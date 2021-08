Seit mehr als andert­halb Jahren müssen wir hilflos mit ansehen, wie sich eine Reihe von Ereig­nissen ereignet, für die die meisten von uns keine plau­sible Erklä­rung finden können. Der Pandemie-Notstand hat die Wider­sprüche und die Unlogik der Maßnahmen aufge­zeigt, die nomi­nell auf die Eindäm­mung der Anste­ckung abzielen – Eindäm­mung, Ausgangs­sperren, Schlie­ßung von Geschäften, Einschrän­kungen der öffent­li­chen Dienste und der Gerichte, Ausset­zung der Bürger­rechte -, die jedoch täglich durch wider­sprüch­liche Gerüchte, eindeu­tige Beweise für die Unwirk­sam­keit und Wider­sprüche seitens der Gesund­heits­be­hörden selbst demen­tiert werden. Es erüb­rigt sich, die Maßnahmen aufzu­zählen, die fast alle Regie­rungen der Welt ergriffen haben, ohne die verspro­chenen Ergeb­nisse zu erzielen. Wenn wir uns auf die angeb­li­chen Vorteile beschränken, die das expe­ri­men­telle gene­ti­sche Serum der Gemein­schaft bringen sollte – in erster Linie Immu­nität gegen das Virus und Frei­zü­gig­keit -, stellen wir fest, dass eine in The Lancet veröf­fent­lichte Studie der Univer­sität Oxford (hier) besagt, dass die Virus­last von Geimpften mit doppelter Dosis 251-mal höher ist als bei den frühen Stämmen des Virus (hier), trotz der Erklä­rungen führender Poli­tiker aus aller Welt, allen voran des italie­ni­schen Minis­ter­prä­si­denten Mario Draghi, dass „dieje­nigen, die sich impfen lassen, leben, und dieje­nigen, die sich nicht impfen lassen, sterben“. Die Neben­wir­kungen des gene­ti­schen Serums, die von den natio­nalen Gesund­heits­be­hörden geschickt verheim­licht oder absicht­lich nicht erfasst werden, scheinen die Gefahr seiner Verab­rei­chung und die beun­ru­hi­genden Unbe­kannten für die Gesund­heit der Bürger zu bestä­tigen, mit denen wir uns bald ausein­an­der­setzen müssen.



Von der Wissen­schaft zum Szientismus

Die medi­zi­ni­sche Kunst – die keine Wissen­schaft ist, sondern die Anwen­dung wissen­schaft­li­cher Prin­zi­pien auf verschie­dene Fälle auf expe­ri­men­teller Basis – scheint auf ihre Klug­heit verzichtet zu haben, im Namen einer Dring­lich­keit, die sie zur Pries­ter­schaft einer Reli­gion – eben der Wissen­schaft – gemacht hat, die sich, um eine solche zu sein, in einen an Aber­glauben gren­zenden Dogma­tismus gehüllt hat. Die Diener dieser Sekte haben sich selbst zu einer Kaste von Unbe­rühr­baren gemacht, die von jegli­cher Kritik ausge­nommen sind, selbst wenn ihre Behaup­tungen durch die Fakten wider­legt werden. Die Grund­sätze der Medizin, die bis Februar 2020 als allge­mein­gültig galten, sind der Impro­vi­sa­tion zum Opfer gefallen, so dass man mitten in einer Pandemie Impf­emp­feh­lungen ausspricht, Masken vorschreibt, die für über­flüssig erklärt werden, verwor­rene Distan­zie­rungen vornimmt, wirk­same Medi­ka­mente verbietet und expe­ri­men­telle Genthe­ra­pien vorschreibt, die von den übli­chen Sicher­heits­pro­to­kollen abwei­chen. Und so wie es neue Covid-Priester gibt, gibt es auch neue Ketzer, d. h. dieje­nigen, die die neue pande­mi­sche Reli­gion ablehnen und dem hippo­kra­ti­schen Eid treu bleiben wollen. Der Nimbus der Unfehl­bar­keit, der Viro­logen und andere mehr oder weniger hoch­ran­gige Wissen­schaftler umgibt, wird nicht selten durch ihre Inter­es­sen­kon­flikte oder die beträcht­li­chen Vorlieben der Phar­ma­un­ter­nehmen nicht in Frage gestellt, was unter normalen Umständen skan­dalös und krimi­nell wäre.

