Verfol­gung im öffent­li­chen Inter­esse liegt, besteht.

Es handelt sich um

Herrn Minis­ter­prä­si­dent Winfried Kret­sch­mann, Richard Wagner Straße 15, 79184 Stuttgart,

Frau Minis­terin für Kultus, Jugend und Sport Theresa Schopper, Thouret­straße 6, 70029 Stuttgart,

Herrn Minister für Soziales, Gesund­heit und Inte­gra­tion Manfred Lucha, Else-Josen­hans-Straße 6, 70173 Stuttgart

und andere, die amts­be­dingt als Mittäter oder Beihilfe-Leis­tende in Betracht kommen wie etwa Landräte/innen oder Oberbürgermeister/innen.

Ich schicke voraus, dass ich keiner Grup­pie­rung ange­höre, also als Einzel­person handle. Aller­dings bin ich seit 1975 Mitglied der SPD, war von 1968 bis 1992 Stadtrat in der Großen Kreis­stadt Mosbach sowie 10 Jahre im Kreistag des NOK und habe für die SPD auch für den Bundestag kandi­diert. In BW und im Bund war ich in verschie­denen Funk­tionen tätig. Ich melde mich deshalb zu Wort, weil ich den Eindruck habe, dass das Grund­ge­setz von der Politik, insbe­son­dere von der Exeku­tive, nicht mehr ernst genommen wird. Schaut man im Internet unter dem Stich­wort “Bundestag” nach, fällt als Erstes die Über­schrift “Das Grund­ge­setz steht im Rang über allen deut­schen Rechts­normen” auf. Herr Kret­sch­mann hat gerade erst im Fern­sehen sinn­gemäß geäu­ßert, er wolle mehr Möglich­keiten haben, die lästigen Verwal­tungs­ge­richte und die Verhält­nis­mä­ßig­keits­prü­fung zu umgehen, wenn eilige Entschei­dungen zu treffen sind. Als Mitglied eines Organs der Rechts­pflege kann ich es nicht hinnehmen, dass die Haupt­säule unserer frei­heit­li­chen Demo­kratie will­kür­lich beschä­digt wird. Der Zugriff des Staates auf Grund­rechte der Bürger ist nur in engen Grenzen möglich und bedarf nach immer noch geltender höchst­rich­ter­li­cher Rechts­spre­chung der stän­digen Über­prü­fung nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Die oben genannten Personen haben die Coro­naVO BW vom 25.06.21, in Kraft getreten am 28.06.21, verkündet und somit zu verant­worten. Diese VO ist rechts­widrig, denn sie verstößt gegen das Grund­ge­setz. Die voran­ge­gan­gene VO kannte als Unter­grenze die Inzi­denz­schwelle von 35. Deren mehr­tä­gige Unter­schrei­tung löste die Stufe 1 hinsicht­lich der Aufhe­bung von Grund­rechts­ein­schrän­kungen auto­ma­tisch aus. Ende Juni 21 waren die Neupo­si­ti­ven­zahlen weit unter dieser Grenze. Um die Aufhe­bung von Einschrän­kungen zu vermeiden, bestimmte die Regie­rung die Inzi­denz­schwelle 10 zum neuen Krite­rium für die Aufhe­bung von Einschrän­kungen. Dies ist eine will­kür­liche Maßnahme, denn sie dient nicht der Gesund­heits­vor­sorge, sondern entspringt poli­ti­schem Kalkül. Beson­ders schwer­wie­gend ist die Verpflich­tung zum Tragen von Gesichts­masken auch bei Unter­schrei­tung der Schwelle Inzi­denz 10 in § 3 der VO. Sie gilt also auch bei Null. Damit entfällt die Prüfung, ob die Grund­rechts­ein­schrän­kung verhält­nis­mäßig ist. So dreist wurde bisher die Miss­ach­tung des Grund­ge­setzes noch nie demons­triert. Herr Kret­sch­mann voll­zieht hier bereits, was er als Ideal­fall der Grund­rechts­aus­schal­tung postu­liert hat. Irrtüm­lich meint die Regie­rung von BW offenbar, dass sie durch die Einfüh­rung des § 28 b IfSG einen Frei­brief für Grund­rechts­ver­let­zungen erhalten habe, wonach die Bundes­länder Verschär­fungen beliebig verordnen dürften. Ohnehin können die §§ 28 ff IfSG ange­sichts des Fehlens einer “epide­mi­schen Lage von natio­naler Trag­weite” keine Rechts­grund­lage sein. Im NOK gibt es nun die groteske Situa­tion, dass bei einer Inzi­denz von aktuell 0,7 Masken getragen werden müssen. Bei 144.000 Einwoh­nern entspricht das drei positiv getes­teten Personen im gesamten Land­kreis, von denen nicht bekannt ist, ob sie symptom­frei, falsch-positiv oder leicht erkrankt sind. Schwere Fälle gibt es derzeit nicht, was beweist, dass das Gesund­heits­system weit entfernt von einer beson­deren Belas­tung ist. Die Bürger/innen werden hier an der Nase herum geführt. Die Regie­rung befindet sich in einem ekla­tanten Rechts­irrtum, da, wie oben ausge­führt, das Grund­ge­setz über allen deut­schen Rechts­normen steht. Die Verlet­zung von Grund­rechts­normen erfüllen per se noch keinen Straf­tat­be­stand, hat aber eine straf­recht­liche Dimen­sion, wo das Handeln einen solchen erfüllt. Genau das ist vorlie­gend der Fall. Die oben genannten Personen erfüllen mit ihrem Handeln den Straf­tat­be­stand des § 240 StGB (Nöti­gung) in Form des Absatzes 4 Ziff. 2. Hierfür ist eine Frei­heits­strafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren angedroht.

Die Staats­kanzlei und die Minis­te­rien sind mit hoch quali­fi­zierten Juristen ausge­stattet, sodass die oben benannten Personen sehr genau wissen, was sie tun und sich nicht auf einen unver­meid­baren Irrtum berufen können. Ihr Handeln ist als fort­ge­setzte vorsätz­liche Nöti­gung in der erschwerten Form des Miss­brauchs ihrer Stel­lung als Amts­träger einzuordnen.

Der Straf­tat­be­stand der Nöti­gung ist erfüllt, weil dieje­nigen, die die Maske in den vorge­se­henen Fällen nicht tragen, rechts­widrig mit dem “empfind­li­chen Übel” der Andro­hung eines nicht geringen Bußgeldes genö­tigt werden, in Einschrän­kung ihres Grund­rechts auf freie Entfal­tung der Persön­lich­keit gem. Art. 2 GG die Maske aufzu­setzen. Dabei ist auch an Körper­ver­let­zung zu denken, da das Tragen der Maske für längere Zeit nach Auffas­sung namhafter HNO-Fach­ärzte und anderer Experten gesund­heits­schäd­lich sein kann.

Für die gleich­zeitig unab­hängig von einer Inzi­denz­schwelle durch­ge­führte wöchent­lich zwei­ma­lige Testung von Schü­le­rinnen und Schü­lern gilt im Prinzip das Gleiche wie bei den Masken. Hier kommt hinzu, dass die nun schon mona­te­lang durch­ge­führten Tests beweisen, dass die Betei­li­gung der Kinder am Infek­ti­ons­ge­schehen marginal ist. Eine Anfrage im Land Hessen ergab, dass bei 1,1 Mio. Tests in Schulen nur ca. 40 positiv waren, wobei nicht gesagt wurde, ob über­haupt jemand Symptome hatte. Im NOK war nicht zu erfahren, welches Ergebnis die Schul­tests hatten. Ich gehe deshalb davon aus, dass niemand positiv war. Für eine Fort­set­zung dieser Tests, die Millionen Euro kosten, gibt es keine vernünf­tige Erklä­rung. Da diese “Zwangs­tests” einen Eingriff in die in Art. 2 GG garan­tierten Grund­rechte darstellen, liegt hier eben­falls eine Nöti­gung im Amt vor. Das empfind­liche Übel ist hier u.a. die Andro­hung, gesunde Kinder vom Präsenz­un­ter­richt auszuschließen.

Ich bitte höflich, mir den Eingang dieses Schrei­bens zu bestä­tigen und das Akten­zei­chen mitzuteilen.

Otto Brian, Rechtsanwalt