„Zeit heilt alle Wunden“

Die Verant­wort­li­chen des inter­na­tio­nalen bildungs­po­li­ti­schen Korrup­tions-Skan­dals haben wohl auf Zeit gesetzt: Denn es ist nun mitt­ler­weile schon mehr als zwei Jahre her, dass ÖVP-EX-Arbeits­mi­nis­terin Chris­tine Asch­ba­cher wegen Plagi­ats­vor­würfen betref­fend ihrer beiden akade­mi­schen Abschluss­ar­beiten zurück­ge­treten ist.

Unter­su­chung völlig intransparent

Nun hat die slowa­ki­sche Univer­sität erklärt, dass Asch­ba­cher ihren Doktor­titel behalten darf. Aller­dings: Das Prüf­pro­ze­dere ist so intrans­pa­rent, dass sich der Verdacht eines Gefäl­lig­keits­gut­ach­tens aufdrängt.

Slowa­ki­sche Doktor­ar­beit mit Google-Über­setzer erstellt?

Beson­ders bei der Doktor­ar­beit an der „Tech­ni­schen Univer­sität Bratis­lava“ im Fach „Indus­trie­ma­nage­ment“ muss die Möch­te­gern-Akade­mi­kerin nämlich dem Google-Über­setzer blind vertraut haben: Über­nahm sich von diesen solch absurde Formu­lie­rungen wie: „Annahmen sind wie Seepo­cken“, weil sie „verlang­samen“ oder „Ich werde rollen und tun es“. Der Plagi­ats­jäger Stefan Weber hatte zudem massive Über­ein­stim­mungen von Asch­ba­chers Text mit Passagen in bereits vorhan­dener Lite­ratur nachgewiesen.

Proble­ma­tisch besetzte Untersuchungs-Kommission

Die neun­köp­fige Kommis­sion laut Uni-Angaben aus haus­in­ternen Verant­wort­li­chen, Profes­soren anderer slowa­ki­scher Hoch­schulen und soge­nannten auslän­di­schen Experten für Forschungs­in­te­grität. (Stan­dard) Wobei wohl keinem der slowa­ki­schen Teil­nehmer an einer scho­nungs­losen Aufde­ckung gelegen sein kann.

Gefäl­liger Ergeb­nis­be­richt: „Keinerlei Plagiate“

Das so entstan­dene Gefäl­lig­keits­gut­achten in beider­sei­tigen Sinne kam zu folgendem Entschluss: Die Univer­sität habe den Fall „umfas­send unter­sucht“ – wie ein Uni-Spre­cher auf Anfrage mitteilte. Doch über Ablauf und Details wollte die Uni keine weiteren Auskünfte mehr geben. Somit sind aber auch sowohl die Umstände des Prüf­pro­ze­deres noch ein etwa­iges Gutachten nicht öffent­lich zugäng­lich. – Eine selt­same Auffas­sung von Wissen­schaft­lich­keit. Genau so gut könnte gar keine Unter­su­chung statt­ge­funden haben…

Summa summarum lägen demnach keinerlei Plagiate in Asch­ba­chers Doktor­ar­beit vor. Weshalb wfür die gut im OVP-Team vernetzte Poli­ti­kerin gillt:

„Frau Asch­ba­cher ist berech­tigt, ihren akade­mi­schen Grad ‚PhD‘ zu führen“.

- heißt es weiter.

Öster­rei­chi­scher FH-Magis­ter­titel bleibt Asch­ba­cher auch

Dasselbe betraf auch ihre betriebs­wirt­schaft­liche Diplom­ar­beit an der nieder­ös­ter­rei­chi­schen Fach­hoch­schule Wiener Neustadt, mit der sie 2006 ihren Magis­ter­titel erlangt hatte. Auch darin hatte Plagi­ats­jäger Weber „Plagiate und falsche Zitate“ erblickt. Eine Prüfung durch die „Öster­rei­chi­schen Agentur für wissen­schaft­liche Inte­grität“ (ÖAWI) lieferte auch hier ein ähnlich gefäl­liges Resultat:

Zwar wurden Mängel in der Einhal­tung wissen­schaft­li­cher Stan­dards moniert, doch vorsätz­liche, wissent­liche oder zumin­dest grob fahr­läs­sige Verstöße konnten nicht fest­ge­stellt werden. (Stan­dard)

Alle Gutachten blieben unter Verschluss. (Stan­dard)

Hinter­grund-Analyse unseres Osteu­ropa-Korre­spon­denten Elmar Forster

Korrup­tion als Teil des slowa­ki­schen Systems – Verbin­dungen zu Österreich

Er war selber fünf Jahre lang Auslands­lektor an einer bilin­gualen Handels­aka­demie in Bratislava.

