WEISSENBURG – Der Poli­zist Bernd Bayer­lein sorgte bayern- und deutsch­land­weit für viel Wirbel, als er Anfang August 2020 als erster aktiver Poli­zei­be­amter auf einer Kund­ge­bung in Augs­burg sprach. Mit „Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei“ leitete er seine Rede ein und äußerte sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen der Politik und die Bericht­erstat­tung der „Lücken­presse“.

Gespräch mit der Behördenleitung

„Er wurde weder als Führungs­kraft noch mit Bürger­kon­takt einge­setzt“, erklärt Elke Schön­wald, Pres­se­spre­cherin des Poli­zei­prä­si­diums Mittel­franken. In einem Gespräch mit der Behör­den­lei­tung habe man dem Poli­zisten noch einmal „intensiv vor Augen geführt“, welche nega­tiven Auswir­kungen seine Auftritte und Reden haben könnten.

In einem tausend­fach ange­klickten Video auf YouTube warf er der Regie­rung und den Medien vor, „Angst und Schre­cken“ zu verbreiten, und kam zu dem Schluss: „Wir werden ja alle bloß manipuliert.“

Weitere Auftritte bei Kund­ge­bungen in Weißen­burg, Gunzen­hausen und Berlin folgten, am 3. Oktober sprach der 49-jährige Poli­zist auf einer Demons­tra­tion in Konstanz.

Vergleich mit DDR-Diktatur

Den Tag der Deut­schen Einheit nahm er zum Anlass, einen mehr oder weniger indi­rekten Vergleich zwischen den derzei­tigen Verhält­nissen in Deutsch­land und jenen in der DDR-Diktatur zu ziehen. Mit dem Mauer­fall hätten sich die DDR-Bürger nämlich erwartet, „dass sie mehr Frei­heit kriegen und für sie das Grund­ge­setz gilt“, erklärte Bayer­lein. „Aber mitt­ler­weile kann man seine Zweifel daran haben.“ In einem Inter­view vom selben Tag, das im Internet zu finden ist, vertritt er die Ansicht, dass es derzeit „massive Grund­rechts­ein­schrän­kungen“ und eine „Zensur in unserem Land“ gebe.

Der Weißen­burger versprach den Mitde­mons­tranten, dass er sich weiterhin dafür einsetzen werde, „dass die Grund­rechte wieder in vollem Umfang gelten“. Er hoffe, dass noch mehr Menschen „endlich in Aktion treten“, und erklärte: „Ich bin über­zeugt, dass ich das Rich­tige tu.“

Vom Dienst suspen­diert, vom Verfas­sungs­schutz überprüft

Das sieht das Poli­zei­prä­si­dium Mittel­franken offenbar anders. Am 5. Oktober 2020 wurde Bayer­lein im noch immer laufenden Diszi­pli­nar­ver­fahren vom Dienst suspendiert.

„Aufgrund der Schwere des im Raum stehenden Dienst­ver­ge­hens und insbe­son­dere der beharr­li­chen Fort­set­zung seines dienst­pflicht­wid­rigen Verhal­tens“, erläu­tert Pres­se­spre­cherin Elke Schön­wald, bestünden „erheb­liche Zweifel an der Loya­lität gegen­über dem Dienstherrn.“

Das Innen­mi­nis­te­rium erklärte am 14. September, man habe gegen die Beamten ein Diszi­pli­nar­ver­fahren einge­leitet und sie durch das Landesamt für Verfas­sungs­schutz geprüft. „Dabei wurden keine verfas­sungs­schutz­re­le­vanten Inhalte festgestellt.“

Quelle: Erst­mals hatte das „Weißen­burger Tagblatt“ über die Suspen­die­rung des Beamten berichtet. Eine unge­kürzte Version des oben stehenden Arti­kels finden Sie auf nordbayern.de.