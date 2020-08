Der italie­ni­sche Konter­ad­miral Nicola De Felice*, Spit­zen­re­prä­sen­tant der Lega für die Region Latium, fordert:

Deutsch­land soll, bevor es sich erneut zum Komplizen am krimi­nellen Menschen­handel im Mittel­meer macht, dem Skla­ven­schiff „Sea Watch 4“ seine Flagge entziehen!

Das neue Skla­ven­schiff „Sea Watch 4“ wurde von einem eigen­ar­tigen Bündnis zwischen Christen und Muslimen finan­ziert.

Das von der Evan­ge­li­schen Kirche in Deutsch­land (EKD) mitfi­nan­zierte Schiff ist mitt­ler­weile bereit, seine erste Ladung von „zahlenden Schiffs­brü­chigen“ aufzu­nehmen.

Die Allianz „United4Rescue“ hatte das Schiff für etwa 1,5 Millionen Euro gekauft und stellte es den Skla­ven­häd­lern der Orga­ni­sa­tion „Sea Watch“ zur Verfü­gung. „United4Rescue“ umfasst sehr unter­schied­liche Partner, vom Deut­schen Gewerk­schafts­bund bis zur Orga­ni­sa­tion „Ärzte ohne Grenzen“, von World Vision Germany bis zur Akademie für Alte Musik Berlin, einem der wich­tigsten Kammer­or­chester der Welt. Auch die reli­giöse Präsenz ist reich­haltig: neben der protes­tan­ti­schen und katho­li­schen Kirche sind auch Moslem­or­ga­ni­sa­tionen wie der Koor­di­na­ti­onsrat der Muslime in Deutsch­land daran betei­ligt.

*) Konter­ad­miral De Felice ist als ehema­liger Befehls­haber von Zerstö­rern und Fregatten der italie­ni­schen Marine Experte für Seerecht und hat wich­tige diplo­ma­ti­sche, finan­zi­elle, tech­ni­sche und stra­te­gi­sche Aufgaben für die Stabs­chefs der Vertei­di­gung und der Marine ausge­führt.

Aktu­elles Plakat:

STOPPT DIE INVASION! ICH STEHE ZU SALVINI

Im Foto: eine Gruppe tune­si­scher „Flücht­linge“ bei der Ankunft in Lampe­dusa; die Tune­sier sind in Urlauber-Outfit und haben sogar einem kleinen Hund dabei, was in Italien als blanker Hohn empfunden wurde. Quelle: Face­book