Der Asch­ba­cher-Skandal über­rascht zwar nicht prin­zi­piell, jedoch wegen seiner Unver­fro­ren­heit. Er erin­nert lebhaft an eigene Erfah­rungen und Beob­ach­tungen im slowa­ki­schen Bildungs­system mit Quer­ver­bin­dungen nach Österreich.

Die aktu­ellen Vorgänge sind bekannt: Eine Magistra hat eine wissen­schaft­liche Arbeit offenbar durch einen Ghost­writer verfassen lassen. Sie hat diesen Text voller Plagi­ats­pas­sagen, in extrem fehler­haftem Deutsch, das bis hin zur voll­stän­digen Unver­ständ­lich­keit reicht und bei dem offen­sicht­lich der Google-Trans­lator am Werk war, unge­prüft einge­reicht. Und ebenso blanko hat ein Professor das Konvolut mit der Note „Sehr Gut“ abgenickt.

So geschehen bei der Disser­ta­tion, welche die Ex-Minis­terin Chris­tine Asch­ba­cher an einer Auslands­uni­ver­sität in der Slowakei appro­biert erhalten hat. Und schon vorher hat es bei der Diplom­ar­beit an der Fach­hoch­schule Wiener Neustadt vor mutmaß­li­chen Plagiaten (Siehe auch DerStan­dard, AUT, Plagi­ats­jäger Weber) gewim­melt.

Déjà vu als Auslands-Lektor in Bratislava

Seit 1992 unter­richte ich als Auslands­lektor in Ungarn, Prag und Bratis­lava. Meine Einschät­zung: Ich habe nie so ein korruptes Bildungs­system erlebt wie in der Slowakei, welches zudem von öster­rei­chi­schen Schul­be­hörden gedeckt wurde.

Einen Korrup­ti­ons­skandal an einer bilin­gualen Handels­aka­demie in Bratis­lava veröf­fent­lichte ich bereits in diesem Tage­buch (inklu­sive Mobbing­be­richt am Ende des Textes): Von August 2009 – 2015 habe ich dort als öster­rei­chi­scher Auslands­lektor gear­beitet. Aufgrund einer von mir verge­benen nega­tiven Note an einen Eisho­ckey-Nach­wuchs­spieler wurde ich einem extremen Bossing und Mobbing unter­zogen (Bedro­hungen gegen Leib, Leben, Besitz: Die slowa­ki­sche Direk­torin drohte mir allen Ernstes mit Inhaf­tie­rung in einem slowa­ki­schen Gefängnis!). Schließ­lich wurde die Note im Noten­ka­talog gefälscht, und ich wurde als Matu­ra­prüfer abgezogen.

Ich musste mir damals privat einen Rechts­an­walt nehmen und erkrankte an einer stress­be­dingten Auto­im­mun­erkran­kung. Der Vorfall wurde danach auch von der EX-Ombuds­frau im Unter­richts­mi­nis­te­rium, Susanne Wiesinger, unter­sucht. Trotz Über­mitt­lung detail­lierter Berichte über den Dienstweg haben die öster­rei­chi­schen Behörden aber bis dato nicht reagiert, außer: „Das ist eine rein schul­in­terne Ange­le­gen­heit.“ (mein dama­liger Vorge­setzter im öster­rei­chi­schen Minis­te­rium, N.D.)

Auf dasselbe Schwei­ge­kar­tell stieß auch bei öster­rei­chi­schen Parteien sowie den Medien (u.a. beim deut­schen Inves­ti­gativ-Jour­na­listen Verseck, der aber lieber über angeb­liche Korrup­tion in Ungarn berichtet). Einzig die Neos rich­teten (an Bundes­mi­nister Faßmann sowie den Wiener Bildungs­stadtrat Czer­no­horsky) eine parla­men­ta­ri­sche Anfrage, nur dieses Tage­buch veröf­fent­lichte den Skandal.

An der inkri­mi­nierten HAK in Bratis­lava unter­richten weiterhin öster­rei­chi­sche Lehrer. Die Matu­ranten erhalten weiterhin bilin­guale Matura-Abschlüsse mit exklu­siven Zugangs­be­rech­ti­gungen zu öster­rei­chi­schen Univer­si­täten. Nach Infor­ma­tionen der stell­ver­tre­tenden Ex-Direk­torin sollen sich an der Schule öster­rei­chi­sche Blanko-Matur­zeug­nisse befunden haben, bzw. befinden.

