Wie in Gesin­nungs­dik­ta­turen üblich, wird keine Gele­gen­heit ausge­lassen ideo­lo­gi­sche Vorgaben pausenlos zu propa­gieren. Bei uns heißt das „ein Zeichen“ setzen und der Zeichen­set­zende zeigt dann „Haltung“. Diese Form der Umer­zie­hung findet in der Werbung, in Zeitungs­an­zeigen, in TV-Filmen und neuer­dings beson­ders gerne im Sport statt. So auch beim Abflug der Fußball-Natio­nal­mann­schaft in den Wüsten­staat Katar. Und dementspre­chend wurde der Flieger, der die Mann­schaft umla­ckiert: Das Flug­zeug wurde „divers“. „Diver­si­ty­Wins“ lautet die Froh­bot­schaft am Flieger.

Dieses „Haltung-Zeigen“ hat jedoch einen Schön­heits­fehler: Die Botschaft soll die einhei­mi­schen Sport­fans errei­chen und nicht den Gast­geber in Doha provo­zieren. Bekannt­lich genießt im mosle­mi­schen Ländern das Ausleben der Homo­se­xua­lität nicht den glei­chen erstre­bens­werten Stel­len­wert wie hier­zu­lande. Was tun also? So hat man unter dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, einen eleganten Kompro­miss gefunden. Das diverse Flug­zeug brachte die Mann­schaft zuerst nach Oman in ein „Mini-Trai­nigs­lager“ und heute, Donnerstag geht es dann per Lini­en­flug der Oman-Air weiter zum WM-Gast­ge­ber­land. Natür­lich in einem Flieger ohne Erziehungsauftrag.

Nachdem diese halb­her­zige „Haltung“ für Gespött und Hohn sorgen könnte, hat man da auch eine entschul­di­gende Ausrede parat. Diesmal handelte es sich beim Flug­zeug nicht wie bisher üblich, um eine eigens für den DFB gechar­terte Maschine, sondern um eine Linien-Maschine, die man halt optisch über­pin­selt hat. Und diese „Diversity“-Maschine flog dann nach austeigen der DFB-Dele­ga­tion gleich weiter nach Dubai und wird in den nächsten Tagen wieder­holt im arabi­schen Raum landen, so auch in Kuwait und als Lini­en­flug gleich mehr­mals nach Katar.

Man kann wohl davon ausgehen, dass in den, mit der diversen Maschine ange­flo­genen Ländern das Design der Flug­zeuge ohne DFB-Mann­schaft und somit ohne Blitz­licht­ge­witter keine sonder­liche Beach­tung finden wird. Man wird höchs­tens verwun­dert über den sich in Deutsch­land aus brei­tenden Irrsinn sein und sich kopf­schüt­telnd fragen, ob man da im Moment keine anderen Sorge habe, als „Viel­falt“ und unter­schied­liche „sexu­elle Orien­tie­rung“ beinahe schon krank­haft zu propagieren.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.