Was viele nicht verstehen, ist die Diskre­panz zwischen den erklärten Zielen und den Mitteln, die gele­gent­lich einge­setzt werden, um sie zu errei­chen. Wenn in Schweden das Fehlen von Eindäm­mungen und Masken nicht zu einer stär­keren Anste­ckung führte als in Ländern, in denen die Menschen in ihren Häusern einge­schlossen waren oder in denen Masken auch in den Grund­schulen vorge­schrieben waren, wird dies nicht als Beweis für die Unwirk­sam­keit der Maßnahmen ange­sehen. Wenn die Massen­imp­fungen in Israel oder Groß­bri­tan­nien zu einem Anstieg der Infek­tionen geführt haben und diese viru­lenter geworden sind, veran­lasst ihr Beispiel die Verant­wort­li­chen in anderen Ländern nicht dazu, bei der Impf­kam­pagne vorsichtig zu sein, aber es veran­lasst sie dazu, die Notwen­dig­keit der Verab­rei­chung zu bewerten. Wenn sich Iver­mectin oder Hyperi­munne-Plasma als wirk­same Behand­lungen erweisen, reicht das nicht aus, um sie zuzu­lassen, geschweige denn, sie zu empfehlen. Und wer sich über den Grund für diese verwir­rende Irra­tio­na­lität wundert, der enthält sich schließ­lich eines Urteils, indem er die Erklä­rungen der kovi­di­schen Priester mit einer Art fideis­ti­schem Gehorsam akzep­tiert, oder umge­kehrt, indem er die Ärzte als unzu­ver­läs­sige Zauberer betrachtet.

Ein Szenario unter einer Leitung

Wie ich bereits gesagt habe, haben wir es mit einer kolos­salen Täuschung zu tun, die auf Lügen und Betrug beruht. Bei dieser Täuschung wird davon ausge­gangen, dass die von der Behörde zur Begrün­dung ihrer Maßnahmen gegen uns ange­führten Gründe echt sind. Der Fehler besteht einfach darin, anzu­nehmen, dass die Führungs­kräfte ehrlich sind und uns nicht anlügen. Wir versu­chen daher immer wieder, mehr oder weniger plau­sible Begrün­dungen zu finden, nur um nicht zu erkennen, dass wir uns in einer bis ins kleinste Detail geplanten Situa­tion befinden. Und während wir versu­chen, irra­tio­nales Verhalten rational zu erklären; während wir den unlo­gi­schen Hand­lungen derer, die uns regieren, Logik zuschreiben, führt die kogni­tive Disso­nanz dazu, dass wir die Augen vor der Realität verschließen und die kras­sesten Lügen glauben.

Wir hätten verstehen müssen – wie ich in der Vergan­gen­heit geschrieben habe -, dass der Plan für den Großen Reset nicht das Ergebnis des Geschwätzes einiger weniger „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ ist, sondern der eindeu­tige Beweis für einen krimi­nellen Plan, der vor Jahr­zehnten entwi­ckelt wurde und auf die Errich­tung einer univer­sellen Diktatur abzielt, in der eine uner­mess­lich reiche und mäch­tige Minder­heit die gesamte Mensch­heit versklaven und der globa­lis­ti­schen Ideo­logie unter­werfen will. Denn der Vorwurf der „Verschwö­rung“ mag Sinn gemacht haben, als die Verschwö­rung noch nicht offen­sicht­lich war, aber heute zu leugnen, was die Elite seit den 1950er Jahren vorhat, ist nicht zu recht­fer­tigen. Was Kalergi, die Rotschilds, die Rocke­fel­lers, Klaus Schwab, Jacques Attali und Bill Gates nach dem Krieg sagten, wurde in Büchern und Zeitungen veröf­fent­licht, von inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen und Stif­tungen kommen­tiert und aufge­griffen und von Parteien und Regie­rungs­mehr­heiten präzise umge­setzt. Die euro­päi­schen Staaten, die unkon­trol­lierte Einwan­de­rung, die Lohn­kür­zungen, die Aufhe­bung der gewerk­schaft­li­chen Garan­tien, der Verzicht auf die natio­nale Souve­rä­nität, die einheit­liche Währung, die Kontrolle der Bürger unter dem Vorwand einer Pandemie, die Redu­zie­rung der Bevöl­ke­rung durch den Einsatz von Impf­stoffen mit neuen Tech­no­lo­gien sind keine neuen Erfin­dungen, sondern das Ergebnis einer geplanten, orga­ni­sierten und koor­di­nierten Aktion. Eine Aktion, die offen­sicht­lich perfekt in ein einziges Szenario unter einer einzigen Regie passt.