Korrup­tion als Tel des Lebens in der Slowakei

Asch­ba­cher hatte 2006 an der FH-Wiener Neustadt ihre offen­sicht­lich gefakte Magis­ter­ar­beit einge­reicht. Dieselbe FH requi­rierte unter anderem an der bilin­gualen HAK in Bratis­lava (aber auch in Prag) Nachwuchsstudenten.

Ähnliche Korrup­ti­ons­fälle in der Slowakei (wie der von mir beschrie­bene) sollen auch im schu­li­schen und univer­si­tären Bereich üblich sein. Ganz zu schweigen vom poli­ti­schen Alltag: Etwa die Ermor­dung des Jour­na­listen Kuciak (siehe auch: Demons­tra­tionen in der Slowakei gegen Korruption).

In den 1990er Jahren hatten öster­rei­chi­sche Lektoren an einer bilin­gualen Schule in BA folgenden Skandal aufge­deckt: Eine ehema­lige slowa­ki­sche Fach­grup­pen­lei­terin soll vom Schul­leiter dazu beauf­tragt worden sein, einem slowa­ki­schen Matu­ranten (Tennis-Nach­wuchs­spieler) den Matu­ra­auf­satz in Deutsch zu schreiben. Der Skandal soll dann im öster­rei­chi­schen Bundes­mi­nis­te­rium vertuscht worden sein.

An einer anderen Schule sollen manche Eltern in der Direk­tion mit höheren Geld­be­trägen Vorsprache gehalten haben, um Noten abän­dern zu lassen. Aller­dings: Die betrof­fene Direk­torin hat solche Ansinnen aber immer abge­lehnt und nie Druck auf uns Lehrer ausgeübt. In dieser Bezie­hung wäre sie also durchaus ein Vorbild für die Beamten im öster­rei­chi­schen Auslands­schul­wesen. Denn in der Slowakei gibt es bezüg­lich Korrup­tion nicht einmal eine Sensi­bi­li­sie­rung: Sie wird augen­zwin­kernd als Teil des Lebens akzep­tiert (z.B.: Geschwin­dig­keits­über­tre­tungen mit „doppeltem Tacho­meter“ werden mit Bestechungs­gel­dern weiter gewunken. – Eltern kommen manchmal immer noch mit Aufmerk­sam­keits­ge­schenken zum Sprechtag. – Selbst Führer­scheine soll man käuf­lich erwerben können).

In einer anderen bilin­gualen Schule in Bratis­lava wurden Schüler vorab die Matur­themen zuge­spielt. Der Skandal soll durch einen Schüler geleakt worden sein. Erst nach inten­siver Inter­ven­tion beim öster­rei­chi­schen Vorge­setzten, N.D, soll dieser die slowa­ki­sche Direk­tion dazu ange­regt haben, ein neues Matu­ra­thema aufzu­legen. Resultat danach: Die öster­rei­chi­sche Lehr­person wurde als Matur­prü­fer­in­stanz abge­zogen und schließ­lich nach Öster­reich zurück­ver­setzt. Die slowa­ki­sche Kollegin unter­rich­tete weiterhin. Immerhin zog die öster­rei­chi­schen Behörde nach einigen Jahren die öster­rei­chi­schen Lehrer (im Zuge von Spar­maß­nahmen) ab.

An einer anderen slowa­ki­schen Schule soll nach Infor­ma­tionen im Kolle­gen­kreis auf eine Lehrerin durch eine Mitar­bei­terin des Schul­amtes von Bratis­lava dermaßen Druck ausgeübt worden sein, dass diese schließ­lich die Note eines Schü­lers aufbesserte.

Ein gera­dezu absurder Vorfall wird auch aus der deut­schen Schule Guate­mala kolpor­tiert: Der deut­sche Auslands­schul­leiter musste vor der dortigen Eltern­mafia durch den Dschungel nach Deutsch­land fliehen.

Connec­tion FH-Wiener Neustadt – Univer­sität Bratislava

Ein böser Verdacht drängt sich auf: Hat sich an der FH-Wiener Neustadt herum­ge­spro­chen, dass man sich an der TU-Bratis­lava (Außen­stelle Trnava) auf „billige“ Art und Weise einen Doktor-Titel aneignen kann?

