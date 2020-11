Mehr als 50 Menschen wurden während drei Tagen Gewalt in Nord­mo­sambik in der Provinz Cabo Delgado enthauptet, wie BBC Africa unter Beru­fung auf lokale Medien berichtet.

Dschi­ha­disten griffen Dörfer in den Distrikten Miud­umbe und Macomia an, töteten Menschen, entführten Frauen und brannten Häuser nieder.

Im Dorf Muatide haben die Isla­misten dem Vernehmen nach ein Fußball­feld in ein Hinrich­tungs­feld verwan­delt. Lokale Quellen berich­teten, dass die Isla­misten Menschen gefangen genommen haben, die aus dem Dorf geflohen sind, sie zum Fußball­platz gebracht und in Stücke geschnitten haben.

In Mosambik wurden bereits Hunderte von Menschen getötet und Hundert­tau­sende durch die vor mehr als drei Jahren begon­nene dschi­ha­dis­ti­sche Gewalt vertrieben.

Quelle: VoxNews

