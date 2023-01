Von WILLI HUBER | Natür­lich heißt er nicht Klaus oder Franz, sonst könnten Sie, geschätzte Leser, das ab der ersten Stunde nach der Tat auf der Titel­seite der BILD-Zeitung lesen – inklu­sive wilder Theo­rien über Rechts­ra­di­kale und Reichsbürger.



Tatsäch­lich lautet der Vorname des Mörders „Sinan“. Das bedeutet logi­scher­weise nicht, dass alle Menschen dieses Namens oder dieser Herkunft proble­ma­tisch sind. Es bedeutet nur, dass die Massen­me­dien keinen Milli­meter von ihrem Narrativ abwei­chen dürfen.

Man könnte sagen, die Mensch­heit hat Kommu­ni­ka­tion und in weiterer Folge die Medien erfunden, um sich gegen­seitig zu infor­mieren. Primär über drohende Gefahren, damit die Sippe über­lebt. Seien es gefähr­liche Tiere, Natur­ka­ta­stro­phen oder das notwen­dige Wissen für Jagd und Ernte. Inzwi­schen dienen die Medien nur noch der Desin­for­ma­tion und Mani­pu­la­tion. Über echte Gefahren darf nicht berichtet werden, dafür werden andere erfunden und aufgebauscht.

Eine echte Gefahr ist es, wenn ein Einwan­derer aus einer fremden Kultur als einzigen Ausweg für die Krän­kung, für einen Tag der Schule verwiesen zu werden, zum Messer greift und morden muss – und dies schon im jugend­li­chen Alter von (angeb­lich) 17 Jahren. Es ist beileibe kein Einzel­fall, jeden Tag werden in Europa mehrere Menschen von vergleich­baren Tätern abge­sto­chen. Jeder weiß es, doch darüber zu spre­chen gilt schon fast als Verbrechen.

Tatsäch­lich hat ganz Europa ein großes Problem mit kultur­fremder Migra­tion – und das nicht erst seit gestern. Das Problem wäre kleiner, würde man wie früher von Zuwan­de­rern verlangen, die jewei­lige Sprache zu erwerben und selbst für ihren Unter­halt zu sorgen. Statt­dessen erhalten sie alles nur Denk­bare vom Staat geschenkt, gefor­dert wird nichts. Dies ist die Ernte der Saat, die spätes­tens von den unsäg­li­chen, selbst­has­senden 1968ern gesät wurde. Linke Politik ist ein Garant für völlige Selbst­auf­gabe und Selbstzerstörung.

inan kann man beispiels­weise heißen, wenn man aus der ex-jugo­sla­wi­schen Region, aus Alba­nien oder der Türkei stammt. Die Herkunft ist arabisch, die Bedeu­tung lautet “die eiserne Speer­spitze”. Die vorherr­schende Reli­gion in diesen Ländern ist bekannt. Heut­zu­tage muss man immer dazu­sagen: Selbst­ver­ständ­lich sind nicht alle Menschen von dort in irgend­einer Form schlecht, gewalt­tätig oder krimi­nell. Sie sind aber auch nicht auto­ma­tisch edel, rein, gut und über­haupt heilig. Unter ihnen gibt es geset­zes­treue und anstän­dige Menschen – und eben andere. So wie in jedem Land der Welt. Welchen Menschen­schlag man anzieht, wenn man aller Welt verdeut­licht, dass es in Europa Geld und Wohnungen ohne Gegen­leis­tung gibt, kann man disku­tieren. Darf man aber nicht, so wie man die zumeist illegal statt­fin­dende Massen­mi­gra­tion ohnehin nicht disku­tieren darf. Worüber man nicht spricht, das gibt es nicht, so die Theorie der Linken. Inzwi­schen stopfen sie sich und den Ihren die Taschen mit Steu­er­geld voll.

“Multi­kulti” ist genauso wie “Inte­gra­tion” eine Lüge. So etwas wie Multi­kulti gibt es nicht. Es gibt Kulturen. Diese können vonein­ander lernen, sich besu­chen, bewun­dern, austau­schen oder sich ablehnen. Mischt man sie zusammen, entsteht über die Jahr­hun­derte eine neue Kultur. Um eine Kultur zu erhalten, ist eine Abgren­zung in einem gemein­samen Lebens­raum nötig. Zahl­reiche Kulturen in denselben Raum zu zwingen, führt nicht zu Multi­kulti, sondern zu Chaos.

“Inte­gra­tion” ist eine leere Wort­hülse. So etwas kann nicht passieren, wenn man Doppel­staats­bür­ger­schaften und Paral­lel­kul­turen zulässt. Wenn jeder “Flücht­ling” hier das Geld mit beiden Händen abschöpft und dann in die Heimat auf Urlaub fliegt, aus der er angeb­lich geflohen ist. Inte­gra­tion bedingt, dass für fremde wie heimi­sche Menschen dieselben Regeln gelten. Hinsicht­lich Recht und Gesetz und hinsicht­lich der Arbeits­welt. Wer fleißig ist, lernt, arbeitet – dem soll die Welt offen stehen. Die USA haben lange Zeit vorge­zeigt, wie das geht – inzwi­schen ist dort auch nicht mehr alles so rosig. Rund­um­ver­sor­gung Fremder für das süße Nichtstun ist hingegen übelster Betrug am eigenen Volk. Wir füttern auch jahr­zehn­te­lang jene durch, die kein Wort unserer Sprache lernen und keine Minute gear­beitet haben. Deshalb verachten uns all die weniger guten, weniger netten Menschen aus den jewei­ligen Herkunfts­län­dern, halten uns für schwach und lachen uns aus.

Wenn echter Jour­na­lismus auch im Main­stream exis­tieren würde, dürfte man erfahren, weshalb Multi­kulti und Inte­gra­tion nicht funk­tio­nieren, müsste man erfahren, welche Zuwan­derer die meisten Straf­taten begehen und welche Bevöl­ke­rungs­gruppen am wenigsten Arbeits­leis­tung erbringen. Man könnte durchaus auch verhin­dern, dass Menschen zu Opfern werden, indem man vor echten Gefahren anhand harter, vorlie­gender Fakten recht­zeitig und ausführ­lich warnt. Dazu sind ausschließ­lich Alter­na­tiv­me­dien in der Lage. Wir werden erleben, wie man auch diese verbietet – viel­leicht analog zur Ukraine, wo ja angeb­lich die Werte der west­li­chen Welt vertei­digt werden. Dort ließ der Schnee­pia­nist alle linken Parteien verbieten, alle TV-Sender zusam­men­legen und alle Print­me­dien unter seine Kontrolle stellen. So demo­kra­tisch und frei wird bald die gesamte west­liche Hemi­sphäre sein, wenn wir nicht genü­gend Menschen aufwe­cken und vom Wählen der Unter­gangs­par­teien abbringen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf haOlam.de