Die krimi­nelle Mentalität

Wenn man einmal verstanden hat, dass die gegen­wär­tigen Ereig­nisse darauf abzielen, bestimmte Ergeb­nisse zu erzielen – und damit bestimmte Inter­essen einer Minder­heit der Mensch­heit zu verfolgen, mit unab­seh­barem Schaden für die Mehr­heit – muss man auch die Ehrlich­keit haben, die krimi­nelle Menta­lität der Urheber dieses Plans anzu­er­kennen. Dieser krimi­nelle Plan lässt uns auch die Bösar­tig­keit der Auto­ri­täten verstehen, die bestimmte Maßnahmen als unver­meid­liche Reak­tion auf unvor­her­seh­bare Ereig­nisse darstellen, obwohl diese Ereig­nisse geschickt geschaffen und vergrö­ßert wurden, um eine Revo­lu­tion zu legi­ti­mieren – die Schwab als vierte indus­tri­elle Revo­lu­tion bezeichnet -, die von der Elite auf Kosten der gesamten Mensch­heit ange­strebt wird. Die Verskla­vung der Auto­rität ist im Übrigen das Ergebnis eines Prozesses, der bereits mit der Fran­zö­si­schen Revo­lu­tion begann und die poli­ti­sche Klasse nicht zu Dienern Gottes (dessen Herr­schaft sie verachten) oder des souve­ränen Volkes (das sie verachten und nur zu ihrer Legi­ti­ma­tion benutzen) gemacht hat, sondern zu Dienern der Wirt­schafts- und Finanz­mächte, der inter­na­tio­nalen Olig­ar­chie der Bankiers und Wucherer, der multi­na­tio­nalen Konzerne und der Phar­ma­kon­zerne. In Wirk­lich­keit werden alle diese Themen von einer kleinen Anzahl bekannter wohl­ha­bender Fami­lien kontrolliert.

Die gleiche Verskla­vung zeigt sich auch in den Nach­richten: Die Jour­na­listen haben es ohne Gewis­sens­bisse akzep­tiert, sich für die Mäch­tigen zu prosti­tu­ieren, indem sie sogar die Wahr­heit zensieren und glatte Lügen verbreiten, ohne auch nur den Versuch zu unter­nehmen, ihnen einen Anschein von Glaub­wür­dig­keit zu verleihen. Während die Jour­na­listen bis zum letzten Jahr die Zahl der Covid-„Opfer“ zählten, indem sie die Posi­tiven als unheilbar krank darstellten, werden jetzt dieje­nigen, die nach der Impfung sterben, nur noch von der „Krank­heit“ einge­holt, und noch vor der Obduk­tion entscheiden sie auto­ma­tisch, dass es keinen Zusam­men­hang mit der Verab­rei­chung des gene­ti­schen Serums gibt. Sie unter­wan­dern unge­straft die Wahr­heit, wenn sie nicht den Tatsa­chen entspricht, und biegen sie für ihre Zwecke um.

