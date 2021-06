Von David Berger



Migra­ti­ons­for­scher Professor Ruud Koop­mans hat gegen­über der Bild-Zeitung anläss­lich des isla­mis­ti­schen Terror­an­schlags in Würz­burg und der Reak­tionen der Bundes­re­gie­rung erklärt: „Die Vernei­nung des reli­giösen Hinter­grunds führt dazu, dass das Problem nicht erfolg­reich bekämpft werden kann.“

Für Koop­mans ist klar: Deutsch­land hat ein Isla­mismus-Problem – und das liegt auch an der Asyl- und Migra­ti­ons­po­litik der Bundes­re­gie­rung. Laut Koop­mans kommen „über­wie­gend junge Männer aus Ländern, in denen der gewalt­tä­tige Isla­mismus sehr stark verbreitet“ sei. Und der Experte stellt weiter fest, dass man die Folgen dieser „explo­siven Mischung“ bei Terror­at­ta­cken wie in Würz­burg – aber auch in der Krimi­nal­sta­tistik sehe. Für den Migra­ti­ons­for­scher ist klar: „Es gibt eine sehr hohe Über­re­prä­sen­ta­tion dieser Zuwan­de­rer­gruppe insbe­son­dere bei schweren Gewalt- und Sexualdelikten.“

Zuwan­derer­kri­mi­na­lität im Bereich schwerster Straf­taten gegen das Leben

Zudem liegt dem Magazin Focus eine BKA-Analyse vor mit Infor­ma­tionen zur Zuwan­derer­kri­mi­na­lität im Bereich schwerster Straf­taten gegen das Leben: So zählt das Bundes­kri­mi­nalamt zwischen 2016 und 2020 insge­samt 2.000 Tötungs­de­likte (1.989 aufge­klärte Fälle), bei denen mindes­tens ein Zuwan­derer als Täter ermit­telt wurde.

Zurecht hat Beatrix von Storch, stell­ver­tre­tende Bundes­spre­cherin der Alter­na­tive für Deutsch­land, dazu bemerkt: „Würz­burg hat erneut gezeigt: Merkel hat mit der ille­galen Grenz­öff­nung den isla­mis­ti­schen Terror und zahl­lose junge Männer impor­tiert, die mit schweren Gewalt- und Sexu­al­de­likten den Alltag in Deutsch­land verän­dert haben. Mädchen und Frauen sind, wie in Würz­burg, die bevor­zugten Opfer dieser von Merkel impor­tierten Täter­gruppe. Und ihr Regie­rungs­spre­cher faselt fakten­widrig etwas von einem „Amok­lauf“. Lüge und Vertu­schung im Vorwahl­kampf, um von Merkels histo­ri­schem Versagen abzulenken.“

Durch Merkels Politik gestorben

Auch die drei Frauen von Würz­burg seien „mittelbar durch Merkels Politik“ gestorben. Derzeit seien mehr als 290 000 Ausländer ausrei­se­pflichtig, die dennoch nicht abge­schoben werden.

Die AfD fordere daher das Ende der fort­ge­setzten Massen­ein­wan­de­rung und die sofor­tige und konse­quente Abschie­bung von „Gefähr­dern, Krimi­nellen und psychisch labilen Isla­misten zum Schutze der hier lebenden Menschen, aber auch die konse­quente Abschie­bung von allen anderen illegal Einge­reisten ohne Schutz­grund. Däne­mark und Ungarn sollen unsere Vorbilder sein.“

