Judit Varga: „Wyłącznym prawem rodziców jest wychowanie dzieci“

Węgry uder­zyły w czułe punkty Parla­mentu Euro­pe­js­kiego swoją ustawą o ochronie dzieci

Komisja Euro­pe­jska (KE), przy wsparciu Parla­mentu Euro­pe­js­kiego (PE), chce, by Węgry zezwo­liły akty­wistom i orga­ni­za­cjom LGBTQ na wstęp do przedszkoli i szkół, ale Węgry tego nie chcą – powied­ział minister spra­wi­ed­li­wości w programie Vasár­napi újság w Radiu Kossuth. Dodała, że „trafi­liśmy tu w nerw“. Choć ustawa o ochronie dzieci nie narusza żadnych norm euro­pe­js­kich, drażni KE i PE.

- Ustawa ta jest euro­pe­jską agresją prze­ciwko rządowi węgier­skiemu i Węgrom.

- Judit Varga powiedziała.

Minister powied­ział, że rząd węgierski odłożył na bok pierwszą, bardzo niegrze­czną prośbę. Zazwy­czaj KE daje dwa miesiące na skon­taktowanie się z krajami człon­kow­s­kimi, by odpo­wied­ziały na zastrzeżenia, że przepisy nie są zgodne z unijnymi stan­dar­dami. W tym przy­padku jednak wyznac­zono jej tylko tygod­niowy termin. Węgry miały czas do końca czerwca, aby odpo­wied­zieć na pismo KE z dnia 23 czerwca, co też uczy­niły. Judit Varga stwier­d­ziła, że KE również w tym przy­padku mówi nieprawdę, twier­dząc, że odpo­wiedź otrzy­mano dopiero 1 lipca, czyli po wyznac­z­onym terminie.

Polityk stwier­d­ziła, że „funda­men­talnie odrzuca“ pomysł, że ETS lub jaki­kol­wiek inny organ euro­pe­jski może dyktować, jak ludzie na Węgrzech mają żyć i myśleć oraz jak węgierscy rodzice mają kształcić swoje dzieci.

- To jest główny argu­ment naszej odpo­wiedzi do KE – powied­ziała. Minister zaznaczył, że rząd dążył do bardzo konstruk­tyw­nego dialogu z organami UE. Niem­niej jednak, powied­ziała, list Komisji twierdzi, że Węgry narus­zyły prawie wszystkie stan­dardy UE w ustawie o ochronie dzieci. Rząd węgierski odrzuca to stano­wisko, twier­dząc, że przed­mio­towy obszar należy do kompe­tencji państw człon­kow­skich, a Karta praw podsta­wo­wych UE stanowi, że tylko rodzice mają prawo decy­dować o wychowaniu swoich dzieci.

Judit Varga powied­ziała również, że od miesięcy prowad­zony jest bardzo konstruk­tywny dialog na temat planów napraw­c­zych i że węgierski pakiet naprawczy jest twor­zony zgodnie z zasa­dami UE. Jednak od czasu ustawy o ochronie dzieci poja­wiły się nowe wyma­gania ze strony Komisji, powied­ziała, dodając, że nie można łączyć tych dwóch spraw, ponieważ nie mają one ze sobą nic wspólnego.

W odnie­si­eniu do Věry Jourovej, wice­prze­wod­nic­zącej Komisji Euro­pe­js­kiej, która stoi na czele kampanii mającej na celu wstrzy­manie wypłaty pieniędzy dla Węgier, Judir Varga powiedział:

- Wszystkie swoje argu­menty wysuwa na podstawie sprze­cz­ności, bez żadnych badań. Pani wice­prze­wod­nic­ząca najwy­raź­niej zapom­niała, że kilka miesięcy temu musiała wycofać się po skry­ty­ko­waniu węgier­skiego usta­wo­dawstwa doty­c­zącego ochrony przed koronawirusem.

Pieniądze należne narodowi węgier­skiemu nie mogą być powią­zane z warunkami ideo­lo­gicz­nymi. Zostało to jasno okreś­lone w poro­zu­mi­eniu zawartym przez szefów państw i rządów w grudniu ubie­głego roku – powied­ziała Judit Varga.

Źródło: Magyar Nemzet