Was sich in den letzten andert­halb Jahren abge­spielt hat, wurde von den Leuten von Great Reset selbst in allen Einzel­heiten vorher­ge­sagt, so wie uns auch gesagt wurde, was zu tun sei. Am 17. Februar 1950 sagte der berühmte Bankier James Warburg vor dem Senat der Verei­nigten Staaten: „Wir werden eine Welt­re­gie­rung haben, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Die einzige Frage ist, ob diese Welt­re­gie­rung im Konsens oder mit Gewalt errichtet wird. Vier Jahre später wurde die Bilder­berg-Gruppe gegründet, der unter anderem Agnelli, Kissinger, Mario Monti und Mario Draghi, der derzei­tige italie­ni­sche Minis­ter­prä­si­dent, ange­hören. Im Jahr 1991 schrieb David Rocke­feller: „Die Welt ist bereit für eine Welt­re­gie­rung. Die supra­na­tio­nale Souve­rä­nität einer intel­lek­tu­ellen Elite und globaler Banker ist der in den vergan­genen Jahr­hun­derten prak­ti­zierten natio­nalen Selbst­be­stim­mung sicher­lich vorzu­ziehen.“ Er fügte hinzu: „Wir stehen an der Schwelle eines globalen Wandels. Alles, was wir brau­chen, ist die „rich­tige“ globale Krise, und die Nationen werden die Neue Welt­ord­nung akzep­tieren. Wir können heute sagen, dass diese „rich­tige“ Krise mit dem Pandemie-Notfall und mit dem Lock Step zusam­men­fällt, der seit 2010 in dem Papier der Rocke­feller Foun­da­tion, Scen­a­rios for the Future of Tech­no­logy and Inter­na­tional Deve­lo­p­ment, beschrieben wird, in dem alle Ereig­nisse, die wir gerade erleben, vorher­ge­sagt werden (hier).

Kurz gesagt, sie haben ein falsches Problem geschaffen, um als schein­bare Lösung Maßnahmen zur Bevöl­ke­rungs­kon­trolle durch­zu­setzen, kleine und mitt­lere Unter­nehmen zugunsten einiger weniger inter­na­tio­naler Konzerne zu unter­drü­cken und die Bildung durch Fern­un­ter­richt zu unter­drü­cken, die Kosten der Arbeit und der bezahlten Arbeit durch intel­li­gente Arbeit zu senken, die öffent­liche Gesund­heit zugunsten von Big Pharma zu priva­ti­sieren, den Regie­rungen die Möglich­keit zu geben, per Notstand Gesetze zu erlassen, die von den Gesetzen abwei­chen, und der gesamten Bevöl­ke­rung Impf­stoffe aufzu­er­legen, so dass alle Bewe­gungen der Bürger, die chro­nisch krank oder steril sind, verfolgt werden können.

Alles, was die Elite wollte, hat sie auch getan. Und es ist unbe­greif­lich, dass es ange­sichts der Beweise für den Vorsatz dieses großen Verbre­chens gegen die Mensch­lich­keit, bei dem die Führer fast der ganzen Welt als Komplizen und Verräter auftreten, keinen einzigen Richter gibt, der ein Verfahren gegen sie eröffnet, um die Wahr­heit heraus­zu­finden und die Schul­digen und Komplizen zu verur­teilen. Der Anders­den­kende wird nicht nur zensiert, sondern als Staats­feind, als Verbreiter, als Unperson, der keine Rechte zuge­standen werden sollen, bezeichnet.

Tiefer Staat und tiefe Kirche

Nun wäre es bei einem krimi­nellen Vorhaben zumin­dest logisch, es anzu­pran­gern und bekannt zu machen, damit es verhin­dert und die Schul­digen verur­teilt werden können. Die Liste der Verräter beginnt bei den Regie­rungs­chefs, Minis­tern und Abge­ord­neten und setzt sich fort bei den korrupten Viro­logen und Ärzten, bei den mitschul­digen Beamten, bei den Spitzen der Streit­kräfte, die unfähig sind, sich dem Verfas­sungs­bruch entge­gen­zu­stellen, bei den ausver­kauften Jour­na­listen, bei den feigen Rich­tern und bei den hofie­renden Gewerk­schaften. In dieser langen Liste, die viel­leicht eines Tages erstellt wird, sollten wir auch die hohen Führer der katho­li­schen Kirche aufführen, ange­fangen bei Papst Bergo­glio, und viele Bischöfe, eifrige Voll­stre­cker des Willens des Fürsten gegen den von Christus empfan­genen Auftrag. Diese Liste gibt Aufschluss über das Ausmaß des Komplotts und die Zahl der Betei­ligten und bestä­tigt die Krise der Auto­rität und die Perver­sion der zivilen und reli­giösen Macht. Kurz gesagt, wir würden verstehen, dass der korrum­pierte Teil der zivilen Auto­rität – der tiefe Staat – und die kirch­liche Auto­rität – die tiefe Kirche – zwei Seiten derselben Medaille sind, beide Instru­mente für die Errich­tung der Neuen Weltordnung.

