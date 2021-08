Die briti­sche Regie­rung hat eine Website speziell für ille­gale Einwan­derer einge­richtet. Aber die John­sons scheinen nach dem Brexit etwas gelernt zu haben, denn dies ist nicht das hilfs­be­reite, einla­dende Portal, das man im Westen erwarten würde. Viel­mehr schreckt das Portal mit dem Namen „Migrants On The Move“ die Einwan­derer mit Botschaften wie „Wir schi­cken dich zurück“ oder „Du kannst dich nicht verste­cken“ ab.

Laut The Inde­pen­dent hat das Innen­mi­nis­te­rium eine Tarn­or­ga­ni­sa­tion mit dem Namen „Migrants On The Move“ gegründet, deren Ziel es ist, „Migranten, die unter­wegs sind, mit kosten­losen, zuver­läs­sigen und rele­vanten Infor­ma­tionen zu versorgen“. Die Kontakt­daten der Website der Orga­ni­sa­tion wurden im Rahmen einer Social-Media-Kampagne an Migranten in Frank­reich und Belgien verteilt, die den Ärmel­kanal über­queren wollten, und brachten inner­halb von fünf Monaten 23.000 £ an Spenden ein. Die Website verwendet den Domä­nen­namen .org, der meist von Hilfs­or­ga­ni­sa­tionen verwendet wird, und enthält keinen Hinweis auf das Innen­mi­nis­te­rium. Recher­chen von The Inde­pen­dent haben ergeben, dass die Website im April 2020 derart erstellt wurde, dass die persön­li­chen Daten des Eigen­tü­mers verborgen bleiben. Die Website ermu­tigt Asyl­be­werber, Fragen per E‑Mail an „Migrants On The Move“ zu stellen, wobei sie im Unklaren gelassen werden, dass sie sich eigent­lich an die briti­sche Regie­rung wenden.

Das Portal infor­miert die Leser darüber, dass das Verei­nigte König­reich regel­mäßig ille­gale Einwan­derer in die Euro­päi­sche Union zurück­schickt, obwohl es dies seit dem 1. Januar aufgrund des Brexit gar nicht mehr tun kann. Das Portal, das als Reak­tion auf die große Zahl von Migranten, die den Ärmel­kanal über­queren, einge­richtet wurde, infor­miert, dass es eine Straftat wäre, mit einem Kahn über den Ärmel­kanal zu fahren, und enthält Slogans wie „Bringe dein Leben und das Leben deines Kindes nicht in Gefahr“, „Wir werden doch zurück­schi­cken“ und „Du kannst dich nicht verstecken“.

Nick Thomas-Symonds, der Schatten-Innen­mi­nister der oppo­si­tio­nellen briti­schen Labour-Partei, beschul­digte die briti­sche Innen­mi­nis­terin Priti Patel, ihr Minis­te­rium chao­tisch zu führen und Tausende von Pfund für eine „falsche, schänd­liche und demü­ti­gende“ Werbe­kam­pagne auszu­geben. „Wir brau­chen eine Einwan­de­rungs­po­litik, die sich darauf konzen­triert, Banden, die vom Menschen­schmuggel profi­tieren, einzu­dämmen und sichere und legale Einwan­de­rungs­wege zu eröffnen, und wir brau­chen die Aufhe­bung des unwirk­samen Gesetz­ent­wurfs der Regie­rung, der gegen die Asyl­kon­ven­tion verstößt“, so Thomas-Symonds, der betonte, dass die frag­liche Website im Rahmen der Kampagne des Innen­mi­nis­te­riums zur Abschre­ckung ille­galer Einwan­derer erstellt wurde.

Besu­cher der „Migrants On The Move“-Website werden zunächst gefragt, ob sie eine ille­gale Einreise in das Verei­nigte König­reich in Betracht ziehen. Wenn sie diese Frage bejahen, werden sie auf eine Seite weiter­ge­leitet, die sie über die Gefahren des Reisens, die recht­li­chen Risiken und die Reali­täten des Lebens in Europa aufklären soll. Die Website enthält auch eine Seite über „sichere und legale Alter­na­tiven“, die jedoch keine Angaben darüber enthält, wie man in Groß­bri­tan­nien Asyl bean­tragen oder legal einreisen kann. Statt­dessen konzen­trieren sich die veröf­fent­lichten Infor­ma­tionen auf Frank­reich und Belgien sowie auf andere EU-Länder und darauf, wie man frei­willig in die Herkunfts­länder zurück­kehren kann.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei 2022 PLUSZ, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION.