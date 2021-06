Kein Witz – Max-Plank-Institut: „Impfung wirkt schon vor der Impfung“

von Redak­tion

Wurde Einsteins Rela­ti­vi­täts­theorie erneut wider­legt und sind Zeit­reisen doch möglich? Nachdem dieses Phänomen bei Flücht­lingen zu beob­achten ist, die als 25-Jährige aus diversen shit­hole coun­tries abreisen, um dann als 15-Jährige in Deutsch­land anzu­kommen, steht die Wissen­schaft erneut vor einem Rätsel: Seit Ende April sinkt die Corona-Inzi­denz in Deutsch­land konti­nu­ier­lich und das, obwohl nicht einmal die Hälfte der Leute bereits zwei Mal „durch­ge­impft“ wurden. Das war zwar letzten Sommer auch so. Da gab’s aller­dings noch gar keine Impfungen, aber das könnte ja ein Zufall gewesen sein. Wie das Leben eben so oft spielt.

Heuer liegt der Grund für das vermeint­lich rätsel­hafte Fallen der Impf­zahlen aller­dings auf der Hand. Auf n-tv.de findet man die Erklärung:

„Zum stetigen Absinken der Infek­ti­ons­kurve hat vor allem die Tatsache beigetragen, dass inzwi­schen 47,5 Prozent der Bevöl­ke­rung mindes­tens eine Impf­dosis erhalten haben. 24,8 Prozent verfügen sogar bereits über einen Voll­schutz gegen das Coronavirus.“

Dass aber jetzt prak­tisch über­haupt keine Corona-Fälle bei uns auftreten, muss somit noch einen weiteren Grund haben. Und das erklärt uns eine Expertin. Wir zitieren wort­wört­lich aus ntv, da der Leser oder die „unab­hän­gigen Fakten­che­cker“ sonst glauben könnten, wir sind völlig übergeschnappt:

„Die Physi­kerin Viola Prie­se­mann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbst­or­ga­ni­sa­tion hat außerdem noch einen etwas unge­wöhn­li­chen Grund für die sinkenden Zahlen ausge­macht. Sie habe bei ihren Prognosen einen Faktor unter­schätzt, der offenbar erheb­li­chen Einfluss habe, sagte sie im Deutsch­land­funk. ‚Menschen, die einen Impf­termin haben, stecken sich schon vor ihrer Impfung ganz wenig an, weil man in den zwei, drei Wochen nicht jetzt auf die letzten Meter noch mal krank werden möchte.‘ Das sei ein Effekt, der in England bereits klar nach­ge­wiesen wurde und ‚der die Fall­zahlen auch zusätz­lich noch mal runterbringt“.

Dass die meisten Menschen, die sich impfen lassen, das nicht aus Furcht vor Corona riskieren, sondern weil ihnen die Obrig­keit dann gestattet, dann ein eini­ger­maßen normales Leben führen zu dürfen, gibt vor diesem Hinter­grund weitere Rätsel auf: Leben die vor der erlö­senden Impf­la­dung dann eben­falls vorsich­tiger? Viel­leicht ist es die Furcht vor der Nicht­furcht, die auch solche Leute auf den „letzten Metern“ vor der Impfung extrem vorsichtig werden lassen. (cf)

