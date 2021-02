Gleich vorweg: Das ist kein Sati­re­bei­trag, es ist gelebter Corona-Irrsinn in Deutsch­land. Und wäre es nicht zum Weinen, wäre es zum Lachen. Weil Vier­beiner draußen mitein­ander spielten, werden die Besit­ze­rinnen nun bestraft.

Der „Straf­tat­be­stand“ den zwei spie­lende Hunde „begingen“, ereig­nete sich in Flens­burg während eines Ostsee-Spazier­ganges zweier Arbeits­kol­le­ginnen, die sich dort zufällig trafen, berichtet moin.de. Dort wird auch eine der beiden Frauen zitiert:

„Frag­würdig finde ich, dass, wenn ich eine Arbeits­kol­legin aus Zufall an einem Flens­burger Strand treffe, und unsere Welpen, die sich kennen und verstehen, daraufhin natür­lich mitein­ander spielen, dies als Ordnungs­wid­rig­keit von der Polizei gemeldet wird“.

Als Begrün­dung für das mutige und verant­wor­tungs­volle Einschreiten der Polizei gaben die Geset­zes­hüter an, dass auch Hunde nicht mehr mitein­ander agieren dürfen, da die Frauen dadurch Kontakt aufnehmen würden.

Wie sag ich’s meinem Hund?

„Aber wie sagst du deinem Hund, dass spielen und schnup­pern ab sofort verboten ist?“, fragt die Frau, die jetzt mit der Geld­buße rechnet. Als „Milde­rungs­grund“ bringen die beiden Damen vor, dass sie „ohnehin einen Abstand von mindes­tens zwei Metern hatten, als wir angeb­lich einen Verstoß gegen die Kontakt­be­schrän­kungen begangen haben“.

Die Absur­dität der Abstands­re­geln zeigt sich auch dadurch, da es sich bei den Hunde­hal­te­rinnen sogar um Arbeits­kol­le­ginnen handelt. Auf der anderen Seite waren aber die Hunde die Geset­zes­bre­cher! Und haften nicht die Hunde­halter für das, was ihre Lieb­linge anrichten? War das nicht immer so! Noch dazu wo die Vier­beiner während dem Beschnup­pern ohne Masken unter­wegs waren. Darf man so etwas tole­rieren? Noch dazu, dass es auch ganz anders gehen kann, wie das Foto links beweist.

Längeres Beschnup­pern verboten – da sich Hunde­halter näher­kommen könnten

Das genannte Portal bat die Polizei um eine Stel­lung­nahme, man konnte sich jedoch dazu nicht äußern. Der Pres­se­spre­cher der Stadt Flens­burg, Clemens Teschen­dorf, rela­ti­vierte die Tat als „einen lupen­reiner Grenz­fall“. Der Mann hat Haus­ver­stand; das muss man schon sagen. Denn wenn sich Hunde beschnup­pern würden und die Besitzer kurz und mit Abstand reden, sei das unbe­denk­lich. Es sei aber ein anderer Fall, wenn jemand für eine Vier­tel­stunde ins Gespräch komme. So etwas dürfe unter keinen Umständen geduldet und tole­riert werden. Sicher­heit geht vor! Gerade in Zeiten der “Pandemie“, die die die Leute im Alter der beiden Arbeits­kol­le­ginnen nur so dahin­rafft, wie unten stehende Statistik vom RKI eindrucks­voll zeigt: