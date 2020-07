Es sind nicht bloß die Migranten aus Bangla­desh, die teils mit gefälschten Covid-Zerti­fi­katen einreisen (UNSER MITTELEUROPA berich­tete darüber).

Die zweite Welle des Coro­na­virus kommt in erster Linie aus Afrika. Italiens Regie­rende konnten oder wollten die Grenzen nicht gegen­über Afrika und Asien dicht­halten, solange die Epidemie noch nicht beendet war. Nein, soge­nannte „huma­ni­täre“ Phan­ta­sien waren ihnen wich­tiger und auf diese Weise wurde sogar die Gefahr einer neuen Pande­mie­welle noch im Sommer in Kauf genommen.

Ein bekannter fran­zö­si­scher Spezia­list für Infek­ti­ons­krank­heiten, der die Bevöl­ke­rung vor einer zweiten Welle von Coro­na­viren im Zusam­men­hang mit der Aufnahme von Migranten aus Afrika warnte, löste den folgenden Alarm in der links­ex­tremen Zeitung „Libé­ra­tion“ aus:

„Wir starten die Epidemie mit Migranten künst­lich neu!“ erklärte der Arzt, der die heutige Situa­tion in Nord­afrika mit der von China im vergan­genen Februar vergleicht. Seiner Ansicht nach könnte die Öffnung der Grenzen und die mangelnden Kontrollen der Reise­ver­bin­dungen einen weiteren Auftakt der Seuche in Frank­reich darstellen, so wie es in vergan­genen Winter mit der sich entwi­ckelnden Epidemie in China geschehen ist. Dies insbe­son­dere im Falle von Alge­rien, von wo aus derzeit auch Hunderte ille­galer Migranten nach Sardi­nien kommen (UNSER MITTELEUROPA berich­tete darüber).

In den letzten Tagen sind in Frank­reich etwa zwanzig Covid-19-Neuin­fi­zierte in Kran­ken­häuser einge­lie­fert worden. Alle kamen aus Alge­rien, wo sie sich die Krank­heit zuge­zogen hatten.

Die von der fran­zö­si­schen Zeitung zitierten Ärzte haben jeden­falls keine Zweifel: In diesem nord­afri­ka­ni­schen Land ist der Höhe­punkt der Epidemie noch keines­falls erreicht; dieser Höhe­punkt kommt erst und das könnte auch ernst­hafte Probleme für Frank­reich mit sich bringen. Flüge zwischen Algier und Paris wurden bekannt­lich nie gestoppt…

Quelle: VoxNews