Doch um diese Allianz zwischen ziviler und reli­giöser Macht zu verstehen, muss man die geist­liche und escha­to­lo­gi­sche Dimen­sion des gegen­wär­tigen Konflikts erkennen und ihn in den Krieg einordnen, den Luzifer seit seinem Fall gegen Gott entfes­selt hat. Dieser Krieg, dessen Folgen mit der uner­bitt­li­chen Nieder­lage Satans und des Anti­christen und dem über­wäl­ti­genden Sieg der Ster­nen­frau ab aeterno entschieden sind, nähert sich nun seinem Epilog: Deshalb sind die Mächte der Fins­ternis so entfes­selt, so erpicht darauf, den Namen unseres Herrn von der Erde zu tilgen, nicht nur die greif­bare Präsenz in unseren Städten zu zerstören, indem sie die Kirchen nieder­reißen, die Kreuze abreißen, die christ­li­chen Feste unter­drü­cken, sondern auch, indem sie die Erin­ne­rung an ihn unter­drü­cken, die christ­liche Zivi­li­sa­tion auslö­schen, ihre Lehre verfäl­schen, ihren Kult entwür­digen. Und dafür ist die Präsenz einer treuen und mutigen Hier­ar­chie, die bereit ist, für die Vertei­di­gung des christ­li­chen Glau­bens und der Moral den Märty­rertod zu sterben, sicher­lich ein Hindernis. Deshalb war es von Beginn des globa­lis­ti­schen Plans an unab­dingbar, die Hier­ar­chie in Moral und Lehre zu korrum­pieren, sie mit Kolonnen und Schlä­fer­zellen zu infil­trieren, sie jegli­cher über­na­tür­li­cher Begierde zu berauben, sie durch Finanz- und Sexu­al­skan­dale erpressbar zu machen, um sie nach Errei­chen ihres Ziels auszu­schließen und zu elimi­nieren, wie es die gängige Praxis ist

Ende der fünf­ziger Jahre, als das Projekt der Neuen Ordnung Gestalt annahm, begann diese Unter­wan­de­rung, die einige Jahre später mit dem Zweiten Vati­ka­ni­schen Konzil ihr eigenes Werk der Subver­sion begann, in dessen Zusam­men­hang die Wahl von Roncalli und die Abset­zung des päpst­li­chen Siri, des „Dauphin“ von Pacelli, sowohl für die fort­schritt­liche und moder­nis­ti­sche Kompo­nente inner­halb der Kirche als auch für die kommu­nis­ti­sche, libe­rale und frei­mau­re­ri­sche Kompo­nente der zivilen Welt einen Grund zur Begeis­te­rung darstellte. Das Zweite Vati­ka­ni­sche Konzil war für die Kirche das, was der Jeu de Paume-Schwur für die Zivil­ge­sell­schaft war: der Beginn der Revo­lu­tion. Und wenn ich wieder­holt die stets subver­sive Haltung des Rates hervor­heben wollte, so glaube ich, dass heute eine histo­ri­sche Analyse, in der scheinbar unzu­sam­men­hän­gende Fakten eine beun­ru­hi­gende Bedeu­tung erlangen und vieles erklären, Aufmerk­sam­keit verdient.

