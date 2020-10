Migranten kommen zur Geburt nach Italien: „Hier ist alles kostenlos“

Nach Italien zur Geburt. Das groß­zü­gige italie­ni­sche Gesund­heits­system bietet diese Garantie auch auslän­di­schen Frauen.

Konkret handelt es sich um eine Art rasches Wieder­sehen mit den Ehemän­nern, die gewöhn­lich in Italien arbeiten. Ein Wieder­sehen, das ein paar Wochen dauert, gerade genug Zeit, um die medi­zi­ni­schen Dienste in Anspruch zu nehmen, bevor sie in ihr Herkunfts­land, meist nach Ägypten, zurück­kehren.

In Italien sind 20% der Gebä­renden nicht-italie­ni­sche Mütter. In Nord­mit­tel­ita­lien erreicht­diese Zahl 25%, in der Lombardei 30%. Unter den auslän­di­schen Müttern sind in 25% der Fälle Afri­ka­ne­rinnen.

In vielen Fällen handelt es sich dabei nicht um in Italien ansäs­sige Frauen, sondern um „Geburts­tou­risten“: dank der Stp-Karte (Stra­niero tempora­nea­mente presente = Ausländer, der sich vorüber­ge­hend in Italien aufhält), die Auslän­dern – auch ille­galen Einwan­de­rern – das Recht auf jede Art von medi­zi­ni­scher Behand­lung gibt, ob drin­gend oder nicht, lebens­ret­tend oder routi­ne­mäßig, mit garan­tierter Anony­mität.

Zu den medi­zi­ni­schen Leis­tungen, die auch auslän­di­schen Staats­bür­gern, die nicht im italie­ni­schen Gesund­heits­system einge­schrieben sind, garan­tiert werden, gehören dieje­nigen, die ausdrück­lich für den Schutz von Schwan­ger­schaft und Mutter­schaft vorge­sehen sind. Die Direk­torin der gynä­ko­lo­gi­schen Abtei­lung eines wich­tigen Mailänder Kran­ken­hauses bestä­tigt, was in der Praxis geschieht: Die Frauen, die entbinden, kommen prak­tisch am Vorabend des glück­li­chen Ereig­nisses, oft in Beglei­tung ihres Ehemannes, und legen meist keine Unter­lagen vor, sondern bitten darum, bis zur Geburt betreut zu werden. Der italie­ni­sche Arzt muss ihnen nun helfen, indem er in wenigen Tagen alle mögli­chen Unter­su­chungen durch­führt, einen Platz für sie findet und natür­lich versucht, Kompli­ka­tionen oder Probleme zu vermeiden, auch in einem Kontext, in dem es an objek­tiven Befunden mangelt und die Anamnese schwierig ist, da diese Frauen im Allge­meinen kein Wort Italie­nisch spre­chen (das Personal bedient sich eines Tele­fon­über­set­zers, um mit ihnen zu spre­chen).

In vielen afri­ka­ni­schen Ländern ist die Entbin­dung im Kran­ken­haus ein Luxus, der bezahlt werden muss. Wenn es offene Grenzen gibt, ist es logisch, dass die Leute den Ort wählen, an dem Sie nichts bezahlen müssen und wo die Ärzte die besten sind.

Es sind nicht nur die gebä­renden Frauen. Italien gewährt „Auslän­dern, die sich irre­gulär auf dem Staats­ge­biet aufhalten“ eine bevor­zugte und exklu­sive Behand­lung; ihnen werden medi­zi­ni­sche Dienst­leis­tungen garan­tiert, von denen die Italiener nur träumen können.

Alles, was sie brau­chen, ist die bereits erwähnte Stp-Karte, die ihnen den Weg ebnet zu den medi­zi­ni­schen Leis­tungen eines der besten Gesund­heits­für­sor­ge­sys­teme der Welt.

Diese Leis­tungen gehen weit über eine drin­gende oder uner­läss­liche ambu­lante und statio­näre Versor­gung hinaus. Zum Beispiel ein Besuch bei einem Diabe­to­logen für Blut­zu­cker, oder Rönt­gen­auf­nahmen der Brust, oder Zahn­be­hand­lung.

Es gibt Prothesen, Brillen und jede kosten­lose medi­zi­ni­sche Hilfe; ganz zu schweigen von der völligen Befreiung für die Kosten von Medi­ka­menten.

Die Stp-Karte kann bei jedem lokalen Gesund­heitsamt (Azienda sani­taria locale) bean­tragt werden. Die Karte ist 6 Monate gültig, aber „verlän­gerbar“. Irre­gulär aufhäl­tige Ausländer können sogar bean­tragen, dass die Karte ohne Angabe ihres Vor- und Nach­na­mens ausge­stellt wird.

Und im Allge­meinen gewähren die italie­ni­schen Ärzte alles, um ja nicht des Rassismus beschul­digt zu werden: sofor­tige Termine, kurze Warte­zeiten, Blanko­re­zepte…