Auch andere unge­klärte Fragen liegen offen:

Warum studiert eine Öster­rei­cherin mit Wohn­sitz in Wien (ab 2011), in Trnava (Entfer­nung Wien – Trnava 135 Kilo­meter und 1,5 bis 2 Stunden Fahr­zeit), an der Fakultät für Werk­stoff­wis­sen­schaften Indus­trie­ma­nage­ment? Und reicht an einer slowa­ki­schen Uni eine deutsch­spra­chige Disser­ta­tion zur Appro­ba­tion ein? Warum nicht in Wien?

Die Univer­sität in Trnava konnte Frau Asch­ba­cher (neben ihren beruf­li­chen und fami­liären Pflichten) wohl gar nicht (ausrei­chend) besucht haben. Zwischen ihrem Magister-Abschluss an der FH Wiener Neustadt (2002 – 2006, „Management‑, Orga­ni­sa­tions- und Perso­nal­be­ra­tung, Markt­kom­mu­ni­ka­tion und Vertrieb“) und dem Beginn des Dokto­rat­stu­diums in Trnava liegen immerhin fünf Jahre. Die wissen­schaft­liche Kongruenz zwischen beiden Univer­si­täts­stand­orten ist wohl eher oberflächlich-formal.

Verfügten ihre wissen­schaft­li­chen Betreuer (Professor Jozef Sablik, Dagmar Babca­nova, Feli­cita Chrom­ja­kova) über­haupt über ausrei­chende Deutsch­kennt­nisse? Professor Sablik jeden­falls absol­vierte seine Ausbil­dung als kommu­nis­ti­scher Kader in der dama­ligen CSSR (Höhere Ausbil­dung war damals nur absolut lini­en­treuen Kommu­nisten möglich). Bei der Appro­ba­tion von Asch­ba­chers Disser­ta­tion im August 2020 war Sablik immerhin um die 76 Jahre alt.

Schwer vorstellbar ist auch: Wie konnte Asch­ba­cher neben einem minis­te­ri­ellen Full­time-job (und als drei­fache Mutter) ein Disser­ta­ti­ons­stu­dium (noch dazu im Ausland) stemmen? ( Juni 2012 – Dezember 2013 war sie Mitar­bei­terin im Finanz­mi­nis­te­rium / 2014: Leiterin des zentralen Risi­ko­ma­nage­ments / Oktober 2014 – Mai 2015: Mitar­bei­terin im Wissen­schafts­mi­nis­te­rium / Seit September 2015 Betrei­berin der Agentur „Asch­ba­cher-Advi­sory“ / Seit 2017 Aufsichts­rats­mit­glied bei „Gebäude- und Bauma­nage­ment Graz“.)

Ihr Disser­ta­ti­ons­stu­dium begann Asch­ba­cher im Jahre 2012 (also just zu Beginn ihrer Karriere in zwei öster­rei­chi­schen Minis­te­rien). Seit 7.1.2020 war sie zudem Bundes­mi­nis­terin im Kabi­nett Kurz II. – Nur acht Monate später (August 2020) schloss sie Ihre Disser­ta­ti­ons­prü­fung ab. Asch­ba­cher muss also bezüg­lich ihrer Studi­ums­frist unter Zeit­druck gekommen sein (oe24).

Denn mit ihrer Abschluss­ar­beit hatte sie bereits 2012 begonnen, reichte diese aber erst acht Jahre später (im Mai 2020) ein. Weil ein externes Doktor-Studium in der Slowakei maximal sieben Jahre dauern kann (fünf Jahre regulär inklu­sive zwei Jahre Verlän­ge­rung), hat sie das Studium für zwei Jahre unterbrochen.

Auffällig auch: Ab 1.1.2021 gilt in der Slowakei ein Anti­pla­giats-Gesetz. Welches aber auf Asch­ba­chers Disser­ta­tion keinen Einfluss mehr hat: In der Slowakei können betrü­ge­risch erlangte akade­mi­sche Titel nicht rück­wir­kend aberkannt werden. Auf alle Fälle war das Problem mit den Plagiaten im Land bekannt: Das Anti-Plagiats-Gesetz wurde zwar schon 2020 ange­nommen, trat aber eben erst am 1.1.2021 in Kraft. Und zwar nicht ohne Hinter­ge­danken: 2020 wurden nämlich Premier Matovic, Parla­ments­prä­si­dent Kollar und Bildungs­mi­nister Gröh­ling eines Plagiats überführt.

Natür­lich müssen alle diese Malver­sa­tionen inner­halb der öster­rei­chi­schen Polit- und Wissen­schafts­zirkel bekannt gewesen sein.

Warum gerade die Slowakei?