Gefähr­liche Liebschaften

Wie Michael J. Matt kürz­lich in einem Video auf The Remnant (hier) berich­tete, beginnen wir heute, alle Mosa­ik­steine zusam­men­zu­setzen und entde­cken – nach dem Einge­ständnis eines der Prot­ago­nisten – dass Erzbi­schof Hélder Câmara, Erzbi­schof von Olinda und Recife in Brasi­lien, sich mit dem jungen Klaus Schwab, dem Gründer des Welt­wirt­schafts­fo­rums und Theo­re­tiker der Großen Reinitia­li­sie­rung, getroffen hat. Schwab, der den Prälaten wegen seiner Oppo­si­tion gegen die tradi­tio­nelle Kirche und seiner revo­lu­tio­nären und pauperis­ti­schen Thesen kannte, lud ihn zum Davoser Forum ein, da er seine Teil­nahme an dieser Veran­stal­tung als äußerst wichtig für das Projekt der Neuen Ordnung erach­tete. Wir wissen, dass Hélder Câmara einer der Orga­ni­sa­toren des Kata­kom­ben­paktes war, der einige Tage vor Abschluss des Konzils, am 16. November 1965, von etwa vierzig ultra­pro­gres­siven Bischöfen unter­zeichnet wurde. Zu den ketze­ri­schen Thesen dieses Doku­ments gehört auch die Mitwir­kung an der Errich­tung einer „anderen, neuen Gesell­schafts­ord­nung“ (hier, Nr. 9), die auf Gerech­tig­keit und Gleich­heit beruht. Und es über­rascht nicht, dass unter den Unter­zeich­nern auch Bischof Enrique Angel­elli, Weih­bi­schof von Córdoba in Argen­ti­nien, „ein Bezugs­punkt für den Vater der Zeit, Jorge Mario Bergo­glio“ (hier), war. Bergo­glio selbst hat zu Beginn seines Ponti­fi­kats erklärt, dass er die Instanzen des Kata­kom­ben­pakts teilt. Am 20. Oktober 2019, anläss­lich der Synode für Amazo­nien, wurde die Feier des Paktes zwischen den Verschwö­rern in den Kata­komben von Santa Domi­tilla nach­ge­stellt, was bestä­tigt, dass der auf dem Konzil gefasste Plan gerade in Jorge Mario Bergo­glio seine Erfül­lung gefunden hat. Weit davon entfernt, sich von den Ultra-Progres­siven zu distan­zieren, die ihn unter­stützen und die seine Wahl beim letzten Konklave beschlossen haben, versäumt er es nicht, eine perfekte Kohä­renz mit dem Plan der Neuen Welt­ord­nung zu beweisen, begin­nend mit der Zusam­men­ar­beit vati­ka­ni­scher Gremien und Dikas­te­rien mit dem Umwelt­schützer Malthu­sian Matrix und mit der Teil­nahme am Rat für inte­gra­tiven Kapi­ta­lismus, einer globalen Allianz mit Roth­schild, der Rocke­feller Foun­da­tion und den großen Banken. So machen einer­seits David Rocke­feller mit der Trila­te­ralen Kommis­sion und ande­rer­seits Klaus Schwab, der mit den Roth­schilds (hier) verbunden ist, beim Welt­wirt­schafts­forum mit dem Ober­haupt der katho­li­schen Kirche gemein­same Sache, um die Neue Ordnung durch die seit den 1950er Jahren geplante Große Reinitia­li­sie­rung zu errichten.

