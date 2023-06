Gestern jährt sich die Welt­un­ter­gangs­pro­phe­zeiung der 15-jährigen Klima­be­trü­gerin Greta Thunberg.

Gestern vor genau fünf Jahre schleu­derte das klima­pa­ni­sche, psychisch-mental kranke Mädchen ihren Satz „Wie konntet ihr es wagen!“ in die Welt. Zudem stellte sie am 21. Juni 2018 auf Twitter eine kühne Behaup­tung auf:

Wonach nämlich die Mensch­heit nur mehr ein enges Zeit­fenster von fünf Jahren habe, um die Nutzung fossiler Brenn­stoffe einzu­stellen oder unwei­ger­lich vom Aussterben bedroht zu sein.

„Ein führender Klima­wis­sen­schaftler warnt davor, dass der Klima­wandel die gesamte Mensch­heit auslö­schen wird, wenn wir nicht inner­halb der nächsten fünf Jahre aufhören, fossile Brenn­stoffe zu nutzen.“

- schrieb die kleine Zopf-Greta.

Thun­berg hatte einen (inzwi­schen gelöschten) Artikel von Scott Alden geteilt, in dem jener die Vorher­sage des Harvard-Profes­sors für Atmo­sphä­ren­chemie, James Anderson, mit dem Titel ’Top Climate Scien­tist: If Climate Change Is Not Solved Till 2023, Huma­nity Will Go Extinct‘ zitiert.

Der Artikel wurde 12,5 Tausend Mal geteilt, bevor er gelöscht wurde.

James Anderson, Professor für Atmo­sphä­ren­chemie an der Harvard Univer­sity, warnte aber auch erst kürz­lich wieder davor, dass der Klima­wandel die Erde dras­tisch in das Eozän 33 Millionen Jahre v. Chr. zurück­werfen würde, als es an beiden Polen kein Eis gab.

Laut Anderson haben sich Ozon­werte in der Atmo­sphäre, die 98 Prozent der ultra­vio­letten Strah­lung absor­biert, bereits kata­stro­phal auf ein Niveau von vor 12 Millionen Jahren reduziert.