Immer noch sind in der Slowakei die kommu­nis­ti­schen Altlasten gegen­wärtig. Der junge Staat (gegründet 1993 durch Abspal­tung von Prag) tut sich einfach schwer mit einer histo­risch-nach­hal­tigen Tradi­ti­ons­le­gi­ti­mität: Wurde er doch auch inner­halb der Tsche­cho­slo­wakei von Prag aus verwaltet. Die Slowakei imitierte nach 1945 den absurden Moder­ni­sie­rungs­wahn des Ceau­sescu-Regimes: Ein ganzes Dorf, Egerau, wurde damals einer seelen­losen Retorten-Vorstadt, Ptrz­alka, geop­fert. Mitten durch die Altstadt von Bratis­lava wurde eine Auto­bahn gelegt, die Synagoge geschleift.

Auf fast allen Führungs­posten (vor allem im Bildungs­be­reich) sitzen dieselben bildungslos geblie­benen, kommu­nis­tisch sozia­li­sierten Appa­rat­schiks, als Nach­folger der Leere, die die ethnisch-kultu­rellen Nach­kriegs-Säube­rungen hinter­lassen haben: Die Vor-Trianon-Slowakei war ein multi­kul­tu­reller Staat, in dem die Ungarn und die Deut­schen das Land als kultu­relle, poli­ti­sche und Wirt­schafts­elite prägten. Deren Fehlen ist immer noch spürbar: Wer heute durch Bratis­lava (bis 1919 slowa­kisch: Preš­porok, deutsch: Press­burg, unga­risch: Pozsony) spaziert, hat einer­seits zwar das Gefühl, in einer öster­rei­chi­schen Stadt zu sein. Ande­rer­seits bemerkt er aber auch schmerz­lich die fehlende national-slowa­ki­sche Iden­tität an verkommen Altstadt­vier­teln und verfal­lenden Häusern.

Aufgrund der gera­dezu lach­haften Bezah­lung und Pensi­ons­be­züge der Bildungs­lehr­kräfte unter­richten diese oft bis ins Grei­sen­alter hinein weiter. Auch das slowa­ki­sche Gesund­heits­system ist in einem erbärm­li­chen Zustand („Kran­ken­häuser wegen Ärzte­streiks vor Kollaps“ – rtl): In den grenz­nahen öster­rei­chi­schen Kran­ken­häu­sern (Hain­burg und Kittsee) arbeiten vor allem (bestens ausge­bil­dete und freund­liche) slowa­ki­sche Ärzte und Pfleger, ein Brain-Drain par excel­lence. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in der Slowakei für eine Kran­ken­haus­be­hand­lung Geld­be­träge „unter der Hand“ weiter­ge­geben werden …

Auch gehört die Slowakei zu jenen Nach-Trianon-Staaten, welche den Ungarn ihre Minder­hei­ten­rechte (neben der Ukraine und Rumä­nien) am meisten verwei­gerten. (siehe auch „100 Jahre Trianon – Das zerbro­chenen Schweigen“). Erst die gegen­wär­tige Regie­rung hat dies­be­züg­lich einen poli­ti­schen Versöh­nungs­pro­zess eingeleitet.

„Zu lange haben wir im Dunkeln gelebt. Treten wir ins Licht.“ (Dubček)

Der berühm­teste Slowake war der Reform­kom­mu­nist Alex­ander Dubček (1921 – 1992). Seine dama­lige Hoff­nung zur Zeit des „Prager Früh­lings“, von einem „Sozia­lismus mit mensch­li­chem Antlitz“ wurde nicht erfüllt: Im August 1968 wälzten Truppen des Warschauer Pakts den Frei­heits­willen der Revo­lu­tio­näre nieder. 1989 orga­ni­sierte er gemeinsam mit dem späteren tsche­chi­schen Staats­prä­si­denten Václav Havel die Samtene-Revolution.

Dubček starb 1992 an den Folgen eines myste­riösen Auto­un­falls. Zuvor wurde er als aussichts­rei­cher Kandidat für den Posten des künf­tigen slowa­ki­schen Staats­prä­si­denten gehan­delt. Damals gab es Gerüchte, dass der Verkehrs­un­fall kein Unfall gewesen sein soll …

________________________________________________________________________

Unser Ungarn-Korre­spon­dent Elmar Forster, seit 1992 Auslands­ös­ter­rei­cher in Ungarn, hat ein Buch geschrieben, welches Ungarn gegen die west­liche Verleum­dungs­kam­pagne vertei­digt. Der amazon-Best­seller ist für UM-Leser zum Preis von 17,80.- (inklu­sive Post­zu­stel­lung und persön­li­cher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_​buch@​yahoo.​com>

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.