Der globale Plan zur Entvölkerung

Zu diesem pactum sceleris müssen auch einige Vertreter der Päpst­li­chen Akademie für das Leben gezählt werden, deren Orga­ni­gramm gerade von Bergo­glio umge­stoßen wurde, der die lehr­amts­treu­esten Mitglieder abge­setzt und durch Theo­re­tiker der Entvöl­ke­rung, Verhü­tung und Abtrei­bung ersetzt hat. Kein Wunder, dass der Heilige Stuhl Impf­stoffe unter­stützt: Der Sover­eign Inde­pen­dent vom Juni 2011 titelte: „Entvöl­ke­rung durch Zwangs­imp­fung: die Null-Kohlen­di­oxid-Lösung“ (hier). Neben der Schlag­zeile war ein Foto von Bill Gates zu sehen und der Kommentar: „Es gibt heute 6,8 Milli­arden Menschen auf der Welt. Diese Zahl wird auf 9 Milli­arden anwachsen. Wenn wir mit neuen Impf­stoffen, Gesund­heits­für­sorge und repro­duk­tiven Gesund­heits­diensten [d.h. Abtrei­bung und Verhü­tung] wirk­lich gute Arbeit leisten, können wir die Bevöl­ke­rung um 10 oder 15 Prozent redu­zieren. Vor elf Jahren war Bill Gates, der heute Anteils­eigner der Black Rock Group ist, die die Phar­ma­un­ter­nehmen finan­ziert, die Impf­stoffe herstellen, ein wich­tiger Sponsor der WHO und einer Viel­zahl öffent­li­cher und privater Gesund­heits­or­ga­ni­sa­tionen. An seiner Seite befindet sich inter­es­san­ter­weise George Soros, der „Phil­an­throp“ der Offenen Gesell­schaft, der zusammen mit der Bill and Melinda Gates Foun­da­tion kürz­lich in ein briti­sches Unter­nehmen inves­tiert hat, das Tampons herstellt, um Covid zu enthüllen (hier). Und da wir gerade über wirt­schaft­liche Fragen spre­chen, möchte ich Sie daran erin­nern, dass der Heilige Stuhl Anteile im Wert von etwa 20 Millionen Euro an zwei Phar­ma­un­ter­nehmen hielt, die ein Verhü­tungs­mittel herstellten (hier) und, in jüngerer Zeit, an einem anderen, in einen Fonds inves­tiert, der im Falle einer geopo­li­ti­schen oder pande­mi­schen Krise sehr hohe Gewinne garan­tierte, indem er auf inter­na­tio­nale Währungen speku­lierte, den von der Invest­ment­bank Merril Lynch verwal­teten Geo-Risk, der nach den ersten Monaten der Pandemie mit explo­die­renden Renditen geschlossen werden musste (hier). Andere Gelder, die von der Obole de Saint Pierre stammen, wurden zur Finan­zie­rung verschie­dener Initia­tiven, auch in Zusam­men­ar­beit mit Lapo Elkann, verwendet, darunter der auto­bio­gra­fi­sche Film von Elton John. Ganz zu schweigen von den Immo­bi­li­en­spe­ku­la­tionen und dem Kauf der Londoner Villa in der Sloane Avenue 60, über die uns die Chronik reich­lich infor­miert hat und die, wie ich aus zuver­läs­siger Quelle weiß, von Bergo­glio selbst beschlossen wurde. Noch­mals: Immer im Namen der Konsis­tenz und der „armen Kirche für die Armen“, die Bergo­glio so sehr am Herzen liegt, gibt es dieje­nigen, die glauben, dass das von den Jesuiten und Ex-Kardinal McCar­rick vorbe­rei­tete Abkommen mit China dem kommu­nis­ti­schen Regime in Peking beträcht­liche Finanz­mittel einbrachte, als Gegen­leis­tung für das Schweigen des Vati­kans über die Verfol­gung von Katho­liken und die Verlet­zung der Menschen­rechte (hier).

Bei der Einwan­de­rung ist es nicht viel anders: Zu den Profi­teuren der Aufnahme gehören neben den linken Genos­sen­schaften auch die vati­ka­ni­schen Behörden und die Bischofs­kon­fe­renzen, denen die Staaten erheb­liche Mittel für die Aufnahme ille­galer Einwan­derer zur Verfü­gung stellen. Das schreck­liche Denkmal mit dem bron­zenen Boot, das Bergo­glio auf dem Peters­platz errichtet hat, ist eine plas­ti­sche Darstel­lung der Heuchelei, die das Marken­zei­chen dieses Ponti­fi­kats ist. In einer Mitt­wochs-Audienz hörten wir kürz­lich diese Worte: „Der Heuchler ist ein Mensch, der simu­liert, schmei­chelt und täuscht, weil er mit einer Maske auf dem Gesicht lebt und nicht den Mut hat, der Wahr­heit ins Gesicht zu sehen. […] Beson­ders verab­scheu­ungs­würdig ist die Heuchelei in der Kirche. Leider gibt es in der Kirche Heuchelei: Es gibt so viele heuch­le­ri­sche Christen und Geist­liche“ (hier). Meines Erach­tens erüb­rigt sich ein Kommentar.

+ Carlo Maria Viganò, Erzbischof

28. August 2021

Der zweite Teil wird in Kürze veröf­fent­licht: Konfe­renzen des Tiefen Staates / Die luzi­fe­ri­sche Matrix der Neuen Welt­ord­nung / Die gemein­samen ideo­lo­gi­schen Wurzeln der Ökumene / Der globa­lis­ti­sche Panthe­ismus von Teil­hard de Chardin / Unsere Antwort auf die Krise der Auto­rität / Fazit

Quelle: MPI