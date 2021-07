Covid hat uns die illu­sion der wirt­schaft­li­chen Plan­bar­keit vor Augen geführt. Früher war die Annahme vorherr­schend, ein guter Busi­ness­plan sei schon der halbe Gewinn. Diese Blau­äu­gig­keit hat Covid nach­haltig berich­tigt. Der Stau der Struk­tur­re­formen zieht sich über ein viertel Jahr­hun­dert, Covid legt diesen latenten Konflikt offen.

Für viele Bürger sind die Rahmen­be­din­gungen für zu Star­tups mit Büro­kratie über­laden, die Ausstiegs­hürden zu hoch, sagt Dr. Johann Hüth­mair von Restart. Startup-Rahmen­be­din­gungen stecken in der Klemme; beson­ders intel­li­gente Personen scheuen daher die Selbst­stän­dig­keit, trotz aller Lock­mittel über Eintrittssubventionierung.

a) Die Digi­ta­li­sie­rung hat den Behörden gewisse Vorteile gebracht, jedoch zu Lasten der KMU, erklärt Hüth­mair an konkreten Beispielen der Digi­tal­bü­ro­kratie bei Mitar­beiter-An- und Abmel­dung etc, wo etwa Multiple choice unter 19 Möglich­keiten ange­boten wird. Das soge­nannte USP gilt eher als Unter­be­hörden-Slap­stick-Portal, die Tele­fon­ser­vices senden die Unter­nehmer im Kreis, wie wir es bei einer Erst­an­mel­dung selber erlebten. Erst die OGV-Mitar­beiter haben das Thema erfasst.

b) Die Ausstiegs­hürden für Unter­nehmer und Bürgen gegen­über Banken sind völlig zurück­ge­blieben, Relikte aus alten Zeiten. Die Gläu­biger haben Schutz­ver­bände, die vorwiegen ihre Leis­tung über die Historie-Quote begründen, den Unter­nehmen die letzte Liqui­dität heraus­pressen und somit wieder­holte Insol­venzen provo­zieren. Ein Beispiel: ein Elek­tro­in­stal­latur ist in der 3. Insol­venz inner­halb 10 Jahren, da die Gläu­bi­ger­schützer völlig blind Zahlungs­plan­an­nahmen zustimmen, ohne die Liqui­dität für die 2‑Jahre-Quoten­frist hinterefragten.

c) Beim Ausstieg lauern Irrtümer und Fallen der Büro­kratie, zB die Haftungen der Geschäfts­führer gegen­über Behörden oder Gläu­bi­ger­inter­essen (StGB 159), die zur Anwen­dung kommen können. Wegen Unkenntnis ist diese Gefahr hoch, die eine Entschul­dung über Privat­in­sol­venz ad absurdum führen. Ein weiteres unplan­bares Risiko.

d) Die Verjäh­rungs­frist beträgt in Öster­reich immer noch 30 Jahre. Bei Irrtum des Busi­ness­plans beson­ders für versor­gungs­pflich­tige Fami­lien ein nicht hinnehm­bares Restrisiko.

e) Die Pfän­dungs­ta­belle für Fami­li­en­ver­sorger in Öster­reich ist das Schluß­licht in Europa. Vom Pfän­dungs­be­trag über dem Exis­tenz­mi­nimum gehen 70% an die Gläu­biger. In Deutsch­land sind für Versor­gungs­pflich­tige die Bedin­gungen besser, nur 50% über dem Exis­tenz­mi­nimum gehen als Einkom­mens­pfän­dung an Gläubiger.

Ein Beispiel: Der Mord an Ehefrau und Mutter in Imst zeigt das Beispiel eines Gestran­deten, der diese Beschä­mung nicht ertragen konnte und seine Frau und Mutter erwürgte. Er konnte die Verwürfe beider nicht mehr ertragen. „Ziel war es, sie zum Schweigen zu bringen“, sagte der Täter. Die Resul­tate werden bestraft, jedoch nicht die Ursa­chen. „Femizid an 31-Jähriger in Imst: Ehemann zu 20 Jahren Haft verur­teilt“: www.tt.com/artikel/30794656/femizid-an-31-jaehriger-in-imst-ehemann-zu-20-jahren-haft-verurteilt

Dabe helfen auch hohe Straf­maße wenig. Siehe Artikel in Sozio­logie Heute, Juni 2021: buergerinitiative.biz/images/Soziologie_heute2106JH_plan.pdf

Es sind die Struk­turen, die im Stau der Reformen stecken

Groß­un­ter­nehmer bleiben fern. „So bringt man Unter­nehmen nicht dazu, in Öster­reich zu inves­tieren“, sagt Hanno Loren von IMD. Öster­reichs Wett­be­werbs­fä­hig­keit sei gesunken, im Wett­be­werbs-Ranking büßte Öster­reich drei Plätze ein und fiel von Platz 16 auf 19 zurück: www.trend.at/wirtschaft/imd-ranking-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit-11522497

Ein Gestran­deten-Hilfs­werk will den Gestran­deten aus eigen­tü­mer­ge­führten Betrieben unter die Arme greifen, insbe­son­dere die Erfah­rungen Gestran­deter anderen Vereins­mit­glie­dern anbieten. www.restart.at

Die Behörden, Steu­er­be­rater und Juristen lassen die Emotionen aus Beschä­mungen oft zur Seite, das bringt bei manchen gestran­deten suizi­dale Depres­sion hervor, die vorder­gründig zu regeln sei, sagten erfah­rene Psycho­t­rau­ma­the­ra­peuten. Wie Johann Hüth­mair berichtet, würde sich, sobald ein Unter­nehmer in Zahlungs­sto­ckung Vertrauen in einen Sanie­rungs­be­gleiter gefasst hat, der Sturm schlaf­loser Nächte legen.